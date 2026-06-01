AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (1 Haziran 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, ChatGPT ve Claude gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta adından en çok söz ettiren şirketler ise OpenAI ve Anthropic oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Anthropic'in Değeri OpenAI'ı Geçti
Papa, Yapay Zekâ Tehlikesine Karşı Uyardı
Bloomberg, iOS 27 ile Gelecek Yeni Siri'ye Dair İlk Görüntüleri Paylaştı
Google'ın Yapay Zekâlı Arama Hamlesi Ters Tepti
DuckDuckGo'nun yapay zekâdan tamamen arındırılmış özel arama sayfası da son günlerde ciddi bir trafik artışı yaşıyor. "noai.duckduckgo.com" adresi üzerinden erişilebilen bu sürümde yapay zekâ destekli cevaplar ve AI tarafından oluşturulan görseller varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor.
Meta, AI Destekli Kolye ve Dört Yeni Akıllı Gözlük Üzerinde Çalışıyor
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Anthropic, Claude Opus 4.8 modelini tanıttı. Yeni sürüm; dinamik iş akışları, çaba kontrolü ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor.
ControlLight adını taşıyan yeni açık kaynaklı AI modeli, fotoğraflardaki ışıklandırmayı değiştirmenizi sağlıyor. Özellikle karanlık çıkan fotoğrafları aydınlatma konusunda epey başarılı.
Nvidia, otonom araçların çevreyi analiz edip kararlarının nedenini açıklayabildiği Alpamayo 2 Super’i tanıttı. Sistem robotaksiler için akıl yürütme ve sürüş yeteneklerini bir araya getiriyor.
Nvidia tarafından yayınlanan PiD, görselleri upscale etme (kalitesini yükseltme) konusunda piyasadaki en başarılı modellerden biri olarak dikkat çekiyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Google, Gemini'nin tepki çeken kullanım limitlerinde değişikliğe gitti. Yeni sistemde klasik mesaj sayısı limiti yerine işlem gücü kullanımı yaklaşımı uygulanıyor.
- Yandex, kod yazmadan site oluşturmayı sağlayan Vibecraft'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Vibecraft'ın yalnızca metin açıklamasıyla web sitesi ve uygulama oluşturulmasına imkan tanıyacağı söyleniyor.
- Google AI Studio mobile geliyor. Google AI Studio resmi hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre kısa süre içerisinde hem Android hem de iOS platformlarında kolayca uygulama geliştirebileceksiniz.
- YouTube, yoğun şekilde yapay zekâ kullanılmış içerikleri artık daha belirgin şekilde işaretleyecek.
- Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, ABD'nin AI çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının Çin'in yarı iletken sektörünü zayıflatmak yerine yerli teknolojilerin gelişimini hızlandırdığını söyleyerek ABD'ye teşekkür etti.
- Claude kullanımına harcama limiti koymayan bir şirket yarım milyar dolarlık faturayla karşılaştı.