AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (15 Eylül 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyasının bu haftaki en dikkat çekici gelişmesi beklenmeyen bir yerden, Arnavutluk'tan geldi. Arnavutluk, bir yapay zekanın da kabinede bakan olarak yer alacağını açıkladı. Böylece yapay zekanın insanlar üstünde söz sahibi olacağı distopik bir geleceğe doğru bir adım daha atmış olduk. Şimdilik üzerinde çok durulmadan, hevesle atılan bu adımlar, ileride insanlık tarihinde yaşanan önemli bir kırılmanın başlangıcı olarak okunabilir. Ne var ki bugün, üst üste gelen yapay zeka haberlerinden sadece biri olarak kaldı. Çünkü yapay zeka dünyası bu hafta da gündemi meşgul eden pek çok gelişmeye sahne oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Arnavutluk, Dünyanın İlk Yapay Zeka Bakanını Atadı
Grok, Türkiye’den Erişime Engellendi
Gemini, ChatGPT'yi Geride Bırakarak App Store'da Zirveye Yerleşti
Gemini uygulamasına entegre edilen Nano Banana aracı, kullanıcıların olağanüstü hız ve doğrulukla görseller oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, kendilerini aksiyon figürlerine dönüştürmek, farklı dönemlerde görünmek veya ünlü sanat eserlerine kendilerini yerleştirmek gibi çeşitli yaratıcı komutlarla bu aracı test ederken, ortaya çıkan sonuçları sosyal medyada paylaşarak Gemini'ın daha da fazla kullanıcı çekmesine ön ayak oluyorlar.
Google'ın "Nano Banana"sına Çin'den Rakip Geldi: Seedream 4.0
Görsel düzenleme özellikleriyle dikkat çeken nano banana modelinin Gemini üzerinden kullanıcılara sunulmasından kısa süre sonra, Çin'den de benzer kabiliyetlere sahip bir yapay zeka geldi. Seedream 4.0 adını taşıyan bu üretken yapay zeka, aynı Google'ın modeli gibi kullanıcıların direktifler doğrultusunda görsellerde düzenlemeler yapabiliyor ve oldukça iyi sonuçlar veriyor. Kullanıcılar yazılı komutlar verebildiği gibi, referans görseller paylaşarak da ne gibi değişiklikler istediklerini yapay zekaya anlatabiliyor.
Togg, Yapay Zeka Platformu Can.ai'yi Tanıttı
Kullanıcılarla doğal dilde yazılı veya sesli iletişim kurabilen Can.ai, 1000’i aşkın yazılı doküman, SSS içeriği ve 2 milyonun üzerinde çağrı kaydı üzerinde eğitildi. Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalışan platform, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabiliyor. Böylece kullanıcı sorularını hızlıca yanıtlayabiliyor.
Microsoft ve OpenAI Ortaklığında Yeni Bir Döneme Giriliyor
Bu yeni mutabakatın detayları tam olarak açıklanmadı. Ancak iki şirket arasındaki gelir ve teknoloji paylaşımını daha sınırlı bir çerçeveye indirgeyeceği tahmin ediliyor. Bu anlaşma, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme planlarının önünü açacak.
Baidu, ChatGPT ile Yarışacak Yeni Yapay Zekasını Tanıttı
OpenAI'ın en gelişmiş modelleriyle kafa kafaya yarışabilen Çin çıkışlı yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi. DeepSeek, Alibaba, ByteDance gibi şirketlerden sonra Baidu da dikkat çekici bir yapay zeka modeli çıkardı. Ernie X1.1 adını taşıyan bu büyük dil modeli, performans testlerinde GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro ile benzer sonuçlar veriyor. Ernie X1.1'in yanı sıra akıl yürütme becerisine sahip olan Ernie 4.5 Thinking modeli de kullanıma sunuldu. Ernie büyük dil modeli ailesi, Baidu'nun da bu alanda iddialı olacağını gösteriyor.
Stable Diffusion'ı Yapan Ekipten Yeni Üretken Yapay Zeka: Stable Audio 2.5
Stable Diffusion modeliyle çıkış yapan Stable, bu hafta Stable Audio 2.5 adını verdiği yeni üretken yapay zekasını tanıttı. Adındaki "Audio" ifadesinden de anlaşılacağı üzere ses odaklı olan bu yeni model, kullanıcıların yazılı komutlarından yola çıkarak hem farklı videolarda kullanılabiecek ses dosyaları, hem de farklı türerde şarkılar oluşturabiliyor. Ayrıca kullanıcıların ses dosyalarının belli bir bölümünü düzenlemesine de olanak sağlıyor.
Windows 11 Dosya Gezgini'ne Yeni Yapay Zeka Özellikleri Geliyor
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zekanın insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel riske vurgu yaptığı Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı.
- xAI, Grok’un eğitimi için çalışan 500’den fazla yapay zeka eğitmenini işten çıkardı. Şirket, genel eğitmenler yerine STEM alanlarında uzman isimleri işe alarak ekibini yeniden şekillendiriyor.
- OpenAI, Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşmasına imza attı. Tarihin en büyük bilişim kontratlarından biri olarak görülen anlaşma, ABD'nin Stargate projesi kapsamında imzalandı. SoftBank’ın da yer aldığı projede, 4,5 gigawatt kapasiteli devasa veri merkezleri kurulacağı açıklanmıştı.
- Britannica ve Merriam-Webster, içeriklerini izinsiz kopyaladığı ve intihal yaptığı gerekçesiyle Perplexity AI'a dava açtı. Böylece yapay zeka şirketlerine yönelik telif davalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.
