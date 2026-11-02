AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (2 Kasım 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Çin'in yapay zekâ balonu şimdiden patladı
Düşüşün etkisi, özellikle yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği teknoloji şirketlerinde görülüyor. İnsansı robot üreticisi Unitree'nin hisseleri, ağustos ayındaki halka arzının ardından neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. Benzer şekilde Çin'in bellek çipi üreticilerinden CXMT'nin hisseleri son bir ayda yüzde 25'ten fazla gerilerken, yine çip üretimine odaklanan MetaX Integrated Circuits ve Moore Threads Technology şirketlerinin hisseleri de temmuz ayındaki zirvelerinden bu yana yarı yarıya düştü.
AI ile oyunlarda tersine mühendislik dönemi başladı
Giderek gelişen yapay zekâlar, bugün artık bir yazılıma bakıp arkasındaki kodu çözecek seviyeye yaklaşmış durumda. Bu da yıllardır kapalı kutu olarak kalan pek çok sistemin son dönemde tersine mühendislikle çözülmesine kapı araladı. Nitekim bu durum oyunlara da yansıdı. AI ile oyunlara tersine mühendislik yaparak sırlarını çözen yazılımcılar, şimdi bu oyunlara kapsamlı modlar hazırlayabiliyor ya da kodlarını çözüp taklitlerini oluşturabiliyor.
Son dönemde bu konuda pek çok dikkat çekici örnek ortaya çıktı. Örneğin bu hafta Battlefield 2'nin oyun motoru açık kaynak hâle geldi. Bir diğer örnekte Resident Evil'a yıllar sonra modla co-op modu eklendi. Yine benzer bir projede Shadow of Mordor'un meşhur Nemesis sistemi modla Red Dead Redemption 2'ye eklendi. Önümüzdeki dönemde bu tarz örneklerin sayısının daha da artması bekleniyor.
Bu durum teknoloji ve oyun şirketlerini de endişelendirmeye başlamış olacak ki Anthropic, Claude'un mevcut video oyunlarını isimleri değiştirilse bile yeniden oluşturmasını yasakladı.
Google'dan yapay zekâlarda devrim yaratabilecek yeni öğrenme yöntemi: AI da "uyuyacak"
Uyku aşamasında pek çok farklı öğrenme metodunu birlikte kullanan yapay zekâ, bu sistem sayesinde harici veri setlerine ya da sürekli yeni modellerle tazelenmeye ihtiyaç duymadan kendi kendisini geliştirebilecek. Sistemin nasıl çalıştığına dair detayları ilgili haberimizde bulabilirsiniz.
Tek bir yüz fotoğrafıyla kanser hastalarının ölüm riskini ölçen yapay zekâ geliştirildi
42 milyondan fazla yüz fotoğrafıyla eğitilen sistem, özellikle yoğun kanser tedavilerinden önce hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. İlk testlerde modeller, hem yaş tahmininde hem de kanser hastalarını ölüm riskine göre sınıflandırmada dikkat çekici sonuçlar elde etti.
ChatGPT'nin ilaç tavsiyesi bir kadının hayatına mal oldu: Aile OpenAI'a dava açtı
İlacın dozunu azaltmaya başladıktan sonra bölgesel nöbet (fokal nöbet) belirtileri yaşamaya başlayan Wan, bu belirtilerin beyninde kalıcı hasara yol açıp açmayacağını da ChatGPT'ye sordu. Sohbet botu, endişelenecek bir durum olmadığını söyleyerek yaşadığı belirtilerin nöbet olmadığını ifade etti. Ancak Wan, 12 Şubat'ta geçirdiği nöbet sonucunda hayatını kaybetti. Bu ölümden OpenAI'ı sorumlu tutan Wan ailesi, şirkete dava açtı. Bu hafta ileride OpenAI'ın başını epey ağrıtabilir.
Bilim dünyasında bir ilk: Yapay zekâ epilepsi hastası fareyi ameliyat etti
Deney sırasında yapay zekâ ajanı, cerrahi sisteme bağlı kameralar üzerinden ameliyat bölgesini takip etti. Ardından motorize stereotaktik cerrahi kollarını kontrol ederek belirlediği bölgeye 250 nanolitre gen terapisi enjekte etti.
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Google, yeni ve en gelişmiş modeli Gemini 4 Carbon'u duyurdu. Kodlama, uzun süreli otonom görevler, bilimsel çalışmalar ve siber güvenlik alanlarında önemli gelişmeler sunan model, güvenlik açıklarını tespit etme ve giderme testlerinde de zirveye oynuyor.
OpenAI, GPT-6.1 Terra modelini duyurdu. GPT-6 Astra seviyesinde performans sunan model, daha düşük maliyet, yüksek hız ve gelişmiş kodlama yetenekleriyle öne çıkıyor.
Google DeepMind, gerçek zamanlı sanal dünyalar oluşturan Genie 4'ü tanıttı. Model, gerçekçi fizik simülasyonları, doğal insan hareketleri ve etkileşimli diyaloglar sunuyor.
Tencent tarafından açık kaynak olarak yayınlanan Hy-SimulMT, simültane çeviriyi insan çevirmenlerden bile daha az hatayla yapabiliyor. Üstelik ses klonlama özelliği sayesinde çevrilmiş metni konuşan kişinin sesiyle de aktarabiliyor.
Google, Gemini'a sohbet üzerinden PDF, belge, tablo ve sunum oluşturma ve düzenleme desteği ekledi.
Nvidia tarafından yayınlanan Open-H3-Regenerate-2K, şu anda piyasadaki en iyi video üretme modellerinden olan Minimax H3 ile üretilen düşük çözünürlüklü videoları upscale ederek 2K hâle getirebiliyor.
Idol, tek bir fotoğraftan yola çıkarak görseldeki objeleri 3D modellere dönüştürebiliyor.
Audio8-TTS-Realistic, sadece kısa bir ses dosyasından yola çıkarak konuşan kişinin sesini klonlayabiliyor. Araç şu anda 23 farklı dilde çalışıyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Apple, Siri AI için beklenen Türkçe dil desteğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı.
- Anthropic halka arz için başvurdu: Değerlemesi 2 trilyon dolar üzerinden yapılabilir.
- OpenAI, yapay zekâsının matematikte önemli problemleri çözdüğünü, bilgisayar biliminde kabul gören bir teoriyi çürüttüğünü ve fizikte yeni kanıtlar ortaya koyduğunu açıkladı.
- OpenAI CEO'su Sam Altman, "Bilgisayarlarda RAM bulundurmak kaynak israfı" diyerek tepki toplayan bir açıklamaya imza attı.
- Rekabet Kurumu, Google’ın yapay zekâ özetlerinin haber sitelerinin trafik ve gelirlerini düşürme riskine karşı geçici tedbir aldı.
- Cathedral adlı yeni bir AI girişimi, Anthropic'in sistemlerine sadece 12 saatte sızmayı başardı.
- Binance'i hedef alan 6,36 milyar dolarlık saldırının ardından Elon Musk'tan AI uyarısı geldi. Musk, süper zekalı AI ajanlarının kendi çıkarları için saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.
- OpenAI, yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en büyük rakibi olan Google'ın TPU çiplerini satın almayı planlıyor.
- Nvidia ve AMD, Meta’ya 4 milyar dolar yatırım yapacak.
- "Yapay zekâ" yerine "süper zekâ" denmesini isteyen Donald Trump, yakında AI (artificial intelligence) denmesini resmi olarak yasaklayacaklarını söyledi.
- Yapay zekâ veri merkezlerinin enerji ihtiyacı ABD'de fosil yakıt yatırımlarını hızlandırıyor. Yeni analiz, elektrik kaynaklı karbon salımının 2030'a kadar %42 artabileceğini ortaya koyuyor.
- Microsoft, 60 bin çalışanına gönüllü istifa teklifi sundu.
- Yapay zekâ belleklerine yönelik talep nedeniyle üretim kapasitesini artıran SK Hynix, tüm yatırımlara rağmen bellek piyasasındaki arz sıkıntısının 2030’a kadar sürmesini bekliyor.
- Anthropic, Claude Code ve diğer yapay zekâ araçlarının işletmelere sağladığı değeri ölçmek için yeni raporlama araçları geliştirdi.
- Google, “Türkiye Bulut ve Yapay Zeka Yetkinlik Geliştirme Akademisi“ isimli yeni bir program başlattı.
- Amazon son mali çeyreğin sonuçlarını paylaştı. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması sebebiyle şirketin serbest nakit akışı eksi 42,4 milyar dolara geriledi.