    AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (1 Haziran 2026)

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta neler yaşandı; yeni neler tanıtıldı? "AI Günlükleri" serimizde, hızla büyüyen bu alanda neler olup bittiğini haftalık olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

    Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, ChatGPT ve Claude gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta adından en çok söz ettiren şirketler ise OpenAI ve Anthropic oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

    Anthropic'in Değeri OpenAI'ı Geçti

    Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızı Anthropic, son dönemde elde ettiği başarı sayesinde OpenAI'ın önüne geçmeyi başardı. Claude sohbet botunun geliştiricisi olan Anthropic, bu hafta yaptığı açıklamada 65 milyar dolarlık yeni yatırım topladığını ve yatırım sonrası değerlemesinin 965 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Anthropic, Mart ayında yatırım sonrası 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan OpenAI’ı geride bırakarak yapay zeka sektöründeki en değerli şirket hâline geldi.

    Papa, Yapay Zekâ Tehlikesine Karşı Uyardı

    Yapay zekânın kontrolsüz büyümesine karşı ses çıkaran isimlere Papa XIV. Leo da katıldı. Papa, Katolik Kilisesi'nin en önemli metinlerinden biri olan ilk enciklik mektubunda, hükümetlere yapay zekâyı daha sıkı şekilde düzenleme çağrısı yaptı. "Magnifica Humanitas" (Muhteşem İnsanlık) adını taşıyan belgede Papa, yapay zekânın insanlığa önemli faydalar sağlayabilecek güçlü bir araç olduğunu kabul etmekle birlikte, bu teknolojinin güç, kâr ve kontrol arayışının hizmetine girmesi hâlinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

    Bloomberg, iOS 27 ile Gelecek Yeni Siri'ye Dair İlk Görüntüleri Paylaştı

    Bloomberg, iOS 27 ile gelecek yeniden tasarlanmış Siri'ye dair ilk görüntüleri paylaştı. iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, Siri uygulaması üzerinden Apple'ın asistanıyla hem metin hem de ses modlarında etkileşime girebilecek. Uygulama, karşılıklı konuşmalara olanak tanıyacak ve mesaj geçmişinin süresi dolacak şekilde ayarlanabilecek. Genel olarak, Siri uygulaması ChatGPT, Gemini ve Claude gibi sohbet botlarına benzer şekilde çalışacak.
    Yeni Siri, Dinamik Ada'ya entegre olacak. iOS 27 yüklü iPhone’larda ekranın üst orta kısmından aşağı kaydırarak yeni "Ara veya Sor" arayüzüne erişilebilecek. ”Siri" demek veya iPhone'un güç düğmesini basılı tutarak sesli sorgular yapmak da bir seçenek olarak kalacak.

    Google'ın Yapay Zekâlı Arama Hamlesi Ters Tepti

    Google'ın yeni yapay zekâ odaklı arama deneyimi herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Bazı internet kullanıcıları, yapay zekânın arama deneyimine bu kadar agresif şekilde entegre edilmesine tepki göstererek alternatif arama motorlarına yönelmeye başladı. Bu durumun en büyük kazananlarından biri ise uzun yıllardır gizlilik odaklı yaklaşımıyla öne çıkan DuckDuckGo oldu. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Google'ın yaptığı değişikliğin ardından DuckDuckGo uygulamasının indirilme sayılarında yüzde 30'a yakın artış yaşandı.

    DuckDuckGo'nun yapay zekâdan tamamen arındırılmış özel arama sayfası da son günlerde ciddi bir trafik artışı yaşıyor. "noai.duckduckgo.com" adresi üzerinden erişilebilen bu sürümde yapay zekâ destekli cevaplar ve AI tarafından oluşturulan görseller varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor.

    Meta, AI Destekli Kolye ve Dört Yeni Akıllı Gözlük Üzerinde Çalışıyor

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Meta, giyilebilir teknoloji ekosistemini daha da genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, bir yandan yapay zekâ destekli bir kolye geliştirirken, diğer yandan yıl sonuna kadar dört yeni akıllı gözlük modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre "Modelo" kod adlı yeni gözlük modelinin Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, "Luna" ve "RBM2 Refresh" isimli modeller sonbahar döneminde kullanıcılarla buluşacak. Yılın son ayında ise "Mojito VIP" kod adlı bir başka modelin satışa sunulması hedefleniyor.

    Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

    Anthropic, Claude Opus 4.8 modelini tanıttı. Yeni sürüm; dinamik iş akışları, çaba kontrolü ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor.

    ControlLight adını taşıyan yeni açık kaynaklı AI modeli, fotoğraflardaki ışıklandırmayı değiştirmenizi sağlıyor. Özellikle karanlık çıkan fotoğrafları aydınlatma konusunda epey başarılı.

    Nvidia, otonom araçların çevreyi analiz edip kararlarının nedenini açıklayabildiği Alpamayo 2 Super’i tanıttı. Sistem robotaksiler için akıl yürütme ve sürüş yeteneklerini bir araya getiriyor.

    Nvidia tarafından yayınlanan PiD, görselleri upscale etme (kalitesini yükseltme) konusunda piyasadaki en başarılı modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

    Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

    • Google, Gemini'nin tepki çeken kullanım limitlerinde değişikliğe gitti. Yeni sistemde klasik mesaj sayısı limiti yerine işlem gücü kullanımı yaklaşımı uygulanıyor.
    • Yandex, kod yazmadan site oluşturmayı sağlayan Vibecraft'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Vibecraft'ın yalnızca metin açıklamasıyla web sitesi ve uygulama oluşturulmasına imkan tanıyacağı söyleniyor.
    • Google AI Studio mobile geliyor. Google AI Studio resmi hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre kısa süre içerisinde hem Android hem de iOS platformlarında kolayca uygulama geliştirebileceksiniz.
    • YouTube, yoğun şekilde yapay zekâ kullanılmış içerikleri artık daha belirgin şekilde işaretleyecek.
    • Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, ABD'nin AI çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının Çin'in yarı iletken sektörünü zayıflatmak yerine yerli teknolojilerin gelişimini hızlandırdığını söyleyerek ABD'ye teşekkür etti.
    • Claude kullanımına harcama limiti koymayan bir şirket yarım milyar dolarlık faturayla karşılaştı.
