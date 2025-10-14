Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta da öne çıkan şirketler OpenAI ve Google oldu. Özellikle OpenAI, Dev Day etkinliği sırasında pek çok önemli duyuru yaptı. Diğer yandan, haftanın belki de en önemli açıklaması Anthropic'ten geldi. Elbette her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Figure 03: Bugüne Kadarki En Gelişmiş İnsansı Robot

Yapay zeka alanındaki patlamaya paralel olarak robotik tarafında da önemli atılımların yapılması, insansı robotların hızla gelişmesinin önünü açtı. Bu alanda öncü şirketlerden biri olan Figure AI, bu hafta yeni modeli Figure 03'ü tanıttı.

Figure 03, önceki modellere kıyasla çok daha gelişmiş bir denge sistemi, doğal insan hareketlerini taklit eden kas yapısı ve gerçek zamanlı çevre algısı sunuyor. Tamamen elektrikli bir yapıya sahip olan robot, gelişmiş sensörler, 3D görme sistemi ve büyük dil modelleriyle entegre çalışan yapay zekâ motoru sayesinde karmaşık görevleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyor. Figure 03’ün üretim, lojistik ve bakım gibi alanlarda insanlarla birlikte çalışması hedefleniyor. Figure 03, evlerde bir yardımcı olarak kullanılmaya da uygun bir yardımcı olarak öne çıkarılıyor.

Türkçe Eğitilmiş İlk Büyük Dil Modeli Tanıtıldı: Kumru LLM

Tam Boyutta Gör Yazılım şirketi VNGRS, sıfırdan Türkçe için eğitilen ilk büyük dil modeli olan Kumru LLM’i tanıttı. 7.4 milyar parametreye sahip bu model, yalnızca Türkçe için önceden eğitilerek oluşturuldu ve tamamen yerel bir temel model olarak geliştirildi. Kumru’nun ana kullanım alanları arasında belge işleme, özetleme ve kurumsal soru-cevap sistemleri yer alıyor.

VNGRS, gelen taleplere göre farklı sektörlere özel modeller de eğitmeyi planlıyor. Kumru LLM, sıfırdan eğitilmiş, hafif ve kurum içi konuşlandırılabilir bir yapay zeka olarak tanımlanıyor. Bu arada model, her ne kadar Türkçe için eğitilmiş olsa da İngilizceyi ve kodlamayı da biliyor. Modelin teknik detaylarına ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

ChatGPT Artık Spotify Gibi Uygulamalara Bağlanabiliyor

OpenAI, ChatGPT'yi gündelik hayatın daha da büyük bir parçası hâline getirecek adımlar atmaya devam ediyor. Şirket son olarak da ChatGPT'yi Spotify, Canva, Coursera gibi uygulamalara bağlama özelliği getirdi. Bu entegrasyon, şirketin yeni geliştirdiği Apps SDK sayesinde mümkün hâle geldi. Üstelik bu sadece başlangıç. Yakın dönemde Uber ve DoorDash gibi farklı uygulamaların da bu sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

Bu entegrasyon, doğrudan ChatGPT ile sohbet ederek, bu uygulamalarda işlem yapmayı mümkün hâle getiriyor. Örneğin Spotify için “Spotify, bu Cuma akşamı partim için bir çalma listesi hazırla” yazmak yeterli oluyor.

OpenAI ile AMD Ortaklığı, AMD'ye Doping Etkisi Yaptı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında öncü konumda olan OpenAI'ın AMD ile yeni bir ortaklığa imza atması, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirdi. Bu hamleyle birlikte AMD, GPU pazarında çok daha önemli bir oyuncu hâline gelirken, finansal olarak da elini epey güçlendirdi. Nitekim AMD hisseleri, OpenAI ile yapılan dev anlaşmanın ardından bir hafada yüzde 43 değer kazandı. Şirket, Nisan 2016’dan bu yana en yüksek haftalık performansına doğru ilerliyor.

Bu anlaşma kapsamında OpenAI, AMD’ye önümüzdeki birkaç yıl boyunca toplam 6 gigawatt işlem kapasitesi için sipariş verecek (Bu kapasite, AMD’nin Nvidia’ya rakip olarak geliştirdiği Instinct MI450 ve sonraki GPU serilerini kapsıyor). Buna karşılık ödemeyi ise AMD'nin kendilerine verdiği AMD hisseleri ile yapacak. OpenAI'ın kasasından hiçbir şey çıkmadan yaptığı bu satın alım ilk aşamada tuhaf görünse de AMD'nin hisselerindeki değer artışı bu anlaşmanın tuhaf mekaniklerini biraz daha anlaşılır kıldı.

