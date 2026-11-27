Yapay zeka söz konusu olduğunda, tabletlerde ekran kalitesi ve işlemci hızı kadar NPU da önem arz ediyor. iPad ve Android tabletler, not özetleme, görüntü oluşturma, çeviri ve akıllı asistan gibi yapay zeka özelliklerini desteklemek ve ChatGPT, Gemini gibi AI uygulamalarını en hızlı şekilde çalıştırmak için ayrı NPU donanımlarına güveniyor. Geleneksel CPU ve GPU'ların aksine, NPU'lar özellikle yapay zeka iş yükleri için tasarlanmıştır. Daha az güç tüketirken konuşma tanıma, görüntü işleme, transkripsiyon, özetleme ve diğer makine öğrenimi görevlerini hızlandırırlar. Neticede, yapay zeka özellikleri, tablet seçiminde önemli bir faktör. Peki, yapay zeka hangi tabletlerde var? İşte en iyi yapay zeka destekli tabletler 👇🏻

En iyi yapay zekalı akıllı telefon modelleri 4 ay önce eklendi

1️⃣ Casper PAD Z10 PRO (PAD.Z10-PRO)

Tam Boyutta Gör Casper PAD Z10 PRO, yapay zeka donanımı ve geniş OLED ekranıyla öne çıkıyor. Android 16 ile gelen tablet, ChatGPT, Gemini ve diğer AI uygulamalarını rahatlıkla çalıştırabilecek donanıma sahip.

Tablete 24 TOPS kapasiteli NPU içeren MediaTek Dimensity 8300 işlemci güç veriyor. Yapay zeka işlemleri için tasarlanan bu çip, AI uygulamalarının işlemleri doğrudan cihaz içinde yapmasına katkıda bulunuyor.

Tabletin 14.2 inç OLED ekranı, 2880 x 1920 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük ekran, daha fazla çalışma alanı sağlaması açısından önemli. Casper Prestige Kalem ve Magic Klavye de el yazısıyla not alma, çizim yapma ve uzun metin yazma gibi işlerde tableti daha kullanışlı kılıyor. Yapay zeka desteğinin yanında büyük ekran ve klavyeli tablet isteyenler için Casper PAD Z10 PRO, piyasadaki en iyi seçeneklerden biri.

İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB (1TB'a kadar artırılabilir)

Ekran: 14.2 inç, 2.8K, 600 nit, OLED

Kamera: 13MP (arka), 5MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye, Kılıf

2️⃣ Casper PAD H10 (PAD.H10-PRO)

Tam Boyutta Gör Yerli teknoloji markası Casper’ın PAD H10 PRO modeli, yapay zeka için en iyi tabletler arasında. Tablet, güçlü işlemcisi, büyük 12.6 inç OLED ekranı, kalemi ve kılıf aksesuarıyla ders, iş ve eğlenceyi tek cihazda buluşturuyor.

Tablet, MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alıyor. Bu işlemcide MediaTek NPU 550 yapay zeka birimi mevcut. Bu, yapay zeka destekli gürültü azaltma (AINR), video çekiminde yapay zeka bokeh (arka plan bulanıklaştırma) ve seçmeli odaklama gibi fotoğraf/video iyileştirmeleri sunuyor.

8GB RAM, 256 GB depolama, 10.000 mAh batarya, yapay zekanın yanı sıra günlük işleri akıcı bir şekilde yapmayı mümkün kılıyor. Tablette not almayı, çizim yapmayı, yazarak çalışmayı sevenler için 4.096 basınç seviyeli aktif kalem, kutudan çıkıyor. Türkçe Q klavyeli kılıf ise e-posta, ödev ve uzun metinler yazarken fiziksel klavyenin rahatlığını sunuyor.

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Ekran: 12.6 inç, 2.5K, 600 nit, 60Hz, OLED

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

Aksesuarlar: Casper Prestige Kalem, Magic Klavye, Kılıf

3️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S12 Ultra, Samsung'un yapay zekalı tabletleri arasında ve MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 1600 nit parlaklığa ulaşan 14.6 inç ekranı, 16GB RAM, 11.600 mAh batarya gibi oldukça güçlü bir donanıma sahip. Tabletteki Galaxy AI, uzun notları özetlemekten bir eskizi görsele dönüştürmeye kadar günlük işleri kolaylaştırıyor.

Note Assist, Samsung Notlar'daki uzun ders veya toplantı notlarını özete dönüştürüyor. Creative Studio, S Pen kalemle yaptığınız bir çizimden, sesli komuttan ya da yazılı tariften görsel oluşturabiliyor. Oluşturduğunuz görseli S Pen ile düzenleyip geliştirebiliyorsunuz. Now Nudge, ekrandaki içeriğe göre işlem önerisinde bulunuyor. Örneğin, bir mesajlaşma uygulamasındaki tarih ve saati algılayıp etkinlik oluşturmanız için takvim uygulamasını açabiliyor. Dynamic AI Agents, yan düğmeye uzun basarak, klavyedeki Galaxy AI tuşunu kullanarak veya sesli uyandırma komutuyla yapay zeka asistanları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256, 512 GB, 1TB (microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabilir)

Ekran: 14.6 inç, 2960x1848, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X

Batarya: 11600 mAh, 45W hızlı şarj

Arka kamera: 13MP (birincil) + 8MP (ultra geniş açı)

Ön kamera: 12MP (ultra geniş açılı)

Aksesuar: S Pen kalem (Kutudan çıkıyor), Klavyeli Kılıf, Pro Klavye (Ayrı satılıyor)

4️⃣ Apple iPad Pro (M5)

Tam Boyutta Gör M5 çipli iPad Pro, Apple'ın en güçlü yapay zekalı tableti. M5’in 10 çekirdekli grafik işlemcisinde her çekirdeğe özel yapay zeka hızlandırıcısı bulunuyor. 16 çekirdekli Neural Engine, Image Playground gibi Apple Intelligence özelliklerinin ve uyumlu uygulamaların yapay zeka işlemlerini cihaz üzerinde yürütmesine yardımcı oluyor.

Apple’ın testlerine göre M5 iPad Pro, belirli yapay zeka iş yüklerinde M4 iPad Pro’ya kıyasla 3.5 kat, M1 çipli modele kıyasla da 5.6 kat daha performanslı çalışıyor. Bu gücün karşılığı, Draw Things ile doğrudan iPad üzerinde görsel üretirken veya DaVinci Resolve'da yapay zeka destekli video maskeleme yaparken ortaya çıkıyor.

iPad Pro M5, iPadOS 27 yazılımıyla geliyor ve Image Playground ile görsel üretme, Mesajlar ve FaceTime'da Canlı Çeviri, Anımsatıcılar'da yapılacak işleri belirleyip otomatik olarak kategorize etme, Kestirmeler uygulamasında açıklamayla kestirme oluşturma gibi Apple Intelligence özelliklerini destekliyor ve en hızlı şekilde yerine getiriyor.

İşlemci: Apple M5 çip

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Ekran: 11 inç, 2752 x 2064, Ultra Retina XDR OLED

Batarya: 10290 mAh batarya, 30 dakikada %50 şarj

Kamera: 12MP (arka), 12MP (Center Stage ön kamera)

Aksesuar: Apple Pencil Pro, Smart Folio Kılıf, Magic Keyboard (Ayrı satılıyor)

5️⃣ Xiaomi Pad 8 Pro

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi'nin yapay zekalı tabletleri arasında. Tablet, HyperOS 3’e entegre Xiaomi HyperAI araçlarıyla notları özetlemeyi, eskizleri görsele dönüştürmeyi ve farklı dillerde sohbet etmeyi kolaylaştırıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 11.2 inç, 3.2K çözünürlüklü 144Hz ekranıyla dikkat çekici bir tablet.

AI Yazma, bir metne başlarken fikir geliştirmenize, uzun notları özetlemenize ve yazdığınız metnin tonunu düzenlemenize yardımcı oluyor. AI Sanat, basit bir eskizi, bulut tabanlı üretken yapay zeka ile daha ayrıntılı bir görsele dönüştürüyor. AI Konuşma Çevirisi, yüz yüze sohbetlerde konuşulan dili otomatik algılıyor ve desteklenen diller arasında gerçek zamanlı çeviri yapıyor. AI Hesap Makinesi, yazdığınız formülün sonuna eşittir işareti eklediğinizde hesaplamayı yapıyor ve matematik problemlerini çözmeye yardımcı oluyor.

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Bellek: 8GB, 12GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Ekran: 11.2 inç, 3.2K, 144Hz, 800 nit, IPS LCD

Batarya: 9200 mAh batarya, 67W HyperCharge

Kamera: 50MP (arka), 32MP (ön)

Aksesuar: Xiaomi Pad 8 Pro Keyboard, Xiaomi Focus Pen Pro (Ayrı satılıyor)

6️⃣ HUAWEI MatePad Pro

Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad Pro 12, 12 inç esnek OLED ekranını iş ve eğitim odaklı yapay zeka araçlarıyla bir araya getiriyor. Toplantı konuşmalarını kimin ne söylediğini ayırt ederek yazıya dökebilen tablet, kısa bir fikirden belge taslağı veya sunum hazırlamaya da yardımcı oluyor.

