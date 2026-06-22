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    AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026)

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta neler yaşandı; yeni neler tanıtıldı? "AI Günlükleri" serimizde, hızla büyüyen bu alanda neler olup bittiğini haftalık olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

    Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

    OpenAI'ın Koltuğu Sallanmaya Başladı

    AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Bir dönem müthiş yükselişiyle dillerden düşmeyen OpenAI, bu hafta ise şirket için can sıkıcı olarak değerlendirilebilecek haberlerle gündeme taşındı. İlk olarak Financial Times, şirketin 2025 yılındaki net zararının 39 milyar dolara ulaştığını paylaştı. Ortaya çıkan bu bilgi, OpenAI gibi AI şirketlerinin ürünlerini paraya dönüştürmekte zorlanırken finansal olarak nasıl ayakta kalacağını yeniden tartışmaya açtı.

    Diğer yandan şirket bir dönem sahip olduğu mutlak üstünlük de kırılmaya başlamış durumda. Gemini ve Claude'un giderek daha fazla kullanıcı çekmesi, ChatGPT'nin yapay zekâ pazarındaki payının ilk kez yüzde 50'nin altına düşmesine sebep oldu.

    Grok'un İran Saldırılarında Kullanıldığı Doğrulandı

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın savaş alanındaki kullanımı tartışma konusu olmaya devam ederken, Elon Musk ve Grok'un da bu etik olarak gri (hatta düpedüz kara) alana girdiği doğrulandı. SpaceX'in ABD'de kuracağı yeni veri merkezlerini savunmak için mahkeme karşısına çıkan Pentagon yetkilisi, Grok'un İran'daki 2.000 farklı hedefe yönelik 2.000 saldırıda kullanıldığını açıkladı. Böylece ABD hükümetinin Grok'u doğrudan askeri operasyonlarda kullandığı ilk kez açık şekilde doğrulanmış oldu.

    SpaceX, AI Kodlama Aracı Cursor’u 60 Milyar Dolara Satın Alıyor

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    SpaceX, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor'un geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolara satın alacağını açıkladı. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alma işleminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    Söz konusu satın alma, SpaceX'in şubat ayında bünyesine kattığı xAI için de önemli bir stratejik fırsat olarak değerlendiriliyor. AI tabanlı kodlama alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtilen xAI ve yapay zekâsı Grok, Cursor'un teknolojisi sayesinde bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilir.

    Midjourney’den Tıp Devrimi

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Normalde, etkileyici görseller üreten yapay zekâsıyla tanıdığımız Midjourney, bu hafta çok farklı bir projeyle karşımıza çıktı. Şirket, 60 saniyede tam vücut taraması yapabilen ultrason tabanlı cihazını tanıttı. The Midjourney Scanner adını taşıyan sistem, gelecekte MR kalitesine yaklaşabilecek, hatta onu aşabilecek bir teknolojiye dönüşebilir. Midjourney, bu cihazları hastanelere satmak yerine kendi kuracağı özel merkezlerde kullanmayı planlıyor. İlk Midjourney Spa, 2027 sonunda açılacak.

    Dünyada İlk: Estonya, Yapay Zekâ Ajanlarına Dijital Kimlik Verercek

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Estonya hükümeti, yapay zekâ ajanlarına devlet destekli dijital kimlik verilmesini öngören yeni bir girişimi onayladı. Hayata geçirilmesi hâlinde Estonya, yapay zekâ ajanlarına resmi dijital kimlik sağlayan ilk ülke olacak.

    Başbakan Kristen Michal tarafından duyurulan proje kapsamında yapay zekâ ajanları, hizmet verdikleri kişi veya şirketlerden bağımsız olarak kendi kimlik numaralarına sahip olacak. Böylece bu sistemler kullanıcıların tüm dijital kimliklerini devralmak yerine yalnızca kendilerine verilen belirli yetkiler çerçevesinde işlem yapabilecek. Örneğin bir yapay zekâ ajanı yalnızca belirli belgeleri görüntüleyebilecek, taslak metin hazırlayabilecek ya da önceden belirlenen bir limit dâhilinde ödeme gerçekleştirebilecek. Bunun dışındaki işlemler için ek yetkilendirme gerekecek. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ asistanlarına tüm dijital kimliklerini teslim etmek zorunda kalmadan bu araçlardan faydalanabilecek.

    Yapay Zekâ, Kritik Bitki ve Mantar Türlerinin Yok Olmasına Engel Olabilir

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli Royal Botanic Gardens Kew (RBG Kew) tarafından yayımlanan kapsamlı yeni rapor, yapay zekânın bitki ve mantar araştırmalarında devrim yaratabileceğini ortaya koyduBilim insanları artık 180 yıla kadar eski mantar örneklerinden yüksek kaliteli genom verileri elde edebiliyor. Araştırmacılar, bu gelişmenin eski mantar koleksiyonlarını adeta bir “genom altın madeni” hâline getirdiğini söylüyor. Çünkü mantarlar yalnızca ekosistem açısından değil, tıp açısından da büyük önem taşıyor. Penisilin ve statin gibi önemli ilaçların kökeninde de mantarlar bulunuyor.

    Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

    Çin'den dikkat çekici bir yapay zekâ daha geldi. z.AI'ın bu hafta yayınladığı açık kaynaklı yeni modeli GLM-5.2, DeepSeek'i bile geride bırakan performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör

    AISpeech TalkNote adındaki yapay zekâlı ses kaydedici cihazı, hassas bir şekilde elde ettiği sesleri 25 dilde anlık olarak tercüme yapabiliyor, çözümleyebiliyor.

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör

    Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

    • Tesla, "Megapod" adıyla modüler yapay zeka veri merkezi donanımları satmaya hazırlanıyor.
    • AI çiplerindeki yükseliş Güney Kore'de yıllardır değişmeyen liderliği sona erdirdi. SK Hynix, Samsung'u geride bırakarak ülkenin piyasa değeri en yüksek şirketi oldu.
    • Alibaba, robotların gerçek dünyada hareket etmesini, nesnelerle etkileşime girmesini ve karar vermesini sağlayacak Qwen-Robot model ailesini tanıttı.
    • Google, yapay zekâ çiplerinde Nvidia'nın hakimiyetini kırmak için kesenin ağzını açtı. Şirket kendi AI çiplerin kullanılacağı veri merkezi altyapılarını da doğrudan finanse edecek.
    • Epic Games, Unreal Engine 6 ile geliştiricilerin Claude ve Gemini gibi yapay zekâ modellerini doğrudan oyun geliştirme süreçlerine entegre edebilmesini sağlayacak.
    • Google'ın üretken yapay zeka alanındaki en önemli isimlerinden Noam Shazeer, OpenAI'a transfer oldu.
    • ChatGPT'nin cinsel içerikli ve şiddet içeren görüntüler üretebildiği ortaya çıktı.
    • Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, yapay zekâ ajanlarının gelecekte uygulamaların yerini alacağını söyledi. Şirket, bu yeni dönem için 40’tan fazla AI cihazı geliştiriyor.
    • Yapay zekanın geleceğine dair konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu hafta yaptığı bir konuşmada "Toplumsal normlar AI çağına göre yeniden şekillendirilmeli." dedi.
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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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