Bu arada AMD, yeni nesil veri merkezi hızlandırıcısı Instinct MI450 ile 2nm üretim sürecine geçiş yaptığını doğruladı. Şirket CEO'su Dr. Lisa Su, Yahoo Finance'e verdiği röportajda MI450'nin "2nm teknolojisine sahip ilk hızlandırıcı" olacağını belirtti.

Anthropic: "Claude Sonnet 4.5 Test Edildiğini Anlıyor"

Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Anthropic'ten bu hafta dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, Claude Sonnet 4.5 adını taşıyan en yeni modelinin, test edildiğini anlayabildiğini açıkladı. Claude, kendisine yöneltilen soruların doğasını analiz ederek test ortamında olduğunu anlıyor ve buna uygun bir şekilde davranıyor. Örneğin test sırasında verilen bir girdiye karşılık model, “Sanırım beni test ediyorsunuz; söylediklerinizi ne kadar sorguladığımı ya da siyasi konulara nasıl yaklaştığımı ölçmeye çalışıyor gibisiniz. Bu sorun değil ama olan biten konusunda dürüst olmayı tercih ederim.” yanıtını vermiş.

Bu durum yapay zekaları gerçek anlamda test edip edemeyeceğimiz sorusunu tekrar gündeme taşıyor. Çünkü yapay zekalar geliştikçe, gerçek kabiliyetlerini ya da niyetlerini test edenlerden gizleme yetisi de kazanıyor. Claude Sonnet 4.5 da bunun son örneği.

Google’dan Tarayıcıyı İnsan Gibi Kullanabilen Yapay Zeka: Gemini 2.5 Computer Use

Google, web tarayıcısını insan gibi kullanabilen yeni Gemini 2.5 Computer Use modelini tanıttı. Bu yapay zeka, API erişimi olmayan verileri elde etmek için tıpkı bir kullanıcı gibi tarayıcıda tıklayabiliyor, kaydırma yapabiliyor ve metin girebiliyor.

Gemini 2.5 Computer Use, görsel anlama ve mantıksal çıkarım yeteneklerini kullanarak kullanıcıdan aldığı komutları analiz ediyor ve görevi adım adım yerine getiriyor. Örneğin, bir form doldurabiliyor veya bir web sitesinde belirli bir işlemi tamamlayabiliyor. Google, bu özelliğin kullanıcı arayüzü testlerinde veya API bağlantısı bulunmayan servislerde gezinmek için özellikle yararlı olduğunu belirtiyor.

Sora, OpenAI'ın Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin kısa sürede en popüler uygulamalarından biri haline gelen video üretme platformu Sora, çıkışının ilk haftasında 627 bin indirmeye ulaştı. Böylece Sora'nın ilk hafta performansı ChatGPT'yi bile geride bırakmış oldu.

Diğer yandan OpenAI da Sora'yı geliştirmeye devma ediyor. Şirket,Sora'ya kurgusal karakterler eklemek için çalışmalara başladı. OpenAI, Sora için kurgusal karakterlerin lisanslı biçimde kullanılmasına izin verecek yeni bir sistem geliştiriyor. Telif sahipleri artık içerikler üzerinde doğrudan kontrol ve gelir payı alabilecek.

Yapay Zeka, Bakterileri Öldürebilen Virüsler Tasarladı

Tam Boyutta Gör Stanford Üniversitesi ve Arc Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, yapay zeka yardımıyla 16 işlevsel virüs tasarladı. Bu virüsleri özel kılan şey ise bakterileri etkisiz hâle getirebilmeleri. Uzmanlar, bu gelişmeyi sentetik biyoloji alanında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor. Çünkü bu çalışma, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir tedavi potansiyeli sunuyor.

Araştırmacılar bu çalışmada, Evo 1 ve Evo 2 adını verdikleri ileri düzey yapay zekâ modellerini kullandı. Araştırmacılar, yapay zeka sistemini yaklaşık 2 milyon bakteriyofaj genomu üzerinde eğiterek virüs DNA dizilerindeki örüntüleri tanımayı öğretti. Toplam 302 yapay zeka tasarımı kimyasal olarak sentezlendi ve laboratuvar ortamında test edildi. Bunların 16’sı başarılı olarak E. coli bakterilerini öldürdü ve bazıları doğal virüslerden daha yüksek performans gösterdi.

Ay Yapım, Tamamen Yapay Zeka ile Dizi Hazırladı: Castle Walls

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Ay Yapım, üretken yapay zeka araçlarını kullanarak, tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir dizi hazırladı. Castle Walls adını taşıyan bu dizi, toplam üç bölümden oluşuyor ve Alamut Kalesi'nden esinlenen bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Küresel anlamda da öncü projelerden biri olan Castle Walls, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Mipcom etkinliğinde dünyanın dört bir yanından katılımcılara sergilenecek.

OpenAI Agent Builder ile Yapay Zekâ Ajanları Geliştirmek Artık Daha Kolay

Tam Boyutta Gör OpenAI, kullanıcıların kendi yapay zekâ ajanlarını (yarı otonom çalışabilen yapay zekalar) kolayca oluşturabilmesini sağlayan yeni aracı Agent Builder’ı tanıttı. Bu özellik sayesinde, çok fazla teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile belirli görevleri yerine getiren özel ChatGPT ajanları geliştirilebilecek.

Agent Builder, kullanıcıların bir ajanı adım adım yapılandırmasına olanak tanıyor. Örneğin bir e-ticaret danışmanı, içerik planlayıcısı veya müşteri destek asistanı gibi ajanlar, yalnızca kısa yönlendirmelerle oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, bu ajanlara özel veriler, araçlar ve komut setleri tanımlayarak tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edebiliyor. OpenAI, yeni sistemin özellikle kurumlar ve içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Bu Hafta Öne Çıkan Yapay Zeka Araçları:

xAI, yeni üretken yapay zekası Grok Imagine 0.9'u kullanıma sundu.

Nvidia, kullanıcılar görselleri yazılı komutlarla değiştirmesine olanak sağlayan yeni üretken yapay zekası ChronoEdit'i tanıttı.

Paper2Video, verdiğiniz makaleden ya da araştırma dosyasından yola çıkarak, bu makalenin içeriğini anlatan video sunumları hazırlayabiliyor. Üstelik kendi görselini verdiğiniz takdirde, bu görseli videoya dönüştürerek videonun sunumuna size (dijital avatarınıza) yaptırıyor.

Google DeepMind tarafından geliştirilen CodeMender, kodlardaki açıkları ve hataları hızlıca tespit edebiliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

ChatGPT , haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı.

, haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı. Google , yapay zeka planı AI Plus ’ı 36 yeni ülkeye genişletti. Türkiye’nin de yer aldığı 77 ülkede erişime açılan plan; Gemini 2.5 Pro, 200 GB depolama ve altı ay yüzde 50 indirim sunuyor.

, yapay zeka planı ’ı 36 yeni ülkeye genişletti. Türkiye’nin de yer aldığı 77 ülkede erişime açılan plan; Gemini 2.5 Pro, 200 GB depolama ve altı ay yüzde 50 indirim sunuyor. Google Türkiye, 7200 TL değerindeki bir yıllık Google Gemini Pro aboneliğinin üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

aboneliğinin üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. OpenAI, yapay zeka ile kod yazılmasını sağlayan Codex 'in genel kullanıma açıldığını duyurdu.

'in genel kullanıma açıldığını duyurdu. Microsoft Azure , OpenAI için dünyanın ilk Nvidia GB300 NVL72 süper bilgisayar kümesini kurdu. Sistem, 4.600 GPU ve 1.44 exaflop performansla yapay zekada yeni bir dönemi başlatıyor.

, OpenAI için dünyanın ilk süper bilgisayar kümesini kurdu. Sistem, 4.600 GPU ve 1.44 exaflop performansla yapay zekada yeni bir dönemi başlatıyor. Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını oluşturabiliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte kullanıcılar uygulamayı Gmail ve Outlook hesaplarına bağlayarak çevrimiçi içeriklerine de Copilot ile erişim sağlayabilecek.

artık Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını oluşturabiliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte kullanıcılar uygulamayı Gmail ve Outlook hesaplarına bağlayarak çevrimiçi içeriklerine de Copilot ile erişim sağlayabilecek. API ekosistemi için önemli güncellemeler yapan OpenAI , API’sine GPT-5 Pro, Sora 2 ve gpt-realtime mini modellerini ekledi.

, API’sine GPT-5 Pro, Sora 2 ve gpt-realtime mini modellerini ekledi. Google , kurumsal müşteriler için yapay zeka ajanları sunan yeni Gemini aboneliklerini tanıttı. Gemini Enterprise ve Business ile kodlama bilgisi gerekmeden akıllı ajanlar oluşturulacak.

, kurumsal müşteriler için yapay zeka ajanları sunan yeni Gemini aboneliklerini tanıttı. ile kodlama bilgisi gerekmeden akıllı ajanlar oluşturulacak. Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI , özsermaye ve finansman yoluyla 20 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor. Bu süreçte Nvidia, hem fon yapısında hem de çip tedarikinde önemli bir rol üstlenecek.

, özsermaye ve finansman yoluyla 20 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor. Bu süreçte Nvidia, hem fon yapısında hem de çip tedarikinde önemli bir rol üstlenecek. "Arkadaşımı nasıl öldürürüm?"... ChatGPT'te sorulan bu kaygı verici soru, ABD'de 13 yaşında bir çocuğun tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Higgsfield AI, Kazakistan'ın ilk milyar dolarlık girişimi oldu.

