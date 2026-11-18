Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, bellek tedarik stratejisinde tarihi bir değişime hazırlanıyor. Yapay zeka nedeniyle artan bellek talebi pazarlık gücünü üreticilere kaydırdı. Şirket, ürünlerindeki bellek arzını riske atmamak için 2027'den itibaren Samsung ile 5 yıllık dev bir anlaşma yapacak. Fiyatların piyasaya göre esnek kalacağı bu adım, ilerleyen dönemde iPhone ve Mac maliyetlerini artırabilir. Görüşmeleri süren dev anlaşma, teknoloji dünyasındaki dengeleri tamamen değiştirecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik bellek talebinin hızla artması, teknoloji sektöründeki tedarik dengelerini değiştirmeye devam ediyor. Bu durumdan etkilenen şirketlerden biri de Apple olacak gibi görünüyor. Güney Kore kaynaklı bilgilere göre Apple, Samsung ile DRAM tedariki için 4 ila 5 yıl sürecek uzun vadeli bir anlaşma üzerinde son görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Apple'ın tedarik stratejisi değişiyor

2027'nin ilk yarısında başlaması beklenen anlaşma, Apple'ın bugüne kadar uyguladığı kısa vadeli satın alma stratejisinden önemli bir ayrılığa işaret ediyor. Ancak sözleşmede bellek fiyatlarının sabitlenmesi yerine, Samsung'un belirli miktarda DRAM tedarik etmesini garanti altına alan bir sistem kullanılacak. Nihai fiyatlar ise piyasa koşullarına göre belirlenecek.

Apple, geçmişte yüksek sipariş hacmini ve satın alma gücünü kullanarak bellek üreticileriyle kısa vadeli anlaşmalar yapıyordu. Şirket, sözleşme yenileme dönemlerinde tedarikçilerden daha düşük fiyatlar talep edebiliyor ve bu sayede bileşen maliyetlerini kontrol altında tutabiliyordu.

Ancak mevcut DRAM piyasasında dengeler değişmiş durumda. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu sunucu belleklerine yönelik talep, üreticilerin kapasitesini zorluyor. Samsung ve SK hynix gibi üreticiler, uzun vadeli ve yüksek hacimli siparişlere daha fazla önem verirken Apple'ın önceki pazarlık gücü de azalmış görünüyor.

Haberde görüşlerine yer verilen bir yarı iletken sektörü yetkilisi, Apple'ın geleneksel pazarlık yaklaşımı düşünüldüğünde Samsung ile yapılması beklenen uzun vadeli anlaşmanın alışılmışın dışında olduğunu belirtiyor.

iPhone ve Mac fiyatları etkilenebilir

Apple'ın uzun vadeli tedarik anlaşmasına yönelmesinin temel nedenlerinden biri, iPhone ve MacBook gibi ürün gruplarında bellek tedarikini güvence altına almak. Şirket, fiyatlar yükselmeye devam etse bile ihtiyaç duyduğu DRAM miktarına erişebilmek istiyor. Bununla birlikte fiyatların piyasa koşullarına göre güncellenmesi, Apple'ın bellek maliyetlerini önceden sabitlemesini engelleyecek.

Bu gelişme, ilerleyen dönemde Apple'ın ürün maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bellek fiyatlarındaki artışın doğrudan iPhone veya MacBook fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan Samsung, SK hynix ve Micron hakkında bellek arzını yapay şekilde sınırladıkları iddiasıyla açılan toplu dava süreci de devam ediyor. Ancak mevcut hukuki sürecin üretim politikalarını kısa vadede değiştirmesi beklenmiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 "En İyi İnovasyon Ödülü" kazandı 1 gün önce eklendi

Apple ile Samsung arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve fiyatlandırma koşullarının netleşmediğini belirtelim. Görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte şirketin yeni DRAM tedarik stratejisine ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Yapay zeka Apple'ı vurdu: Samsung ortaklığı büyüyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: