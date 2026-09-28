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    Yapay zeka ağlamayı öğrendi: Bu insansı robot gözyaşı dökebiliyor

    Çinli şirketin geliştirdiği Yansyn-X2, yapay zeka destekli sistemi sayesinde ağlayabiliyor. Robot, konuşmaları analiz ederek yüz ifadelerini değiştiriyor ve gözyaşı dökebiliyor.

    Yapay zeka ağlamayı öğrendi: Bu insansı robot gözyaşı dökebiliyor Tam Boyutta Gör

    Çinli robotik şirketi Yanxi Technology tarafından geliştirilen Yansyn-X2, komut üzerine gözyaşı dökebilen yüzüyle dikkat çekti. Şanghay'da düzenlenen 2026 Inclusion Conference etkinliğinde sergilenen robot, yapay zeka destekli duygu analizi ve mikroakışkan sistemi sayesinde ağlama tepkisi verebiliyor. Şirkete göre Yansyn-X2, dünyanın ilk ağlayabilen insansı robotu konumunda.

    Yansyn-X2 nasıl gözyaşı döküyor?

    Fuarda sergilenen Yansyn-X2, istendiğinde veya duruma göre gözyaşı dökebiliyor. Bu tepkinin arkasında ise birbirine bağlı üç temel teknolojiden oluşan bir sistem bulunuyor. İlk aşamada yapay zeka algoritması, konuşmanın bağlamını ve ses tonunu analiz ederek hangi duygusal tepkinin uygun olabileceğini belirliyor. Sistem, üzüntü veya empati içeren ifadeler algıladığında robotun yüzündeki biyomimetik bileşenleri harekete geçiriyor.

    [youtube=https://x.com/Rainmaker1973/status/2098660034343313475]

    Robotun tıbbi sınıf silikonla kaplanan yüzünün altına yerleştirilen bu bileşenler, yüz hatlarını değiştirerek üzgün bir ifade oluşturuyor. Son aşamada ise mikroakışkan sistem devreye girerek göz pınarlarından yapay gözyaşı salgılıyor. Böylece konuşmanın içeriğine göre yüz ifadesi ve gözyaşı tepkisi bir araya getiriliyor.

    Yapay zeka ağlamayı öğrendi: Bu insansı robot gözyaşı dökebiliyor Tam Boyutta Gör

    Yanxi Technology’nin esas hedefi ise robotların gerçekten üzüntü hissetmelerini sağlamak değil. Tam aksine insan duygularını tanıyabilen ve bunlara uygun tepkiler verebilen makineler geliştirmek. Duygusal bilişim olarak adlandırılan bu alan, makinelerin insan duygularını algılamasına, yorumlamasına ve bunlara karşılık vermesine odaklanıyor.

    Bununla birlikte Yansyn-X2'nin mevcut sürümü, kendi başına yürüyebilen bir insansı robot yerine sabit bir model olarak tasarlandı. Bu versiyonda robot başını çevirebiliyor, insanları takip edebiliyor ve kollarıyla çeşitli hareketler yapabiliyor.

    Yanxi Technology, gelecek sürümlerde yüz hareketlerini daha akıcı ve çeşitli hale getirmek için servo motorlar yerine biyomimetik kaslar kullanmayı planlıyor. Bu yaklaşımın, robotun yüz ifadelerini daha doğal biçimde değiştirmesine olanak sağlaması hedefleniyor.

    Robotlar hızla gelişiyor

    Henüz insansı robotların ticari olarak, insanlarla benzer seviyelerde ve maliyetlerde işler yapması mümkün değil. Günlük, evde kullanım ise çok daha zor bir konu. Şirketler bu alan için halen birkaç yıl olduğunu söylüyor. Ancak sektör hızla ilerliyor. Artık Tiangong Ultra gibi robotlar 100 metreyi Usain Bolt’tan daha hızlı koşabiliyor. Bazı insansılar ise şimdiden fabrikalarda test ediliyor ve buralarda bazı parçaları hassas bir şekilde istenen yerlere yerleştirebiliyor veya taşıyabiliyor.

    Tüm bu gelişmeler, robotik sektörünün hız, el becerisi, işlevsellik ve insan benzeri davranışları aynı anda geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Çamaşır katlayan, koşabilen ve gözyaşı dökebilen robotlar günlük yaşama göz kırpıyor. Ancak bu robotlar ile insan dünyasında daha önce hiç görülmemiş sorunların da ortaya çıkması bekleniyor. İnsanlar, hiçbir fiziksel varlığı olmayan sohbet robotlarını “insan” yerine koyarken insansı robotlar nasıl sorunlar yaratacağını kestirmek oldukça güç.

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