AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (10 Kasım 2025)

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Finansal olarak altı çok dolu olmayan büyümelerin yaşanmasıyla birlikte "AI balonu" endişeleri daha da büyüse de yapay zeka dünyası hız kesmiyor. Bu hafta da dev yatırımlara ve borçlanmalara dair duyurular üst üste geldi. Diğer yandan yapay zekanın giderek artan elektrik ihtiyacı da bu hafta AI dünyasının başlıca gündem maddelerinden birini oluşturdu. Tüm bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

"AI Balonu" Endişeleri Büyüyor; 2008 Krizinin Kâhini, Yapay Zeka Şirketlerine Karşı Pozisyon Aldı

Tam Boyutta Gör 2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry, bu kez de “AI balonu” özelinde gündeme geldi. “The Big Short” filmine ilham veren yatırımcı Burry’nin Nvidia ve Palantir gibi AI odaklı hisselere karşı pozisyon aldığı ortaya çıktı. Bu gelişme, piyasalarda AI hisselerine yönelik şüpheleri artırdı. 2008 krizini öngören Burry'nin bu hamlesi yatırımcıları ürkütürken, AI hisselerini de aşağı çekti. ABD’de başlayan satış dalgası, Japonya borsasında yüzde 3’ü aşan düşüşe yol açtı. Özellikle SoftBank hisselerinin yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesi dikkat çekti.

Yapay Zekaya Elektrik Yetmiyor; Çözüm Fezada Olabilir

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında hem şirketler hem de devletler arasında yaşanan yarış giderek kızışırken, bu alana yapılan yatırımlar da hızla artıyor. Hem ABD hem de Çin, yapay zekaya güç vermek için dev veri merkezleri kuruyor. Ancak özellikle ABD tarafında bu veri merkezlerine elektrik yetiştirmek giderek güçleşiyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, bu hafta dikkat çekici bir açıklamaya imza atarak şirketin elindeki yapay zeka çiplerini çalıştıracak kadar elektrik kapasitesi bulunmadığını açıkladı.

Çin'de şimdilik elektrik temini konusunda sorun yaşamıyor olsa da orada da yapay zeka şirketlerinin artan elektrik maliyetleri endişe yaratıyor. Nitekim bu hafta Çin yönetimi yeni bir karar alarak, bu şirketlerin elektrik faturalarına %50 indirim yapacağını açıkladı.

Yaşanan bu sorunlar, şirketleri alternatif arayışına itmiş durumda. Bu noktada öne çıkan çözümlerden biri ise veri merkezlerini Dünya'ya değil yörüngeye kurmak. Bu konu son dönemde ciddi ciddi gündeme taşınıyor. Nitekim bu hafta Google da bu konuda somut adımlar atmaya başladı. Şirket, Project Suncatcher adını verdiği yeni girişimle, uzayda veri merkezleri kurmayı hedefliyor. Bu vizyoner proje, Google’ın yapay zeka işlemcilerini Dünya yörüngesine yerleştirerek uzayın sınırsız güneş enerjisinden kesintisiz biçimde yararlanma fikrine dayanıyor. Google, projenin ilk adımı olarak Planet adlı uydu görüntüleme şirketiyle iş birliğine gitti. İki şirket, 2027 yılına kadar iki adet prototip uydu fırlatarak donanımın yörüngedeki performansını test etmeyi planlıyor.

Xpeng'in Yeni Nesil İnsansı Robotu Büyük Ses Getirdi

Normalde elektrikli otomobilleriyle adından söz ettiren Çinli teknoloji şirketi Xpeng, bu hafta ise insansı robotuyla gündeme geldi. Şirketin tanıttığı yeni insansı robotu Iron'ın insansı hareketleri, tanıtım etkinliğine katılanları bir hayli etkilerken, sosyal medyada ise bu robotun aslında kostüm giymiş bir insan olabileceği iddiaları dolaşmaya başladı. Çünkü Xpeng'in robotu gerçekten son derece akıcı hareketlere sahipti. Xpeng daha sonra aynı robotun giydirilmemiş hâlini de paylaşarak, bu hareket kabiliyetinin gerçek olduğunu ortaya koydu.

Nvidia ABD’yi Uyardı: Yapay Zeka Yarışını Çin Kazanıyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump, Çin'e satınlan AI çiplerine kısıtlama getirmesi, teknoloji dünyasından tepki toplamaya devam ediyor. Özellikle Nvidia bu konudan oldukça şikayetçi. Nvidia'ya göre bu yasaklar Çin'i yavaşlatmaya yetmediği gibi ABD'nin de elini zayıflatıyor. Nvidiapatronu Jensen Huang, bu hafta yaptığı açıklamada, bu yasakların Çin’i kendi yonga teknolojisini daha hızlı geliştirmeye ittiğini savundu. Huang bir adım daha ileri giderek, şu anda yapay zeka yarışını Çin'in kazandığını ifade etti.

