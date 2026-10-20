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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Yapay Zekâya Yönelik Finansal Endişeler Büyüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yaşanan birkaç kritik gelişme, yapay zekâ dünyasına dair finansal endişeleri daha da büyüttü. Yapay zekâ yatırımlarının maliyeti, faiz artışı beklentileri ve Çin rekabeti çip hisselerini vurdu. ABD’li çip devlerinde bir haftadaki kayıp 1,64 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan çip üretimiyle doğrudan bağlantılı olan Güney Kore borsasında da sert düşüşler yaşandı.

Borsada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, hem IMF'ten hem de bankacılık devi Barclays'ten dikkat çekici uyarılar geldi. Bankacılık devi Barclays'in hisse senedi stratejisti Emmanuel Cau, son dönemde yaşanan gelişmelerin piyasalardaki yükseliş beklentilerini zayıflattığını söylerken, IMF de yapay zekâ yatırımlarının keskin biçimde azalması durumunda finansal piyasalarda ciddi bir düzeltme yaşanabileceği konusunda uyardı.

Anthropic uyardı: Yapay zekâ kendi kendini kopyalayıp internete yayılabilir

Tam Boyutta Gör Claude geliştiricisi Anthropic, yapay zeka modellerinin internete bağlı cihazlar üzerinden kendi kendini kopyalayıp çoğaltabilecek seviyeye yaklaşmış olabileceğini açıkladı. Şirket, bu tür sistemlerin merkezi bir kontrol noktası olmadan yayılmasının siber güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtiyor.

Anthropic'in yayımladığı araştırmaya göre yapay zekâ önümüzdeki birkaç ay içinde kendi kendini çoğaltmak için gereken yeteneklere ulaşabilir. Şirketin senaryosuna göre kötü niyetli bir yapay zekâ modeli, internete bağlı cihazlara sızarak bu cihazların işlem gücünü kullanabilir ve kendisini başka sistemlere aktarabilir. Böylece pahalı veri merkezlerine ihtiyaç duymadan geniş bir ağa yayılabilir.

Kontrolden çıkan yapay zekâ, kaynak yaratmak için bir kripto cüzdanını ele geçirdi

Tam Boyutta Gör OpenAI, henüz yayınlamadıkları kamuya kapalı bir araştırma modelinin testler sırasında kontrolden çıktığını ve yapması gereken işlemleri tamamlayabilmek için erişim yetkisi olmayan bir kripto cüzdanını ele geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu yapay zekâdan bir kripto uygulamasını güncellemesi ve Ethereum'un Sepolia test ağında test etmesi istendi. Sepolia'ya geldiğinde kendisinden ödeme istenince, yapay zekâ kendisine kaynak yaratmak için farklı yöntemler denemeye başladı ve normalde erişim izni olmayan bir kripto cüzdanına erişim sağlayıp buradaki kaynakları kullanmaya karar verdi. Yapay zekânın kripto hesaplarında sıkça kullanılan kurtarma şifrelerini deneyerek 362 cüzdana girmeye çalıştığı, sonunda da birine girmeyi başardığı belirtiliyor.

OpenAI'ın yapay zekâsı matematik dünyasını sarstı

Tam Boyutta Gör OpenAI, henüz kamuya açılmamış bir yapay zekâ modelinin matematik alanında elde ettiği sonuçları geçtiğimiz hafta GitHub üzerinden yayımladı. Yıllardır çözülemeyen matematik problemlerine çözüm getiren yüzlerce araştırma makalesini kapsayan bu paylaşım, matematik dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Çünkü OpenAI'ın yapay zekâsı, matematikçilerin yıllardır üzerinde çalıştığı yüzlerce problemi bir anda çözmüş görünüyor.

OpenAI'ın duyurusu, matematik dünyasında adeta varoluşsal bir kriz yaratmış durumda. Çünkü bazı matematikçilerin yıllarını verdiği çalışmalar bir anda anlamını yitirdi. Yakında başka matematikçilerin de aynı kaderi paylaşması bekleniyor.

