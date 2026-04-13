AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (13 Nisan 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta yapay zekâ dünyasında en çok konuşulan gelişme ise yapay zekâ şirketlerinin savaşlardaki rolü oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Tek görev üzerinde 8 saat çalışabilen yapay zekâ: GLM-5.1

Tam Boyutta Gör Çinli yapay zekâ şrketi "Z.ai"ın yeni modeli GLM-5.1 , etkileyici performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen GLM-5.1, özellikle bu otonom çalışma kısmında sınırları zorluyor. GLM-5.1’i benzerlerinden ayıran belki de kritik özellik, uzun süreli otonom çalışma kapasitesi. Model, tek bir görev üzerinde sekiz saate kadar kesintisiz şekilde çalışabiliyor; planlama, uygulama, test etme ve optimizasyon süreçlerini kendi içinde döngüsel olarak yönetebiliyor.

700 milyarın üzerinde parametreye sahip model, MoE (Mixture-of-Experts) mimarisini kullanıyor. Şirketin “deney–analiz–optimizasyon” döngüsü olarak tanımladığı yapı sayesinde model, özellikle kodlama ve ajan tabanlı görevlerde ciddi bir sıçrama yapmış durumda. En azından ilk yorumlar ve testler bunu gösteriyor. GLM-5.1, yazılım mühendisliği problemlerini çözme becerisini ölçen SWE-Bench Pro testinde 58,4 puan alarak GPT-5.4, Claude Opus 4.6 ve Gemini 3.1 Pro gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Yapay Zekâ Şirketlerinin Savaştaki Rolü Tartışılmaya Devam Ediyor

Tam Boyutta Gör Son günlerde İran cephesinde yaşananlar, yapay zekâ teknolojilerinin savaştaki rolünü de yeniden tartışmaya açtı. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıda yapay zekâyı aktif olarak kullanması ABD'de bile tartışma yaratırken, bu kullanım teknoloji şirketlerini de hedef hâline getirdi. İran, Amerikan teknoloji şirketlerinin Orta Doğu'daki tesislerini hedef almaya başladı. Bu süreçte, özellikle yapay zekâları besleyen veri merkezlerinin hedef hâline gelmesi savaşın değişen yüzünü gözler önüne serdi. İran, hedef alınan bu veri merkezlerini, “düşmanın askeri ve istihbarat faaliyetlerine destek veren altyapılar” olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan İran'ın ise ABD üslerini çok daha hızlı şekilde tespit edebilmek için Çinli bir şirketin yapay zekâ destekli uydu verilerini kullandığı iddia edildi. Söz konusu teknolojinin, Çinli MizarVision şirketine ait olduğu ve otomatik nesne tanıma sistemleri sayesinde uçaklar, radar sistemleri ve birlik konuşlanmalarını dakikalar içinde tespit edebildiği belirtiliyor.

Yayınlanamayacak kadar tehlikeli bulunan yapay zekâ: Anthropic Mythos

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden Anthropic, uzun süredir merak edilen yeni nesil modeli Mythos için ilk ön izleme sürecini başlattı. Şirketin “en güçlü modellerinden biri” olarak tanımladığı bu sistem, doğrudan geniş kitlelere sunulmak yerine sınırlı sayıda kurumla yürütülen özel bir siber güvenlik programı kapsamında test ediliyor. Bunun nedeni ise modelin yapabilecekleri.

Model, doğrudan siber güvenlik için eğitilmiş olmasa da hem şirket içi hem de açık kaynak yazılımlarda güvenlik açıklarını tespit edebiliyor. Şirketin paylaştığı verilere göre model, yalnızca kısa bir süre içinde tüm büyük işletim sistemleri ve web tarayıcılarında yüksek öneme sahip binlerce güvenlik açığı ortaya çıkardı. Anthropic’e göre Mythos, yalnızca güvenlik açıklarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu açıkları istismar edebilecek yöntemler de geliştirebiliyor. Uzmanlara göre bu tür bir araç, enerji şebekelerinden hastanelere, finans sistemlerinden askeri altyapılara kadar geniş bir alanı hedef haline getirebilir. Bu yüzden ön izleme süreci oldukça sınırlı tutulsa da toplamda 40 farklı kuruluşun Mythos’a erişim sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak modelin genel kullanıma açılması şimdilik gündemde değil.

Meta’dan yapay zekâda köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı

Meta, yapay zeka çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Muse Spark adlı modelini resmen duyurdu. Şirketin baştan aşağı yeniden inşa edilen yapay zekâ stratejisinin ilk adımı olarak tanımladığı model, hem teknik altyapısı hem de kullanım senaryolarıyla Meta’nın rekabette geri kaldığı alanları kapatmayı hedefliyor. Muse Spark, Meta’nın geçtiğimiz yıl kurduğu Meta Superintelligence Labs bünyesinde geliştirilen ilk model olma özelliğini taşıyor.

Muse Spark, “doğal olarak çok modlu” bir model olarak tasarlandı. Yani metin, görsel ve farklı veri türlerini birlikte anlayıp işleyebiliyor. Model araç kullanımı, görsel düşünme zinciri ve çoklu yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışması gibi gelişmiş yeteneklere sahip. Meta’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “Contemplating (Derin Düşünme) modu”. Bu mod, aynı problem üzerinde paralel çalışan birden fazla yapay zeka ajanını devreye sokarak daha karmaşık sorunların çözümünü mümkün kılıyor.

Yapay zeka istihdamı vurmaya devam ediyor: 2026'da teknoloji sektöründe 80.000 kişi işten çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Nikkei Asia’nın haberine göre, 2026'nın başından bu yana teknoloji sektöründe toplam 78.557 kişi işten çıkarıldı. Bu işten çıkarmaların %76’sından fazlası ABD’de gerçekleşti.%47,9’u yapay zekâ ve iş süreçlerindeki otomasyon nedeniyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına bağlanıyor. Üstelik analistler yapay zekânın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin tamamen görülmesinin bir yılı aşkın süre alacağını söylüyor.

Çin, Tayvan simülasyonunda yapay zeka komutanını test etti

Tam Boyutta Gör Çin, “dijital kurmay başkanı” olarak nitelendirilen otonom bir askeri yapay zekâ sistemini sahaya yakın simülasyonlarda test etti. Aktarılan bilgilere göre sistem, karmaşık muharebe senaryolarında insan komutanlara kıyasla daha hızlı ve daha isabetli kararlar üretebildi.

Araştırma ekibi, sistemi ortalama 12 yıllık tecrübeye sahip beş kıdemli askeri uzmanla karşı karşıya getirdi. Test senaryosu, olası Tayvan çatışma senaryolarını andıran şekilde kurgulanan yoğun bir sahil çıkarması operasyonuydu. Simülasyonlarda özellikle çıkarma harekatı gibi yüksek yoğunluklu operasyonlar üzerinde çalışan sistem, iletişimin yoğun şekilde kesintiye uğradığı koşullarda bile yüksek performans sergiledi. Yüzde 90’ın üzerinde hatırlama doğruluğu ile çalıştığı belirtilen yapay zeka, bilgi akışındaki bozulmalara rağmen kritik verileri koruyarak karar süreçlerini sürdürebildi.

Apple, M5 mimarisini veri merkezlerine taşıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta gelen haberlere göre Apple, M5 Pro ve M5 Max ile tanıttığı yeni mimariyi temel alarak veri merkezi tarafında kullanılacak yeni nesil özel çipler geliştiriyor.

Bu noktada en dikkat çeken proje, "Baltra" kod adlı yeni sunucu işlemcisi. Apple tarafından geliştirilen bu özel çipin, doğrudan yapay zekâ iş yüklerine odaklanacağı ve şirketin kendi AI altyapısını güçlendireceği belirtiliyor. Bu sayede, özellikle Apple Intelligence ve Siri gibi servislerin performansında ciddi artışlar yaşanabilir. Baltra çipinin 2027 yılında tanıtılması beklenirken, üretimde yine 3nm sınıfı süreçlerin kullanılacağı belirtiliyor.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

LPM, gerçek zamanlı olarak etkileşime girilebilen, konuşan avatarlar yaratak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ACE-Step 1.5 XL, sadece yazılı komutlardan yola çıkarak, kullanıcının direktiflerine uygun şarkılar üretebiliyor.

Video üretirken sadece bir sonraki kareyi tahmin edip üretmekle kalmayıp, fizik kurallarını da hesaba katan MMPhysVideo, daha tutarlı videolar üretebiliyor.

Vanast, kullanıcıların istedikleri kıyafeti kendi fotoğrafları üzerinde denemesine olanak tanıyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

OpenAI, ChatGPT ’de 20 ve 200 dolarlık planlar arasına 100 dolarlık yeni Pro seçeneği ekledi. Aynı araçlara erişim sunan yeni plan, biraz daha düşük limitlerle geliyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, milyar dolarlar bağlanan ChatGPT 'nin kronometre tutma yeteneğine kavuşması için muhtemelen bir yıla daha ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Yapay zekâ destekli kod üretimindeki patlama, dünyanın en büyük yazılım geliştirme platformlarından GitHub 'ı zorlamaya başladı. Platform, AI ajanlarının otomatik olarak ürettiği devasa kod hacmi nedeniyle altyapı sınırlarına dayanmış durumda.

Google'ın Gemini içeriklerine yerleştirdiği görünmez SynthID filigranı tersine mühendislikle çözüldü. Fligran, %90 doğrulukla tespit edilip neredeyse kayıpsız şekilde kaldırılabiliyor.

Dev yapay zeka modelleri Premier Lig maçlarında bahis yapmaya kalkınca sonuç hüsran oldu. Gemini'den ChatGPT'ye kadar tüm devler KellyBench testinde sanal paralarını tüketerek iflas bayrağını çekti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Anthropic 'i kara listeye almasına karşı yapılan itiraz temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, almış olduğu kararda ulusal güvenlik gerekçesini öne çıkardı.

Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot 'un kullanım şartlarındaki "sadece eğlence amaçlıdır" ibaresini kaldıracağını duyurdu. Teknoloji devi, aracın artık profesyonel bir iş ortağı olduğunu vurguluyor.

Üç YouTube kanalı, Apple 'ın platformdaki videoları gizlice toplayarak yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı.

OpenAI, yüksek enerji maliyetleri ve düzenleyici belirsizlikler nedeniyle Birleşik Krallık'taki Stargate UK veri merkezi planını askıya aldı. Proje, koşullara bağlı olarak yeniden değerlendirilecek.

