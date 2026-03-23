AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Mart 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta yapay zekâ dünyasına damga vuran gelişme ise Nvidia'nın GTC 2026 etkinliği oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Grok Computer Geliyor

Yavaş yavaş sohbet botlarının yerini alacak gibi görünen AI ajanları, Elon Musk'ın gelecek planları arasında da önemli bir yer tutuyor. Musk, Grok Computer adlı yapay zekâ ajanının yakında kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Grok Computer'in web gezintisi, farklı uygulamalara erişim, kullanıcı ile sohbet uygulamaları üzerinden iletişim kurma gibi fonksiyonları yerine getireceği tahmin ediliyor.

Nvidia DLSS 5 Tartışma Yarattı

Nvidia'nın büyük heyecanla oyun dünyasına tanıttığı DLSS 5 tartışma yarattı. Bazıları ortaya çıkan sonucu oldukça etkileyici bulurken, daha büyük bir kitle oyunları AI üretimi gibi gösteren bu yeni sistemi pek beğenmedi. DLSS 5'in oyunların sanatsal tarzını bozduğu, görüntüleri tek tip hâle getirdiği ve karakter yüzlerini yapaylaştırdığı yönündeki eleştiriler öyle bir noktaya erişti ki Nvidia bu konuda açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Nvidia CEO'su, DLSS 5’in geliştiricilerin sanatsal kontrolünü ortadan kaldırmadığını, aksine onların istediği stile göre ayarlanabildiğini vurguladı.

AI Yüzünden Üç Ayda 45 Bin İş Kayboldu

Tam Boyutta Gör 2026’nın başından bu yana dünya genelinde 45.000’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Bu kesintilerin tamamı yapay zekâ kaynaklı olmasa da günün sonunda büyük bölümünün ucu buna dokunuyor. Bu işten çıkarmaların önemli bir bölümünden sorumlu olan Amazon, Microsoft, Meta gibi teknoloji devleri, şirketlerinin organizasyon yapılarını AI etrafında yeniden şekillendiriyor. Şu anda teknoloji dünyasında yaşananlar, yıllardır konuşulan “daha az insanla daha fazla iş yapabilme” fikrinin uygulamaya konulduğunu gösteriyor.

Mevcut eğilim bu şekilde devam ederse, yıl sonuna kadar teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmaların 250.000’i aşabileceği öngörülüyor.

OpenAI Strateji Değiştiriyor: Yeni Odak ChatGPT ve Kod Geliştirme Olacak

Tam Boyutta Gör Artan rekabet yüzünden yapay zekâ alanında liderliği tehlikeye giren OpenAI, strateji değişikliğine gidiyor. Şirket; reklamcılık, sağlık odaklı yapay zekâ ajanları, alışveriş özellikleri ve “Pulse” adlı kişisel asistan gibi yan projeleri kenara atarak, bir süre sadece ChatGPT'ye ve kurumsal çözümlere odaklanacak. Aynı şekilde kod gelişme tarafına da daha fazla ağırlık verileceği söyleniyor.

Şirket ayrıca ChatGPT'yi, web tarayıcısını ve Codex uygulamasını tek bir çatı altında toplayanbir "süper masaüstü uygulaması” üzerinde çalışıyor. Şirket yönetimi, birden fazla ürünü tek bir platformda birleştirerek kullanıcı deneyimini sadeleştirmeyi ve kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.

Xiaomi, Trilyon Parametreli Büyük Dil Modeli Mimo-V2-Pro'yu Piyasaya Sürdü

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kendi geliştirdiği üç büyük dil modelini piyasaya sürdü: MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni ve MiMo-V2-TTS. Aralarında en dikkat çekici olanı amiral gemisi olarak gösterilen MiMo-V2-Pro.

Karmaşık iş akışlarını düzenlemek, üretim mühendisliğini yönlendirmek ve insan müdahalesi olmadan güvenilir sonuçlar sunmak için tasarlanan MiMo-V2-Pro, bir AI ajanı sisteminin beyni olarak düşünebilir; planlama, akıl yürütme, araçları çağırma ve uzun, çok adımlı iş akışlarında olağanüstü bir istikrarla yürütme yapabilen bir beyin. Xiaomi, bu yeni modelin performansının Claude Opus 4.6 gibi modellere yakın olduğunu, API üzerinden kullanımının ise önemli ölçüde daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor. Fiyatlandırma, daha küçük bağlamlarda giriş için milyon token başına 1 dolardan başlıyor, daha büyük bağlamlar için artıyor.

Nvidia'nın GTC 2026 Etkinliği Heyecan Verici Pek Çok Duyuruya Sahne Oldu

Tam Boyutta Gör NVIDIA GTC 2026 etkinliği, yapay zekâ dünyası adına pek çok önemli duyuruya sahne oldu. NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın sahneye çıkarak yeni nesil yapay zekâ donanımlarını, yazılım platformlarını ve robotik çözümlerini tanıttığı etkinlikte özellikle “fiziksel yapay zekâ” (physical AI) kavramının altı çizildi. İşte GTC 2026'da öne çıkan gelişmeler:

■ AI veri merkezlerini bir sonraki adıma taşıyabilecek Vera Rubin platformu tanıtıldı. Platform, toplamda 7 farklı çipi tek bir mimari altında birleştirerek şirketin bugüne kadarki en kapsamlı altyapı hamlelerinden biri olarak geliyor. Nvidia bu yaklaşımı "extreme codesign" (aşırı kod tasarımı) olarak tanımlıyor. Tüm bileşenler bağımsız çalışacak şekilde değil, baştan itibaren birlikte optimize ediliyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, platform Blackwell tabanlı sistemlere kıyasla token maliyetini 10 kata kadar azaltabiliyor.

