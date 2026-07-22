Yapay zeka ABD polisine bela oldu: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çıktı

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ABD'de polis raporlarını yapay zeka ile hazırlama girişimi beklenen sonucu vermedi. Elektrikli şok tabancaları ile tanınan ve yaklaşık 35 milyar dolar piyasa değerine sahip Axon tarafından geliştirilen yapay zeka destekli raporlama araçları, memurlara zaman kazandırma vaadiyle kullanılmaya başlandı. Aktarılanlara göre "zaman kazandıracak" denilen sistem, polislerin iş yükünü daha da artırdı.

Kamuya açık belgeler, polis yazışmaları ve akademik araştırmalar sistemin yanlış bilgiler üretmesi, ek düzeltme gerektirmesi ve bazı durumlarda manuel yöntemden daha yavaş çalışması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Rapor hazırlama süreleri uzadı

ABD’de Lafayette Polis Departmanı bahsi geçen Axon'un Form One adlı sistemini yedi ay boyunca test etti. Polislerin vücut kamerası görüntülerini analiz eden sistem isim, kimlik ve plaka gibi bilgileri otomatik olarak raporlara aktarıyor. Ancak memurlar, sistemin sık sık isimleri ve plakaları yanlış yazdığını, bu nedenle raporları tek tek düzeltmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Belgelere göre bir polis memuru, daha önce 30 saniyede tamamladığı bir formun yapay zekanın yaptığı hatalar nedeniyle artık üç dakikasını aldığını bildirdi. Başka memurlar da Form One'ın rapor hazırlama süresini belirgin şekilde uzattığını söyledi.

Axon ise Form One'ın henüz erken erişim aşamasında olduğunu, testlerden gelen geri bildirimlerle sistemin geliştirildiğini ve nihai raporun her zaman polis tarafından onaylandığını belirtti. Lafayette Polis Departmanı da sorunlar olduğu kabul ederken sistemi kalıcı olarak kullanıp kullanmayacağına henüz karar vermedi.

Bağımsız araştırmalar da aynı sonuca ulaştı

Tam Boyutta Gör Form One, Axon'un 2024'te kullanıma sunduğu Draft One platformunun yeni bileşeni olarak geliştirildi. Draft One olayın anlatımını hazırlarken, Form One raporlardaki isim, adres ve araç bilgileri gibi idari alanları dolduruyor.

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Şirket, Draft One'ın bugün ABD genelinde 600 polis departmanında kullanıldığını, 600 bin polis raporunun hazırlanmasına katkı sağladığını ve müşteri anketlerine göre yaklaşık 300 bin saatlik zaman tasarrufu oluşturduğunu öne sürüyor. Ancak bağımsız araştırmalar aynı fikirde değil.

Yapılan bir araştırma, rapor hazırlama sürelerinde anlamlı bir iyileşme olmadığını gösterdi. Polislerin, yapay zekanın hazırladığı metinlerdeki yanlışları düzeltmek ve eksik bilgileri eklemek için önemli ölçüde zaman harcadığı belirtildi. Bazı polis departmanları ise bu nedenle sistemi kullanmayı bıraktı.

Delil olarak kabul edilmiyorlar

Yapay zekanın ürettiği hatalar nedeniyle Washington eyaletindeki King County Savcılığı, yapay zeka desteğiyle hazırlanan polis raporlarını delil olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. Savcılık, sistemin zaman zaman tanık isimlerini karıştırdığı, olay yerinde bulunmayan polisleri rapora eklediği ve bunun mahkemelerde güvenilirlik sorunu oluşturabileceği görüşünde.

Uzmanlara göre mevcut tablo, yapay zekanın polis raporlarını tamamen otomatik hazırlayabilecek olgunluğa henüz ulaşmadığını gösteriyor. Buna karşın Axon, yapay zeka ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket 2026'nın ilk çeyreğinde yapay zeka ürünlerinden elde edilen gelirlerin yıllık bazda yüzde 700'ün üzerinde arttığını açıkladı.

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Yapay zeka ABD polisine bela oldu: 30 saniyelik iş 3 dakikaya çık

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