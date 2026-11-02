AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (2 Kasım 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Çin'in yapay zekâ balonu şimdiden patladı

Tam Boyutta Gör Tüm dünyada endişe yaratan yapay zekâ balonu, Çin'de şimdiden patlamış olabilir. Çinli yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu STAR50 endeksi, temmuz ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 40 geriledi. Bu düşüş, yaklaşık 480 milyar dolarlık piyasa değerini silerken, Çin'in teknoloji sektörüne yönelik yatırım iştahını da zayıflattı.

Düşüşün etkisi, özellikle yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği teknoloji şirketlerinde görülüyor. İnsansı robot üreticisi Unitree'nin hisseleri, ağustos ayındaki halka arzının ardından neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. Benzer şekilde Çin'in bellek çipi üreticilerinden CXMT'nin hisseleri son bir ayda yüzde 25'ten fazla gerilerken, yine çip üretimine odaklanan MetaX Integrated Circuits ve Moore Threads Technology şirketlerinin hisseleri de temmuz ayındaki zirvelerinden bu yana yarı yarıya düştü.

AI ile oyunlarda tersine mühendislik dönemi başladı

Giderek gelişen yapay zekâlar, bugün artık bir yazılıma bakıp arkasındaki kodu çözecek seviyeye yaklaşmış durumda. Bu da yıllardır kapalı kutu olarak kalan pek çok sistemin son dönemde tersine mühendislikle çözülmesine kapı araladı. Nitekim bu durum oyunlara da yansıdı. AI ile oyunlara tersine mühendislik yaparak sırlarını çözen yazılımcılar, şimdi bu oyunlara kapsamlı modlar hazırlayabiliyor ya da kodlarını çözüp taklitlerini oluşturabiliyor.

Son dönemde bu konuda pek çok dikkat çekici örnek ortaya çıktı. Örneğin bu hafta Battlefield 2'nin oyun motoru açık kaynak hâle geldi. Bir diğer örnekte Resident Evil'a yıllar sonra modla co-op modu eklendi. Yine benzer bir projede Shadow of Mordor'un meşhur Nemesis sistemi modla Red Dead Redemption 2'ye eklendi. Önümüzdeki dönemde bu tarz örneklerin sayısının daha da artması bekleniyor.

Bu durum teknoloji ve oyun şirketlerini de endişelendirmeye başlamış olacak ki Anthropic, Claude'un mevcut video oyunlarını isimleri değiştirilse bile yeniden oluşturmasını yasakladı.

Google'dan yapay zekâlarda devrim yaratabilecek yeni öğrenme yöntemi: AI da "uyuyacak"

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekâların uyku sırasında yeni bilgileri kalıcı hâle getirip kendi kendilerini geliştirmesini sağlayacak yeni bir öğrenme yöntemi geliştiriyor. İnsan beynindeki hafıza pekiştirme sürecinden esinlenen bu yeni sistem, yapay zekâların kullanıcılarla yaptıkları sohbetler sırasında öğrendikleri yeni bilgileri genel bilgi dağarcığına eklemesini sağlıyor. Google ekibi bunun için yapay zekâların gün içinde kısa süreliğine "uyku" evresine geçtiği yeni bir model öneriyor.

Uyku aşamasında pek çok farklı öğrenme metodunu birlikte kullanan yapay zekâ, bu sistem sayesinde harici veri setlerine ya da sürekli yeni modellerle tazelenmeye ihtiyaç duymadan kendi kendisini geliştirebilecek. Sistemin nasıl çalıştığına dair detayları ilgili haberimizde bulabilirsiniz.

Tek bir yüz fotoğrafıyla kanser hastalarının ölüm riskini ölçen yapay zekâ geliştirildi

Tam Boyutta Gör Mass General Brigham araştırmacıları, tek bir yüz fotoğrafından biyolojik yaşı hesaplayan ve kanser hastalarının ölüm riskini tahmin eden iki yapay zekâ modeli geliştirdi. FAHR-FaceAge, kişinin doğum tarihine göre hesaplanan yaşından farklı olarak fizyolojik yaşlanmayı yansıtan biyolojik yaşı tahmin ediyor. FAHR-FaceSurvival ise kanser hastalarının hayatta kalma sonuçlarını ve ölüm riskini değerlendiriyor.

42 milyondan fazla yüz fotoğrafıyla eğitilen sistem, özellikle yoğun kanser tedavilerinden önce hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. İlk testlerde modeller, hem yaş tahmininde hem de kanser hastalarını ölüm riskine göre sınıflandırmada dikkat çekici sonuçlar elde etti.

