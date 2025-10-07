Yapay zeka destekli fotokapanlar ormanlarımızı koruyor

Orman içerisinde bulunan fotokapanlar insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturuyor. Ormanda yangın veya izinsiz kesim gibi işlemleri yapan suçluları anlık olarak tespit ederek ekiplere bildiriyor. Türkiye genelinde 2 bin 800 fotokapan ile ormanlar 7 gün 24 saat yapay zeka ile takip ediliyor.
ORİKEM ayrıca araçları ve araçlardaki odunları tespit ediyor. Araçların kaydını, belgesini ve kontrollerini yapabiliyor. Ormanlık alanda belgesiz ve yetkisiz araç tespit edilmesi durumunda kontrol etmeleri için ilgili ekiplere uyarı gönderiliyor. Kızılkaya, bu sayede ormanlarda yapılan kaçakçılıkların da önüne geçtiklerini, söz konusu olaylara anında müdahale ederek suçüstü yaptıklarını dile getirdi.
