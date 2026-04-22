Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI

    Drafted AI, ev tasarım sürecini yapay zekayla dakikalardan saniyelere indiriyor. 2D planları 3D modellere çeviren sistem, hızlı ve maliyetsiz bir çözüm sunuyor.

    Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tabanlı yeni girişim Drafted AI, konut tasarım sürecini kökten değiştirmeyi hedefleyen teknolojisiyle dikkat çekiyor. Sistem, yalnızca birkaç komutla 2D kat planlarını tamamen etkileşimli 3D görünümlere dönüştürüyor ve kullanıcıların farklı tasarım alternatiflerini aynı anda ücretsiz bir şekilde görmesine imkan tanıyor.

    Saniyeler içinde ev tasarımı üretimi

    Drafted AI’ın temel vaadi, kullanıcıların hayal ettiği evi dakikalar değil saniyeler içinde görselleştirebilmesi. Platforma oda sayısı, metrekare ve temel ihtiyaçlar girildiğinde sistem otomatik olarak beş farklı kat planı üretiyor. Kullanıcılar beğenmedikleri tasarımlar için yeniden üretim isteyebiliyor ve sınırsız varyasyon elde edebiliyor.

    Ayrıca platform, oluşturulan tasarımları 360 derece döndürülebilen 3D modeller haline getirerek hem iç mekan hem de dış cepheyi detaylı şekilde inceleme imkanı sunuyor. Drafted AI’ın kurucusu Nick Donahue ise sistemin ölçeğini ortaya koyan dikkat çekici bir veri paylaştı. Donahue’ye göre platform yalnızca 24 saat içinde 50.000 farklı ev yerleşim planı üretti.

    Sistem, kullanıcıdan gelen bilgileri işleyerek doğrudan yapay zeka üzerinden mimari planlar oluşturuyor.

    Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI Tam Boyutta Gör
    Şirket yalnızca dokuz aylık bir girişim olmasına rağmen çok küçük bir ekiple faaliyet gösteriyor ve kısa sürede önemli yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Drafted AI, 1,65 milyon dolar yatırım alarak 35 milyon dolar değerleme seviyesine ulaştı. Yatırımcılar arasında Bill Clerico, Stripe kurucu ortağı Patrick Collison, Jack Altman ve Josh Buckley gibi isimler yer alıyor.

    Drafted AI yalnızca plan üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların tasarım sürecine doğrudan müdahale etmesini sağlıyor. Platformda duvarların hareket ettirilebilmesi, yeni duvar eklenebilmesi ve dış hatların şekillendirilebilmesi mümkün.

    Kullanıcılar ayrıca kapı ve pencere yerleşimlerini de detaylı şekilde düzenleyebiliyor. Kapı tipleri tek kanatlı, çift kanatlı, iç mekan için katlanır ya da dış mekan için kayar sistem olarak değiştirilebiliyor. Pencerelerde ise boyut ve konumlandırma görsel bir kontrol çubuğu üzerinden ayarlanabiliyor. Tüm değişiklikler anlık olarak 3D görünümde yansıtılıyor.

    Mimarlara yönelik çıktı desteği

    Sistem yalnızca bireysel kullanıcıları değil, profesyonelleri de hedefliyor. Drafted AI, oluşturulan projelerin DXF ve IFC formatlarında dışa aktarılmasına imkan tanıyor. Bu sayede mimarlar ve inşaat ekipleri, tasarımları doğrudan kendi yazılımlarına aktararak süreci hızlandırabiliyor.

    Kaynakça https://www.drafted.ai/ https://techcrunch.com/2025/12/23/this-founder-just-landed-backing-for-a-second-go-at-the-same-problem-affordable-custom-home-design/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayı satıp altın almak polis yakını kartı next mini led tv kurum avukatlığı kpss steam dolar kuru hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum