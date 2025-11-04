Yapay zeka destekli bot trafiği son bir yılda %300 arttı

Yayıncılık sektörü en fazla zarar gören alan
Rapor, en fazla hedef alınan sektörün yayıncılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu alandaki yapay zeka bot etkinliği, diğer sektörlerin 7 katına ulaşmış durumda ve toplam AI bot tetiklemelerinin %63’ünü oluşturuyor. İçerik üreticileri ve dijital yayıncılar, uzmanların “fikri mülkiyet koruması için süren giderek büyüyen bir mücadele" olarak tanımladığı bu yeni dönemin ön saflarında yer alıyor.
E-ticaret sektörü, sadece iki aylık bir dönemde 25 milyardan fazla bot talebi kaydetti. Bu da çevrim içi perakendecilere yönelik otomatik saldırıların ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Öte yandan, sağlık sektörü de farklı bir riskle karşı karşıya: Buradaki yapay zeka bot etkinliklerinin %90’ından fazlası veri kazıma faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve büyük oranda medikal verileri arayan arama motorları ile eğitim amaçlı yapay zeka botları tarafından yürütülüyor.
Geleneksel iş modellerini tehdit ediyor
Akamai’ye göre AI bot trafiğindeki bu patlama, çevrim içi işletmelerin çalışma ve gelir elde etme biçimlerini kökünden değiştiriyor. Bu botlar, web sitelerinden hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak, hem analitik verileri bozuyor hem de reklam gelirlerinde büyük düşüşlere neden oluyor.
Raporda ayrıca, yapay zeka destekli araçların karmaşık siber saldırılar düzenleme eşiğini düşürdüğü ve hem deneyimli tehdit aktörlerinin hem de yeni başlayanların taklit kampanyaları, sosyal mühendislik, kimlik avı ve yapay zeka ile üretilmiş sahte belgeler gibi yöntemlerle saldırı düzenlemesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.
Bu hızlı artış, siber güvenlikteki genel eğilimlerle de örtüşüyor. Kuruluşların üçte ikisi, 2025’te siber güvenlik üzerindeki en büyük etkinin yapay zeka ve makine öğreniminden geleceğini düşünüyor. Akamai’nin bulguları, otomatik trafiğin on yıl sonra ilk kez insan kaynaklı trafiği geçtiğini gösteren diğer araştırmaları da destekliyor. Artık internet trafiğinin yarısından fazlası botlardan oluşuyor.
Akamai, bu gelişen tehditlere karşı koymak için kuruluşlara, web uygulamaları, API'ler ve büyük dil modelleri için OWASP Top 10 çerçeveleri ile uyumlu güvenlik yetkinlikleri geliştirmelerini öneriyor. Böylece güvenlik ekipleri, bilinen zafiyetleri kendi kurumlarının risk toleransına göre haritalayabiliyor.