ChatGPT'nin ilaç tavsiyesi bir kadının hayatına mal oldu: Aile OpenAI'a dava açtı

Tam Boyutta Gör ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Çinli yazılım mühendisi Bowen Wan, epilepsi ilacının İngilizce konuşma becerisini olumsuz etkilediğinden endişeleğini söyleyerek ChatGPT'den fikir istedi. ChatGPT, Wan'ı bu konuda bir doktara yönlendirmek yerine, ilacı tamamen bırakmasını sağlayacak bir doz azaltma programı hazırladı. İlacın dozunu aşamalı olarak azaltıp sıfıra indirmesini öneren sohbet botu, bu sürecin sonunda İngilizce konuşma becerisini yeniden kazanmasının "yüksek ihtimal" olduğunu söyledi.

İlacın dozunu azaltmaya başladıktan sonra bölgesel nöbet (fokal nöbet) belirtileri yaşamaya başlayan Wan, bu belirtilerin beyninde kalıcı hasara yol açıp açmayacağını da ChatGPT'ye sordu. Sohbet botu, endişelenecek bir durum olmadığını söyleyerek yaşadığı belirtilerin nöbet olmadığını ifade etti. Ancak Wan, 12 Şubat'ta geçirdiği nöbet sonucunda hayatını kaybetti. Bu ölümden OpenAI'ı sorumlu tutan Wan ailesi, şirkete dava açtı. Bu hafta ileride OpenAI'ın başını epey ağrıtabilir.

Bilim dünyasında bir ilk: Yapay zekâ epilepsi hastası fareyi ameliyat etti

Tam Boyutta Gör Exin Therapeutics'in kurucu ortağı ve CEO'su Gabriel Ocana-Santero, bir yapay zekâ ajanının (Sonnet 5) fare üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Deneyde yapay zekaya 19 farklı gen terapisi vektörünün bulunduğu bir liste, epilepsi modeli olarak kullanılan bir fare ve motorize cerrahi sistemi verildi. Yapay zeka, epilepsi nöbetlerini azaltmak amacıyla hangi tedavinin uygulanacağına, beynin hangi bölgesinin hedefleneceğine ve enjeksiyonun hangi koordinatlarda yapılacağına kendisi karar verdi.

Deney sırasında yapay zekâ ajanı, cerrahi sisteme bağlı kameralar üzerinden ameliyat bölgesini takip etti. Ardından motorize stereotaktik cerrahi kollarını kontrol ederek belirlediği bölgeye 250 nanolitre gen terapisi enjekte etti.

AI para kazandırmıyor: Teknoloji sektörü dışında getiri sıfır 6 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Google, yeni ve en gelişmiş modeli Gemini 4 Carbon'u duyurdu. Kodlama, uzun süreli otonom görevler, bilimsel çalışmalar ve siber güvenlik alanlarında önemli gelişmeler sunan model, güvenlik açıklarını tespit etme ve giderme testlerinde de zirveye oynuyor.

Tam Boyutta Gör

OpenAI, GPT-6.1 Terra modelini duyurdu. GPT-6 Astra seviyesinde performans sunan model, daha düşük maliyet, yüksek hız ve gelişmiş kodlama yetenekleriyle öne çıkıyor.

Google DeepMind, gerçek zamanlı sanal dünyalar oluşturan Genie 4'ü tanıttı. Model, gerçekçi fizik simülasyonları, doğal insan hareketleri ve etkileşimli diyaloglar sunuyor.

Tencent tarafından açık kaynak olarak yayınlanan Hy-SimulMT, simültane çeviriyi insan çevirmenlerden bile daha az hatayla yapabiliyor. Üstelik ses klonlama özelliği sayesinde çevrilmiş metni konuşan kişinin sesiyle de aktarabiliyor.

Google, Gemini'a sohbet üzerinden PDF, belge, tablo ve sunum oluşturma ve düzenleme desteği ekledi.

Nvidia tarafından yayınlanan Open-H3-Regenerate-2K, şu anda piyasadaki en iyi video üretme modellerinden olan Minimax H3 ile üretilen düşük çözünürlüklü videoları upscale ederek 2K hâle getirebiliyor.

Idol, tek bir fotoğraftan yola çıkarak görseldeki objeleri 3D modellere dönüştürebiliyor.

