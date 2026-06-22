AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (22 Haziran 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
OpenAI'ın Koltuğu Sallanmaya Başladı
Diğer yandan şirket bir dönem sahip olduğu mutlak üstünlük de kırılmaya başlamış durumda. Gemini ve Claude'un giderek daha fazla kullanıcı çekmesi, ChatGPT'nin yapay zekâ pazarındaki payının ilk kez yüzde 50'nin altına düşmesine sebep oldu.
Grok'un İran Saldırılarında Kullanıldığı Doğrulandı
SpaceX, AI Kodlama Aracı Cursor’u 60 Milyar Dolara Satın Alıyor
Söz konusu satın alma, SpaceX'in şubat ayında bünyesine kattığı xAI için de önemli bir stratejik fırsat olarak değerlendiriliyor. AI tabanlı kodlama alanında rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtilen xAI ve yapay zekâsı Grok, Cursor'un teknolojisi sayesinde bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşabilir.
Midjourney’den Tıp Devrimi
Dünyada İlk: Estonya, Yapay Zekâ Ajanlarına Dijital Kimlik Verercek
Başbakan Kristen Michal tarafından duyurulan proje kapsamında yapay zekâ ajanları, hizmet verdikleri kişi veya şirketlerden bağımsız olarak kendi kimlik numaralarına sahip olacak. Böylece bu sistemler kullanıcıların tüm dijital kimliklerini devralmak yerine yalnızca kendilerine verilen belirli yetkiler çerçevesinde işlem yapabilecek. Örneğin bir yapay zekâ ajanı yalnızca belirli belgeleri görüntüleyebilecek, taslak metin hazırlayabilecek ya da önceden belirlenen bir limit dâhilinde ödeme gerçekleştirebilecek. Bunun dışındaki işlemler için ek yetkilendirme gerekecek. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ asistanlarına tüm dijital kimliklerini teslim etmek zorunda kalmadan bu araçlardan faydalanabilecek.
Yapay Zekâ, Kritik Bitki ve Mantar Türlerinin Yok Olmasına Engel Olabilir
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Çin'den dikkat çekici bir yapay zekâ daha geldi. z.AI'ın bu hafta yayınladığı açık kaynaklı yeni modeli GLM-5.2, DeepSeek'i bile geride bırakan performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
AISpeech TalkNote adındaki yapay zekâlı ses kaydedici cihazı, hassas bir şekilde elde ettiği sesleri 25 dilde anlık olarak tercüme yapabiliyor, çözümleyebiliyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Tesla, "Megapod" adıyla modüler yapay zeka veri merkezi donanımları satmaya hazırlanıyor.
- AI çiplerindeki yükseliş Güney Kore'de yıllardır değişmeyen liderliği sona erdirdi. SK Hynix, Samsung'u geride bırakarak ülkenin piyasa değeri en yüksek şirketi oldu.
- Alibaba, robotların gerçek dünyada hareket etmesini, nesnelerle etkileşime girmesini ve karar vermesini sağlayacak Qwen-Robot model ailesini tanıttı.
- Google, yapay zekâ çiplerinde Nvidia'nın hakimiyetini kırmak için kesenin ağzını açtı. Şirket kendi AI çiplerin kullanılacağı veri merkezi altyapılarını da doğrudan finanse edecek.
- Epic Games, Unreal Engine 6 ile geliştiricilerin Claude ve Gemini gibi yapay zekâ modellerini doğrudan oyun geliştirme süreçlerine entegre edebilmesini sağlayacak.
- Google'ın üretken yapay zeka alanındaki en önemli isimlerinden Noam Shazeer, OpenAI'a transfer oldu.
- ChatGPT'nin cinsel içerikli ve şiddet içeren görüntüler üretebildiği ortaya çıktı.
- Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, yapay zekâ ajanlarının gelecekte uygulamaların yerini alacağını söyledi. Şirket, bu yeni dönem için 40’tan fazla AI cihazı geliştiriyor.
- Yapay zekanın geleceğine dair konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu hafta yaptığı bir konuşmada "Toplumsal normlar AI çağına göre yeniden şekillendirilmeli." dedi.
çok güzel