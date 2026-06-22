Yapay zekânın mimarlarından Yann LeCun: "xAI projesi başarısız oldu"

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Tam Boyutta Gör Teknoloji şirketleri, yüz milyarlarca dolar yatırdıkları yapay zekâ sektörünün geleceği hakkında umut dolu bir tablo çizmeye devam ediyor. Ancak son günlerde hem ekonomislter, hem de bir şirketle bağı bulunmayan AI uzmanları, gidişat hakkında endişelerini dile getiriyor. Bir yandan giderek daha görünür hâle gelen yüksek maliyetler, diğer yandan sektördeki gelir-gider dengesizliği derken, mevcut modelin sürdürülmesi pek mümkün görünmüyor. Son dönemde daha fazla dile getirilmeye başlanan bu görüşe Yann LeCun'dan da destek geldi.

Derin öğrenme alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın mimarlarından biri" olarak görülen Yann LeCun, CNBC'ye verdiği röportajda hem günümüz yapay zekâ şirketlerinin iş modelini hem de kullandıkları teknolojik yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi. LeCun'a göre sektörün mevcut gidişatı uzun vadede sürdürülebilir değil. Hatta ona göre, bugün yapay zekâ yarışının önemli oyuncularından biri olarak görülen xAI açıkça başarısız olmuş durumda.

Yann LeCun'a Göre Elon Musk'ın xAI Projesi Başarısız Oldu

LeCun'un en dikkat çekici açıklamalarından biri doğrudan xAI hakkında oldu. Şirketin kuruluşundan bu yana en önemli ekip üyelerinin ayrıldığını hatırlatan LeCun, xAI'ın bu nedenle beklenen başarıyı yakalayamadığını savundu. Ona göre yaşanan bu ayrılıklar, şirketin yeni transferler yaparak en yetenekli mühendisleri ve araştırmacıları bünyesine katmasını da zorlaştırıyor.

LeCun ayrıca Elon Musk'ın geçmişte çalışanlarıyla kurduğu ilişkilerin de işe alım süreçlerini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Yapay zekâ sektöründe nitelikli insan kaynağının son derece sınırlı olduğunu belirten LeCun'a göre, üst düzey araştırmacıları çekebilmek artık şirketlerin sahip olduğu en önemli kozlardan biri hâline gelmiş durumda.

xAI'ın son dönemde yapay zekâ alanında önemli yatırımlar yapıyor olması da LeCun'u pek ikna etmemiş. LeCun'a göre bu durum, AI sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik baskıyı gözler önüne seriyor. Bugün gelişmiş yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak son derece maliyetli. Şirketler her ne kadar kullanıcı sayılarını artırıyor olsa da, bu hizmetlerin önemli bir kısmı hâlâ yatırımcıların sağladığı sermaye sayesinde ayakta duruyor.

Sadece xAI Değil, Diğer Şirketler de Sıkıntıda

LeCun'un asıl dikkat çektiği nokta ise sektörün genel ekonomik yapısı. Ona göre yapay zekâ servislerinin işletme maliyetleri düşüyor olsa da bu düşüş yeterince hızlı gerçekleşmiyor. Öte yandan kullanıcıların ödemeye razı olduğu ücretler de sınırlı kalıyor. Bu da pek çok yapay zekâ şirketinin zarar etmeye devam etmesine neden oluyor.

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Yann LeCun, mevcut tablonun devam etmesi hâlinde sektörün önemli bir düzeltme sürecine girebileceğini düşünüyor. Ona göre şirketler ya fiyatlarını artırmak, ya maliyetlerini ciddi şekilde düşürmek zorunda kalacak. Aksi takdirde sektörde büyük bir balonun patlaması kaçınılmaz.

Bu görüş, son dönemde yapay zeka şirketlerinin açıkladığı finansal sonuçlarla da örtüşüyor. Sektörde faaliyet gösteren pek çok firma milyarlarca dolarlık yatırım almasına rağmen henüz kârlı bir iş modeline ulaşabilmiş değil. Özellikle veri merkezleri, özel yapay zekâ çipleri ve yüksek enerji tüketimi, şirketlerin giderlerini sürekli artırıyor.

LeCun'a Göre Sorun Sadece Ekonomik de Değil

LeCun'un eleştirileri yalnızca finansal tarafla sınırlı değil. Ona göre günümüz yapay zekâlarının temelini oluşturan büyük dil modelleri de belirli sınırlara sahip. Her ne kadar bu modeller metin üretme, kod yazma ve çeşitli akıl yürütme görevlerinde etkileyici sonuçlar verse de, gerçek dünyayı anlamak konusunda hâlâ ciddi eksiklikleri bulunuyor.

LeCun bu nedenle geleceğin yapay zekâ sistemlerinin yalnızca dil modellerine dayanmayacağını düşünüyor. Uzun süredir savunduğu "dünya modelleri" (world models) yaklaşımına göre yapay zekâların çevrelerindeki dünyayı, neden-sonuç ilişkilerini ve fiziksel etkileşimleri daha iyi kavrayabilmesi gerekiyor. Ona göre gerçekten güvenilir ve genel amaçlı yapay zekâ sistemlerine ulaşmanın yolu bu tür modellerden geçiyor.

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Yapay zeka devi Yann LeCun: "xAI projesi başarısız oldu"

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