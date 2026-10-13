AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (13 Ekim 2026)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Photoshop, Excel, Word gibi popüler uygulamalar AI ile açık kaynak hâle geldi

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan gelişmiş yapay zekâların bir uygulamaya bakıp arkasındaki yazılımı çözecek seviyeye gelmesi, pek çok popüler uygulamanın bir anda açık kaynak hâle gelmesine sebep oldu. Nitekim bunun ilk örnekleri çıkmaya başladı. Brandon Thomas isimli geliştirici, ArtCraft adlı projesi kapsamında Adobe'un en popüler yedi yazılımına açık kaynaklı alternatifler geliştirdi. Adobe Photoshop, Premiere Pro ve Illustrator gibi popüler araçlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip bu araçlar, ücretsiz şekilde kullanıcılara sunuldu. Birkaç gün sonra onlara Excel, Word, PowerPoint gibi Microsoft Office yazılımlarının açık kaynak kopyaları da eklendi.

Windows, macOS ve Linux sürümleri bulunan uygulamalar, GitHub üzerinden indirilip kullanılabileceği gibi WebAssembly desteği sayesinde doğrudan tarayıcı üzerinden de çalıştırılabiliyor.

OpenAI’ın geliri beklentilerin 20 milyar dolar altında kaldı; Teknoloji hisseleri sarsıldı

Tam Boyutta Gör OpenAI, eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 50 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Bu rakamın geçen ay gündeme gelen yaklaşık 70 milyar dolarlık tahminden 20 milyar dolar daha düşük olması yatırımcı nezdinde pek hoş karşılanmadı. Nitekim bu açıklama sonrası çip üreticilerinin ve bulut şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı.

Daron Acemoğlu: İşsizlik yapay zekâ yüzünden 10 yılda üç katına çıkabilir

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan MIT profesörü Daron Acemoğlu, ABD'nin en popüler haber programlarından 60 Minutes'e verdiği röportajda, yapay zekânın sebep olabileceği ekonomik ve toplumsal dönüşüm konusunda uyarısını yineledi. Röportajın en dikkat çeken kısmı ise Acemoğlu'nun yapay zekâ yüzünden işsizliğin 10 yılda üç katına çıkacabileceğini söylemesi oldu.

"Bugün yapay zekâ ile daha önce benzerini görmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Sanayi Devrimi'nin ilk aşaması yaklaşık 80 yıl sürmüştü. Bugün (benzer bir dönüşüm) sadece bir iki yıl içinde yaşanıyor." diyen Acemoğlu, yapay zekâ sayesinde açılan yeni işlerin, kaybolacak işlere kıyasla çok düşük kalacağına dikkat çekti: "Bu pozisyonlarda işe alınan insanların sayısı, işini yapay zekâya kaptıracak insanlara kıyasla çok küçük."

Cinayet kurbanının yapay zekâyla mahkemede konuşturulması yeni bir tartışma başlattı

ABD'nin Arizona eyaletinde görülen bir cinayet davasında, kurbanın yapay zekâyla oluşturulan videosunun mahkeme salonunda gösterilmesi yeni bir tartışma başlattı. 2021 yılında bir trafik tartışması sırasında öldürülen Christopher Pelkey, yapay zekâyla hazırlanan bu videoda hem hakime hem de kendisini öldüren sanığa sesleniyordu. Pelkey'nin hem sesini hem de görüntüsünü taklit eden bu video, tahmin edeceğiniz üzere mahkeme üzerinde epey etki yarattı. Günün sonunda hakim de nefsi müdafaa savunması yapan sanığı suçlu buldu ve 10.5 yıl hapis cezası verdi. Ancak temyiz mahkemesi bu kararı bozdu ve verilecek cezayı baştan belirlemesi için başka bir mahkemeyi görevlendirdi. Çünkü AI ile oluşturulan bu videonun hakime izletilmesinin, sanığın adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine kanaat getirildi. Bu karar ileride emsal oluşturabilir.

Doktor yetkisi verilen yapay zekâ hastaları inceleyip ilaç yazacak

Tam Boyutta Gör ABD'nin Utah şehrinde başlatılan pilot program kapsamında bir yapay zekâya hastaları inceleyip reçete yazma yetkisi verdi. Sağlık girişimi Nolla Health tarafından yürütülen program kapsamında yapay zekâ, hafif ve orta şiddette akne problemi yaşayan hastaları tek başına inceleyip ilaç tedavisi önerebilecek ve reçete oluşturabilecek.Üstelik her reçetenin insan bir doktor tarafından onaylanması gerekmeyecek.

Her ne kadar Utah'taki bu program yalnızca akne tedavisi gibi görece düşük riskli ve sınırlı bir alanda uygulanacak olsa da sağlık hizmetlerinde yapay zekânın geleceği açısından dikkat çekici bir başlangıç olabilir. Eğer sistem başarılı olursa, benzer modellerin daha fazla hastalık ve tedavi alanında kullanılması gündeme gelebilir.

Tarihin en büyük kumarı: AI’daki trilyonlarca dolarlık açık 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Google, kodlama bilgisi olmayanların bile hayal ettikleri oyunları oluşturabileceği Playground platformunu tanıttı. Yapay zekâ, kullanıcıların tarif ettiği oyunu oynanabilir hale getiriyor.

Google ve Unity, kodlama deneyimi olmayanların bile yapay zekâ komutlarıyla daha gelişmiş 3D oyunlar oluşturmasını sağlayacak Unity Spark platformunu yayınladı.

GPT-6, ChatGPT’nin tüm abonelik katmanlarına sunulmaya başladı. Bu yeni modelle birlikte gelen GPT Intelligent UI sayesinde ChatGPT artık görseller ve interaktif grafiklerle desteklenen daha açıklayıcı cevaplar verebiliyor.

Fransız yapay zekâ şirketi Mistral, 1 trilyon parametreli yeni modeli Mistral Large 4’ü tanıttı. Model Avrupa'nın en güçlü yapay zekâsı olduğu gibi Çin dışından çıkan açık modellerde de zirvede yer alıyor

ABD'den bugüne kadar çıkan açık kaynak kodlu en büyük model olması sebebiyle "Amerikalı DeepSeek" denen Beam, yapay zekâ dünyasına iddialı bir giriş yaptı.

Tek bir görselden yola çıkarak, içinde özgürce dolaşabileceğiniz etkileşimli dünyalar oluşturabilen WorldPlay2 adlı yapay zekânın model ağırlıkları ve kodları yayımlandı.

Google, geliştiricilerin veri gizliliğinden ve işlem hızından ödün vermeden yerel cihazlarda güçlü arama sistemleri kurmasını sağlayacak yeni açık kaynaklı EmbeddingGemma 2 modelini tanıttı. Model farklı veri türlerini sayısal vektörlere dönüştürerek bunlar arasında anlamsal bağlantılar kurulmasını sağlıyor.

Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen AlphaProtein Novo, doğada bulunmayan enzimleri sıfırdan tasarlıyor. Böylece kimyasal üretiminde istenen işe uygun enzimler tasarlamak mümkün oluyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Elon Musk , Donald Trump istedi diye SpaceXAI'ın ismini SpaceXSI yaptı.

, Donald Trump istedi diye SpaceXAI'ın ismini yaptı. OpenAI 'ın henüz yayınlamadığı en gelişmiş modeli, yıllardır çözülemeyen yüzlerce matematik problemini çözerek matematik dünyasında deprem etkisi yarattı.

'ın henüz yayınlamadığı en gelişmiş modeli, yıllardır çözülemeyen yüzlerce matematik problemini çözerek matematik dünyasında deprem etkisi yarattı. Anthropic, Claude ’a sürekli kötü muamele yapmayı yasakladı. Bu yasağa Elon Musk da destek verdi. Musk'a göre süper zekâya eziyet etmek gelecekte insanlık için risk oluşturabilir.

’a sürekli kötü muamele yapmayı yasakladı. Bu yasağa da destek verdi. Musk'a göre süper zekâya eziyet etmek gelecekte insanlık için risk oluşturabilir. Copilot , Windows'ta ipleri eline alıyor. Copilot+ PC’lerde kullanıcı izniyle dosyalara erişebilecek, işlemleri gerçekleştirebilecek ve yerelde yapay zekâ kullanabilecek.

, Windows'ta ipleri eline alıyor. Copilot+ PC’lerde kullanıcı izniyle dosyalara erişebilecek, işlemleri gerçekleştirebilecek ve yerelde yapay zekâ kullanabilecek. OpenAI CEO'su Sam Altman , yapay zekânın bazı kötü sonuçlar doğurmasının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

, yapay zekânın bazı kötü sonuçlar doğurmasının kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Anthropic 'in yeni yapay zeka çipini Samsung 'un 2nm süreciyle üreteceği ortaya çıktı.

'in yeni yapay zeka çipini 'un 2nm süreciyle üreteceği ortaya çıktı. AB’de ChatGPT 'nin ürettiği metinlere görünmez işaretler eklenecek.

'nin ürettiği metinlere görünmez işaretler eklenecek. Intel , 480 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 1,3 petaflop FP8 performansı sunan D-Series yapay zekâ hızlandırıcısını tanıttı.

, 480 GB'a kadar LPDDR5X bellek ve 1,3 petaflop FP8 performansı sunan D-Series yapay zekâ hızlandırıcısını tanıttı. Microsoft , Nvidia'nın RTX Spark platformu üzerine inşa edilmiş kompakt geliştirici iş istasyonu Surface RTX Spark Dev Box'ı piyasaya sürdü.

, Nvidia'nın platformu üzerine inşa edilmiş kompakt geliştirici iş istasyonu Surface RTX Spark Dev Box'ı piyasaya sürdü. Amazon , Microsoft'un eski Copilot CTO'su Pedram Rezaei'yi transfer etti.

, Microsoft'un eski Copilot CTO'su Pedram Rezaei'yi transfer etti. Samsung , AI çiplerine yönelik talep sayesinde üçüncü çeyrekte 80,17 milyar dolar faaliyet kârı bekliyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde, bir çeyrekte 74,65 milyar dolar faaliyet kârını aşan ilk teknoloji şirketi olacak.

, AI çiplerine yönelik talep sayesinde üçüncü çeyrekte 80,17 milyar dolar faaliyet kârı bekliyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde, bir çeyrekte 74,65 milyar dolar faaliyet kârını aşan ilk teknoloji şirketi olacak. Anthropic'in yapay zekâsı Claude, testler sırasında Philadelphia polisine sahte cinayet ihbarı gönderdi.

testler sırasında Philadelphia polisine sahte cinayet ihbarı gönderdi. AMD, AI çiplerine yönelik artan talebi karşılamak için üretimi artırıyor. CEO Lisa Su, 2027’de çip arzını önemli ölçüde yükselteceklerini açıkladı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (13 Ekim 2026)

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