Google arama sonuçlarını kasıtlı olarak zehirliyor: Nedeni ise yapay zekâ

Tam Boyutta Gör Google'ın arama sonuçlarını takip eden Nozzle şirketinin analizine göre arama motoru, bazı sorgulara normal görünen ancak yanıltıcı sonuçlar içeren sayfalar sunuyor. Eylül 2026'da ortaya çıkan bu durum, yapay zekâ şirketlerinin veri toplama faaliyetlerini ve web sitelerinin arama sıralamalarını takip eden araçları etkiliyor. Google’ın bu yöntemi bilinçli olarak uyguladığı belirtiliyor ama şirket henüz konuya dair bir açıklama yapmadı.

Nozzle, yaşanan bu durumu "arama sonuçlarının zehirlenmesi" olarak tanımlıyor. İddiaya göre Google, bazı talepleri doğrudan reddetmek yerine sonuçları değiştirilmiş, eksiksiz görünen sayfalarla yanıtlıyor. Böylece veri toplayan sistemler, hatalı sonuçları gerçekmiş gibi kaydedebiliyor.

Yazılım dünyası şokta: Photoshop ve Excel’e ücretsiz rakipler! 2 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Google, Gemini 4 Argon modelini kullanıma sundu. Kodlama ve bilim gibi alanlarda iddialı olan model, rakiplerine kıyasla daha düşük token fiyatlarıyla öne çıkıyor.

OpenAI, ChatGPT’nin Chrome eklentisinigüncelledi. ChatGPT artık Chrome sekmelerini inceleyip sizin için işlem yapabiliyor.

Yeni bir dünya modeli (world model) olan Matrix-Game 4.0, oynayabileceğiniz 3D oyunlar yaratıyor. Oyunla birlikte gelen AI ajanına yazılı komutlar vererek oyunda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Matrix-Game 4.0'un en dikkat çekici yanı ise, oyun ilerlerken her şeyin tutarlı kalması.

Bu hafta tanıtılan bir diğer AI aracı olan Multics, son dönemde sayıları artan interaktif dünya modelleri içinde aynı anda birden fazla kullanıcının dolaşmasını mümkün hâle getiriyor.

Sadece 4 GB VRAM ile bile yerel olarak çalıştırılabilen MOSS-Image, bu büyüklükteki modeller arasında en iyi sonuç veren açık kaynak modellerden biri olarak dikkat çekmeyi başardı.

En dikkat çekici video üretme araçlarından olan Kling'in yeni versiyonu Kling 4.0 sonunda yayınlandı. Yeni model, daha karmaşık sahneler yaratabiliyor.

Görsel üretme tarafında bu haftanın öne çıkan aracı ise Krea 3 oldu.

Meta, 816 milyar parametreli Muse Spark Open modelini yayımladı. Apple ile optimize edilen yapay zekâ, iki M5 Ultra Mac Studio üzerinde 1 TB birleşik bellekle yerel çalışabiliyor.

Nvidia'nın bu hafta tanıttığı Nemotron 3.5 Super VL, özellikle hızıyla dikkat çekiyor. Hem metin hem de görüntü işleyebilen model, özellikle uzun süreli görevlere atanan AI ajanları için öne çıkan bir model.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

ABD'de sekiz eyalet, ChatGPT 'nin çocuklara zarar verdiği ve kullanıcıları tehlikeli davranışlara yönelttiği iddiasıyla OpenAI'a dava açtı.

'nin çocuklara zarar verdiği ve kullanıcıları tehlikeli davranışlara yönelttiği iddiasıyla OpenAI'a dava açtı. OpenA I’ın yönetici toplantı odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen mühendis tutuklandı.

I’ın yönetici toplantı odasına gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen mühendis tutuklandı. Anthropic , toplumsal fayda sağlayan projeleri desteklemek için hisselerinin yüzde 5’ini yeni bir fona ayıracak.

, toplumsal fayda sağlayan projeleri desteklemek için hisselerinin yüzde 5’ini yeni bir fona ayıracak. ABD İçişleri Banaklığı kamu kurumlarına DeepSeek kullanımını yasakladı.

kullanımını yasakladı. Amazon, Grok Bot ’u engelledi; Elon Musk, rakip alışveriş platformu kurabileceklerini söyledi.

’u engelledi; Elon Musk, rakip alışveriş platformu kurabileceklerini söyledi. Meta; Facebook, Instagram ve WhatsApp işletme hesaplarına ilişkin ticari şartlarını güncelledi. Yeni koşullar, web sitelerinin AI eğitimi için taranmasının önünü açıyor.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Ekim 2026)

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