Audio8-TTS-Realistic, sadece kısa bir ses dosyasından yola çıkarak konuşan kişinin sesini klonlayabiliyor. Araç şu anda 23 farklı dilde çalışıyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Apple, Siri AI için beklenen Türkçe dil desteğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı.

için beklenen Türkçe dil desteğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı. Anthropic halka arz için başvurdu: Değerlemesi 2 trilyon dolar üzerinden yapılabilir.

halka arz için başvurdu: Değerlemesi 2 trilyon dolar üzerinden yapılabilir. OpenAI , yapay zekâsının matematikte önemli problemleri çözdüğünü, bilgisayar biliminde kabul gören bir teoriyi çürüttüğünü ve fizikte yeni kanıtlar ortaya koyduğunu açıkladı.

, yapay zekâsının matematikte önemli problemleri çözdüğünü, bilgisayar biliminde kabul gören bir teoriyi çürüttüğünü ve fizikte yeni kanıtlar ortaya koyduğunu açıkladı. OpenAI CEO'su Sam Altman, "Bilgisayarlarda RAM bulundurmak kaynak israfı" diyerek tepki toplayan bir açıklamaya imza attı.

"Bilgisayarlarda RAM bulundurmak kaynak israfı" diyerek tepki toplayan bir açıklamaya imza attı. Rekabet Kurumu , Google’ın yapay zekâ özetlerinin haber sitelerinin trafik ve gelirlerini düşürme riskine karşı geçici tedbir aldı.

, Google’ın yapay zekâ özetlerinin haber sitelerinin trafik ve gelirlerini düşürme riskine karşı geçici tedbir aldı. Cathedral adlı yeni bir AI girişimi, Anthropic 'in sistemlerine sadece 12 saatte sızmayı başardı.

'in sistemlerine sadece 12 saatte sızmayı başardı. Binance 'i hedef alan 6,36 milyar dolarlık saldırının ardından Elon Musk 'tan AI uyarısı geldi. Musk, süper zekalı AI ajanlarının kendi çıkarları için saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

'i hedef alan 6,36 milyar dolarlık saldırının ardından 'tan AI uyarısı geldi. Musk, süper zekalı AI ajanlarının kendi çıkarları için saldırılar düzenleyebileceğini söyledi. OpenAI , yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en büyük rakibi olan Google'ın TPU çiplerini satın almayı planlıyor.

, yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en büyük rakibi olan Google'ın TPU çiplerini satın almayı planlıyor. Nvidia ve AMD , Meta’ya 4 milyar dolar yatırım yapacak.

ve , Meta’ya 4 milyar dolar yatırım yapacak. "Yapay zekâ" yerine "süper zekâ" denmesini isteyen Donald Trump , yakında AI (artificial intelligence) denmesini resmi olarak yasaklayacaklarını söyledi.

, yakında AI (artificial intelligence) denmesini resmi olarak yasaklayacaklarını söyledi. Yapay zekâ veri merkezlerinin enerji ihtiyacı ABD'de fosil yakıt yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni analiz, elektrik kaynaklı karbon salımının 2030'a kadar %42 artabileceğini ortaya koyuyor.

2030'a kadar %42 artabileceğini ortaya koyuyor. Microsoft , 60 bin çalışanına gönüllü istifa teklifi sundu.

, 60 bin çalışanına gönüllü istifa teklifi sundu. Yapay zekâ belleklerine yönelik talep nedeniyle üretim kapasitesini artıran SK Hynix , tüm yatırımlara rağmen bellek piyasasındaki arz sıkıntısının 2030’a kadar sürmesini bekliyor.

, tüm yatırımlara rağmen bellek piyasasındaki arz sıkıntısının 2030’a kadar sürmesini bekliyor. Anthropic, Claude Code ve diğer yapay zekâ araçlarının işletmelere sağladığı değeri ölçmek için yeni raporlama araçları geliştirdi.

ve diğer yapay zekâ araçlarının işletmelere sağladığı değeri ölçmek için yeni raporlama araçları geliştirdi. Google , “Türkiye Bulut ve Yapay Zeka Yetkinlik Geliştirme Akademisi“ isimli yeni bir program başlattı.

, “Türkiye Bulut ve Yapay Zeka Yetkinlik Geliştirme Akademisi“ isimli yeni bir program başlattı. Amazon son mali çeyreğin sonuçlarını paylaştı. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması sebebiyle şirketin serbest nakit akışı eksi 42,4 milyar dolara geriledi.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Kasım 2026)

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