İnternetteki Bot Trafiği Giderek Artıyor

Tam Boyutta Gör Akamai Technologies, yeni yayımladığı “State of the Internet” isimli raporunda, yapay zeka destekli bot trafiğinin son bir yılda %300 oranında arttığını açıkladı. Siber güvenlik firmasının “Digital Fraud and Abuse Report 2025” başlıklı raporu, dijital ortamda yaşanan ciddi bir dönüşüme dikkat çekiyor. Kötü niyetli yapay zeka botları, içerik kopyalama ve gelişmiş saldırı teknikleriyle geleneksel web tabanlı iş modellerini tehdit ediyor.

Akamai’ye göre AI bot trafiğindeki bu patlama, çevrim içi işletmelerin çalışma ve gelir elde etme biçimlerini kökünden değiştiriyor. Bu botlar, web sitelerinden hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak, hem analitik verileri bozuyor hem de reklam gelirlerinde büyük düşüşlere neden oluyor.

Microsoft, Doktorları Geride Bırakacak "Tıbbi Süper Zeka" Geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, insan yeteneklerinin çok ötesine geçebilecek yapay zeka sistemleri geliştirmek için yeni bir ekip kurduğunu duyurdu. “MAI Superintelligence Team” adı verilen bu birim, Microsoft'un yapay süper zeka geliştirme çabalarına öncülük edecek. Microsoft’un ilk hedefi, tıbbi tanı alanında devrim yaratmak. Şirketin yeni sistemi MAI-DxO, New England Journal of Medicine’dan alınan karmaşık vakaların %85,5’ini doğru teşhis etmeyi başardı. Bu oran, deneyimli doktorların yalnızca %20’lik başarı oranını büyük farkla geride bırakıyor. Şirketin yapay zeka şefi Mustafa Süleyman verdiği demeçte, “Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde tıbbi süper zekaya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapay Zeka, Doğada Var Olmayan Antikorlar Tasarladı

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın sağlık alanındaki katkısı tıbbi tanı ile de sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Nitekim bu hafta biyoteknoloji alanında da önemli bir gelişme yaşandı. Nobel ödüllü bilim insanı David Baker'ın öncülük ettiği ekip, RFdiffusion adlı gelişmiş bir yapay zeka kullanarak, doğada var olmayan antikorları sıfırdan tasarlamayı başardı. RFdiffusion, antikorların yalnızca belirli bölgelerini değil, tamamını kendi başına tasarlayabiliyor. Yeni ilaçların geliştirilmesinin önünü açan bu teknoloji, biyolojik tasarımda bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zeka Beklentileri Karşılamadı: Şirketler Eski Çalışanlarını Geri Çağırıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta Visier tarafından yayınlanan rapor, yapay zekaya güvenerek personelde küçülmeye giden bazı şirketlerin, yapay zekadan istediği performansı alamayıp eski çalışanlarına geri döndüğünü ortaya çıkardı. Visier, 142 şirketteki 2,4 milyon çalışanın istihdam verilerini analiz etti. Bulgulara göre işten çıkarılan çalışanların yaklaşık yüzde 5,3’ü (yaklaşık 127 bin çalışan) bir süre sonra aynı işverenleri tarafından yeniden işe alındı. Bu durum, otomasyon teknolojilerinin henüz beklenen ölçekte insan gücünün yerini alamadığını gösteriyor.

İnsanın Görsel ve İşitsel Algısını Taklit Eden Bilgisayar Modeli Geliştirildi

Tam Boyutta Gör Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyninin yaptığı gibi görsel ve işitsel bilgileri birleştirebilen yenilikçi bir bilgisayar modeli geliştirdi. Psikoloji Bölümü’nden Dr. Cesare Parise, ilk olarak böceklerde keşfedilen bir beyin fonksiyonunu temel alarak, hareketi algılama mekanizmasını yeniden yorumladı. Bu yaklaşım, soyut parametrelerle çalışan eski modellerin aksine, doğrudan gerçek görüntü ve ses verileri üzerinde çalışabiliyor. Biyolojik sistemlerden esinlenen bu teknoloji, makinelerin dünyayı daha doğal bir şekilde algılamasının önünü açabilir.

Anthropic'ın Hızlı Yükselişi Sürüyor

Tam Boyutta Gör Claude adlı büyük dil modeli ile ChatGPT ile kafa kafaya yarışabilen Anthropic, hızlı yükselişini sürdürüyor. Amazon'dan sonra Google da OpenAI ile kafa kafaya yarışabilecek bu şirkete yatırımını arttırıyor.

Bu yatırımlarla birlikte şirketin değeri daha da artıyor. 2028’e kadar yıllık gelirini 70 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen şirket, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede değerini 2.5 katına çıkardı. Amazon, Eylül ayında 13 milyar dolar yatırım yapıp şirketteki hissesini arttırdığında, Anthropic'in değerlemesi 138 milyar dolar üzerinden yapılmış ve Amazon'un hisseleri de buna göre dağıtılmıştı. Google'ın bu yeni yatırımı sırasında ise şirketin değerlemesinin 350 milyar dolar üzerinden yapılacak.

Japon Şirketlerden OpenAI’a: “İçeriklerimizi İzinsiz Kullanmayın”

Tam Boyutta Gör Japonya’nın önde gelen eğlence devleri Studio Ghibli, Bandai Namco ve Square Enix, yapay zeka eğitimi için eserlerinin izinsiz kullanılmasına karşı harekete geçti. Ülkenin fikri mülkiyet haklarını koruyan Content Overseas Distribution Association (CODA), geçen hafta yaptığı açıklamada OpenAI’dan Sora 2 modelini eğitirken üyelerinin içeriklerini kullanmayı derhal durdurmasını talep etti.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zeka Araçları

Bugüne kadar çıkan en etkileyici açık kaynak kodlu yapay zekalardan olan Kimi'nin yeni versiyonu geldi. Kimi K2 Thinking adını taşıyan bu model, sadece diğer açık modelleri geride bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda ChatGPT ve Gemini gibi kapalı modellerle de kafa kafaya yarışacak bir performans sunuyor. Akıl yürütme konusunda epey iddialı olan Kimi K2 Thinking, belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirmede piyasadaki en iyi modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği ilk görsel üretim modeli olan MAI-Image-1’i kullanıma sundu. MAI-Image-1, şu anda Bing Image Creator ve Copilot Audio Expressions platformlarında aktif olarak kullanılabiliyor.

ByteDance (TikTok'un arkasındaki şirket) tarafından yayınlanan BindWeave, fotoğrafını verdiğiniz kişiyi istediğiniz videoya ekleyebiliyor.

MotionStream, kullanıcıların gerçek zamanlı komut ve düzenlemelerle video oluşturmasına olanak sağlıyor. Kullanıcının fare ile verdiği direktifler, oluşturulan videoya aynı anda yansıyarak gerçek zamanlı olarak şekillendirilmesini sağlıyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

iOS 26.1, Türkçe Apple Intelligence desteğiyle yayınlandı

desteğiyle yayınlandı OpenAI, video üretme uygulaması Sora'yı Android'te kullanıma sundu.

kullanıma sundu. Çin , devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı.

, devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı. Google, Gemini’nin “Deep Research” özelliğini Workspace ile bütünleştirdi. Artık yapay zeka, Gmail, Drive ve Chat içeriklerinden yararlanarak kapsamlı raporlar ve analizler oluşturabiliyor.

özelliğini Workspace ile bütünleştirdi. Artık yapay zeka, içeriklerinden yararlanarak kapsamlı raporlar ve analizler oluşturabiliyor. OpenAI CEO'su Sam Altman , 10 yıl gibi görece kısa bir süre içinde şirketin başına bir yapay zekanın geçebileceğini söyledi.

, 10 yıl gibi görece kısa bir süre içinde şirketin başına bir yapay zekanın geçebileceğini söyledi. Apple , Siri’yi güçlendirmek için Google’ın 1,2 trilyon parametreli Gemini modelini kullanacak. Şirket, bu teknolojiye erişim için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor.

, Siri’yi güçlendirmek için Google’ın 1,2 trilyon parametreli modelini kullanacak. Şirket, bu teknolojiye erişim için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor. Nvidia , yapay zekaya güç verecek yeni nesil Rubin GPU ’larını üretime aldı. Şirket, yeni mimaride kullanılacak yüksek bant genişlikli HBM4 bellekleri tüm büyük üreticilerden temin edecek.

, yapay zekaya güç verecek yeni nesil ’larını üretime aldı. Şirket, yeni mimaride kullanılacak yüksek bant genişlikli HBM4 bellekleri tüm büyük üreticilerden temin edecek. OpenAI , Amazon Web Services ile 38 milyar dolarlık dev anlaşma imzaladı. Şirket, yüz binlerce Nvidia GPU’ya erişerek yapay zeka modellerini AWS altyapısında eğitecek.

, ile 38 milyar dolarlık dev anlaşma imzaladı. Şirket, yüz binlerce Nvidia GPU’ya erişerek yapay zeka modellerini AWS altyapısında eğitecek. Amazon CEO'su Andy Jassy, e-ticaret platformlarına ekledikleri AI asistanı Rufus 'un sadece bu yıl şirketin gelirine fazladan 10 milyar dolar eklediğini açıkladı.

CEO'su Andy Jassy, e-ticaret platformlarına ekledikleri AI asistanı 'un sadece bu yıl şirketin gelirine fazladan 10 milyar dolar eklediğini açıkladı. Google Haritalar , Gemini entegrasyonu ile akıllı navigasyona kavuşuyor. Kullanıcılar, haritadaki rotalar veya çevredeki önemli noktalar hakkında Gemini ile sohbet ederek bilgi alabilecek.

, Gemini entegrasyonu ile akıllı navigasyona kavuşuyor. Kullanıcılar, haritadaki rotalar veya çevredeki önemli noktalar hakkında Gemini ile sohbet ederek bilgi alabilecek. Nvidia, Kazakistan’la 2 milyar dolarlık yapay zeka çip anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor.

