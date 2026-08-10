Yapay zeka 8,3 milyar sanal insan yarattı: Dünya simüle ediliyor

8,3 milyar persona 1.290 farklı özellikle tanımlanıyor
MatrAIx'in merkezinde Persona 8B adı verilen ve dünya nüfusuna yakın ölçekte oluşturulan 8,3 milyar persona kaydı bulunuyor. Her persona, insanların geçmişi, psikolojisi, yetenekleri, davranışları ve yaşam tarzını temsil eden 1.290 kategorik boyut üzerinden tanımlanıyor.
Araştırma amacıyla yaklaşık 1 milyon personadan oluşan kalite filtrelemesinden geçirilmiş bir veri kümesi de halihazırda yayımlanmış durumda. Bu kümede 599 bin 847 insan temelli, 400 bin sentetik persona yer alıyor. Veri kümesi araştırmacıların kullanımına Hugging Face üzerinden sunuluyor.
Sanal insanlar etkileşime girebiliyor
MatrAIx'in önemli parçalarından biri olan Playground, oluşturulan persona ajanlarının farklı dijital ortamlarda test edilmesini sağlıyor. Sistem şu anda anket, yapay zeka sohbet botu, web ve uygulama olmak üzere dört farklı ortamı destekliyor.
MatrAIx kapsamında 25'ten fazla alana yayılan 1.010 değerlendirme görevi bulunuyor. Ticaret, yazılım, finans ve sağlık gibi alanlar sistemin değerlendirme kapsamındaki başlıca kategoriler arasında yer alıyor.
Sanal insanların tepkileri ölçülebiliyor
Araştırmacılar sistemi kullanarak 18.189 değerlendirme denemesi gerçekleştirdi. Bu çalışmaların bir bölümünde farklı persona profillerinin aynı ürün veya hizmet karşısındaki davranışlarının nasıl değiştiği incelendi.
Sistem, örneğin bir fiyat artışının ardından bir kullanıcının ne kadar tereddüt ettiğini, yapay zeka asistanının başarısız olması durumunda kullanıcının hizmeti kullanmaya devam edip etmediğini veya bir uygulamadaki gecikmenin hangi noktada kullanıcı açısından kabul edilemez hale geldiğini ölçebiliyor.
Böylece bir ürünün veya yapay zeka sisteminin belirli demografik ya da davranışsal gruplar üzerindeki etkisi daha ayrıntılı biçimde analiz edilebiliyor.
Sanal insanlar aynı zamanda tutarlı da
Sonuçlara göre persona tarafından belirtilen davranış, 400 denemenin 366'sında doğru şekilde ortaya çıktı veya gerektiğinde doğru biçimde bastırıldı. Bu da yüzde 91,5'lik persona uyumu anlamına geliyor.
GPT ve Claude modelleriyle çalışıyor
MatrAIx kapsamında oluşturulan persona ajanları farklı büyük dil modelleriyle çalıştırılabiliyor. Araştırmada GPT 5.5, Claude Opus 4.8 ve Claude Haiku 4.5 kullanılarak değerlendirmeler gerçekleştirildi.
Bu yapı sayesinde persona verisi ile dil modelinin yetenekleri birbirinden ayrıştırılabiliyor. Persona, sanal kullanıcının kimliğini ve davranış özelliklerini tanımlarken büyük dil modeli bu kullanıcının verilen görev içerisindeki kararlarını ve etkileşimlerini üretiyor.
Gerçek insanların yerini almak için tasarlanmadı
MatrAIx'in adı bariz bir şekilde simüle edilmiş bir dünyayı anlatan The Matrix filmine gönderme yapıyor. Ancak araştırmacılar sistemi gerçek insanlardan elde edilen kanıtların yerine geçecek bir araç olarak konumlandırmıyor.
Amaç, gerçek kullanıcı araştırmalarının maliyetli, yavaş ve ölçeklenmesi zor olduğu durumlarda daha geniş kapsamlı ön testler yapabilmek. Araştırmacılara göre sanal kullanıcılar hipotez oluşturma, stres testi ve farklı senaryoların hızlı biçimde denenmesi için kullanılabilir.
Bu yaklaşım özellikle yapay zeka sistemleri ve dijital ürünlerin piyasaya sunulmadan önce farklı kullanıcı profilleri karşısındaki davranışlarını incelemeyi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte MatrAIx'in geliştiricileri, sistemi açık kaynaklı araştırma topluluğuyla birlikte geliştirmeyi hedefliyor.Kaynakça https://matraix.ai/ https://github.com/MatrAIx-ai/MatrAIx-Persona-8B https://arxiv.org/pdf/2608.04205 https://huggingface.co/datasets/MatrAIx2026/MatrAIx_Persona_1M Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: