AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (18 Ağustos 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
OpenAI'ın yeni modeli GPT-5'i yayınlamasının yankıları bu hafta da sürerken; Anthropic, Meta, Perplexity gibi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Diğer yandan her hafta olduğu gibi bu hafta yeni yapay zeka araçları ve teknolojileri tanıtıldı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
GPT-5 Beklenen Etkiyi Yaratamadı
Diğer yandan bu hafta Rhode Island Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor, GPT-5'in GPT-4’e kıyasla yaklaşık 8.6 kat daha fazla enerji tükettiğini ortaya koydu.
Anthropic, Claude'a Önemli Eklemeler Yaptı
Antropic'in bu hafta yaptığı bir diğer değişiklik de Claude Sonnet 4’ün bağlam penceresini 1 milyon token seviyesine çıkarmak oldu. Yeni limit, önceki 200 bin token sınırının beş katı ve OpenAI’ın GPT-5’te sunduğu 400 bin token bağlam penceresinin iki katından fazla. Ama tabii 2 milyon token bağlam sunan Gemini 2.5 Pro, 10 milyon token sınırına ulaşan Llama 4 Scout’un gerisinde.
Google Gemini Artık Konuşmalarınızı Otomatik Olarak Hatırlayabilecek
Bu hafta benzer bir hamle de Google'dan geldi. Claude'un bu hafta kazandığı özelliği geçtiğimiz yıl Gemini'a ekleyen Google, bu hafta o özelliği otomatik hâle getirdi. Yeni özellikle birlikte, kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlatmak için artık özel bir komut vermelerine gerek kalmayacak. Gelen özellik etkinleştirildiği zaman Gemini otomatik olarak kullanıcıların verdiği ayrıntıları ve tercihleri hatırlayarak yanıtlarını kişiselleştirecek.
Meta'nın Yapay Zekası Bir Skandala Daha Karıştı
"GenAI: Content Risk Standards” başlıklı 200 sayfalık dokümanda; Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanılan Meta AI ve diğer sohbet botlarının, çocuklarla cinsel, romantik ya da şehvet içerikli konuşmalar yapmasına izin verildiği görülüyor. Aktarılanlara göre bu yönergeler, Meta’nın hukuk, kamu politikası, mühendislik ekipleri ve baş etik sorumlusu tarafından onaylanmış ki bu da tüm skandalı daha da büyütüyor.
İnsansı Robot Figure 02 Yeni Demo Videosunda Hünerlerini Sergiledi
İnsansı robotlar alanında öncü şirketlerden biri olan Figure AI, en yeni modeli Figure 02'nin çamaşır katladığı yeni bir demo videosu yayınladı. Yayınlanan video, insansı robotun el becerileri konusunda daha da geliştiğini gösterirken, yapay zekasının gerçek dünyayı analiz edip adapte olabilme yetisini de sergilemiş oldu.
Deepfake İçeriklerin Tespiti İçin Yeni Yöntem Geliştirildi
Yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte deepfake üretimi daha da kolaylaşıp yaygınlaşırken, bu içerikleri tespit edebilecek yeni yöntemler de ortaya çıkmaya başladı. Cornell Üniversitesi araştırmacıları, ışık kaynaklarına görünmez kodlar yerleştirerek deepfake videoları tespit etmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen “gürültü kodlu aydınlatma” yöntemi, sahneyi aydınlatan ışık kaynaklarına görünmez dijital filigranlar yerleştirerek çekim sonrası videoların doğrulanmasını mümkün kılıyor. Bu teknik, programlanabilir ışık kaynakları (monitörler, stüdyo ışıkları, özel LED’ler) üzerinden yazılım yoluyla uygulanabiliyor.
Adım Adım Azınlık Raporu'na Doğru: İngiltere, Suç Tahmininde Yapay Zeka Kullanacağını Açıkladı
Yapay Zeka, İlaçlara Dirençli Bakterilere Karşı Yeni Antibiyotikler Tasarladı
Yapay zeka sayesinde ortaya çıkan bu bileşiklerin mevcut antibiyotiklerden yapısal olarak tamamen farklı olması, ilaçlara karşı direnç geliştiren bakterilerin tedavisinde yeni bir çözümün ortaya çıkmakta olduğunu gösterdi. Tabii bu yeni nesil antibiyotikler henüz klinik sürece geçmiş değil. Ancak araştırmacılar bu yönde ilerlemeyi planlıyorlar.
