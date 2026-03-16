AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (16 Mart 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Perplexity gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

AI Ajanı Perplexity Computer, Önemli Yeniliklerle Daha Fazla Kullanıcıya Açıldı

Tam Boyutta Gör Perplexity AI, yapay zekâ alanında dikkat çekici işlere imza atmaya devam ediyor. Bulut tabanlı AI ajanı "Computer"ı geçtiğimiz ay yayınlayan şirket, bu hafta hem "Computer"ı mobile getirdi, hem de "Personal Computer" ile bu yapay zekâyı yerel olarak çalıştırmanın önünü açtı.

Bulut üzerinden çalıştırılan Perplexity Computer, artık mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. AI ajanı, ilk aşamada sadece iOS'a yönelik olarak kullanıma sunuldu ama yakında Android'e de gelecek.

Diğer yandan Perplexity Personal Computer ise bu AI ajanının internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yerel olarak çalıştırılmasının önünü açtı. Personal Computer'ın bulut tabanlı selefi ile en kritik farkı yerel dosya ve uygulama erişimi. Perplexity'nin ajanları artık kullanıcının bilgisayarındaki dosyaları okuyabiliyor, uygulamaları açabiliyor ve belirlenen görevleri tamamlamak amacıyla bunları doğrudan manipüle edebiliyor. Bu yaklaşım, açık kaynaklı OpenClaw (eski adıyla Moltbot) projesini akla getiriyor. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

"Tutuklanan" İlk Robot: Çin'de Bir İnsansı Robota Polis Müdahale Etmek Zorunda Kaldı

Bu hafta Çin'de yaşanan bir olay, yakında hayatımıza girmesi kaçınılmaz görünen insansı robotların ne kadar kontrolsüz bir şekilde hayata entegre edildiğini gözler önüne serdi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre 70 yaşındaki bir kadın akşam sokakta yürürken telefonuna baktığı sırada arkasında bir robot olduğunu fark etti.Neye uğradığını şaşıran kadın, bu alışılmadık manzara karşısında paniğe kapıldı ve büyük korku yaşadı. Zaten sosyal medyada paylaşılan videolarda da yaşlı kadının robotu azarlayarak “Kalbimi yerinden çıkaracaksın!” diye bağırdığı görülüyor. Robot, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından "gözaltına" alındı. Bu tarz bir olay için henüz çizilmiş bir yasal çerçeve de olmadığı için, robot kısa süre sonra sahibine teslim edildi.

Meta, Yapay Zekâların Sosyal Medyası Moltbook'u Satın Aldı

Tam Boyutta Gör Meta, yapay zekâ ajanlarının sosyal ağı olarak tanımlanan Moltbook'u satın aldı. Platform, kısa bir süre içerisinde 151 binden fazla kayıtlı ajanı bir araya getirmişti.

Moltbook ekibi yeni ajan teknolojileri geliştirmek için Meta Superintelligence Labs (MSL) bünyesine katıldı. Bu satın alma, Meta'nın yapay zekâ ajanları alanında liderlik hedefini güçlendirmek amacını taşıyor. Moltbook'un teknolojisi, Meta'nın mevcut platformlarına entegre edilerek daha gelişmiş yapay zekâ hizmetleri sunulmasına katkı sağlayabilir.

Yapay Zekâların Tercih Edeceği Yapay Zekâ: Nvidia Nemotron 3 Super

Tam Boyutta Gör Nvidia, açık kaynaklı dil modelleri alanındaki liderliğini Nemotron serisinin en yeni üyesi Nemotron 3 Super ile güçlendirdi. Özellikle ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları için tasarlanan bu model, 1 milyon token’lık devasa bağlam penceresi ve yüksek hesaplama verimliliği sayesinde AI ajanları için doğal bir tercih haline geliyor. OpenClaw gibi ajan platformlarında test edilen model, üstün performansıyla dikkat çekiyor. Nvidia, Nemotron 3 Super’i OpenClaw platformu üzerinden PinchBench testlerinde denedi ve model, testlerin tamamında %85,6 başarı oranı elde etti.

Nemotron 3 Super’in öne çıkan özelliklerinden biri Nvidia’nın geliştirdiği hibrit Mamba-MoE mimarisi. Geleneksel Mixture of Experts (MoE, Uzmanlar Karışımı) modellerinden farklı olarak Mamba katmanları, veriyi State Space Model (SSM, Durum Uzayı Modeli) üzerinden lineer biçimde işleyerek gereksiz bilgilerin bağlam penceresine dahil olmasını engelliyor. Bu yaklaşım, modelin kullanıcı iş yükleri için optimal bağlam penceresi oluşturmasına ve en doğru agentic yanıtları üretmesine olanak tanıyor.

Apple’dan EMG Tabanlı Yapay Zekâ: El Hareketlerini Öğreniyor

Tam Boyutta Gör Apple, giyilebilir teknolojilerde insan-bilgisayar etkileşimini değiştirebilecek yeni bir yapay zeka araştırması yayımladı. Şirketin makine öğrenimi ekibi tarafından geliştirilen EMBridge adlı model, kas sinyallerini analiz ederek daha önce eğitim veri setinde yer almayan el hareketlerini tanıyabiliyor. Yani yalnızca daha önce gördüğü hareketleri değil, benzer yapısal özelliklere sahip yeni hareketleri de tahmin edebilecek bir genelleme yeteneği kazanıyor.

