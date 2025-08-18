AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (18 Ağustos 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

OpenAI'ın yeni modeli GPT-5'i yayınlamasının yankıları bu hafta da sürerken; Anthropic, Meta, Perplexity gibi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Diğer yandan her hafta olduğu gibi bu hafta yeni yapay zeka araçları ve teknolojileri tanıtıldı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

GPT-5 Beklenen Etkiyi Yaratamadı

Geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan GPT-5 beklenen etkiyi yaratmadı. OpenAI'ın yeni modeli bazı önemli yeniliklerle gelse de genel performansı pek çok kullanıcıyı memnun etmedi. Öyle ki OpenAI tepkilerin önüne geçmek için ChatGPT'ye GPT-4.5'a geri dönme seçeneği ekledi. Şirket, o günden beri GPT-5'i daha iyi hâle getirmenin yollarını arıyor. Bu amaç doğrultusunda GPT-5'i birkaç kez güncelleyen şirket, son olarak da GPT-5'in kişiliğini değiştirdi. OpenAI'ın yeni yapay zekası artık daha samimi bir kişiliğe sahip. Bu ve benzeri güncellemeler zamanla insanların fikrini değiştirebilir; ancak GPT-5'e dair ilk intiba hiç de beklendiği gibi olmadı.

Diğer yandan bu hafta Rhode Island Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor, GPT-5'in GPT-4’e kıyasla yaklaşık 8.6 kat daha fazla enerji tükettiğini ortaya koydu.

Anthropic, Claude'a Önemli Eklemeler Yaptı

Performans testlerinde GPT ve Gemini'a yakın sonuçlar verebilen bir diğer sohbet botu olan Claude, bu hafta daha da gelişti. Anthropic, Claude'a geçmiş sohbetleri hatırlama özelliği ekledi. Ancak bu özellik sadece istendiğinde devreye giriyor. Claude'un hafızası, ChatGPT'de bulunan kalıcı hafıza özelliği gibi otomatik olarak kullanıcı profilinizi oluşturup sürekli öğrenen bir sistem değil. Bunun yerine siz istediğiniz zaman devreye giriyor ve geçmiş sohbetlerinizi tarıyarak, onlardan referans alıyor.

Antropic'in bu hafta yaptığı bir diğer değişiklik de Claude Sonnet 4’ün bağlam penceresini 1 milyon token seviyesine çıkarmak oldu. Yeni limit, önceki 200 bin token sınırının beş katı ve OpenAI’ın GPT-5’te sunduğu 400 bin token bağlam penceresinin iki katından fazla. Ama tabii 2 milyon token bağlam sunan Gemini 2.5 Pro, 10 milyon token sınırına ulaşan Llama 4 Scout’un gerisinde.

Google Gemini Artık Konuşmalarınızı Otomatik Olarak Hatırlayabilecek

Bu hafta benzer bir hamle de Google'dan geldi. Claude'un bu hafta kazandığı özelliği geçtiğimiz yıl Gemini'a ekleyen Google, bu hafta o özelliği otomatik hâle getirdi. Yeni özellikle birlikte, kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlatmak için artık özel bir komut vermelerine gerek kalmayacak. Gelen özellik etkinleştirildiği zaman Gemini otomatik olarak kullanıcıların verdiği ayrıntıları ve tercihleri hatırlayarak yanıtlarını kişiselleştirecek.

Meta'nın Yapay Zekası Bir Skandala Daha Karıştı

Bu hafta ortaya çıkan belgeler, Meta'nın yapay zekasına dair yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Meta'nın sızdırılan iç yazışmaları, şirketin, yapay zeka sohbet botunun çocuklarla cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirmesine izin verdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca sohbet botunun yalan yanlış tıbbi bilgiler üretmesine ve ırkçı içerikler üretmesine de müsaade edildiği anlaşıldı.

"GenAI: Content Risk Standards” başlıklı 200 sayfalık dokümanda; Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanılan Meta AI ve diğer sohbet botlarının, çocuklarla cinsel, romantik ya da şehvet içerikli konuşmalar yapmasına izin verildiği görülüyor. Aktarılanlara göre bu yönergeler, Meta’nın hukuk, kamu politikası, mühendislik ekipleri ve baş etik sorumlusu tarafından onaylanmış ki bu da tüm skandalı daha da büyütüyor.

İnsansı Robot Figure 02 Yeni Demo Videosunda Hünerlerini Sergiledi

İnsansı robotlar alanında öncü şirketlerden biri olan Figure AI, en yeni modeli Figure 02'nin çamaşır katladığı yeni bir demo videosu yayınladı. Yayınlanan video, insansı robotun el becerileri konusunda daha da geliştiğini gösterirken, yapay zekasının gerçek dünyayı analiz edip adapte olabilme yetisini de sergilemiş oldu.

Deepfake İçeriklerin Tespiti İçin Yeni Yöntem Geliştirildi

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte deepfake üretimi daha da kolaylaşıp yaygınlaşırken, bu içerikleri tespit edebilecek yeni yöntemler de ortaya çıkmaya başladı. Cornell Üniversitesi araştırmacıları, ışık kaynaklarına görünmez kodlar yerleştirerek deepfake videoları tespit etmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen “gürültü kodlu aydınlatma” yöntemi, sahneyi aydınlatan ışık kaynaklarına görünmez dijital filigranlar yerleştirerek çekim sonrası videoların doğrulanmasını mümkün kılıyor. Bu teknik, programlanabilir ışık kaynakları (monitörler, stüdyo ışıkları, özel LED’ler) üzerinden yazılım yoluyla uygulanabiliyor.

Adım Adım Azınlık Raporu'na Doğru: İngiltere, Suç Tahmininde Yapay Zeka Kullanacağını Açıkladı

İngiltere, 2030'a kadar yapay zeka ile suç haritası oluşturmayı hedefliyor. Bu harita; polis, belediyeler ve sosyal hizmetler verilerini, ayrıca bilinen suçluların davranış kalıplarını ve sabıka kayıtlarını bir araya getirecek. Hükümet, bu harita ile bıçaklı suç ve anti-sosyal davranış gibi olayların hangi bölgelerde yaşanacağını önceden tahmin etmeyi ve böylece polisin bu olaylara proaktif şekilde müdahale etmesini sağlamayı umuyor. Elbette bu teknolojinin insanları haksız yere fişleyeceği yönünde eleştiriler de var.

Yapay Zeka, İlaçlara Dirençli Bakterilere Karşı Yeni Antibiyotikler Tasarladı

MIT'de görevli bilim insanları, üretken yapay zekaları kullanarak ilaçlara dirençli bakterilere karşı yeni antibiyotikler geliştirmeyi başardı. Bu çalışmada geliştirilen bileşiklerden bazıları, özellikle bel soğukluğuna (gonoreye) yol açan Neisseria gonorrhoeae ve "hastane mikrobu" olarak bilinen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) üzerinde güçlü etki gösterdi.

Yapay zeka sayesinde ortaya çıkan bu bileşiklerin mevcut antibiyotiklerden yapısal olarak tamamen farklı olması, ilaçlara karşı direnç geliştiren bakterilerin tedavisinde yeni bir çözümün ortaya çıkmakta olduğunu gösterdi. Tabii bu yeni nesil antibiyotikler henüz klinik sürece geçmiş değil. Ancak araştırmacılar bu yönde ilerlemeyi planlıyorlar.

Matrix-Game 2.0 Erişime Açıldı: Yapay Zeka ile Üretilmiş İnteraktif Dünyalar Sunuyor

Yapay zeka ile interaktif 3D dünyalar yaratabilen yapay zeka modellerinin sayısı hızla artıyor. Google'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı Genie modeline bu hafta dört yeni alternatif (Hunyuan Gamecraft, Matrix-Game 2.0, Matrix 3D, Yan) çıktı. Bunlar arasından en dikkat çekici olanı ise açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulan Matrix-Game 2.0 oldu.

İsteyenlerin şimdiden girip deneyebildiği gibi Matrix-Game 2.0, tek bir görselden yola çıkarak 3D dünyalar yaratıyor ve daha sonra kullanıcıların bu dünya içinde hareket etmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcıların etkileşime geçebildiği interaktif dünyalar yaratılıyor. Görüntü kalitesi ve dünyaların boyutu şimdilik düşül olsa da bu modeller, yakın gelecekte bizi bekleyen AI araçlarının bir önizlemesi olarak dikkat çekiyor.

"Yapay Zekanın Babası" Uyardı: Daha Anaç Yapay Zekalar Tek Kurtuluşumuz Olabilir

Yapay zekanın babası" olarak anılan Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton, yapay zekalara yönelik uyarılarına bu hafta bir yenisini daha ekledi. İnsanlardan çok daha zeki yapay zekaların ortaya çıkması hâlinde şu anda koyulan güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını savunan Hinton, bu yapay zekaları zapt etmeye çalışmak yerine, onları bizi daha fazla umursayacak şekilde geliştirmenin tek kurtuluşumuz olabileceğine dikkat çekti. Hinton'a göre bunun yolu, yapay zekaya bir annenin içgüdülerini andıran koruma güdüsü eklemekten geçiyor.

Eski Google Yöneticisi: “Dünya, 2027’de 15 Yıllık Bir Yapay Zeka Distopyasına Girecek”

Eski Google X yöneticisi Mo Gawdat'tan geldi. Gawdat, "Diary of a CEO" podcast'inde yaptığı açıklamada insanlığın temel değerleri olan özgürlük, insan ilişkileri, sorumluluk, gerçeklik ve güç kavramlarının yapay zeka tarafından büyük bir sarsıntıya uğrayacağını belirtti. Gawdat'a göre yapay zeka insanların yapabileceği kötülükleri de kontrolsüz biçimde artıracak. Ayrıca yapay zeka toplumsal gözetimin artmasına ve gücün belli merkezlerde toplanmasına sebep olacak.

Gawdat’a göre bu distopik sürecin başlangıcı çok uzak değil. Şimdiden ilk emarilerini görmeye başladığımız bu distopik gerçeklik, 2027’den sonra daha da kötüleşecek ve 12 ila 15 yıl arasında bir süre etkilerini derinden hissettirecek.

Nvidia, Robotlara Yönelik Yeni Cosmos Dünya Modellerini Tanıttı

Nvidia, robotik geliştiriciler için tasarladığı yeni yapay zeka modellerini ve altyapılarını duyurdu. Aynı zamanda geliştiricilerin sensör verilerini kullanarak gerçek dünyayı 3D olarak simüle etmelerini sağlayan bir render tekniği içeren yeniden yapılandırma kütüphanelerini de tanıttı.

Bu yeni modeller arasından öne çıkan Cosmos Reason, 7 milyar parametreye sahip “akıl yürütme” yeteneği bulunan bir görsel-dil modeli olarak fiziksel yapay zeka ve robotik uygulamalarda kullanılacak. Cosmos Reason’ın en önemli özelliklerinden biri, belleği ve fiziksel dünyayı anlama yeteneği sayesinde robotların ve yapay zeka ajanlarının “akıl yürütmesini” sağlaması. Bu sayede somut bir görevi yerine getirmek için hangi adımların atılacağına dair planlama yapabiliyor. Şirket, bu modelin veri düzenleme, robot planlama ve video analizlerinde kullanılabileceğini vurguluyor.

DeepSeek R2'nin Neden Geciktiği Belli Oldu

Normalde Mayıs ayında çıkması beklenen Deepseek R2'nin çıkışı bir kez daha ertelenirken, bu gecikmenin gerçek sebebi de ortaya çıktı. The Financial Times tarafından elde edilen bilgiler, DeepSeek'in yeni modelini Huawei'nin Ascend serisi yapay zeka çiplerini kullanarak geliştirmeye çalıştığını ama bunda başarısız olduğunu ortaya çıkardı. Çin yönetiminin isteği üzerine Nvidia GPU'ları yerine Huawei çiplerini kullanan DeepSeek, doğrudan Huawei mühendislerinden destek almasına rağmen istediğini alamayınca, yeniden Nvidia'ya geri dönmek zorunda kaldı. Bir kez daha Nvidia GPU'ları kullanılarak eğitilen DeepSeek R2'nin Eylül ayında çıkabieceği konuşuluyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Sam Altman, Elon Musk ’ın Neuralink ’ine rakip olacak bir girişim kuruyor. Merge Labs adını taşıyan bu girişim, aynı Neuralink gibi beyin çipleri geliştirecek.

’ın ’ine rakip olacak bir girişim kuruyor. Merge Labs adını taşıyan bu girişim, aynı Neuralink gibi beyin çipleri geliştirecek. Yapay zeka şirketi Perplexity , Adalet Bakanlığı'nın Google'ı satmaya zorladığı Chrome 'u satın almak için 34,5 milyar dolar teklifte bulundu.

, Adalet Bakanlığı'nın Google'ı satmaya zorladığı 'u satın almak için 34,5 milyar dolar teklifte bulundu. xAI ’ın kurucu ortağı Igor Babuschkin , Elon Musk ile birlikte 2023’te kurduğu şirketten ayrıldı. Babuschkin, bundan sonra AI güvenliğine odaklanan kendi girişimiyle sektörde varlık gösterecek.

’ın kurucu ortağı , Elon Musk ile birlikte 2023’te kurduğu şirketten ayrıldı. Babuschkin, bundan sonra AI güvenliğine odaklanan kendi girişimiyle sektörde varlık gösterecek. Perplexity 'ye sesli videolar üretme özelliği eklendi. Ancak bu özelliği şimdilik sadece Pro ve Max aboneleri kullanabiliyor.

'ye sesli videolar üretme özelliği eklendi. Ancak bu özelliği şimdilik sadece Pro ve Max aboneleri kullanabiliyor. Google, akıllı telefonlarda bile çalışabilecek şekilde geliştirdiği kompakt yapay zekası Gemma'nın yeni bir versiyonunu çıkardı. Gemma 3 270M adını taşıyan bu model, bu serinin en kompakt modeli olarak dikkat çekiyor.

adını taşıyan bu model, bu serinin en kompakt modeli olarak dikkat çekiyor. Yapay zeka alanında yaşanan patlama rekor sayıda milyarder yarattı. Sadece son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu yeni milyardarler arasında yer alıyor.

Sadece son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu yeni milyardarler arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapay zeka dönemi başladı. Bakanlık, çeşitli vergi işlemlerinin yapay zeka kullanılarak tamamen otomatikleştireceğini açıkladı.

