Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ destekli siber saldırı aracı Artex, dünya genelinde büyük bir endişe yaratıyor. Sistemlerdeki güvenlik açıklarını dakikalar içinde bulan bu otonom araç, CIA ve Microsoft gibi dev kurumları bile hedef alıyor. Kendi yapay zekâ ajanlarını kullanan sistem, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile karmaşık siber saldırılar düzenlemesine imkân sağlıyor. İnternette yüz otuzdan fazla sürümü yayılan Artex, siber tehditleri yeni bir boyuta taşıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son günlerde özellikle ABD ve Avrupa'da üst üste yaşanan siber saldırılar ve teknik aksaklıklar, siber güvenlik açısından endişe verici bir döneme girdiğimizi tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde Microsoft'tan CIA'a kadar uzanan geniş bir yelpazede şirketler ve kurumlar siber saldırılara hedef oldu. CIA gibi çok iyi korunan kurumları bile zorlamaya başlayan bu siber saldırıların arkasında ise yapay zekâ destekli araçlar yer alıyor. Özellikle Artex adını taşıyan bir yapay zekâ aracı, siber suçluların elinde ölümcül bir silaha dönüşmüş durumda.

Artex, Siber Saldırıları Dakikalar İçinde Gerçekleştirebiliyor

Uzmanlara göre CIA, bankalar ve diğer kritik kurumlara yönelik saldırılarda kullanılan Artex, deneyimsiz kişilerin bile internet sitelerindeki güvenlik açıklarını bulup bunlardan yararlanmasını sağlıyor. Microsoft da bu aracın gizli bilgilere ulaşmak, tedarik zincirlerini aksatmak ve internete bağlı sistemlerin kontrolünü ele geçirmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Üstelik Artex'in internette hızla yayılması, önümüzdeki dönemde bu tür saldırıların daha da artabileceğine işaret ediyor.

Artex ilk kez temmuz ayında, Autumn-27 takma adını kullanan bir kişi tarafından GitHub platformunda yayımlandı. Başlangıçta Çince bir arayüze sahip olan araç, kısa süre sonra platformdan kaldırılmış olsa da internette yeniden ve çok daha geniş bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Siber güvenlik şirketi Infrawatch tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün Artex'in 130'dan fazla farklı sürümü bulunuyor. Bu da aracın kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Artex, "otonom saldırı çerçeveleri" (Autonomous Offensive Frameworks - AOF) olarak adlandırılan yeni nesil siber saldırı araçları arasında yer alıyor. Bu araçların temel özelliği, bir sisteme sızmak için gerekli güvenlik açıklarını tespit etme ve ardından bu açıklardan yararlanarak saldırıyı gerçekleştirme süreçlerini otomatikleştirmeleri. Artex'i kullanan bir saldırganın hedeflerini ve ulaşmak istediği sonuçları belirlemesi yeterli oluyor. Araç daha sonra birbiriyle iletişim kurabilen farklı yapay zekâ ajanlarını devreye sokarak saldırı sürecini yönetiyor. Bu ajanlar kendi aralarında görev paylaşımı yapıyor, izlenecek adımları belirliyor ve hedef sistemlere yönelik saldırıları gerçekleştiriyor. Sürecin sonunda elde ettikleri bilgileri de kullanıcıya raporluyorlar. Böylece saldırganın her aşamayı kendisinin yönetmesine gerek kalmıyor.

Microsoft'un değerlendirmesine göre Artex, hedef alınan kurumun güvenlik önlemlerine ve aracın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak bir sistemi incelemeye başlamasından savunmasını aşarak kurumun ağına sızmasına kadar geçen süreyi dakikalara indirebiliyor. Bu da daha önce uzmanlık, zaman ve ciddi teknik bilgi gerektiren siber saldırıların çok daha geniş bir kesim tarafından gerçekleştirilebilmesinin önünü açıyor.

Artex, Farklı Yapay Zekâ Modellerini Bir Arada Kullanıyor

Artex'in bir diğer önemli özelliği ise belirli bir büyük dil modeline bağlı olmaması. Araçta kullanılan yapay zekâ ajanları, gelişmiş ticari modellerden herkese açık modellere kadar farklı sistemlerle çalışabiliyor. Üstelik araç, çalışma sırasında farklı modeller arasında geçiş yapabildiği için bazı modellerde bulunan güvenlik önlemlerinin aşılmasını da kolaylaştırabiliyor.

Eski FBI siber ajanı ve CIA operasyon görevlisi Shaun Williams'a göre Artex gibi yapay zekâ destekli araçların yaygınlaşması, internete açık cihazlardaki güvenlik açıklarının daha hızlı, daha etkili ve daha düşük maliyetle istismar edilmesine imkân tanıyor. Üstelik bunun için saldırganların geçmişte olduğu kadar yüksek bir teknik beceriye sahip olması da gerekmiyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Kasım 2026) 2 gün önce eklendi

Son haftalarda yaşananlar ve uzmanların uyarıları, önümüzdeki dönemde bu tarz saldırıların artarak devam edebileceğini gösteriyor.

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Yapay zeka Artex, dünyanın en önemli kurumlarını hackliyor

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