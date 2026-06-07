Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araştırmacılar uyarıyor: Yapay zekâya kibar davranmak enerji tüketimini artırıyor

    Birleşmiş Milletler destekli yeni araştırmaya göre ChatGPT gibi yapay zekâlara daha kısa komutlar vermek, enerji tüketimini ciddi ölçüde azaltabilir. Uzmanlar gereksiz nezakete karşı uyarıyor.

    Araştırmacılar uyarıyor: Yapay zekâya kibar davranmak enerji tüketimini artırıyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Gemini, Grok gibi yapay zekâ araçları bugün artık gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçasına dönüşmüş durumda. Her gün yüz milyonlarca kullanıcı birbirinden farklı görevler için bu yapay zekâları kullanıyor. Ancak kullanım miktarı arttıkça bu yapay zekâların enerji tüketimi de artıyor. Nitekim giderek artan bu enerji yükü, bugün artık ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Bu yüzden uzmanlar, bu AI ile kurduğumuz etkileşimlerde daha verimli yaklaşımlar benimsemenin önemine vurgu yapıyor.

    Bu yöndeki en dikkat çekici uyarılardan biri bu hafta Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi’ne bağlı UNU-INWEH (Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü) tarafından yayımlanan yeni araştırma, kullanıcıların yapay zekâya yazdığı gereksiz uzun komutların enerji tüketimini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre “lütfen”, “teşekkür ederim” gibi ifadelerin kaldırılması ve daha kısa komutlar kullanılması, sadece ChatGPT tarafında yılda 87 ila 98 gigawatt-saat arasında elektrik tasarrufu sağlayabilir.

    Komut Kısa Olunca Cevap da Kısa Oluyor

    Araştırmayı yürüten ekip, kullanıcıların yapay zekâlarla kurduğu iletişim biçiminin düşündüğümüzden çok daha önemli olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü büyük dil modelleri, kendilerine verilen metinleri “token” adı verilen küçük veri parçalarına bölerek işliyor. Bir komut ne kadar uzun olursa, modelin işlemesi gereken token sayısı da o kadar artıyor. Üstelik bu durum yalnızca kullanıcının yazdığı metni değil, modelin oluşturduğu cevabı da etkiliyor. Daha kısa ve net komutlar verildiğinde modelin üretmesi gereken çıktı da genelde daha kısa oluyor. Bu da doğrudan daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor.

    Araştırmacılar özellikle kullanıcıların yapay zekâlarla uzun sohbet döngülerine girmemesi gerektiğini söylüyor. Son dönemde bazı kullanıcıların sohbet botlarıyla duygusal bağ kurmaya başlaması ya da bu sistemleri sürekli gündelik sohbet için kullanması da enerji tüketimini ciddi şekilde artıran faktörlerden biri olarak gösteriliyor. UNU-INWEH araştırmacılarından Kaveh Madani, bu konuda “Yapay zekâya kaba davranın demiyoruz. Ancak kendinizi sürekli etkileşim döngüsüne kaptırmamanız gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor.

    Bugün Yalnızca ChatGPT Günlük 2.5 Milyar Sorgu İşliyor

    Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor, yapay zâkanın çevresel maliyetine dair şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Rapora göre bugün yalnızca ChatGPT günlük yaklaşık 2.5 milyar sorgu işliyor. Google tarafında ise AI özetlerinin arama motoruna entegre edilmesiyle birlikte günlük sorgu sayısının 16 milyarı aştığı belirtiliyor.

    Görsel ve Video Üretmenin Enerji Maliyeti Çok Daha Yüksek

    Araştırmada dikkat çekilen bir diğer önemli nokta ise görsel ve video üretiminin enerji maliyeti. Rapora göre yapay zekâ ile bir görsel oluşturmak, standart bir metin sorgusundan yaklaşık 60 kat daha fazla enerji tüketiyor. Karmaşık video üretimlerinde ise bu fark 8000 kata kadar çıkabiliyor. Araştırmacılar, özellikle üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu enerji tüketiminin daha da hızlanabileceğini düşünüyor.

    UNU-INWEH araştırmacıları yapay zekânın tamamen kötü bir teknoloji olmadığını özellikle vurguluyor. Ancak bu teknolojinin kontrolsüz şekilde yaygınlaşmasının uzun vadede ciddi çevresel sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyorlar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    air wick makina zaman ayarı nasıl yapılır dı dı dın dı dı dın klasik müzik televizyonda görüntü var ses yok neden sodexo geçen yerler dualogic şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX X400
    OMIX X400
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum