AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (17 Ağustos 2026)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Çin'den zirveyi zorlayan yapay zekâlar üst üste geliyor: GLM 5.3, Mythos seviyesine ulaştı

Tam Boyutta Gör Çin'den neredeyse her hafta zirveyi zorlayan yeni bir model geliyor. Kimi K3, DeepSeek V4, Qwen3.8-Max'ten sonra bu hafta da GLM-5.3 adından söz ettirmeyi başardı. Çin merkezli Z.ai'ın geliştirdiği bu açık kaynak model, Anthropic'in Mythos'u gibi en gelişmiş kapalı modellere denk bir performans sunarak zirve yarışına ortak oldu.

Bilhassa kodlama ve AI ajanı özelliklerinde dikkat çekici sonuçlar veren GLM-5.3’ün teknik özellikleri arasında uzun bağlam ve yüksek çıktı kapasitesi öne çıkıyor. Bazı görevlerde bağlam penceresinin ise 1 milyon tokene kadar ulaştığı görülüyor.

Zuckerberg'in yapay zekâ manifestosu tartışma yarattı

Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zekânın geleceğine ilişkin kapsamlı vizyonunu uzun bir manifesto ile ortaya koydu. “The Future is for Everyone” (Gelecek Herkes İçin) başlıklı yazıda Zuckerberg, milyarlarca insanın kişisel süper zekâya erişebildiği ve yapay zekânın hayatın kişisel bir yardımcıya dönüştüğü bir gelecek öngörüyor.

Zuckerberg manifestosunda pek çok konuya değinmiiş olsa da ortaya koyduğu vizyonda ortak bir tema ön plana çıkıyor: Kurumlara ve kişilere göre özelleştirilmiş "kişisel süper zekâ"lar. Zuckerberg'e göre bunun yolu da açık kaynaktan geçiyor. Zuckerberg, kullanıcılara ve uygulama geliştiricilerine açık kaynak olarak sunulan yapay zekâların, kişilere göre özelleştirilip çok daha erişilebilir hâle geldiği bir gelecek vizyonu ortaya koyuyor. Zaten Meta'nın stratejisinin bu olacağı bir süredir konuşuluyor. ChatGPT ya da Gemini gibi bir amiral gemisi modelle yarışa katılmak yerine, daha kişiye özel yapay zekâlar oluşturmak.

Diğer yandan Zuckerberg'in bu manifestosunda ortaya koyduğu gelecek vizyona tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirenlere göre Zuckerberg, yapay zekânın hayatımıza getirebileceği faydaları anlatırken bu teknolojinin yol açabileceği sorunları ve beklenmeyen sonuçları fazlasıyla geri planda bırakıyor. Ayrıca tüm dünyayı dönüştürecek gibi duran bu teknolojiyi, verimli hâle getirilmesi gereken bir ürüne indirgemesi de de tepki topluyor.

Çin, insansı robot pazarını ele geçirdi: Sevkiyatların yüzde 97'si Çinli şirketlerden

Tam Boyutta Gör Hızla büyüyen insansı robot pazarında Çin rakipleriyle arasındaki farkı açıyor. Çinli üreticiler, 2026'nın ilk yarısında dünyadaki insansı robot sevkiyatlarının %97'sinden fazlasını gerçekleştirdi. Şanghay merkezli Agibot, yılın ilk altı ayında 8.400 robot sevk ederek küresel pazarın %44'ünü tek başına eline geçirdi. Böylece Unitree Robotics'i geride bırakarak dünyanın en fazla insansı robot sevkiyatı gerçekleştiren şirketi oldu. Unitree ise aynı dönemde 5.900 adetlik sevkiyata ulaştı. Bu iki Çinli şirket; Tesla, Figure AI, Agility gibi önde gelen Batılı rakiplerinden çok daha hızlı büyüyor.

Yapay zekâ üretimlerine görünmez filigranlar eklenecek

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin daha net şekilde işaretlenmesini gerektiren yasaların devreye girmeye başlaması, AI şirketlerini de harekete geçirdi. Bu hafta hem Google, hem de Anthropic, AI üretimi içeriklere görünmez filigranlar eklemek için önemli adımlar attı.

Anthropic, yeni Claude modelleri tarafından üretilen metinlere görünmez filigranlar ekleneceği duyurdu. Yapay zekânın kullandığı kelimeler üzerinden işleyen bu sistem doğrudan metne entegre olacağı için, kullanacağı içeriği farklı şekillerde kopyalayıp yapıştırsa dahi filigran korunacak.

Diğer yandan Google ise, AI tarafından oluşturulan görüntü, video ve şarkılardaki görünür filigranların kullanıcı tarafından kaldırılmasına izin vermeye hazırlanıyor. Ancak bunların yerini görünmez SynthID filigranı veya C2PA standardıyla ilişkili meta verileri alacak.

AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon Prime Video'da yayınlanarak bir ilki gerçekleştidi

Ay Yapım'ın Ekim ayında "dünyanın tamamı yapay zekâ ile yapılmış ilk dizisi" olarak tanıttığı Surlar (Castle Walls), bu hafta Amazon Prime Video üzerinden izleyicilere sunuldu. Duyurulduğu günden beri uluslararası basının da dikkatini çeken yapım, böylece büyük dijital platformlardan birinde yayınlanan ilk AI yapımı dizi olarak dikkat çekici bir ilke imza attı.

Avrupa'nın en popüler hava yolu şirketinde operasyonları artık yapay zekâ yönetecek

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Ryanair, Google Cloud ile yaptığı beş yıllık yeni anlaşma kapsamında Gemini ve Google DeepMind modellerini operasyonlarına dâhil edeceğini duyurdu. Şirket Google'ın Gemini Enterprise platformunu kullanarak, operasyonlarda bazı kararları otomatikleştirebilen özel AI ajanları geliştirecek. Bu sistemlerin öncelikli kullanım alanlarından biri, pilot ve kabin görevlilerinin planlanması olacak.

Şirketin yapay zekâ kullanımı ekip planlamasıyla da sınırlı kalmayacak. Ryanair, Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaEvolve ve WeatherNext modellerini filo operasyonları ve bakım planlamasında kullanacak. WeatherNext'in hava durumu tahminlerinden yararlanılması, uçuş operasyonlarının planlanmasına yardımcı olurken AlphaEvolve ise karmaşık operasyonel problemlerin çözümü ve planlama süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılacak.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

SpaceXAI, yeni modeli Grok 4.6'yı yayınladı. Normalde rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Grok, bu kez performans testlerinde en üst modellere yakın sonuçlar almayı başardı.

Bu hafta yayınlanan MiniMax Music 3, yapay zekâ ile müzik üretme konusunda piyasadaki en iyi modellerden biri olarak dikkat çekmeyi başardı. Üstelik model açık kaynak olarak yayınlandı ve mütevazı donanımlarda da yerel olarak çalıştırılabiliyor.

Sesli videolar üretebilen açık kaynak modellere bu hafta bir yenisi daha eklendi: LTX-2.5

Bu hafta çıkan bir diğer sesli üretme aracı da 114 milyar parametreli dev bir model olan Magi 2 oldu. Magi 2 etkileyici videolar üretebiliyor.Ancak bu modelin büyüklüğü, yerel olarak çalıştırılmasını oldukça zorlaştırıyor.

Nvidia, AI ajanları için geliştirdiği 30 milyar parametreli Nemotron 3.5 Lightning modelini ücretsiz ve açık kaynaklı olarak yayımladı. Model tek GPU üzerinde çalışabiliyor.

OpenAI, yapay zekâ destekli siber saldırılara karşı geliştirdiği GPT-5.6-Cyber modelini tanıttı. Yeni model, güvenliğe yönelik çalışmalar için sınırlı sayıda kuruluşa sunulacak.

Google DeepMind tarafından geliştirilen SL2T, işaret diliyle yapılan konuşmaları eş zamanlı olarak yazılı metne dönüştürebiliyor.

Yapay zekalı biyonik göz, geleneksel yöntemleri geride bıraktı 6 gün önce eklendi

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Gemini, 1 milyar aylık kullanıcıya ulaştı.

1 milyar aylık kullanıcıya ulaştı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX , yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor ’ı 60 milyar dolarlık anlaşmayla resmen bünyesine kattı.

, yapay zeka destekli kodlama aracı ’ı 60 milyar dolarlık anlaşmayla resmen bünyesine kattı. Anthropic , Nvidia'nın da ilgilendiği yapay zekâ girişimi Decart 'ı 6 milyar dolara satın almak için girişimlere başladı.

, Nvidia'nın da ilgilendiği yapay zekâ girişimi 'ı 6 milyar dolara satın almak için girişimlere başladı. Elon Musk , xAI'ın veri merkezi kapasitesini 2027 sonuna kadar 7 kat artırarak 10 GW seviyesine çıkarmayı planladığını açıkladı.

, xAI'ın veri merkezi kapasitesini 2027 sonuna kadar 7 kat artırarak 10 GW seviyesine çıkarmayı planladığını açıkladı. Alibaba, bugüne kadar yayınladığı en büyük yapay zekâ modeli olan Qwen3.8-Max 'i açık kaynak hâle getirdi.

'i açık kaynak hâle getirdi. Anthropic , henüz yayınlamadığı yapay zekâsının matematiğin en büyük problemlerinden biri olan "Riemann Hipotezi" ni çözüme bir adım daha yaklaştırdığını açıkladı.

, henüz yayınlamadığı yapay zekâsının matematiğin en büyük problemlerinden biri olan ni çözüme bir adım daha yaklaştırdığını açıkladı. Spotify , AI tarafından oluşturulan sanatçı profillerini etiketlemeye başlayacak. Ayrıca bu tür sanatçıların müzikleri öneri listelerine alınmayacak.

, AI tarafından oluşturulan sanatçı profillerini etiketlemeye başlayacak. Ayrıca bu tür sanatçıların müzikleri öneri listelerine alınmayacak. Kuzey Kore bağlantılı Kimsuky hacker grubunun, daha gelişmiş siber saldırılar gerçekleştirmek için yapay zekâ araçları geliştirdiği ortaya çıktı..

bağlantılı Kimsuky hacker grubunun, daha gelişmiş siber saldırılar gerçekleştirmek için yapay zekâ araçları geliştirdiği ortaya çıktı.. Gartner'ın raporuna göre yapay zekânın çıkarım (inference) harcamaları 2026'da 23,3 milyar dolara ulaşarak ilk kez model eğitimini geride bırakacak.

2026'da 23,3 milyar dolara ulaşarak ilk kez model eğitimini geride bırakacak. Amazon ’un Teksas'ta kuracağı yeni veri merkezi, devasa enerji tüketimiyle ABD’nin en büyük karbon salım kaynağı hâline gelebilir.

’un Teksas'ta kuracağı yeni veri merkezi, devasa enerji tüketimiyle ABD’nin en büyük karbon salım kaynağı hâline gelebilir. Yapay zekâ şirketi Andon Labs tarafından yürütülen deneyde bir mağazanın yönetimine geçirilen yapay zekâ modeli, gerçek bir insan çalışanı işten çıkardı .

. OpenAI ve Anthropic gibi devler, herkese açık internet verisinin sınırına dayandı. Şirket içi mesajlar, e-postalar ve toplantı kayıtları yeni eğitim verisi hâline geldi.

hâline geldi. Yapay zekânın haftalık çalışma sürelerini kısaltması bekleniyordu ancak bunun aksine mesailer uzadı. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerde çalışma süreleri haftada 90 saati aştı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (17 Ağustos 2026)

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