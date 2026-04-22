Yapay zeka artık ev tasarımını saniyelere indiriyor: Drafted AI

Saniyeler içinde ev tasarımı üretimi
Drafted AI’ın temel vaadi, kullanıcıların hayal ettiği evi dakikalar değil saniyeler içinde görselleştirebilmesi. Platforma oda sayısı, metrekare ve temel ihtiyaçlar girildiğinde sistem otomatik olarak beş farklı kat planı üretiyor. Kullanıcılar beğenmedikleri tasarımlar için yeniden üretim isteyebiliyor ve sınırsız varyasyon elde edebiliyor.
Ayrıca platform, oluşturulan tasarımları 360 derece döndürülebilen 3D modeller haline getirerek hem iç mekan hem de dış cepheyi detaylı şekilde inceleme imkanı sunuyor. Drafted AI’ın kurucusu Nick Donahue ise sistemin ölçeğini ortaya koyan dikkat çekici bir veri paylaştı. Donahue’ye göre platform yalnızca 24 saat içinde 50.000 farklı ev yerleşim planı üretti.
Sistem, kullanıcıdan gelen bilgileri işleyerek doğrudan yapay zeka üzerinden mimari planlar oluşturuyor.
Drafted AI yalnızca plan üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların tasarım sürecine doğrudan müdahale etmesini sağlıyor. Platformda duvarların hareket ettirilebilmesi, yeni duvar eklenebilmesi ve dış hatların şekillendirilebilmesi mümkün.
Kullanıcılar ayrıca kapı ve pencere yerleşimlerini de detaylı şekilde düzenleyebiliyor. Kapı tipleri tek kanatlı, çift kanatlı, iç mekan için katlanır ya da dış mekan için kayar sistem olarak değiştirilebiliyor. Pencerelerde ise boyut ve konumlandırma görsel bir kontrol çubuğu üzerinden ayarlanabiliyor. Tüm değişiklikler anlık olarak 3D görünümde yansıtılıyor.
Mimarlara yönelik çıktı desteği
Sistem yalnızca bireysel kullanıcıları değil, profesyonelleri de hedefliyor. Drafted AI, oluşturulan projelerin DXF ve IFC formatlarında dışa aktarılmasına imkan tanıyor. Bu sayede mimarlar ve inşaat ekipleri, tasarımları doğrudan kendi yazılımlarına aktararak süreci hızlandırabiliyor.