Yapay zeka destekli fotokapanlar ormanlarımızı koruyor

Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların korunması için yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya başladı. OGM’nin ORİKEM (Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale) projesi ile fotokapanlara yapay zeka ile suçlu tespiti özelliği eklendi.

Orman içerisinde bulunan fotokapanlar insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturuyor. Ormanda yangın veya izinsiz kesim gibi işlemleri yapan suçluları anlık olarak tespit ederek ekiplere bildiriyor. Türkiye genelinde 2 bin 800 fotokapan ile ormanlar 7 gün 24 saat yapay zeka ile takip ediliyor.

Tam Boyutta Gör ORİKEM projesi hakkında bilgi veren OGM Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya, "Eğer burada ormanda usulsüzlüğe sebep olabilecek bir araç, bir insan ya da bir kesim aleti, motorlu testere gibi suç aletine yönelik bir şey varsa sistem otomatik algılıyor ve ilgili şefimize elektronik ileti gönderiyor." dedi.

ORİKEM ayrıca araçları ve araçlardaki odunları tespit ediyor. Araçların kaydını, belgesini ve kontrollerini yapabiliyor. Ormanlık alanda belgesiz ve yetkisiz araç tespit edilmesi durumunda kontrol etmeleri için ilgili ekiplere uyarı gönderiliyor. Kızılkaya, bu sayede ormanlarda yapılan kaçakçılıkların da önüne geçtiklerini, söz konusu olaylara anında müdahale ederek suçüstü yaptıklarını dile getirdi.

