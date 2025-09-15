AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (15 Eylül 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasının bu haftaki en dikkat çekici gelişmesi beklenmeyen bir yerden, Arnavutluk'tan geldi. Arnavutluk, bir yapay zekanın da kabinede bakan olarak yer alacağını açıkladı. Böylece yapay zekanın insanlar üstünde söz sahibi olacağı distopik bir geleceğe doğru bir adım daha atmış olduk. Şimdilik üzerinde çok durulmadan, hevesle atılan bu adımlar, ileride insanlık tarihinde yaşanan önemli bir kırılmanın başlangıcı olarak okunabilir. Ne var ki bugün, üst üste gelen yapay zeka haberlerinden sadece biri olarak kaldı. Çünkü yapay zeka dünyası bu hafta da gündemi meşgul eden pek çok gelişmeye sahne oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Arnavutluk, Dünyanın İlk Yapay Zeka Bakanını Atadı

Tam Boyutta Gör Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yaptığı açıklamada kamu ihalelerini denetleyecek dünyanın ilk yapay zeka ile oluşturulmuş hükümet bakanını atadığını duyurdu. Rama, "Diella" adı verilen yapay zekanın ülke yönetiminde “yolsuzluktan arındırılmış” bir sistem sağlayacağını belirtti. Diella'nın tüm kamu ihaleleriyle ilgili kararları almakla görevli olacağı ve böylece her bir kamu fonunun tamamen şeffaf ve yolsuzluktan uzak bir şekilde yönetileceği vurgulandı.

Grok, Türkiye’den Erişime Engellendi

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın, X (Twitter) üzerinden kullanıcılara sunduğu yapay zekası Grok, Türkiye'de tartışma yaratan açıklamaları ve yasaklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Grok’un X hesabına, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Karar internet servis sağlayıcılara ve X platformuna iletildi. Bu karar doğrultusunda Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Kullanıcılar X üzerinden Grok’a soru sorduğunda Grok yanıt verecek ancak bu yanıtı Türkiye’deki kullanıcılar görüntüleyemeyecek.

Gemini, ChatGPT'yi Geride Bırakarak App Store'da Zirveye Yerleşti

Tam Boyutta Gör Google'ın geçtiğimiz günlerde yapay zekası Gemini'a eklediği ilgi çekici görsel düzenleme özellikleri, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. İlk aşamada "nano banana" kod adıyla paylaşılan bu yeni üretken yapay zekayı test etmek isteyen kullanıcıların Gemini uygulamasını indirmesi, Gemini'ın AppStore'da ChatGPT'yi geçerek zirveye oturmasını sağladı.

Gemini uygulamasına entegre edilen Nano Banana aracı, kullanıcıların olağanüstü hız ve doğrulukla görseller oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, kendilerini aksiyon figürlerine dönüştürmek, farklı dönemlerde görünmek veya ünlü sanat eserlerine kendilerini yerleştirmek gibi çeşitli yaratıcı komutlarla bu aracı test ederken, ortaya çıkan sonuçları sosyal medyada paylaşarak Gemini'ın daha da fazla kullanıcı çekmesine ön ayak oluyorlar.

Google'ın "Nano Banana"sına Çin'den Rakip Geldi: Seedream 4.0

Görsel düzenleme özellikleriyle dikkat çeken nano banana modelinin Gemini üzerinden kullanıcılara sunulmasından kısa süre sonra, Çin'den de benzer kabiliyetlere sahip bir yapay zeka geldi. Seedream 4.0 adını taşıyan bu üretken yapay zeka, aynı Google'ın modeli gibi kullanıcıların direktifler doğrultusunda görsellerde düzenlemeler yapabiliyor ve oldukça iyi sonuçlar veriyor. Kullanıcılar yazılı komutlar verebildiği gibi, referans görseller paylaşarak da ne gibi değişiklikler istediklerini yapay zekaya anlatabiliyor.

Togg, Yapay Zeka Platformu Can.ai'yi Tanıttı

Tam Boyutta Gör Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında tanıttı. Ziyaretçiler, Togg standında kurulan “Trumore Zone” alanında Can.ai ile “Akıllı şarj rotalama”, “Sesli dijital komutlarla araç hizmetleri” ve “UI olmadan çalışan medya & sağlık senaryoları” üzerinden benzersiz bir deneyime dâhil oldu.

Kullanıcılarla doğal dilde yazılı veya sesli iletişim kurabilen Can.ai, 1000’i aşkın yazılı doküman, SSS içeriği ve 2 milyonun üzerinde çağrı kaydı üzerinde eğitildi. Togg Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalışan platform, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabiliyor. Böylece kullanıcı sorularını hızlıca yanıtlayabiliyor.

Coinbase, yapay zeka kullanmayan mühendisleri işten çıkardı 1 hf. önce eklendi

Microsoft ve OpenAI Ortaklığında Yeni Bir Döneme Giriliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft ve OpenAI'ın yıllardır devam eden ortaklığının çatırdamaya başladığı ve OpenAI'ın bu ortaklıktan çıkmak istediği bir süredir konuşuluyordu. Hatta iki şirket arasında iplerin kopmasıyla birlikte bu sürecin mahkemeye taşınabileceği bile söyleniyordu. Ne var ki buna gerek kalmadı. Microsoft ve OpenAI, bu hafta bir açıklama yayınlayarak, ortaklıklarının bir sonraki aşaması için yeni bir mutabakat imzaladıklarını duyurdu.

Bu yeni mutabakatın detayları tam olarak açıklanmadı. Ancak iki şirket arasındaki gelir ve teknoloji paylaşımını daha sınırlı bir çerçeveye indirgeyeceği tahmin ediliyor. Bu anlaşma, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme planlarının önünü açacak.

Baidu, ChatGPT ile Yarışacak Yeni Yapay Zekasını Tanıttı

OpenAI'ın en gelişmiş modelleriyle kafa kafaya yarışabilen Çin çıkışlı yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi. DeepSeek, Alibaba, ByteDance gibi şirketlerden sonra Baidu da dikkat çekici bir yapay zeka modeli çıkardı. Ernie X1.1 adını taşıyan bu büyük dil modeli, performans testlerinde GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro ile benzer sonuçlar veriyor. Ernie X1.1'in yanı sıra akıl yürütme becerisine sahip olan Ernie 4.5 Thinking modeli de kullanıma sunuldu. Ernie büyük dil modeli ailesi, Baidu'nun da bu alanda iddialı olacağını gösteriyor.

Stable Diffusion'ı Yapan Ekipten Yeni Üretken Yapay Zeka: Stable Audio 2.5

Stable Diffusion modeliyle çıkış yapan Stable, bu hafta Stable Audio 2.5 adını verdiği yeni üretken yapay zekasını tanıttı. Adındaki "Audio" ifadesinden de anlaşılacağı üzere ses odaklı olan bu yeni model, kullanıcıların yazılı komutlarından yola çıkarak hem farklı videolarda kullanılabiecek ses dosyaları, hem de farklı türerde şarkılar oluşturabiliyor. Ayrıca kullanıcıların ses dosyalarının belli bir bölümünü düzenlemesine de olanak sağlıyor.

Windows 11 Dosya Gezgini'ne Yeni Yapay Zeka Özellikleri Geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgini'nde yapay zeka tabanlı yeni özellikler test etmeye başladı. İşletim sisteminin kullanıcı deneyimini geliştirmek için hayata geçirilmesi planlanan bu özellikler sayesinde, belgeler ve resimler üzerinde dosyaları açmaya gerek kalmadan hızlıca işlem yapmak mümkün olacak. Görsellerde arka plan kaldırma, istenmeyen nesneleri silme ve arka planı bulanıklaştırma gibi seçenekler de bu yeni özelliklerin bir parçası olacak.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zekanın insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel riske vurgu yaptığı Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı.

(TRAI), yapay zekanın insanlığın geleceğini etkileyebilecek 10 temel riske vurgu yaptığı Yapay Zeka Risk Raporu’nu yayımladı. xAI, Grok ’un eğitimi için çalışan 500’den fazla yapay zeka eğitmenini işten çıkardı. Şirket, genel eğitmenler yerine STEM alanlarında uzman isimleri işe alarak ekibini yeniden şekillendiriyor.

’un eğitimi için çalışan 500’den fazla yapay zeka eğitmenini işten çıkardı. Şirket, genel eğitmenler yerine STEM alanlarında uzman isimleri işe alarak ekibini yeniden şekillendiriyor. OpenAI , Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşmasına imza attı. Tarihin en büyük bilişim kontratlarından biri olarak görülen anlaşma, ABD'nin Stargate projesi kapsamında imzalandı. SoftBank’ın da yer aldığı projede, 4,5 gigawatt kapasiteli devasa veri merkezleri kurulacağı açıklanmıştı.

, ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşmasına imza attı. Tarihin en büyük bilişim kontratlarından biri olarak görülen anlaşma, ABD'nin kapsamında imzalandı. SoftBank’ın da yer aldığı projede, 4,5 gigawatt kapasiteli devasa veri merkezleri kurulacağı açıklanmıştı. Britannica ve Merriam-Webster, içeriklerini izinsiz kopyaladığı ve intihal yaptığı gerekçesiyle Perplexity AI'a dava açtı. Böylece yapay zeka şirketlerine yönelik telif davalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

