Yapay zeka devre kartı kıtlığı yarattı: Elektronik ürünlerin fiyatını ne bekliyor?

Yapay zeka önce belleği, şimdi de PCB’yi yutuyor. Her elektronik cihazın içindeki o yeşil kart kıtlaşıyor. PCB krizinin nedenini, güvenilirliğini ve olası ekonomik yansımalarını konuştuk.

Bugün bir elektronik üreticisi devre kartı siparişi verse, teslimat tarihi 2028'in sonlarını bulabilir. Nikkei Asia’nın aktardığı habere göre yapay zeka kaynaklı talep, baskılı devre kartı (PCB) tedarikinde yeni bir kriz yaratıyor. Bu video podcast’te PCB krizini, nedenlerini ve cihaz fiyatlarına olası etkisini abartmadan ve küçümsemeden anlatıyoruz.

PCB, neredeyse her elektronik ürünün içindeki ana iskelet. Anakart ve ekran kartının yanı sıra televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, Bluetooth hoparlör, klavye ve modem gibi ürünler de bu kartlara ihtiyaç duyuyor. Bir PCB’nin üç temel hammaddesi var: bakır, cam elyafı ve reçine. Videoda bakır kaplı laminatın (CCL) nasıl üretildiğini de kısaca anlatıyoruz.

Habere göre bazı PCB siparişlerinde teslimat süreleri 30 aya kadar uzadı. Tayvanlı bir PC üreticisi, CCL maliyetinin temmuzdan bu yana en az 12 kat arttığını söylüyor. Önde gelen bir CCL tedarikçisinin sipariş defteri ise 2030'a kadar dolu. Bu rakamların çoğu sektör temsilcilerinin beyanı olduğu için videoda hangi bilginin neye dayandığını ayrı ayrı ele alıyoruz.

Kriz tek bir nedene bağlı değil. Yapay zeka sunucuları için üretilen kartlar, geleneksel elektronik ürünlere ayrılan kapasiteyi daraltıyor. Nvidia’nın Ibiden, Samsung Electro-Mechanics ve Unimicron ile yaptığı çip alt tabakası anlaşmaları, T-glass olarak bilinen özel cam bezi darboğazı, Reuters’ın nisan ayında aktardığı hammadde sorunları ve bellek krizi videoda bir arada ele alınıyor.

PCB, bir cihazın maliyetinde küçük bir paya sahip olsa da kart bulunamadığında ürün de üretilemiyor. Acer CEO’su Jason Chen’in kıtlık mesajlarına yönelik eleştirisini, arz tarafındaki kapasite yatırımlarını ve 2021 çip krizinden çıkan dersleri değerlendiriyoruz. Türkiye’deki beyaz eşya ve televizyon üreticilerini bekleyen soruları ve tüketicinin bu dönemde neye dikkat edebileceğini de konuşuyoruz.

Önümüzdeki aylarda izlenecek dört gelişmeyi videonun sonunda topladık. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Donanım Haber’de teknoloji ve donanım gündemini takip etmeye devam edin.

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