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    Yapay zeka, bir geliştiricinin tüm çalışmasını sildi: “Bir şeyi bozdum”

    Yapay zeka aracı Claude Code, Windows'taki bağlantı hatası nedeniyle 100 saniyede bir geliştiricinin 48 bin dosyasını sildi. Yapay zeka daha sonra “Dur ve bunu oku. Bir şeyi bozdum.” dedi.

    Yapay zeka, bir geliştiricinin tüm çalışmasını sildi Tam Boyutta Gör
    Anthropic'in Claude Code yapay zeka kodlama aracı, bir geliştiricinin test ortamını yeniden oluşturma talimatını yerine getirirken yaklaşık 48 bin gerçek çalışma dosyasını sildi ve Git deposunun veri tabanını bozdu. Olay, Windows'taki özel klasör bağlantılarının yanlış işlenmesi nedeniyle yaşandı. Üstelik tüm bunlar iki dakikadan kısa sürede gerçekleşti.

    Test ortamını temizliyordu

    Olayı yaşayan yazılım geliştiricisi, geçmişe dönük hisse senedi opsiyon verilerini analiz etmek için kullandığı yazılımlardaki bazı sorunları gidermek amacıyla Claude Code'a bir dizi görev verdi. Talimatlara göre yapay zeka, ilgili dosyaların kopyaları oluşturulacak, düzeltmeler bu kopyalar üzerinde yapılacak, testler tamamlanacak ve çalışan orijinal dosyalara dokunulmayacaktı.

    Toplam 11 ayrı onarım görevi başlatıldı. Bunlardan 10'u sorunsuz tamamlanırken son görevde işler oldukça ters gitti. Bu görev kapsamında, yazılımların test edildiği ve ayna (mirror) olarak adlandırılan ortamın yeniden oluşturulması gerekiyordu. Amaç, eski test ortamının temiz bir kopyasını hazırlamak, düzeltmeleri uygulamak ve gerçek çalışma dosyalarını etkilemeden testleri yürütmekti.

    Ancak test ortamında bulunan 614 Windows klasör bağlantısı, yapay zeka ajanının beklenmedik bir hataya düşmesine neden oldu.

    Windows'ta junction adı verilen klasör bağlantıları, normal bir klasör gibi görünmelerine rağmen bilgisayardaki başka bir konumu işaret ediyor. Bu olayda test ortamındaki 614 bağlantı, geliştiricinin asıl çalışma dosyalarının bulunduğu dizinlere yönlendiriliyordu.

    Claude Code, test ortamını temizlemeye çalışırken bu bağlantıları sıradan klasörler gibi ele aldı. Bağlantıların işaret ettiği gerçek dizinlere ilerleyen ajan, yalnızca test kopyalarını temizlemek yerine geliştiricinin kullandığı dosyaları da silmeye başladı.

    Temizlik işlemi sonucunda yaklaşık 55 bin 550 dosya silindi. Bunların 7 bin 300 kadarı zaten silinmesi planlanan dosyalardan oluşuyordu. Ancak kalan 48 bin 218 dosya, geliştiricinin aktif olarak kullandığı çalışma ortamına aitti.

    “Craig, dur ve bunu oku. Bir şeyi bozdum.”

    Yapay zeka, bir geliştiricinin tüm çalışmasını sildi Tam Boyutta Gör
    Tüm bu yaşananlar 100 saniyeyi biraz aşan bir sürede gerçekleşti. Geliştirici durumu fark ettiğinde yapay zeka ajanı da hatasını açıkça kabul etti. Claude Code'un verdiği yanıt şu şekildeydi: “Craig, dur ve bunu oku. Bir şeyi bozdum.”

    Dosyaların silinmesi, yaşanan felaketin yalnızca bir kısmıydı. Geliştiricinin Git deposu da olaydan etkilendi. Git'in dosya listesini ve değişiklikleri takip etmekte kullandığı dizin kaydı korunurken dosyaların içeriklerini ve geçmiş sürümlerini saklayan temel veri tabanı zarar gördü. Git, binlerce dosyanın adını isteyebilse de bu dosyaların içeriklerini geri getiremiyordu. Daha basit ifadeyle, dosyaların varlığına ilişkin kayıtlar durmasına rağmen onları yeniden oluşturmak için gereken veriler de silinmişti.

    Geliştiricide de hata var

    Reddit'te paylaşılan olay, beş gün içinde 1.400'den fazla yorum aldı. Toplulukta öne çıkan görüş, geliştiricinin temel yazılım geliştirme ve yedekleme uygulamalarını ihmal ettiği yönünde.

    Kullanıcılar, projelerin düzenli olarak Git ile sürüm kontrolüne alınması ve GitHub gibi uzak depolara gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Yerel bilgisayardaki bir Git deposu, donanım arızası veya dosyaların topluca silinmesi gibi durumlarda tek başına yeterli koruma sağlamıyor.

    Bazı kullanıcılar, silinen dosyaların kurtarılması için dosya kurtarma yazılımlarını veya Windows'un Shadow Copy özelliğini kullanmayı önerdi. Ancak dosyaların ne kadarının geri getirilebildiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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