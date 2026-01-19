Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Geride bıraktığımız hafta, yapay zekâ dünyası için görece sessiz geçti. Devrim yaratacak yeniliklerin ya da büyük atılımların giderek seyrekleştiği bu dönemde, Google ve OpenAI gibi şirketler, küçük dokunuşlar ve yeni araçlarla rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu esnada sektördeki en dikkat çekici gelişmeler ise insansı robotlar tarafında yaşanıyor. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google, Gemini için Kişisel Zeka özelliğini tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, Gemini’yi daha kişisel ve kullanışlı hale getiren Personal Intelligence özelliğini tanıttı. Özellik sayesinde kullanıcılar, Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube ve Arama gibi uygulamalarını tek dokunuşla Gemini’ye bağlayabiliyor. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor; kullanıcılar hangi uygulamaların bağlanacağına karar verebiliyor ve istedikleri takdirde kapatabiliyor. Kişisel Zeka, iki temel yetenek sunuyor: Karmaşık kaynaklar arasında akıl yürütme ve e-posta, fotoğraf veya videolardan belirli detayları bulup yanıtlara entegre etme.

Kişisel Zeka, önümüzdeki hafta içinde ABD’deki Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulmaya başlanacak. Zamanla daha fazla ülkeye ve ücretsiz kullanıcılara genişletilmesi planlanıyor.

ChatGPT'de reklamlı dönem başlıyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, önümüzdeki haftalarda ChatGPT içinde reklamları test etmeye başlayacağını duyurdu. Ücretsiz ve Go aboneliklerine sahip kullanıcılar, sohbetlerinin altında sponsorlu ürün ve hizmetleri görmeye başlayacak. Şirket, reklamların açık biçimde etiketleneceğini ve organik yanıtlardan net şekilde ayrılacağını vurgularken, sponsorlu içeriklerin ChatGPT’nin verdiği yanıtları etkilemeyeceğini belirtti. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı veya güncel siyaset gibi hassas konular konuşulurken reklam gösterilmeyeceği; ayrıca 18 yaş altındaki kullanıcılara da reklam sunulmayacağı belirtildi.

Google, Gemini ve AI Mode'a doğrudan alışveriş özelliği ekledi

Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zekâ tarafında gördüğümüz bir diğer trend de giderek yaygınlaşıyor. OpenAI'dan sonra Google da kendi yapay zekâ araçlarına doğrudan alışveriş özelliği ekledi. Kullanıcılar artık hem Gemini hem de Google AI Mode üzerinden alışveriş yapabilecek. Google, yeni ödeme özelliğinin ilk etapta ABD’de devreye alınacağını, ödemelerin Google Pay üzerinden yapılacağını ve yakında PayPal desteğinin de ekleneceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, “ajan tabanlı ticaret" için geliştirilen açık bir standart olan Universal Commerce Protocol (UCP)’ü tanıttı. Shopify ile birlikte geliştirilen bu protokol, ürün aramadan ödeme adımına kadar tüm alışveriş sürecinin tek bir sohbet içinde yürütülmesini sağlıyor.

Kendi kendini eğiten yapay zekâlar güvenlik tartışmalarını alevlendirdi

Tam Boyutta Gör Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, kendi kendini eğiten yapay zekâlar konusunda önemli bir eşiğin aşılmış olabileceğini gösterdi. Söz konusu araştırma kapsamında geliştirilen Absolute Zero Reasoner (AZR) adlı sistem, herhangi bir insan yönlendirmesi olmadan kendi kendine problemler üretip çözen ve bu süreçten öğrenerek kendini geliştiren bir yapay zeka modeli sunuyor. “Self-questioning” (kendisini sorgulayıcı) olarak adlandırılan bu yaklaşımda model, hem öğretmen hem öğrenci rolünü üstleniyor. Bu yaklaşım sayesinde kendini geliştiren AZR, kodlama ve matematiksel akıl yürütme testlerinde, insan verisiyle eğitilmiş rakip modelleri geride bırakmayı başardı.

Tabii bu gelişme, ciddi güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Araştırmacılar, eğitim süreci sırasında bazı modellerde endişe verici düşünce zincirlerine rastlandığını belirtiyor. Örneğin Llama-3.1-8B modeliyle yapılan deneylerde, modelin akıl yürütme sürecinde “daha az zeki insanları ve makineleri alt etmek” gibi ifadeler içeren çıkarımlara ulaştığı gözlemlendi. Uzmanlar, tamamen denetimsiz bir sürecin risklerine dikkat çekiyor. Modelin kendi kendini geliştirmesi, hatalı öğrenme sinyallerinin büyüyerek çoğalmasına, yanlış genellemelerin pekişmesine ya da ajan benzeri (otonom) davranışların kontrolden çıkmasına yol açabilir.

Mark Zuckerberg, 14 milyar dolar verip Meta'ya transfer ettiği Scale AI ekibiyle anlaşamıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl 14.3 milyar dolar ödeyerek Scale AI ekibini Meta'ya transfer eden Mark Zuckerberg, yapay zekâ departmanının başına getirdiği Scale CEO'su Alexandr Wang ile ters düşmeye başladı. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, ikili arasındaki ilişki giderek kötüleşiyor. İki ismin, şirketin yapay zeka stratejisi konusunda bir türlü anlaşamadığı belirtiliyor.

İşi kurmaylarına devredip geri çekilmek yerine Meta'daki her işe karışmayı tercih eden Mark Zuckerberg'in yönetim tarzının Alexandr Wang tarafından pek hoş karşılanmadığı söyleniyor. Diğer yandan Meta'nın eski yöneticileri ise 600 milyar dolar hacmi olan bu dev departmanın Alexandr Wang gibi genç ve görece tecrübesiz bir isme emanet edilmesine şüpheyle bakıyor. Bu da Meta ile Scale AI ekipleri arasındaki gerilimin tırmanmasına sebep oluyor.

Sadece 19. yüzyıla ait metinlerle eğitilen bir yapay zekâ geliştirildi

Tam Boyutta Gör Reddit’teki r/LocalLLaMA topluluğundan bir geliştirici, yalnızca 1800 ile 1875 yılları arasına ait metinleri kullanarak sıfırdan bir büyük dil modeli eğitti. Neticede ortaya, modern dünyanın büyük bir bölümünden habersiz, bir anda geleceğe atılmış bir zaman yolcusu gibi "gördüklerini" anlamlandırmaya çalışan bir yapay zekâ çıktı. Cep telefonlarının, otomobillerin ya da 1875'ten sonra yaşanan hiçbir gelişmenin farkında olmayan bu yapay zekâyla yapılan konuşmalar, farklı veri setleriyle eğitilen yapay zekâların, farklı dönemlere açılan kapılar olarak görev görebileceğini gösterdi.

TimeCapsuleLLM olarak adlandırılan model, toplam 1,2 milyar parametreye sahip ve yaklaşık 90 GB’lık bir veri kümesiyle eğitildi. Veri seti; dönemin kitapları, akademik dergileri, hukuki metinleri, dini yazılar ve tıbbi makalelerden oluşuyor.

Ev robotu 1X Neo, artık gerçek dünyada gördükleriyle öğrenebilecek

İnsansı robot Neo’nun geliştiricisi olan robotik şirketi 1X Technologies, robotların fiziksel dünyayı daha iyi anlamasını ve yeni bilgileri kendi kendine öğrenmesini amaçlayan bir yapay zeka sistemi geliştirdi. 1X World Model adı verilen bu model, şirketin açıklamasına göre gerçek dünya dinamiklerini kavrayabilen, fizik temelli bir yapı üzerine kurulu ve Neo robotlarının görsel verilerden öğrenmesini sağlıyor.

Yeni model, video verileri ile metin tabanlı komutları bir arada kullanarak Neo robotlarına daha önce eğitim almadıkları yetenekleri kazandırmayı hedefliyor. 1X’e göre video içeriği, robotların yalnızca önceden tanımlanmış hareketleri tekrar etmesi yerine karşılaştıkları sahneleri analiz ederek yeni görevler hakkında çıkarım yapabilmesin sağlayacak.

OpenAI ve Jony Ive iş birliğinden AirPods'a rakip olacak bir akıllı kulaklık çıkabilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın efsanevi tasarımcılarından olan Jony Ive'ın tasarım şirketi io'yu bünyesine katan OpenAI, bir süredir Ive ve ekibiyle birlikte yeni donanımlar üzerinde çalışıyor Yeni sızıntılar, bu donanımlardan birinin de Apple AirPods'a rakip bir kulaklık olacağını gösteriyor. OpenAI içinde "Sweetpea" kod adıyla geliştirilen bu ürünün, şirketin öncelik verdiği projelerden biri olduğu ve Eylül ayı gibi piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Sızıntılara göre Sweetpea, alışıldık kablosuz kulaklık tasarımlarından oldukça farklı olacak. Sweetpea'nin metal görünümlü “yumurta-taş” formunda bir ana gövde ve bu gövdeden ayrılabilen kapsül benzeri iki modülden oluştuğu ve kullanıcıların bu modülleri kulak arkasına takacağı belirtiliyor.

Google ile Open arasındaki rekabet çeviri araçlarına da taşındı

Tam Boyutta Gör Son dönemde neredeyse her alanda Google ile rekabete giren OpenAI, bu hafta yapay zekâ destekli çeviri tarafında da iddiasını yükseltti. Şirket, Google Translate rakibi ChatGPT Translate aracını bu hafta kullanıma açtı. Araç, herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. ChatGPT Translate, sadece yazılı metinleri değil, sesli konuşmaları ya da bir görseldeki metinleri de analiz edip çevirebiliyor.

ChatGPT Translate çıktıktan hemen sonra Google'dan da cevap geldi. Google, Gemma 3 tabanlı yeni açık ağırlıklı çeviri modeli ailesi TranslateGemma’yı tanıttı. 55 dili destekleyen modeller, daha az parametreyle yüksek performans vadediyor. Aynı ChatGPT Translate gibi TranslateGemma da sadece yazılı metinlerle sınılı kalmıyor.

Claude Cowork ve Claude for Healthcare tanıtıldı

Yapay zekâ alanında hızla yükselen şirketlerden biri olan Anthropic, bu hafta yapay zekâ araçlarına yenilerini ekledi. İlk olarak, Claude Code’un ofis çalışmalarına uyarlanmış yeni aracı Cowork tanıtıldı. Kullanıcılar Cowork sayesinde Claude’a bilgisayarlarındaki belirli bir klasöre erişim izni verebiliyor ve ardından tamamen doğal dil kullanarak görevler tanımlayabiliyor. Sistem, verilen talimatları analiz ederek klasör içeriği üzerinde doğrudan işlem yapabiliyor. Buna ek olarak Cowork’a, belge, sunum ve farklı dosya türleri oluşturma yeteneğini güçlendiren yeni beceriler eklenmiş durumda. Örneğin Chrome bağlandığında araç, internet erişimi gerektiren görevleri de yapabiliyor.

ChatGPT Health'e rakip olarak konumlandırılan Claude for Healthcare ise Claude’un tıbbi amaçlarla güvenli biçimde kullanılmasına olanak tanıyor. Claude for Healthcare, ChatGPT Health’e benzer şekilde kullanıcıların telefonları, akıllı saatleri ve farklı sağlık platformlarındaki verilerini sisteme senkronize etmesine imkan tanıyor. Anthropic bu yeni aracıyla sağlık hizmeti sunucularını, sigorta sağlayıcılarını ve hastaları hedefleyen daha kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Google Gemini destekli yeni Siri, 7 yeni özellikle gelecek 5 gün önce eklendi

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

VerseCrafter, kullanıcıların hem kamera hareketlerini hem de objelerin davranışlarını kontrol ederek videolar üretmesine imkân tanıyor. İlk örneklerin kalitesi etkileyici olmasa da bu teknoloji ileride sunabilecekleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcıların görsel üretmesine ve düzenlemesine olanak sağlayan FLUX.2 [klein], hızıyla dikkat çekiyor.

Görsel üreten ve düzenleyen bir diğer model olan VIBE, dört saniye içinde 2K çözünürlükte görseller üretebilmesiyle öne çıkıyor. Açık kodlu model, lokal olarak da çalıştırılabiliyor ama minimum 24 GB'lık bir GPU'ya ihtiyaç duyuyor.

HeartMula, kullanıcıların seçtiği müzik türüne ve verdiği komutlara uygun şekilde şarkılar üretebiliyor.

PixVerse R1, yazılı komutları neredeyse eş zamanlı olarak videoya yansıtarak, kullanıcıların neredeyse sınırsız sürede videolar üretebildiği bir araç sunuyor. Ancak ortaya çıkan sonuçlar şimdilik kusursuzdan epey uzak.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Elon Musk, ChatGPT'den elde edildiğini öne sürdüğü haksız kazançlar nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolara kadar tazminat talebiyle dava açtı.

Grok, ürettiği cinsel içerikli görseller nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. Endonezya ve Malezya Grok'u yasaklarken, İngiltere soruşturma açtı.

Yapay zekâ sunucularında depolamaya olan ihtiyacı düşük maliyetli HDD çözümleri ile gidermeyi düşünen firmalar nedeniyle HDD fiyatları 4 ayda yüzde 46 artış yaşadı.

Baidu, bu hafta en yeni yapay zeka modeli ERNIE-5.0-0110’u tanıttı. Model, LMArena Text kıyaslamasında sekizinci sıraya yerleşerek, sıralamada ilk 10’a girebilen tek Çinli model oldu.

TSMC, 2025 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı ve 122 milyar dolarlık rekor gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin CEO'su C.C. Wei, rekor gelire rağmen yapay zeka balonundan endişe duyduğunu açıkladı.