Çalışmanın merkezinde yer alan EMBridge, kasların ürettiği elektriksel aktiviteleri ölçen elektromiyografi yani EMG verilerini kullanarak el hareketlerini yorumlayan bir yapay zeka çerçevesi olarak tanımlanıyor. EMG teknolojisi tıp alanında uzun süredir kas fonksiyonlarını incelemek, fizik tedavi süreçlerini izlemek veya protez uzuvların kontrolünü sağlamak için kullanılıyor.

Google, Gemini Embedding 2 Modelini Tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka alanında çok modlu veri işleme yeteneklerini genişleten yeni modeli Gemini Embedding 2’yi duyurdu. Şirketin ilk yerel çok modlu embedding modeli olarak tanımlanan bu teknoloji; metin, görsel, video, ses ve PDF belgelerini tek bir ortak vektör uzayında temsil edebiliyor. Böylece farklı veri türleri doğrudan karşılaştırılabilir hale geliyor ve karmaşık yapay zeka iş akışlarının önemli ölçüde sadeleşmesi hedefleniyor.

Google, Gemini Embedding 2’yi Gemini API ve Vertex AI üzerinden açık ön izleme (Public Preview) olarak erişime açtı. Gemini API tarafında Google katmanlı bir fiyatlandırma modeli uyguluyor.

NATO yapay zekalı cyborg böcek sürüleri kullanmaya başladı 3 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Google Haritalar, 3D görüntülerle yeni bir görünüme kavuşurken, kullanıcılara yardımcı olacak yapay zekâ özellikleri de kazandı. Yeni Ask Maps özelliği sayesinde kullanıcılar sesli olarak soru sorup cevap alabiliyor. Gemini, haritadaki verileri kullanarak detaylı yanıtlar oluşturuyor.

Microsoft'un Anthropic ile birlikte geliştirdiği Copilot Cowork; e-posta, takvim ve dosyalardan veri çekerek rapor hazırlayabiliyor, tablolar oluşturabiliyor ve görevleri tamamlayabiliyor.

Microsoft, tıbbi kayıtlar ve giyilebilir cihaz verilerini analiz eden Copilot Health aracını duyurdu. Yeni araç, hastaların doktor randevularına daha hazırlıklı gitmesini hedefliyor.

MatAnyone 2, kendisine verilen videodaki kişi ya da karakteri arka plandan ayırıp, bir karakter modeli olarak sunabiliyor.

Bugüne kadar kullanıcıların farklı siteler ve platformlar kullanarak oluşturmaya çalıştığı interaktif diyagram veya şema gibi tasarımlar artık Claude Code içerisinde hazırlanabiliyor.

Inspatial WorldFM, tek bir görsel yola çıkarak üç boyutlu ortamlar yaratabiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

OpenAI, yapay zeka video üretim aracı Sora’yı ChatGPT’ye entegre etmeye hazırlanıyor.

entegre etmeye hazırlanıyor. Seedance 2.0 , bir süre daha Çin sınırları içinde kalacak. ByteDance, Hollywood oyuncularını ve filmlerini taklit ederek ürettiği videolar yüzünden tepki çeken aracın global çıkışını şimdilik rafa kaldırdı.

, bir süre daha Çin sınırları içinde kalacak. ByteDance, Hollywood oyuncularını ve filmlerini taklit ederek ürettiği videolar yüzünden tepki çeken aracın global çıkışını şimdilik rafa kaldırdı. Apple'a ait müzik servisi Shazam , ChatGPT’ye geldi. Aynı Apple Music gibi Shazam da artık ChatGPT'ye entegre çalışıyor.

, ChatGPT’ye geldi. Aynı Apple Music gibi Shazam da artık ChatGPT'ye entegre çalışıyor. Kısa süre öncesine kadar Meta'nın AI departmanını yöneten Yann LeCun , kendi şirketini kurdu. AMI Labs adlı şirket, şimdiden 1.03 milyar dolar fon topladı.

, kendi şirketini kurdu. AMI Labs adlı şirket, şimdiden 1.03 milyar dolar fon topladı. Avrupalı yapay zeka girişimi Mistral AI , Fransa ordusuyla anlaşma imzaladı.

, Fransa ordusuyla anlaşma imzaladı. Google’ın yapay zeka aracı Pomelli , Türkiye dahil 170 ülkede kullanıma açıldı. KOBİ’ler, bu araç sayesinde markalarına uygun kampanya ve pazarlama görsellerini kolayca oluşturabilecek.

, Türkiye dahil 170 ülkede kullanıma açıldı. KOBİ’ler, bu araç sayesinde markalarına uygun kampanya ve pazarlama görsellerini kolayca oluşturabilecek. Meta yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkaracak. Metaverse macerasında ağır yara alan Meta'nın, iş yüklerini yapay zekâ ajanlarına transfer ederek iş gücünden tasarruf etme kararı aldığı konuşuluyor.

