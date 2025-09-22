AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Eylül 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyası için durgun geçen birkaç haftanın ardından bu hafta yeni modeller üst üste geldi. OpenAI, Google ve xAI'ın yeni yapay zeka modelleri çıkardığı bu hafta da üretken yapay zekalar konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. Diğer yandan bu teknolojinin yasal çerçeveler içinde düzenlenmesi konusunda da önemli adımların atıldığı bir hafta oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Grok 4 Fast Tanıtıldı: Daha Hızlı, Daha Düşük Maliyetli
Ray3, "Akıl Yürütebilen İlk Video Modeli" Olarak Kullanıma Sunuldu
Bu hafta, dikkat çekici bir yapay zeka aracı kullanıcılarla buluşturdu. Luma AI tarafından geliştirilen Ray3, "akıl yürütebilen ilk video modeli" olarak kullanıma sunuldu. Şimdiden Adobe ve Nvidia gibi şirketlerin ilgisini çekmeyi başaran Ray3, sahneler üzerinde kendi yaptığı üretimleri eleştirerek revizyon notları bırakabiliyor ve bu notlara dayanarak yeni versiyonlar üretebiliyor. Yani video üretirken akıl yürütüp buna göre hareket edebiliyor. Ray3'ü rakiplerinden ayıran bir diğer özellik de çalışmaların kaydedilip kaldığı yerden devam edilebilmesi. Ayrıca sunulan “taslak modu”sayesinde kullanıcılar düşük maliyetli ve hızlı denemeler yapabiliyor; beğenilen sonuçlar daha sonra 4K yüksek dinamik aralıkta (HDR) işlenebiliyor.
Yalnızca sosyal medya ya da kısa içerikler için değil, yüksek bütçeli reklam ve film prodüksiyonları için de kullanılabilecek bir araç olarak görülen Ray3, DreamMachine platformu üzerinden kullanıma açıldı.
OpenAI, İnsanların ChatGPT'yi Ne İçin Kullandığını Gösteren Bir Rapor Yayınladı
Raporun en dikkat çekici bulgularından biri de ChatGPT’nin çoğunlukla iş dışı amaçlarla kullanılması. 2024 Haziran’ında mesajların yüzde 53’ü kişisel amaçlı iken, bu oran 2025 Haziran’ında yüzde 72,2’ye yükseldi. İinsanların internette arama yapmak için ChatGPT'yi giderek daha fazla kullanıyor olması da öne çıkan bir diğer bulgu oldu.
İtalya, Yapay Zekaya Yönelik Yasa Çıkaran İlk Avrupa Ülkesi Oldu
İtalya Parlamentosu, bu hafta aldığı kararla Avrupa Birliği’nin yapay zeka düzenlemelerini temel alan kapsamlı bir yasayı kabul etti. Yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri, 14 yaş altındaki çocukların yapay zeka araçlarını kullanabilmesi için ebeveyn onayı şartını getiriyor. Yeni yasa, özellikle deepfake içeriklerin kötüye kullanımına karşı da sert cezalar öngörüyor Yapay zeka ile sahte içerik üretip bunu zarara yol açacak şekilde yayan kişiler, 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama gibi suçlarda yapay zekadan yararlanılması, cezaların üçte bir oranında artırılmasına neden olacak. İtalya'da çıkarılan bu yasanın benzerlerini önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de görebiliriz.
ChatGPT'nin Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bir Versiyonu Geliyor
Alibaba'dan OpenAI Deep Research'e Rakip Geldi
Alibaba'nın açıklamasına göre Tongyi, yalnızca 30 milyar parametreye sahip olmasına rağmen OpenAI’ın Deep Research aracına rakip olacak bir performans sergiliyor. Üstelik kullanılan Mixture of Experts (MoE) mimarisi sayesinde, her işlemde bu parametrelerin yalnızca 3 ila 3,3 milyarı aktif hâle geliyor. Bu da modele hem hız hem de verimlilik kazandırıyor.
OpenAI, Yazılım Odaklı Yeni Modeli GPT‑5-Codex’i Tanıttı
Google’dan Gizlilik Odaklı İlk Büyük Dil Modeli: VaultGemma
VaultGemma, Google’ın Gemma 2 temel modeli üzerine inşa edildi ve yaklaşık 1 milyar parametreye sahip. Modelin boyutu büyük olmasa da benzer boyuttaki gizlilik uygulanmamış modellerle karşılaştırıldığında performans açısından rekabetçi olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi, diferansiyel gizlilik uygulamasının daha küçük, özel amaçlı LLM’lerde daha verimli çalıştığını vurguluyor.
Microsoft 365’e Copilot Chat Desteği Geldi
Bu Hafta Tanıtılan Üretken Yapay Zeka Araçları:
Alibaba'nın yeni üretken yapay zekası Wan-Animate, referans olarak verdiğini bir videodaki kişilerin jest ve mimiklerinin birebir taklit ederek, aynı videoyu farklı karakter ve arka planlarla yeniden oluşturabiliyor:
Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak yayınlanan Lucy Edit, sadece yazılı komutlar girerek hem yeni videolar üretmenize, hem de videolar üzerinde düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor. Lucy Edit'i geliştiren DecArt, bu yeni aracı "nano banana'nın video versiyonu" olarak tanımlıyor.
Tencent, çok daha gerçekçi görseller üretebilen yeni modeli Flux-1-SRPO'yu tanıttı. Yeni bir yaklaşım kullanan SRPO versiyonu, orijinal Flux'a kıyasla çok daha gerçekçi ve kaliteli görseller üretebiliyor.
Metinleri analiz edip, doğru duygu ve tonlama ile seslendirebilen yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi: VoxCPM
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:
- Çin, yerli teknoloji şirketlerinin Nvidia’nın bölgeye özel olarak geliştirdiği en yeni yapay zeka çiplerini satın almasını yasakladı.
- Microsoft, dünyanın en güçlü yapay zeka veri merkezini kuracağını duyurdu. ABD'nin Wisconsin eyaletinde 315 dönümlük bir arazi üzerine kurulan tesis, içinde yüz binlerce Nvidia GB200 ile GB300 GPU barındıracak.
- Tesla, yeni nesil AI çipleri için Intel ile ortaklık kurmayı planlıyor. Intel'in 18A üretim süreciyle ABD'de üretilecek çipler, Tesla'nın çip stratejisini değiştirebilir.
- Microsoft’un yapay zeka destekli oyun asistanı Xbox Copilot, tüm Windows 11 kullanıcılarıan sunulmaya başladı. Copilot, Game Bar üzerinden rehberlik, sesli komut ve kişisel öneriler sunuyor.
- Son dönemde yapay zeka alanında epey iddialı hâle gelen Alibaba, kurucusu Jack Ma'ya yeniden kavuştu. Son dönemde şirkette çok daha aktif bir rol üstlenmeyen başlayan Ma, yapay zeka alanındaki yatırımlara da öncülük ediyor.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli teknolojileri devreye alacağını açıkladı. Yapay zeka destekli yeni uygulamalar ile mevcut hizmetlerin hızlanması ve geleceğe yönelik politikaların daha etkin planlanması sağlanacak.