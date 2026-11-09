Yapay zeka çiplerini soğutmak için elmas kullanılacak: Bakırdan 5 kat daha iyi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Diamond Foundry, yapay zeka çiplerini soğutmak için bakırdan beş kat daha iletken elmas plakalar geliştirdi. Dünyanın ilk 200 milimetrelik tek kristal elmas wafer'ı, işlemcilerdeki aşırı ısınma sorununu çözmeyi hedefliyor. Isıyı hızla dağıtırken elektriksel yalıtkanlığını koruyan bu malzeme, yüksek performanslı grafik işlemcilerinin soğutma verimliliğini artıracak. Teknolojinin 2030'dan önce seri üretime geçmesi planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka işlemcilerinin performansı arttıkça ortaya çıkan yüksek ısı üretimi başlı başına büyük bir sorun haline geldi. Özellikle yüksek güç tüketen GPU'larda oluşan sıcak noktalar, soğutma sistemlerinin sınırlarını zorluyor. Bu soruna çözüm arayan şirketlerden Diamond Foundry, yarı iletken sektöründe kullanılabilecek önemli bir malzeme üzerinde çalışıyor.

Laboratuvar ortamında elmas üreten şirket, dünyanın ilk 200 mm çapında tek kristal elmas (SCD) wafer'ını (yonga plakası) geliştirdiğini duyurdu. Bu boyut, geçmişte kullanılan yarı iletken üretim süreçlerindeki wafer ölçüleriyle aynı seviyede. Şirket, bu gelişmeyle tek kristal elmas üretiminin wafer ölçeğine taşındığını belirtiyor.

Elmasın bu alanda öne çıkmasının temel nedeni ise olağanüstü ısı iletkenliği. Malzemenin ısı iletme kapasitesinin bakırdan en az beş kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu özellik, elmasın işlemcilerde oluşan ısının daha hızlı dağıtılmasına yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Tek kristal yapı neden önemli?

Tam Boyutta Gör Diamond Foundry'nin geliştirdiği wafer'ı diğer laboratuvar üretimi elmaslardan ayıran temel özellik, polikristal yerine yüksek kaliteli tek kristal yapıdan oluşması. Tek kristal üretimi çok daha zor olsa da ısı iletkenliği açısından önemli avantajlar sunuyor. Üstelik elmas, yüksek ısı iletkenliğini korurken elektriksel yalıtkanlık özelliğini de sürdürüyor. Bu kombinasyon yarı iletken bileşenlerin soğutulmasında elması dikkat çekici bir alternatif haline getiriyor.

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Tek kristal elmasın kullanılmasıyla işlemcilerdeki sıcak noktaların azaltılması ve ısının daha verimli biçimde dağıtılması hedefleniyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcıları ve yüksek performanslı işlemciler, bu teknolojinin potansiyel kullanım alanları arasında bulunuyor.

2030'dan önce süreçlerde kullanılabilir

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Diamond Foundry, 200 mm wafer'ın ardından üretim ölçeğini daha da büyütmeyi planlıyor. Şirketin paylaştığı grafiğe göre 2030'dan önce 300 mm çapında tek kristal elmas wafer üretimi mümkün olabilir. Bu ölçü, günümüzde en gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinde kullanılan wafer boyutlarıyla aynı.

Diamond Foundry 2012 yılında kurulmuş olsa da tek kristal elmas üretimini bu boyutlara taşıma çalışmaları 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Öte yandan bu alana ilgi gösteren tek şirket de kendileri değil.

Bunlardan Akash Systems, 2024 yılında ABD'nin CHIPS Act programı kapsamında 18,2 milyon dolar finansman aldı. Şirket, sentetik elmasla birleştirilmiş galyum nitrür (GaN) üretimine odaklanıyor. Akash Systems, geliştirdiği teknolojinin çalışma sıcaklıklarını 20 derece Celsius azaltabileceğini öne sürüyor. Afrika'daki elmas madenleriyle tanınan De Beers Group da yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için elmas-bakır kompozit malzeme geliştiriyor. Bakır kaplamalı elmas yapısının, özellikle yapay zeka işlemcileri, yüksek performanslı bilgisayarlar ve GaN tabanlı radyo frekansı (RF) cihazlarında soğutma verimliliğini artırması hedefleniyor. Katı hal soğutucularıyla tanınan Frore Systems ise Nvidia'nın gelecek nesil yapay zeka GPU'ları için elmas katkılı sıvı soğutma plakaları üzerinde çalışıyor.

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Yapay zeka çiplerini soğutmak için elmas kullanılacak

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