Yapay zeka destekli dronlar ile mayın temizliğinde yeni dönem

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli dronlar, mayın temizleme süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İngiliz Ordusu ve Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (Dstl) tarafından yürütülen çok haftalık testlerde, insansız hava araçlarının geniş alanlara yayılmış mayın ve patlamamış mühimmatı daha hızlı ve güvenli şekilde tespit edebildiği ortaya kondu. Essex’te gerçekleştirilen bu çalışmalar, askerlerin doğrudan tehlikeli bölgelere girmeden önce sahadaki risklerin belirlenmesini amaçlıyor.

Gelişmiş sensörler ve yapay zeka ile çok katmanlı tespit sistemi

Modern savaş alanlarında mayın ve patlamamış mühimmat sorunu, askeri operasyonların en karmaşık ve riskli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Örneğin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ülke genelinde yaklaşık 174.000 kilometrekarelik bir alanın, yani toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unun mayın ve mühimmatla kirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. Bu tablo, yalnızca askeri ilerlemeyi değil, aynı zamanda sivil yaşamı ve yeniden inşa süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Benzer sorunların Suriye ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinde de uzun yıllardır devam ettiği biliniyor.

Bu zorlu tabloya karşı geliştirilen yeni yaklaşım, geleneksel mayın temizleme yöntemlerinden belirgin şekilde ayrılıyor. İngiltere’nin Kara Alanı Keşif ve Güvence Projesi (GARA) kapsamında geliştirilen sistemler, sahada üç aşamalı bir işleyişi temel alıyor. İlk aşamada, dronlar tarafından gerçekleştirilen tespit ve sınıflandırma süreci yer alıyor. Ardından elde edilen verilerle tehditler işaretleniyor ve öncelik sırasına konuluyor. Son aşamada ise robotik sistemler, patlayıcı yerleştiren insansız araçlar veya gerektiğinde insan müdahalesi ile etkisiz hale getirme süreci devreye giriyor.

Testlerde kullanılan dört pervaneli dronlar, optik ve termal kameraların yanı sıra uzun dalga kızılötesi sensörler, manyetometreler ve gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmalarıyla donatılmış durumda. Bu sensör kombinasyonu, farklı türdeki mühimmatın tespit edilmesini kolaylaştırırken, özellikle metal içermeyen veya plastik gövdeli mayınların belirlenmesinde önemli avantaj sağlıyor.

Yapay zeka tarafında ise sürekli öğrenme kabiliyeti öne çıkıyor. Sistem, sahadan gelen yeni verilerle hızlı şekilde yeniden eğitilebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Operatörler, tespit edilen yeni bir tehdit türünü sisteme tanıtarak algoritmanın doğruluğunu artırabiliyor. Bu yapı, insan operatör ile dijital sistem arasında bir keşif katmanı oluşturuyor. Dronlar tarafından toplanan veriler, uzaktaki askeri personele aktarılıyor ve böylece sahaya gitmeden önce detaylı bir risk haritası oluşturulabiliyor. Bu durum, özellikle patlayıcı imha ekiplerinin maruz kaldığı riski ciddi ölçüde azaltma potansiyeli taşıyor. Aynı zamanda operasyon süresinin kısalması, geniş alanların daha hızlı temizlenmesine olanak tanıyor.

