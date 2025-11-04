Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka destekli bot trafiği son bir yılda %300 arttı

    Akamai Technologies, yeni yayımladığı raporda, yapay zeka destekli bot trafiğinin son bir yılda %300 oranında arttığını açıkladı. Artan bot trafiği, web tabanlı iş modellerini tehdit ediyor.

    Yapay zeka destekli bot trafiği son bir yılda %300 arttı Tam Boyutta Gör
    Akamai Technologies, yeni yayımladığı “State of the Internet” isimli raporunda, yapay zeka destekli bot trafiğinin son bir yılda %300 oranında arttığını ve artık şirketin küresel platformundaki toplam bot trafiğinin yaklaşık %1’ini oluşturduğunu açıkladı. Siber güvenlik firmasının “Digital Fraud and Abuse Report 2025” başlıklı raporu, dijital ortamda yaşanan ciddi bir dönüşüme dikkat çekiyor. Kötü niyetli yapay zeka botları, içerik kopyalama ve gelişmiş saldırı teknikleriyle geleneksel web tabanlı iş modellerini tehdit ediyor.

    Yayıncılık sektörü en fazla zarar gören alan

    Rapor, en fazla hedef alınan sektörün yayıncılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu alandaki yapay zeka bot etkinliği, diğer sektörlerin 7 katına ulaşmış durumda ve toplam AI bot tetiklemelerinin %63’ünü oluşturuyor. İçerik üreticileri ve dijital yayıncılar, uzmanların “fikri mülkiyet koruması için süren giderek büyüyen bir mücadele" olarak tanımladığı bu yeni dönemin ön saflarında yer alıyor.

    E-ticaret sektörü, sadece iki aylık bir dönemde 25 milyardan fazla bot talebi kaydetti. Bu da çevrim içi perakendecilere yönelik otomatik saldırıların ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Öte yandan, sağlık sektörü de farklı bir riskle karşı karşıya: Buradaki yapay zeka bot etkinliklerinin %90’ından fazlası veri kazıma faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve büyük oranda medikal verileri arayan arama motorları ile eğitim amaçlı yapay zeka botları tarafından yürütülüyor.

    Geleneksel iş modellerini tehdit ediyor

    Akamai’ye göre AI bot trafiğindeki bu patlama, çevrim içi işletmelerin çalışma ve gelir elde etme biçimlerini kökünden değiştiriyor. Bu botlar, web sitelerinden hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak, hem analitik verileri bozuyor hem de reklam gelirlerinde büyük düşüşlere neden oluyor.

    Raporda ayrıca, yapay zeka destekli araçların karmaşık siber saldırılar düzenleme eşiğini düşürdüğü ve hem deneyimli tehdit aktörlerinin hem de yeni başlayanların taklit kampanyaları, sosyal mühendislik, kimlik avı ve yapay zeka ile üretilmiş sahte belgeler gibi yöntemlerle saldırı düzenlemesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

    Bu hızlı artış, siber güvenlikteki genel eğilimlerle de örtüşüyor. Kuruluşların üçte ikisi, 2025’te siber güvenlik üzerindeki en büyük etkinin yapay zeka ve makine öğreniminden geleceğini düşünüyor. Akamai’nin bulguları, otomatik trafiğin on yıl sonra ilk kez insan kaynaklı trafiği geçtiğini gösteren diğer araştırmaları da destekliyor. Artık internet trafiğinin yarısından fazlası botlardan oluşuyor.

    Akamai, bu gelişen tehditlere karşı koymak için kuruluşlara, web uygulamaları, API’ler ve büyük dil modelleri için OWASP Top 10 çerçeveleri ile uyumlu güvenlik yetkinlikleri geliştirmelerini öneriyor. Böylece güvenlik ekipleri, bilinen zafiyetleri kendi kurumlarının risk toleransına göre haritalayabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    borderline hasta yorumları gta 5 altyazı açma koşu bandı ile 30 kilo verdim polo 1.4 comfortline fabrikasyon boya mikron değeri yüksek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum