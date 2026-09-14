AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (14 Eylül 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, bu haftanın başlıca gündem maddesi yapay zekânın geliştirilmesinde frene basma çağrısı oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Yapay Zekâya Yönelik Endişeler Arttı; AI Şirketleri Çalışmaları Yavaşlatma Çağrısı Yaptı
İlk olarak Anthropic ekibinden Jacob Coxon, yapay zekânın kontrolden çıkabileceği endişesiyle şirketten ayrıldı ve basına bir dizi röportaj vererek bu konuda kamuoyunu uyardı. Ardından benzer bir açıklama da Anthropic'teki eski iş arkadaşı Evan Hubinger'den geldi. Hubinger, yapay zekânın önümüzdeki 10 yıl içinde tüm insanları öldürme ihtimalini yüzde 10’un üzerinde gördüğünü söyledi.
Bu açıklamaların da etkisiyle oluşan "AI paniği", teknoloji patronlarını da harekete geçirdi. OpenAI, Anthropic, Microsoft gibi önde gelen şirketlerin CEO'ları, daha temkinli ilerlemek adına yapay zekânın geliştirilmesinde frene basmaya hazır olduklarını söyleyen açıklamalar yaptı. Önümüzdeki günlerde başka CEO'ların da onlara katılması bekleniyor. Ancak bu çağrı Donald Trump'ta karşılık bulmadı. Zira Trump bu konuda bir açıklama yaparak, Çin ile girdikleri yarışta geri kalmamak adına hız kesmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.
Trump yönetimi bu çağrılara kulak tıkamış olsa da gerek ABD'de, gerekse İngiltere'de yapay zekânın daha ileri gitmesini engellemek için yasa tasarıları hazırlanmaya başladı. Muhalefet kanadından gelen bu yasa tasarılarının kabul görmesi pek münkün görünmüyor. Ancak bu girişimler, mevzunun artık teknoloji dünyasının ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.
ABD, Çinli yapay zekâ şirketlerini suçladı: "Sistematik olarak hırsızlık yapıyorlar"
Bu tartışmanın merkezinde ise "distillation" olarak bilinen model eğitme yöntemi bulunuyor. Normal şartlarda meşru bir araştırma ve model geliştirme tekniği olarak kullanılan distillation, gelişmiş bir yapay zekâ modelinin ürettiği cevaplardan yararlanılarak daha küçük veya farklı bir modelin eğitilmesini ifade ediyor. Ancak ABD'li yetkililere göre Çinli yapay zekâ şirketleri bu yöntemi çok daha farklı ve sistematik bir şekilde kullanıyor. FBI, NSA ve CISA tarafından yayımlanan uyarıda, Çin merkezli yapay zekâ şirketlerinin Amerikan şirketlerinin ticari sırlarını "endüstriyel ölçekte" çaldığı öne sürülüyor. ABD'li kurumların yayımladığı ortak uyarıya göre Çin merkezli bazı büyük teknoloji şirketleri, Amerikan şirketlerinin gelişmiş yapay zekâ modellerini yüksek hacimli sorgularla adeta "öğretmen" olarak kullanıyor.
Öte yandan Anthropic ise DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli yapay zekâ şirketlerinin kullanıcı isteklerini gizlice Claude’a yönlendirdiğini ve alınan yanıtları kendi modellerinden çıkmış gibi sunduklarını iddia etti.
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Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
DeepSeek, bu hafta yayınlanan DeepSeek-V4.1-Flash modeliyle çıtayı daha yukarı çekti. Model performans testlerinde GPT-6 Astra'nın bile üstünde sonuçlar alıyor.
OpenAI, ChatGPT Images 2.5 ile ChatGPT’nin görsel üretim yeteneklerini geliştirdi. Bu güncellemeyle birlikte eklenen Sketch özelliği, kullanıcılar basit çizimlerini yapay zekâ ile görselleştirmesine olanak sağlıyor.
Meta, yapay zekâ stratejisinin merkezine yerleştirdiği kişisel AI ajanı Muse'ü tanıttı. Muse, kullanıcı adına alışveriş yapmaktan e-posta yazmaya kadar birçok görevi bağımsız olarak yerine getirebiliyor.
WorldScupt, bir fotoğraf ya da videodaki tüm objeleri ayrı ayrı çıkararak tek tek düzenlenmelerine ya da değiştirilmelerine olanak tanıyor.
Açık kaynaklı AI modeli LingBot-World 2.0, kullanıcıların içinde hareket edebildikleri interaktif dünyalar yaratmasına olanak tanıyor.
Apple araştırmacıları, protein dizisi ve 3 boyutlu yapısını birlikte üretebilenSimpleDesign modelini tanıttı. Yaklaşım, protein tasarımında çok aşamalı süreçleri sadeleştirmeyi hedefliyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Google Gemini için Windows uygulaması sonunda yayınlandı.
- Sam Altman, OpenAI'ın bu yıl halka arz olmayacağını açıkladı.
- Hackerların Claude kullanıcılarından token çaldığı ortaya çıktı.
- Fransız yapay zekâ şirketi Mistral'ın değerlemesi 21 milyar euroya ulaştı.
- Nvidia CEO’su Jensen Huang yapay zekânın tarihi eşiğe ulaştığını söyledi: “AGI geldi”
- iPhone 18 serisinde, iPhone kamerasıyla çekilmiş fotoğrafların AI üretimi olmadığını tescilleyen yeni bir doğrulama sistemi olacak.
- OpenAI, yeni nesil AI çiplerinin üretiminde Samsung Foundry ile çalışabilir. Şirketin son açıklaması, üretimde TSMC’nin yanına Samsung’un da eklenebileceğine işaret ediyor.
- Google DeepMind, insan genomundaki 9 milyar mutasyonu yapay zekâ ile haritaladı.
- Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, şirketin TPU rekabetinde en büyük rakibinden iki kat daha büyük olduğunu söyledi.
- Microsoft, veri merkezi kapasitesini 2032’ye kadar 12 gigavat seviyesinden 38 gigavata yükseltmeyi planlıyor.
- Amazon Prime Video, yapay zekâ ile oyuncuların dudaklarını dublaja uydurmaya başladı.
- GPT-6 Astra, meşhur Portal oyununu 24 saatte kendi başına tamamladı.