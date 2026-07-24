Yapay zekâ yatırımları meyve verdi: Google'dan rekor kazanç

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Tam Boyutta Gör Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2026 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan-Haziran dönemini kapsayan çeyrekte şirketin geliri 119,8 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük büyüme yaşandı. Açıklanan verilere göre Alphabet'in faaliyet kârı 40,77 milyar dolar olurken, net kârı ise 112,1 milyar dolara yükseldi.

Gemini ve YouTube'dan destek

Daha önceki verilere göre geçen yılın aynı döneminde şirket 96,4 milyar dolar gelir ve 28,2 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Bir önceki çeyrekte ise gelir 109,9 milyar dolar, net kâr ise 62,58 milyar dolar seviyesindeydi. Şirketin en dikkat çeken iş kollarından biri Google Cloud oldu. Bulut biriminin geliri yıllık bazda yüzde 82 artarak 13,62 milyar dolardan 24,77 milyar dolara çıktı.

CEO Sundar Pichai, yapay zekâ yatırımlarının şirketin tüm faaliyet alanlarında önemli sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Pichai ayrıca Fortune 100 şirketlerinin yaklaşık yüzde 90'ının Gemini Enterprise kullandığını açıkladı. Alphabet'in paylaştığı verilere göre Gemini modelleri artık dakikada 22 milyar API token'ı işliyor. Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı ise 950 milyona ulaştı.

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YouTube da büyümesini sürdürdü. Platformun reklam gelirleri geçen yılın aynı dönemindeki 9,79 milyar dolardan 11,06 milyar dolara yükseldi. Ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası süresince Dünya Kupası içeriklerini 1,7 milyardan fazla benzersiz kullanıcının izlediği açıklandı. Donanım ürünleri, Google Play ve reklam dışı YouTube gelirlerini kapsayan "Google subscriptions, platforms and devices" bölümü ise 11,2 milyar dolardan 12,91 milyar dolara çıktı.

Waymo ve deneysel projelerden zarar

Alphabet'in Waymo ve diğer deneysel projelerini kapsayan "Other Bets" birimi ise gelirini sınırlı ölçüde artırmasına rağmen zarar yazmayı sürdürdü. Bölümün geliri 373 milyon dolardan 382 milyon dolara yükselirken, faaliyet zararı geçen yılki 1,24 milyar dolardan 1,8 milyar dolara çıktı.

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