WPS Office AI, kısa bir komuttan belge taslağı oluşturuyor, metnin tonunu ve üslubunu düzenliyor, fikirlerinizi sunuma dönüştürmenize yardımcı oluyor. HUAWEI Notes birden fazla kişinin konuştuğu toplantılarda sesleri ayırt ediyor ve dökümü konuşmacılara göre düzenliyor. AI Tutor, Gauth uygulaması üzerinden soruların çözüm mantığını açıklıyor. Böylece bir sonuca hangi adımlarla ulaşıldığını takip edebiliyorsunuz. M-Pencil Pro kalemin üzerindeki yapay zeka tuşu, Huawei’nin asistanı Celia’yı açıp soru sorabiliyor, alarm kurmasını veya bir uygulamayı açmasını isteyebiliyorsunuz.

İşlemci: Kirin T93 / Kirin T93A

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Ekran: 12 inç, 3036 x 1952, 1600 nit, Esnek OLED PaperMatte

Batarya: 9760 mAh, 66W hızlı şarj, 40W kablolu ters şarj

Kamera: 50MP (arka), 12MP (ön)

Aksesuar: Glide Klavye, Folio Kılıf (Kutudan çıkıyor) M-Pencil Pro (Ayrı satılıyor)

7️⃣ HONOR MagicPad4

Tam Boyutta Gör HONOR MagicPad 4, yapay zeka olan tabletler arasında ve 165Hz OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 5 işlemci gibi dikkat çekici donanımlara sahip. Yapay zeka araçları ise özellikle üç işte öne çıkıyor: toplantıları yazıya dökmek, uzun metinleri düzenlemek ve görseldeki el yazısı notları yeniden düzenlenebilir hâle getirmek.

AI Memo, toplantıyı algılayarak konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya döküyor. Toplantı sırasında isteğe bağlı kayıt ve yapay zeka destekli soru-cevap, sonrasında ise otomatik toplantı tutanağı sunuyor. Yapay zeka destekli yazma, metni gözden geçiriyor, cümleleri yeniden yazabiliyor ve yazının uzunluğunu ayarlamaya yardımcı oluyor. Uzun bir içeriğin ana noktalarını hızlıca görmek için özet de oluşturabiliyor. Görseldeki notları düzenleme, bir görseldeki el yazısı çizgilerini yeniden oluşturarak not üzerinde değişiklik yapmanıza olanak tanıyor. Böylece bir notu baştan yazmadan güncelleyebiliyorsunuz.

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Ekran: 12.3 inç, 3000 x 1920, 2400 nit, OLED

Batarya: 10100 mAh

Kamera: 13MP (arka), 9MP (ön)

8️⃣ Apple iPad Air (M4)

Tam Boyutta Gör M4 çipli iPad Air, Apple Intelligence ile e-postaları düzenlemeyi, eskizleri görsele dönüştürmeyi ve fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırmayı kolaylaştırıyor. 11 ve 13 inç ekran seçeneğiyle gelen tablet, 12GB RAM ve 120GB/sn bellek bant genişliğiyle, yapay zeka modellerini takılmadan çalıştırıyor.

Yazma Araçları, metninizi düzeltebiliyor, anlatım tonunu değiştirebiliyor ve uzun bir e-postayı ya da seçtiğiniz metni özetleyebiliyor. Visual Intelligence ve Image Playground, Notlar’daki bir eskizi görsele dönüştürebiliyor veya yazılı bir tariften yeni görsel oluşturabiliyorsunuz. Fotoğraflar’da Düzeltme, kadraja giren ve dikkati dağıtan nesneleri fotoğraftan kaldırmanıza yardımcı oluyor.

iPad Air M4, artan bellek bant genişliği ve daha hızlı Neural Engine sayesinde yapay zeka işlemlerini hızlandırıyor. Bu performans, ders kayıtlarını yazıya döken öğrencilerden yeni projeleri için sahne taslakları hazırlayan içerik üreticilerine ve e-postalarını düzenleyen profesyonellere kadar pek çok kullanıcıya hitap ediyor. 16 çekirdekli Neural Engine, fotoğraflardaki kişi, nesne ve yazıları arama gibi doğrudan cihazda çalışan işlemlerin yanı sıra belli uygulamalardaki yapay zeka özelliklerini destekliyor.

İşlemci: Apple M4 çip

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Ekran: 13 inç, 2732 x 2048, 600 nit, Liquid Retina IPS

Batarya: 9705 mAh batarya, 30 dakikada %50 şarj

Kamera: 12MP (arka), 12MP (Center Stage ön kamera)

Aksesuar: Apple Pencil Pro, Smart Folio Kılıf, Magic Keyboard (Ayrı satılıyor)

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