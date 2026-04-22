Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı yeni girişim Drafted AI, konut tasarım sürecini kökten değiştirmeyi hedefleyen teknolojisiyle dikkat çekiyor. Sistem, yalnızca birkaç komutla 2D kat planlarını tamamen etkileşimli 3D görünümlere dönüştürüyor ve kullanıcıların farklı tasarım alternatiflerini aynı anda ücretsiz bir şekilde görmesine imkan tanıyor.

Saniyeler içinde ev tasarımı üretimi

Drafted AI’ın temel vaadi, kullanıcıların hayal ettiği evi dakikalar değil saniyeler içinde görselleştirebilmesi. Platforma oda sayısı, metrekare ve temel ihtiyaçlar girildiğinde sistem otomatik olarak beş farklı kat planı üretiyor. Kullanıcılar beğenmedikleri tasarımlar için yeniden üretim isteyebiliyor ve sınırsız varyasyon elde edebiliyor.

Ayrıca platform, oluşturulan tasarımları 360 derece döndürülebilen 3D modeller haline getirerek hem iç mekan hem de dış cepheyi detaylı şekilde inceleme imkanı sunuyor. Drafted AI’ın kurucusu Nick Donahue ise sistemin ölçeğini ortaya koyan dikkat çekici bir veri paylaştı. Donahue’ye göre platform yalnızca 24 saat içinde 50.000 farklı ev yerleşim planı üretti.

Sistem, kullanıcıdan gelen bilgileri işleyerek doğrudan yapay zeka üzerinden mimari planlar oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket yalnızca dokuz aylık bir girişim olmasına rağmen çok küçük bir ekiple faaliyet gösteriyor ve kısa sürede önemli yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Drafted AI, 1,65 milyon dolar yatırım alarak 35 milyon dolar değerleme seviyesine ulaştı. Yatırımcılar arasında Bill Clerico, Stripe kurucu ortağı Patrick Collison, Jack Altman ve Josh Buckley gibi isimler yer alıyor.

Drafted AI yalnızca plan üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların tasarım sürecine doğrudan müdahale etmesini sağlıyor. Platformda duvarların hareket ettirilebilmesi, yeni duvar eklenebilmesi ve dış hatların şekillendirilebilmesi mümkün.

Kullanıcılar ayrıca kapı ve pencere yerleşimlerini de detaylı şekilde düzenleyebiliyor. Kapı tipleri tek kanatlı, çift kanatlı, iç mekan için katlanır ya da dış mekan için kayar sistem olarak değiştirilebiliyor. Pencerelerde ise boyut ve konumlandırma görsel bir kontrol çubuğu üzerinden ayarlanabiliyor. Tüm değişiklikler anlık olarak 3D görünümde yansıtılıyor.

Mimarlara yönelik çıktı desteği

Sistem yalnızca bireysel kullanıcıları değil, profesyonelleri de hedefliyor. Drafted AI, oluşturulan projelerin DXF ve IFC formatlarında dışa aktarılmasına imkan tanıyor. Bu sayede mimarlar ve inşaat ekipleri, tasarımları doğrudan kendi yazılımlarına aktararak süreci hızlandırabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: