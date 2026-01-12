AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (12 Ocak 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta içi Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026, bu hafta yapay zekâ dünyasına da yön verdi. Nvidia, Razer, LG gibi şirketler, yapay zekâ ile donatılmış en yeni ürünlerini CES 2026 kapsamında görücüye çıkardı. Tabii bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Grok'un tepki çeken görsel oluşturma özelliğine kısıtlama geldi

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçtiğimiz hafta yine çok tartışılan bir karara imza attı ve Grok'a gerçek kişilerin fotoğraflarını çıplaklaştırma izni verdi. İstismara son derece açık olan bu özellik yüzünden X'te kısa sürede binlerce insanın fotoğrafı izinleri dışında çıplaklaştırıldı. Hâliyle bu da tepkileri beraberinde getirdi. Hatta İngiltere ve Hindistan gibi bir iki ülke bu yüzden yasal süreç başlatabileceğini açıkladı.

xAI günün sonunda geri adım attı ve X tartışma yaratan bu özelliğe kısıtlama getirdi. Artık sadece paralı X aboneliği bulunan kullanıcılar Grok'un görsel oluşturma ve düzenleme özelliğini kullanabiliyor. Tabii bu X için geçerli. Bildiğiniz gibi Grok'un ayrı bir uygulaması da bulunuyor. Kullanıcılar bu uygulamada istedikleri gibi görsel üretmeye ve düzenlemeye devam edebiliyorlar. Bunun kalıcı bir değişiklik mi yoksa geçici bir çözüm mü olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Gezegenin en güçlü AI platformu tanıtıldı: Nvidia Rubin

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezleri için geliştirdiği Rubin platformunu ve ona güç veren yeni donanımlarını CES 2026'da tanıttı. Şirketin mevcut Blackwell mimarisine kıyasla 5 kata varan performans artışı sunan Rubin, Nvidia’nın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı ve en güçlü yapay zeka platformu olarak konumlanıyor.

Rubin platformu, üretimden çıkmış ve Nvidia laboratuvarlarında test aşamasında olan toplam altı ayrı çipten oluşuyor. Bu bileşenler Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 ve BlueField-4 ağ çözümleri ile Spectrum-X 102.4T CPO silikon fotonik altyapısından oluşuyor. Rubin GPU, her biri bağımsız işlem ve tensor çekirdeklerine sahip iki kalıplı tasarımla geliyor. Yapay zeka iş yükleri için özel olarak geliştirilen bu GPU, NVFP4 formatında 50 PFLOPs çıkarım ve 35 PFLOPs eğitim performansı sunuyor. Bu değerler, Blackwell’e kıyasla sırasıyla 5 kat ve 3,5 kat artış anlamına geliyor. Bellek tarafında ise Rubin GPU, HBM4 teknolojisine geçiş yapıyor. Çip başına 22 TB/s bellek bant genişliği sunan bu yapı, Blackwell’e göre 2,8 kat artış sağlıyor. Ayrıca her CPU için 3,6 TB/s NVLink bant genişliği sunuluyor ve bu da önceki neslin iki katı seviyesinde.

CES 2026'ya insansı robotlar damga vurdu

Tam Boyutta Gör CES'te bu yıl insansı robotların yılı oldu. Bir yandan Batılı şirketler, diğer yandan Çinli rakipleri derken, bu yıl CES'te çok sayıda insansı robot sergilendi. Bu yıl CES'te gösterilen en dikkat çekici robot ise Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas oldu. Yıllardır prototipleriyle adından söz ettiren Atlas da CES 2026'da sergilenen bir diğer insansı robot oldu. Artık seri üretim aşamasına geçmeye hazır olan Atlas'ın üretilecek versiyonu CES'te sergilenirken, Hyundai'nin önümüzdeki yıllarda bu robotlardan binlercesini üreteceği duyuruldu.

Samsung, sesli asistanı Bixby'yi yenilemeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süredir geri plana attığı sesli asistanı Bixby'yi çok daha gelişmiş bir versiyonla değiştirmeye hazırlanıyor. Gemini'a rakip olacağı söylenen bu yeni versiyon, One UI 8.5 yüklü bir cihazdan alınan ekran görüntülerinde ortaya çıktı. Samsung, bu yeni güncellemeyle birlikte Bixby'nin yeteneklerini Perplexity AI ile birleştiriyor.

Sızan görüntülere bakılırsa HERE Maps, Skyscanner ve Uber gibi servislerle entegre çalışabilen asistan, farklı uygulamalardan aldığı verileri tek bir yanıt altında toplayabiliyor. Bixby, diğer uygulamaların üzerinde aktif kalabiliyor ve konuşma kesintiye uğramadan sürdürülebiliyor. Bunun yanında Bixby, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve sistem düzeyinde Bluetooth kapatma veya Karanlık Mod'u açma gibi işlemleri yerine getirebiliyor. Kullanıcılar, ekranlarını veya kamera görüntüsünü Bixby Live ile paylaşarak içerik hakkında anlık olarak konuşabiliyor. Ayrıca belgeler üzerinden sohbet etme, yüklenen dosyaları belirli bir anlatım stiline göre değerlendirme gibi üretken yapay zeka özellikleri de yeni Bixby’nin parçası olacak.

ChatGPT Health tanıtıldı

OpenAI, yapay zekanın sağlık alanındaki rolünü genişletme hedefi doğrultusunda ChatGPT Health adlı yeni ürününü duyurdu. ChatGPT Health, ChatGPT içinde tamamen izole edilmiş bir sekme olarak sunuluyor. Bu alanda yapılan görüşmeler ChatGPT’nin diğer kullanım alanlarından ayrı bir sohbet geçmişi ve hafıza yapısıyla tutuluyor. OpenAI, bu yaklaşımın özellikle hassas sağlık verilerinin korunmasına yönelik ek bir güvenlik katmanı sağladığını vurguluyor.

Kullanıcılar, daha kişisel ve bağlama dayalı yanıtlar alabilmek için kişisel tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını sisteme bağlayabiliyor. Desteklenen platformlar arasında Apple Health, Peloton, MyFitnessPal, Weight Watchers ve Function yer alıyor. Ayrıca, klinik geçmişin ve laboratuvar sonuçlarının analiz edilebilmesi için tıbbi kayıtların eklenmesi öneriliyor. Şirket, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularını daha güvenli ve kişiselleştirilmiş bir ortamda yöneltebileceğini belirtirken, sistemin teşhis veya tedavi amacı taşımadığının özellikle altını çiziyor.

Razer, Project Ava ile yapay zekâları holografik avatarlara dönüştürüyor

CES 2026’da tanıtılan konseptlerden biri olan Project Ava, yapay zekâ destekli sohbet botlarını fiziksel bir forma büründürmeyi amaçlıyor. Şeffaf bir silindir içinde yer alan holografik avatar, yapay zekâ yazılımıyla entegre çalışarak kullanıcıyla görsel ve işitsel etkileşim kurabiliyor. Razer’ın yaklaşımı, ChatGPT ve Gemini gibi metin tabanlı asistanları bir adım öteye taşıyarak, sohbet botlarına “yüz” ve hatta “beden” kazandırmak üzerine kurulu.

Project Ava’da avatar, konuşurken hareket eden ve tepki veren holografik bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Sistem, verilen komutlara ve sorulara klasik bir sohbet botu gibi yanıt üretirken, bu yanıtları görsel bir temsil üzerinden sunuyor. Razer, bu konsepti özellikle masaüstü kullanım, yayıncılık ve etkileşim odaklı senaryolar için bir alternatif olarak konumlandırıyor. Ancak Project Ava’nın şu aşamada ticari bir üründen ziyade Razer’ın yapay zekâ ve arayüz tasarımına bakışını yansıtan deneysel bir çalışma olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

AMD'den Nvidia DGX Spark'a rakip olacak mini PC: AI Halo

Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka geliştirme odaklı donanımlar alanında Nvidia’nın DGX Spark platformuna doğrudan rakip olacak yeni mini PC’sini tanıttı. Ryzen AI Halo adıyla duyurulan sistem, AMD’nin Ryzen AI MAX işlemcilerinden güç alıyor ve şirketin yapay zeka ekosistemine yönelik en iddialı donanım çözümlerinden biri olarak konumlandırılıyor. AMD, bu yeni platformla hem geliştiricilere hem de profesyonel AI iş akışlarına hitap etmeyi amaçlıyor.

Ryzen AI Halo Mini PC, oldukça kompakt bir kasa içinde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sistem, Ryzen AI MAX ailesinin tüm varyantlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Buna 16 çekirdeğe kadar CPU, 40 compute unit’e kadar GPU, 128 GB’a kadar LPDDR5X-8533 bellek ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri dahil.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

Kling AI'ın yeni çok modlu üretken yapay zekası UniVideo, kullanıcıların yazılı komutlar ve görseller kullanarak hem yeni videolar oluşturmasına, hem de video düzenlemesine olanak tanıyor.

TikTok'un sahibi olarak tanıdığımız ByteDance'in yayınladığı DreamStyle, kullanıcıların videolarını anime ya da kara kalem gibi farklı stillere dönüştürmesini sağlıyor.

LTX-2, yapay zekâ ile video üretme konusunda en başarılı ve en hızlı açık kaynak modellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GaMo, iki boyutlu görsellerden yola çıkarak 3D ortamlar yaratabiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa:

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek , programlama odaklı yeni modeli V4'ü Şubat ortasında tanıtmaya hazırlanıyor. Dâhili testlere göre model, kodlama görevlerinde OpenAI ve Anthropic'in amiral gemisi modellerini geçiyor.

, programlama odaklı yeni modeli V4'ü Şubat ortasında tanıtmaya hazırlanıyor. Dâhili testlere göre model, kodlama görevlerinde OpenAI ve Anthropic'in amiral gemisi modellerini geçiyor. Microsoft , sohbet robotu Copilot ’a “Copilot Checkout” özelliğini ekledi. Artık kullanıcılar, mağaza sitesine gitmeden doğrudan Copilot üzerinden alışveriş yapabilecek.

, sohbet robotu ’a “Copilot Checkout” özelliğini ekledi. Artık kullanıcılar, mağaza sitesine gitmeden doğrudan Copilot üzerinden alışveriş yapabilecek. Yapay zekanın artan enerji ve işlem gücü ihtiyacı, veri merkezi sektörünü tarihi bir büyüme sürecine soktu. Yeni rapora göre, küresel veri merkezi kapasitesi 2030'a kadar iki katına çıkacak. Önümüzdeki beş yıl içinde toplam 3 trilyon dolara yatırım bekleniyor.

2030'a kadar iki katına çıkacak. Önümüzdeki beş yıl içinde toplam bekleniyor. TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026 için son başvuru tarihi 20 Şubat 2026.

başvuruları başladı. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026 için son başvuru tarihi 20 Şubat 2026. AMD , 2027’de çıkacak Instinct MI500 ile çıtayı yükseltecek. Şirket, yeni nesilde gelişmiş 2nm üretim süreci, CDNA 6 mimarisi ve HBM4E bellek ile büyük performans artışı hedefliyor.

, 2027’de çıkacak Instinct MI500 ile çıtayı yükseltecek. Şirket, yeni nesilde gelişmiş 2nm üretim süreci, CDNA 6 mimarisi ve HBM4E bellek ile büyük performans artışı hedefliyor. Leapmotor, CES 2026’da Snapdragon destekli merkezi araç bilgisayarıyla yapay zekâlı yeni otomotiv mimarisini tanıttı. Yeni merkezi alan kontrol ünitesi; akıllı kokpit, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), aydınlatma ve sıcaklık gibi gövde kontrolleri, kapı ve cam yönetimi ile araç ağ geçidi fonksiyonlarını yüksek performanslı tek bir yapı altında topluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta (12 Ocak 2026)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: