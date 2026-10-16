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    Yapay zeka endişesi çip devlerini vurdu: 2 trilyon dolarlık kayıp kapıda

    Yapay zeka yatırımlarının maliyeti, faiz artışı beklentileri ve Çin rekabeti çip hisselerini vurdu. ABD’li çip devlerinde son altı işlem günündeki kayıp 1,64 trilyon dolara ulaştı.

    Yapay zeka çip devlerini vurdu: 2 trilyon dolarlık kayıp kapıda Tam Boyutta Gör
    ABD’li çip üreticilerinin hisselerinde yaşanan sert düşüş, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Artan faiz beklentileri, yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve Çin’den gelen rekabet yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşmasına yol açtı.

    Çip hisselerinde altı günde 1,64 trilyon dolarlık kayıp

    Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların geleceğiyle ilgili endişeler, yarı iletken sektöründe sert bir satış dalgasına neden oldu. Philadelphia Semiconductor Endeksi (SOX), perşembe günü yüzde 3,3 gerilerken son altı işlem günündeki toplam piyasa değeri kaybı 1,64 trilyon dolara ulaştı. Satışların sürmesiyle ABD'li çip şirketlerinin toplam piyasa değerindeki kaybın 2 trilyon dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor.

    Yılın ilk yarısında güçlü yükselişler kaydeden çip hisseleri, haziran ayındaki zirvelerinden bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Bu gerileme, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi başta olmak üzere ABD piyasalarının genel performansını da olumsuz etkiledi. S&P 500 ve Nasdaq, çarşamba günü temmuz ayından bu yana en kötü günlük performanslarını sergiledi. Perşembe günü ise piyasalarda kısmi bir toparlanma görüldü.

    Güney Kore borsasında sert düşüş

    Çip hisselerindeki satış dalgası, Asya piyasalarında daha ağır sonuçlar doğurdu. Dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerine ev sahipliği yapan Güney Kore'de Kospi endeksi perşembe günü yüzde 7,6 geriledi. SK Hynix hisseleri yüzde 11, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 9,5 değer kaybetti. Düşüşün boyutu nedeniyle borsada işlemler geçici olarak durduruldu.

    Yapay zeka çip devlerini vurdu: 2 trilyon dolarlık kayıp kapıda Tam Boyutta Gör
    Sektördeki satış baskısına rağmen şirketlerin finansal sonuçları, yapay zeka talebinin tamamen ortadan kalktığına işaret etmiyor. Dünyanın en büyük gelişmiş çip üreticisi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor kâr açıklayarak analistlerin beklentilerini aştı. Ancak bu sonuç, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik tutumunu değiştirmeye yetmedi. Şirket hisseleri, güçlü finansal sonuçlara rağmen perşembe günü yüzde 2 geriledi.

    Çip üretim ekipmanları alanında faaliyet gösteren ASML de bir önceki gün beklentileri aşan sonuçlar açıklamıştı. Buna karşın hem TSMC hem de ASML'nin performansı, sektör genelindeki satış dalgasını durduramadı.

    Faiz artışı beklentisi yapay zeka yatırımlarını tehdit ediyor

    Piyasalardaki tedirginliğin temel nedenlerinden biri, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin faizlerin yeniden yükseltilebileceği ihtimalini gündeme getirmesi oldu. Yüksek faizler, özellikle veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için büyük miktarda borçlanan şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.

    ABD Merkez Bankasının (Fed) ay sonunda faiz artırabileceği ihtimali, enflasyon verilerinin ardından kısa süreliğine yüzde 50 seviyesine kadar çıktı. Bu oran daha sonra gerilese de yatırımcılar, Fed'in bir sonraki adımına ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli davranmayı sürdürüyor.

    Endişelerin önemli bir bölümü de yapay zeka altyapısına son yıllarda aktarılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımın ne ölçüde geri dönüş sağlayacağı sorusundan kaynaklanıyor. Veri merkezleri, gelişmiş işlemciler, bellek sistemleri ve enerji altyapısı için yapılan harcamalar sektörün büyümesini desteklerken yüksek finansman ihtiyacı, olası bir talep yavaşlamasında şirketlerin karşılaşacağı riskleri artırıyor.

    Yapay zeka şirketlerinin büyüme hızı da sorgulanıyor

    Yapay zeka çip devlerini vurdu: 2 trilyon dolarlık kayıp kapıda Tam Boyutta Gör

    Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer gelişme, Anthropic ve OpenAI gibi önde gelen yapay zeka şirketlerinin gelir büyümesine ilişkin işaretler oldu. Özel şirket statüsündeki bu girişimlerin doğrudan borsada işlem gören hisseleri bulunmadığı için yatırımcılar, yapay zeka talebini değerlendirmek amacıyla çip üreticileri ve altyapı sağlayıcılarının sonuçlarını takip ediyor.

    Basında yer alan haberlere göre Anthropic, halka arz hazırlıkları kapsamında yatırımcılara yaptığı sunumda geçen çeyrekte satışlarının yüzde 45 artarak 17 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ancak bu büyüme oranının ikinci çeyrekteki seviyenin belirgin şekilde altında kalması, sektördeki büyüme hızının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

    Yapay zeka sektöründeki belirsizliklere, Çin'in yarı iletken alanında kaydettiği ilerleme de eklendi. Çinli bellek çipi üreticisi CXMT'nin gelişmiş bellek teknolojilerinde ilerleme kaydettiğini açıklaması, küresel üreticiler üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

    Çinli şirketlerin daha gelişmiş bellek çözümleri geliştirmesi, özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek pazarında rekabetin geleceğine ilişkin soru işaretleri yaratıyor. Üretim kapasitesinin artması ve alternatif tedarikçilerin ortaya çıkması, mevcut üreticilerin fiyatlandırma gücünü ve kâr marjlarını etkileyebilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/us-chip-stocks-set-wipe-out-2-trillion-after-latest-selloff-2026-10-15/ https://edition.cnn.com/2026/10/15/business/tech-selloff-nasdaq-ai-intl
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