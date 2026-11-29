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Oynat Koreli araştırmacılar, dudak okuma teknolojisinde rekor kıran yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. DLLM-VSR adlı model, kelimeleri sırayla işlemek yerine cümlenin tamamını analiz ediyor. Difüzyon tabanlı dil modeliyle belirsiz ifadeleri bağlamdan çözen sistem, kelime hata oranını yüzde 19,4'e düşürerek erişilmesi güç bir başarı yakaladı. Işık ve gizlilik riskleri bulunsa da teknoloji, engelsiz iletişimde yeni bir dönem başlatabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) araştırmacıları, ses kaydı olmadan konuşmaların daha yüksek doğrulukla çözümlenmesini sağlayan yapay zeka destekli dudak okuma teknolojisi geliştirdi. DLLM-VSR adı verilen sistem, geleneksel konuşma tanıma modellerinden farklı olarak cümle içerisindeki en belirgin kelimeleri öncelikli olarak tespit ediyor ve belirsiz ifadeleri bağlamsal analiz yoluyla tamamlıyor. Kıyaslama testlerinde yüzde 19,4'lük kelime hata oranına ulaşan teknoloji, aynı etiketli eğitim verilerini kullanan sistemler arasında yeni bir rekora imza attı. Araştırmanın erişilebilir iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Difüzyon tabanlı model dudak okumada hata oranını düşürüyor

Dudak okuma teknolojilerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri, farklı konuşma seslerinin görsel olarak birbirine oldukça benzemesi olarak biliniyor. Örneğin, İngilizcede kullanılan /p/, /b/ ve /m/ sesleri, dudakların benzer konumlara gelmesiyle üretiliyor. İngilizcede yaklaşık 40 ila 44 farklı fonem bulunmasına rağmen bunlar, görsel olarak ayırt edilebilen yaklaşık 10 ila 15 visem grubuna karşılık geliyor. Bu durum, yalnızca ağız hareketlerinin incelenmesiyle konuşmaların eksiksiz biçimde anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Mevcut yapay zeka destekli dudak okuma sistemlerinin önemli bir bölümü, otoregresif kod çözme olarak adlandırılan bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemde model, cümleyi soldan sağa doğru oluşturarak her kelimeyi veya metin birimini önceki tahminlerine dayanarak belirliyor. Ancak cümlenin başlangıcında yapılan hatalı bir tahmin, sonraki kelimelerin de yanlış yorumlanmasına neden olabiliyor. Özellikle birbirine benzeyen dudak hareketlerinin bulunduğu konuşmalarda bu yaklaşım, hataların cümle boyunca birikmesine yol açabiliyor.

KAIST araştırmacılarının geliştirdiği DLLM-VSR ise video dizisinin tamamını değerlendirerek kelimelerin belirli bir sırayla çözümlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Sistem, öncelikle yüksek güven düzeyine sahip kelimeleri belirlerken belirsiz metin konumlarını geçici olarak boş bırakıyor. Ardından elde edilen kelimeler arasındaki anlamsal ilişkileri inceleyerek eksik bölümleri tamamlıyor. Böylece model, bir kelimeyi yorumlamak için yalnızca kendisinden önce gelen ifadelerden değil, cümlenin devamındaki bilgilerden de yararlanabiliyor.

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Araştırmacılar, sistemin geliştirilmesinde görsel kodlayıcıları yedi milyar parametreye sahip Dream-7B adlı difüzyon tabanlı büyük dil modeliyle birleştirdi. İki aşamalı eğitim sürecinin ilk bölümünde dudak hareketlerinin metinle eşleştirilmesine, ikinci bölümünde ise cümle sınırlarının ve farklı metin uzunluklarının belirlenmesine odaklanıldı. Model ayrıca video görüntülerinden olası cümle uzunluklarını tahmin ederek birden fazla alternatif metin oluşturuyor. Bu alternatifler, olasılık ve tahmin güveni açısından değerlendirilerek en uygun çıktı seçiliyor.

Teknolojinin performansı, TED ve TEDx konuşmalarından elde edilen 433 saatlik etiketli video içeren LRS3 veri seti üzerinde değerlendirildi. Geleneksel dil modeli kullanan karşılaştırılabilir sistem yüzde 24,9 kelime hata oranı kaydederken, difüzyon tabanlı yaklaşım aynı görsel kodlayıcıyla bu oranı yüzde 21,9'a düşürdü. Daha güçlü bir görsel kodlayıcının kullanılmasıyla hata oranı yüzde 19,4 seviyesine geriledi. Yanlış, eksik ve fazladan üretilen kelimeleri kapsayan bu ölçüm, her 100 referans kelime başına yaklaşık 19 hataya karşılık geliyor.

Bununla birlikte sistemin gerçek dünya koşullarındaki performansı bazı sınırlamalar içeriyor. Yetersiz aydınlatma, elverişsiz kamera açıları ve konuşmacının ağzının kısmen kapanması, görsel verilerin doğru yorumlanmasını güçleştirebiliyor. Nitekim daha zorlu görüntüler içeren WildVSR veri setinde kelime hata oranı yüzde 39,9'a yükseldi. Modelin yüksek işlem gücü gereksiniminin yanı sıra özel konuşmaların kişilerin izni olmadan çözümlenebilmesi de veri gizliliği açısından önemli bir risk oluşturuyor.

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Yapay zeka destekli dudak okuma teknolojisinde yeni bir rekor

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