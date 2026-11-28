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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ThreatFabric, yapay zekâ desteğiyle geliştirilen Bazuka adında son derece tehlikeli yeni bir Android zararlı yazılımı keşfetti. Banka bilgilerini çalan yazılım, ekranı kopyalayarak gizlice çalışıyor ve 23 özel modülle cihazları uzaktan kontrol ediyor. Gelişmiş paneline entegre edilen yapay zekâ ise kurbanların verilerini analiz ederek değerli hedefleri otomatik olarak sıralıyor. Şimdilik Google Play mağazasında bulunmayan bu virüsten korunmak için harici yüklemelerden kaçınmak gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi siber saldırganların da elini güçlendiriyor. Büyük dil modellerini zararlı yazılımlarına entegre ederek daha hedef odaklı ve daha verimli çalışmalarını sağlıyor.

Bazuka zararlı yazılımı

Hollandalı siber güvenlik firması ThreatFabric tarafından keşfedilen Bazuka adındaki Android zararlı yazılımı banka giriş bilgilerini çalabiliyor, iki adımlı doğrulama kodlarını ele geçirebiliyor ve enfekte olan telefonları uzaktan kontrol edebiliyor. Daha da endişe verici olan nokta ise, kurbanın kendi ana ekranının veya kilit ekranının görüntüsünü göstererek faaliyetlerini gizleyebilmesi; bu da arka planda olup bitenleri fark etmeyi hayli zorlaştırıyor.

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Bazuka yazılımı incelendiğinde çok karmaşık bir yapı ile karşılaşılmış. Yapı içerisinde bir indirici, merkezi bir çekirdek yönetici ve farklı zararlı işlemleri yürütebilen 23 farklı özel modül yer alıyor. Bu modüller arasında tuş kaydı, SMS yakalama, kripto para cüzdan adresi değiştirme, rehber bilgilerini toplama ile kameraya ve mikrofona uzaktan erişim bulunuyor. Yazılım ayrıca PIN ve desen dahil cihaz kilidi bilgilerini yakalayabiliyor, hesap doğrulaması için kullanılan tek kullanımlık şifreleri de araya girerek ele geçiriyor.

Bazuka bulaştığı cihazın ana ekranını ya da kilit ekranını kopyalayarak bunu bir üst katman olarak kullanıyor ve kullanıcının dikkatini dağıtıyor. Yine sahte bankacılık uygulamasında sahte giriş sayfası göstererek asıl büyük darbeyi indiriyor.

Yazılım siber saldırganlarla iletişim kurmak, komut alışverişi ve verileri sızdırma için farklı farklı Websocket kanalları kullanıyor. Böylece canlı olarak elde ettiği verileri aktarıyor ve yeni talimatlar alabiliyor.

Gelişmiş panel

İngilizce ve Rusça dil desteği sunan panelde ise yapay zekâ entegrasyonu bulunuyor. Saldırganlar hem yerel olarak hem de dışarıdan dahil ederek büyük dil modelleri çalıştırabiliyor. Enfekte edilen cihazların değer analizi, aktivite takibi, kurbanların statülerine göre sıralanması gibi görevler verilebiliyor.

İlginç biçimde Bazuka'nın kontrol paneli, başlangıçta asgari izinle çalışan indiriciler üretmeye yarayan araçlar içeriyor; bunların amacı görünüşe göre Google Play mağazasının uygulama inceleme sürecini geçme şansını artırmak.

İyi haber ise Google Play mağazasında Bazuka zararlı yazılımına sahip olan herhangi bir uygulamaya henüz rastlanmamış olması. Bu bakımdan tehdit harici APK yüklenmesi sırasında ortaya çıkabiliyor. Kullanıcıların harici APK yüklemekten kaçınması ve Google Play Protect özelliğini açık tutması tavsiye ediliyor.

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Yapay zekâ siber saldırı yapıyor

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