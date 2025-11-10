AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (10 Kasım 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Finansal olarak altı çok dolu olmayan büyümelerin yaşanmasıyla birlikte "AI balonu" endişeleri daha da büyüse de yapay zeka dünyası hız kesmiyor. Bu hafta da dev yatırımlara ve borçlanmalara dair duyurular üst üste geldi. Diğer yandan yapay zekanın giderek artan elektrik ihtiyacı da bu hafta AI dünyasının başlıca gündem maddelerinden birini oluşturdu. Tüm bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
"AI Balonu" Endişeleri Büyüyor; 2008 Krizinin Kâhini, Yapay Zeka Şirketlerine Karşı Pozisyon Aldı
Yapay Zekaya Elektrik Yetmiyor; Çözüm Fezada Olabilir
Çin'de şimdilik elektrik temini konusunda sorun yaşamıyor olsa da orada da yapay zeka şirketlerinin artan elektrik maliyetleri endişe yaratıyor. Nitekim bu hafta Çin yönetimi yeni bir karar alarak, bu şirketlerin elektrik faturalarına %50 indirim yapacağını açıkladı.
Yaşanan bu sorunlar, şirketleri alternatif arayışına itmiş durumda. Bu noktada öne çıkan çözümlerden biri ise veri merkezlerini Dünya'ya değil yörüngeye kurmak. Bu konu son dönemde ciddi ciddi gündeme taşınıyor. Nitekim bu hafta Google da bu konuda somut adımlar atmaya başladı. Şirket, Project Suncatcher adını verdiği yeni girişimle, uzayda veri merkezleri kurmayı hedefliyor. Bu vizyoner proje, Google’ın yapay zeka işlemcilerini Dünya yörüngesine yerleştirerek uzayın sınırsız güneş enerjisinden kesintisiz biçimde yararlanma fikrine dayanıyor. Google, projenin ilk adımı olarak Planet adlı uydu görüntüleme şirketiyle iş birliğine gitti. İki şirket, 2027 yılına kadar iki adet prototip uydu fırlatarak donanımın yörüngedeki performansını test etmeyi planlıyor.
Xpeng'in Yeni Nesil İnsansı Robotu Büyük Ses Getirdi
Normalde elektrikli otomobilleriyle adından söz ettiren Çinli teknoloji şirketi Xpeng, bu hafta ise insansı robotuyla gündeme geldi. Şirketin tanıttığı yeni insansı robotu Iron'ın insansı hareketleri, tanıtım etkinliğine katılanları bir hayli etkilerken, sosyal medyada ise bu robotun aslında kostüm giymiş bir insan olabileceği iddiaları dolaşmaya başladı. Çünkü Xpeng'in robotu gerçekten son derece akıcı hareketlere sahipti. Xpeng daha sonra aynı robotun giydirilmemiş hâlini de paylaşarak, bu hareket kabiliyetinin gerçek olduğunu ortaya koydu.
Nvidia ABD’yi Uyardı: Yapay Zeka Yarışını Çin Kazanıyor
İnternetteki Bot Trafiği Giderek Artıyor
Akamai’ye göre AI bot trafiğindeki bu patlama, çevrim içi işletmelerin çalışma ve gelir elde etme biçimlerini kökünden değiştiriyor. Bu botlar, web sitelerinden hiçbir karşılık sunmadan veri toplayarak, hem analitik verileri bozuyor hem de reklam gelirlerinde büyük düşüşlere neden oluyor.
Microsoft, Doktorları Geride Bırakacak "Tıbbi Süper Zeka" Geliştiriyor
Yapay Zeka, Doğada Var Olmayan Antikorlar Tasarladı
Yapay Zeka Beklentileri Karşılamadı: Şirketler Eski Çalışanlarını Geri Çağırıyor
İnsanın Görsel ve İşitsel Algısını Taklit Eden Bilgisayar Modeli Geliştirildi
Anthropic'ın Hızlı Yükselişi Sürüyor
Bu yatırımlarla birlikte şirketin değeri daha da artıyor. 2028’e kadar yıllık gelirini 70 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen şirket, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede değerini 2.5 katına çıkardı. Amazon, Eylül ayında 13 milyar dolar yatırım yapıp şirketteki hissesini arttırdığında, Anthropic'in değerlemesi 138 milyar dolar üzerinden yapılmış ve Amazon'un hisseleri de buna göre dağıtılmıştı. Google'ın bu yeni yatırımı sırasında ise şirketin değerlemesinin 350 milyar dolar üzerinden yapılacak.
Japon Şirketlerden OpenAI’a: “İçeriklerimizi İzinsiz Kullanmayın”
Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zeka Araçları
Bugüne kadar çıkan en etkileyici açık kaynak kodlu yapay zekalardan olan Kimi'nin yeni versiyonu geldi. Kimi K2 Thinking adını taşıyan bu model, sadece diğer açık modelleri geride bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda ChatGPT ve Gemini gibi kapalı modellerle de kafa kafaya yarışacak bir performans sunuyor. Akıl yürütme konusunda epey iddialı olan Kimi K2 Thinking, belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirmede piyasadaki en iyi modellerden biri olarak dikkat çekiyor.
Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği ilk görsel üretim modeli olan MAI-Image-1’i kullanıma sundu. MAI-Image-1, şu anda Bing Image Creator ve Copilot Audio Expressions platformlarında aktif olarak kullanılabiliyor.
ByteDance (TikTok'un arkasındaki şirket) tarafından yayınlanan BindWeave, fotoğrafını verdiğiniz kişiyi istediğiniz videoya ekleyebiliyor.
MotionStream, kullanıcıların gerçek zamanlı komut ve düzenlemelerle video oluşturmasına olanak sağlıyor. Kullanıcının fare ile verdiği direktifler, oluşturulan videoya aynı anda yansıyarak gerçek zamanlı olarak şekillendirilmesini sağlıyor.
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- iOS 26.1, Türkçe Apple Intelligence desteğiyle yayınlandı
- OpenAI, video üretme uygulaması Sora'yı Android'te kullanıma sundu.
- Çin, devlet destekli veri merkezlerinde Nvidia, AMD ve Intel çiplerini yasakladı.
- Google, Gemini’nin “Deep Research” özelliğini Workspace ile bütünleştirdi. Artık yapay zeka, Gmail, Drive ve Chat içeriklerinden yararlanarak kapsamlı raporlar ve analizler oluşturabiliyor.
- OpenAI CEO'su Sam Altman, 10 yıl gibi görece kısa bir süre içinde şirketin başına bir yapay zekanın geçebileceğini söyledi.
- Apple, Siri’yi güçlendirmek için Google’ın 1,2 trilyon parametreli Gemini modelini kullanacak. Şirket, bu teknolojiye erişim için yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor.
- Nvidia, yapay zekaya güç verecek yeni nesil Rubin GPU’larını üretime aldı. Şirket, yeni mimaride kullanılacak yüksek bant genişlikli HBM4 bellekleri tüm büyük üreticilerden temin edecek.
- OpenAI, Amazon Web Services ile 38 milyar dolarlık dev anlaşma imzaladı. Şirket, yüz binlerce Nvidia GPU’ya erişerek yapay zeka modellerini AWS altyapısında eğitecek.
- Amazon CEO'su Andy Jassy, e-ticaret platformlarına ekledikleri AI asistanı Rufus'un sadece bu yıl şirketin gelirine fazladan 10 milyar dolar eklediğini açıkladı.
- Google Haritalar, Gemini entegrasyonu ile akıllı navigasyona kavuşuyor. Kullanıcılar, haritadaki rotalar veya çevredeki önemli noktalar hakkında Gemini ile sohbet ederek bilgi alabilecek.
- Nvidia, Kazakistan’la 2 milyar dolarlık yapay zeka çip anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor.