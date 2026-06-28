Baykar SAHA 2026'da K2, Mızrak ve Sivrisinek'i tanıttı: yapay zeka destekli sürü taarruz çağı

Baykar SAHA 2026'da üç kamikaze İHA birden tanıttı: K2, Sivrisinek ve Mızrak. Yapay zeka, Mesh Network ve GNSS bağımsız otonom taarruz. Yeni nesil sürü savaşı burada başlıyor.

SAHA Expo 2026'da Baykar standını ziyaret ettik ve bu fuarda ilk kez kamuoyuna tanıtılan üç kritik kamikaze İHA sistemini yerinde inceledik: K2, Sivrisinek ve Mızrak. Bu videoda, yapay zeka destekli otonom taarruz kabiliyetiyle yeni bir savaş paradigması oluşturan bu platformların teknik özelliklerini ve savunma dünyasındaki önemini ele alıyoruz.

K2, Baykar'ın bu sınıftaki en büyük kamikaze İHA platformu. 200 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve görev şartlarına bağlı olarak 2000 km'ye ulaşan menziliyle stratejik düzeyde derin taarruz görevlerine hazırlanmış. Yoğun elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilen K2, düşük maliyetli ve feda edilebilir mimarisiyle sürü operasyonlarının ağır vurucu unsuru olarak konumlandırılıyor.

Sivrisinek ise sürünün öncü keşif elemanı. Yaklaşık 80 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan platform, 20 kilogramlık harp başlığı ve 1000 km üzerindeki menziliyle keşif ve imha görevlerini tek bir yapıda birleştiriyor. Fırlatma rampasıyla hızlı konuşlandırılabilen Sivrisinek, 10.000 feet irtifaya çıkabiliyor ve dinamik çatışma ortamlarında hızlı reaksiyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Mızrak, sürünün büyük ve uzun menzilli taarruz platformu. 200 kilogram kalkış ağırlığı ve 40 kilogram harp başlığıyla tasarlanan Mızrak, 2000 km operasyon menziliyle derin taarruz görevlerinde stratejik kuvvet çarpanı işlevi görüyor. Baykar ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen platform; radar arayıcı başlık, elektro-optik kameralar ve gece-gündüz sensör sistemleriyle donatılmış.

Bu üç sistemin en dikkat çekici ortak özelliği: GNSS karıştırmaya karşı dayanıklı, yapay zeka destekli görsel konumlandırma teknolojisi. Sistemler kameralar aracılığıyla çevresel verileri analiz ederek konum belirleyebiliyor, harita eşleşmesiyle hedefe yönelebiliyor ve belirlenen bölgedeki hedefleri otonom olarak tespit edebiliyor. Üstelik Mesh Network topolojisi sayesinde birbirleriyle haberleşerek veri paylaşabiliyor ve bu veriler gerektiğinde merkeze aktarılabiliyor.

Baykar, dünya İHA pazarındaki liderliğini yeni nesil kamikaze sistemleriyle bir adım öteye taşıyor. Son dönemdeki çatışmaların ortaya koyduğu üzere drone savaşı artık belirleyici bir faktör; Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu birikim ve üretim kapasitesi stratejik bir avantaja dönüşüyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla savunma ve teknoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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