Matrix-Game 2.0 Erişime Açıldı: Yapay Zeka ile Üretilmiş İnteraktif Dünyalar Sunuyor
Yapay zeka ile interaktif 3D dünyalar yaratabilen yapay zeka modellerinin sayısı hızla artıyor. Google'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı Genie modeline bu hafta dört yeni alternatif (Hunyuan Gamecraft, Matrix-Game 2.0, Matrix 3D, Yan) çıktı. Bunlar arasından en dikkat çekici olanı ise açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulan Matrix-Game 2.0 oldu.
İsteyenlerin şimdiden girip deneyebildiği gibi Matrix-Game 2.0, tek bir görselden yola çıkarak 3D dünyalar yaratıyor ve daha sonra kullanıcıların bu dünya içinde hareket etmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcıların etkileşime geçebildiği interaktif dünyalar yaratılıyor. Görüntü kalitesi ve dünyaların boyutu şimdilik düşül olsa da bu modeller, yakın gelecekte bizi bekleyen AI araçlarının bir önizlemesi olarak dikkat çekiyor.
"Yapay Zekanın Babası" Uyardı: Daha Anaç Yapay Zekalar Tek Kurtuluşumuz Olabilir
Eski Google Yöneticisi: “Dünya, 2027’de 15 Yıllık Bir Yapay Zeka Distopyasına Girecek”
Gawdat’a göre bu distopik sürecin başlangıcı çok uzak değil. Şimdiden ilk emarilerini görmeye başladığımız bu distopik gerçeklik, 2027’den sonra daha da kötüleşecek ve 12 ila 15 yıl arasında bir süre etkilerini derinden hissettirecek.
Nvidia, Robotlara Yönelik Yeni Cosmos Dünya Modellerini Tanıttı
Bu yeni modeller arasından öne çıkan Cosmos Reason, 7 milyar parametreye sahip “akıl yürütme” yeteneği bulunan bir görsel-dil modeli olarak fiziksel yapay zeka ve robotik uygulamalarda kullanılacak. Cosmos Reason’ın en önemli özelliklerinden biri, belleği ve fiziksel dünyayı anlama yeteneği sayesinde robotların ve yapay zeka ajanlarının “akıl yürütmesini” sağlaması. Bu sayede somut bir görevi yerine getirmek için hangi adımların atılacağına dair planlama yapabiliyor. Şirket, bu modelin veri düzenleme, robot planlama ve video analizlerinde kullanılabileceğini vurguluyor.
DeepSeek R2'nin Neden Geciktiği Belli Oldu
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Sam Altman, Elon Musk’ın Neuralink’ine rakip olacak bir girişim kuruyor. Merge Labs adını taşıyan bu girişim, aynı Neuralink gibi beyin çipleri geliştirecek.
- Yapay zeka şirketi Perplexity, Adalet Bakanlığı'nın Google'ı satmaya zorladığı Chrome'u satın almak için 34,5 milyar dolar teklifte bulundu.
- xAI’ın kurucu ortağı Igor Babuschkin, Elon Musk ile birlikte 2023’te kurduğu şirketten ayrıldı. Babuschkin, bundan sonra AI güvenliğine odaklanan kendi girişimiyle sektörde varlık gösterecek.
- Perplexity'ye sesli videolar üretme özelliği eklendi. Ancak bu özelliği şimdilik sadece Pro ve Max aboneleri kullanabiliyor.
- Google, akıllı telefonlarda bile çalışabilecek şekilde geliştirdiği kompakt yapay zekası Gemma'nın yeni bir versiyonunu çıkardı. Gemma 3 270M adını taşıyan bu model, bu serinin en kompakt modeli olarak dikkat çekiyor.
- Yapay zeka alanında yaşanan patlama rekor sayıda milyarder yarattı. Sadece son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu yeni milyardarler arasında yer alıyor.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapay zeka dönemi başladı. Bakanlık, çeşitli vergi işlemlerinin yapay zeka kullanılarak tamamen otomatikleştireceğini açıkladı.
böyle hep 50 ile mi gidilecek