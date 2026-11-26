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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekanın iklim krizini çözmek yerine çevre kirliliğini artırabileceği belirtiliyor. Jevons Paradoksu'na göre, yapay zeka sayesinde artan verimlilik maliyetleri düşürüyor. Bu durum şirketleri daha fazla üretime yönlendirerek, birim bazda tasarruf sağlansa bile toplam kaynak tüketimini ve çevresel tahribatı artırıyor. Uzmanlar, yalnızca teknolojik verimliliğe odaklanmanın iklim krizini çözmeyeceğini vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka, enerji tasarrufu ve kaynak kullanımını azaltma potansiyeliyle iklim mücadelesinin önemli araçlarından biri olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlara göre verimlilik artışı, şirketleri daha fazla üretim ve tüketime yönlendirerek çevresel tahribatı hızlandırabilir.

Yapay zeka teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadelede giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Şirketlerin daha az yakıt tüketmesini, atıkları azaltmasını ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesini sağlayan bu sistemler, çevresel etkileri düşürmenin önemli yollarından biri olarak değerlendiriliyor. Örneğin lojistik şirketleri, yapay zeka destekli rota planlaması sayesinde teslimat güzergahlarını optimize ederek yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltabiliyor. Benzer kazanımların farklı sektörlerde de elde edilmesi mümkün.

Ancak bu yaklaşımın göz ardı edilen önemli bir yönü bulunuyor. Üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi, toplam kaynak tüketiminin de azalacağı anlamına gelmiyor. Aksine verimlilik artışı, şirketlerin maliyetlerini düşürerek daha fazla üretim yapmasını, faaliyetlerini genişletmesini ve yeni pazarlara açılmasını teşvik edebiliyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün tahminlerine göre yapay zekanın yaygın biçimde benimsenmesi, 2040 yılına kadar küresel ticaret hacmini yaklaşık yüzde 40 artırabilir. İlk bakışta ekonomik büyüme açısından olumlu görünen bu gelişme, çevresel etkiler bakımından farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Çünkü daha fazla üretim, daha fazla taşımacılık, doğal kaynak çıkarımı ve tüketim anlamına geliyor.

Jevons Paradoksu: Verimlilik neden daha fazla tüketime yol açıyor?

Bu çelişki, ekonomi literatüründe Jevons Paradoksu olarak biliniyor. 19. yüzyıl İngiliz ekonomisti William Stanley Jevons tarafından ortaya konulan bu yaklaşım, bir kaynağın kullanımında verimlilik arttığında o kaynağın toplam tüketiminin de artabileceğini savunuyor.

Bunun temel nedeni, teknolojik gelişmelerin üretim maliyetlerini düşürmesi. Bir şirket daha az enerji ve ham madde kullanarak aynı miktarda ürün üretebildiğinde, üretim yapmak daha ekonomik hale geliyor. Düşen maliyetler ise daha fazla üretimi ve tüketimi teşvik ediyor. Böylece birim ürün başına kullanılan kaynak miktarı azalırken toplam kaynak tüketimi artabiliyor.

Sanayi Devrimi'nden bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler de bu duruma örnek gösteriliyor. Buharlı tekstil fabrikaları, kömür madenleri, 19. yüzyılda geliştirilen Bessemer çelik üretim yöntemi ve Henry Ford'un otomobil montaj hattı, üretim verimliliğini önemli ölçüde artırdı. Ancak bu gelişmeler toplumun toplam kaynak tüketimini azaltmadı. Bunun yerine sanayinin büyümesini, fosil yakıt kullanımını ve çevresel tahribatı hızlandırdı.

Araştırmacılara göre yapay zeka da benzer bir döngüyü tetikleyebilir. Üretim ve lojistik süreçlerini optimize eden algoritmalar, şirketlerin daha hızlı ve düşük maliyetle çalışmasını sağlarken ekonomik büyümeyi ve kaynak kullanımını da artırabilir.

Dijital teknolojiler küresel çevresel baskıyı artırıyor

Araştırmada dijital teknolojilerin geçmişte yarattığı etkiler de bu tartışmaya örnek olarak gösteriliyor. Bilgisayar, telekomünikasyon ve veri depolama teknolojilerindeki gelişmeler, şirketlerin üretim süreçlerini farklı ülkelere yaymasını kolaylaştırdı. Gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımı sayesinde bugün binlerce tedarikçinin dahil olduğu küresel üretim ağları yönetilebiliyor.

Bu sistemler şirketlere daha hızlı, esnek ve düşük maliyetli üretim imkanı sunarken uluslararası ticaretin de büyümesine katkıda bulundu. Ancak küresel tedarik zincirlerinin genişlemesi, ham madde talebini, taşımacılık kaynaklı kirliliği ve doğal yaşam üzerindeki baskıyı artırdı.

Araştırmada aktarılan verilere göre uluslararası mal ticareti, dünyadaki türler üzerindeki tehditlerin yaklaşık yüzde 30'uyla bağlantılı. Yapay zeka ise tedarik zincirlerini daha hızlı ve kapsamlı hale getirerek bu eğilimi daha da güçlendirebilir.

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Yeşil teknolojiler fosil yakıt tüketimini de artırabilir

Enerji sektöründe de benzer bir çelişki yaşanıyor. Temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasının fosil yakıtların kullanımını azaltacağı düşünülse de tarihsel gelişmeler, yeni enerji kaynaklarının eskilerinin yerini tamamen almadığını gösteriyor.

Tarihçi Jean-Baptiste Fressoz'un çalışmalarında da vurgulandığı üzere odun, kömür, petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları çoğunlukla birbirlerinin yerini almak yerine enerji sistemine eklenerek kullanılmaya devam etti. Bu nedenle yeşil teknolojilerin gelişmesi, fosil yakıt sektörünün ortadan kalkmasını garanti etmiyor.

Hatta yapay zeka petrol ve doğal gaz üretimini daha verimli hale getirmek için de kullanılıyor. Guyana bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Ülkede 2019 yılında ticari petrol üretiminin başlamasının ardından petrol sektörü hızla büyüdü. Guyana'nın 2027 yılına kadar günlük 1,3 milyon varil petrol üretimine ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör ExxonMobil gibi şirketler, yapay zeka destekli sondaj ve jeolojik yönlendirme teknolojilerinden yararlanarak petrol çıkarma süreçlerini optimize ediyor. Jeolojik yönlendirme olarak bilinen yöntem, sondaj kuyusunun petrol bulunan kaya katmanları içerisinde kalmasını sağlamak amacıyla güzergahın gerçek zamanlı olarak ayarlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede petrol çıkarma faaliyetleri daha hızlı ve verimli gerçekleştirilebiliyor.

Daha verimli teknoloji, her zaman daha çevreci olduğu anlamına gelmiyor

Araştırmanın temelinde, teknolojik verimlilik ile çevresel sürdürülebilirliğin her zaman aynı yönde ilerlemediği düşüncesi bulunuyor. Yapay zeka, birim üretim başına enerji ve kaynak tüketimini azaltabilir. Ancak bu kazanımlar şirketleri daha fazla üretime, daha geniş tedarik zincirlerine ve daha yüksek tüketim seviyelerine yönlendirirse toplam çevresel yük de artabilir. Bu nedenle yalnızca teknolojik verimliliğe odaklanmanın iklim krizini çözmek için yeterli olmayabileceği belirtiliyor. Asıl meselenin, üretim ve tüketimin toplam büyüklüğünü de kontrol altına almak olduğu vurgulanıyor.

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