Nvidia'ya göre bu işlemci, geleneksel veri merkezi CPU’larına kıyasla %50 daha yüksek performans ve 2 kat daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca 1.2 TB/s seviyesine ulaşan LPDDR5X bellek bant genişliği, büyük ölçekli AI iş yüklerinde darboğazların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör ■ GTC 2026'da, uzay veri merkezleri için geliştirilen Vera Rubin Uzay Modülü de duyuruldu. Büyük dil modelleri ve gelişmiş temel yapay zekâ modellerini doğrudan uzayda çalıştırabilecek yörüngesel veri merkezleri için tasarlanan bu sistem, yörüngedeki yapay zekâ çıkarım (inference) görevlerinde H100 GPU’ya kıyasla 25 kata kadar daha fazla AI işlem gücü sunabiliyor.

■ Nvidia, yapay zekâ ajanlarını yerelde çalıştırmak için geliştirdiği NemoClaw’u tanıttı. Şirket, hızla büyüyen açık kaynaklı otonom ajan platformu OpenClaw üzerine inşa ettiği NemoClaw ile hem güvenlik hem de veri gizliliği alanındaki en büyük sorunlardan birine çözüm getirmeyi hedefliyor. Yeni sistem, özellikle kurumsal kullanımda yapay zeka ajanlarının daha kontrollü ve güvenli şekilde çalıştırılmasını mümkün kılacak. Jensen Huang, "OpenClaw yeni ChatGPT" diyerek, bu AI ajanları konusunda ne kadar umutlu olduğunu dile getirdi.

■ NemoClaw'un tanıtımına paralel olarak, AI modellerini yerel olarak çalıştırabilen ve veri merkezi benzeri performansı ayağınıza getiren masaüstü bilgisayar benzeri bir cihaz olan DGX Station da siparişe açıldı.

Tam Boyutta Gör ■ Nvidia, yeni nesil AI çipi Groq 3’ün seri üretime geçtiğini açıkladı. Samsung’un üretim birimi, Groq çiplerini 4 nm süreciyle üretiyor.

Groq 3, özellikle çıkarım (inference) hızını artıran LPU (Language Processing Unit- Dil İşleme Birimi) olarak dikkat çekiyor. Her LPU, geleneksel yüksek bant genişliğine sahip belleğin yerine çip üzerinde 500 MB SRAM barındırıyor. Bu miktar, Rubin GPU’larındaki 288 GB HBM4’ün yanında küçük kalsa da 150 TB/s bant genişliği ile düşük gecikmeli ve yüksek hacimli token işleme performansı sağlıyor. Rubin platformu Groq 3 öncesinde altı farklı çiple ölçeklenmiş rack sistemleri sunuyordu. Groq 3 LPU, bu yapıya yeni bir yapı taşı olarak eklenerek Rubin’in çok daha yüksek performanslı ve düşük gecikmeli AI çıkarım kapasitesi kazanmasını sağlayacak.

■ Nvidia, robotların “beyni” ile “bedeni” arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için NXP Semiconductors ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Amaç, robotların algılama, hareket ve karar verme süreçlerini tek bir uyumlu sistem altında toplayarak, bu makinelerin gerçek dünyada daha güvenilir ve hızlı çalışmasını sağlamak.

Tam Boyutta Gör NXP ve NVIDIA’nın birlikte geliştirdiği yeni çözüm tam olarak bu soruna odaklanıyor. Sistem; NXP’nin işlemci ve mikrodenetleyicilerini NVIDIA’nın Holoscan Sensor Bridge teknolojisiyle birleştiriyor. Holoscan, sensörlerden gelen yüksek hacimli veriyi doğrudan ve düşük gecikmeyle işlem birimlerine aktaran bir ara katman görevi görüyor. Bu yapı sayesinde sensör verileri çok düşük gecikmeyle işlenebiliyor ve robotun “bedeni” ile “beyni” arasında gerçek zamanlı bir iletişim kurulabiliyor.

Şirket, robotik ekosistemini genişletmek için yalnızca NXP ile değil; aralarında ABB Robotics, FANUC, KUKA ve YASKAWA gibi önemli oyuncuların bulunduğu çok sayıda şirketle iş birliği yaptığını duyurdu

■ Nvidia, yapay zekâ fabrikaları için Dynamo 1.0 işletim sistemini tanıttı. Platform, üretken yapay zekâe AI ajanı iş yüklerini daha büyük ölçekte, daha verimli ve daha düşük maliyetle çalıştırmayı hedefliyor. Nvidia'nın paylaştığı verilere göre Dynamo 1.0, Blackwell GPU'lar üzerinde 7 kata kadar çıkarım performansı artışı sunacak.

■ GTC 2026'da, veri merkezleri için geliştirilen BlueField-4 STX adlı yeni depolama mimarisi de tanıtıldı. Sistem, veri merkezlerinde yapay zekâ iş yüklerine özel olarak tasarlanmış yeni bir depolama katmanı sunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre BlueField-4 STX, geleneksel depolama sistemlerine kıyasla 5 kata kadar daha yüksek token işleme ve 2 kat daha hızlı veri yükleme kapasitesine sahip. Sistemin temel amacı ise, yapay zekâ modellerinin çalışma sırasında kullandığı "context memory" (bağlam belleği) verisini GPU'lara daha yakın konumlandırmak

■ Hyundai, Kia ve Nvidia iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil otonom sürüş sistemleri, gerçek sürüş verileriyle eğitilerek araçların zamanla ve sürekli olarak öğrenmesini sağlayacak. Açıklamaya göre ortaklık, Nvidia’nın DRIVE Hyperion platformu üzerine inşa edilen veri odaklı otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı hedefliyor.

■ Nvidia, görsel yapay zeka modeli Firefly için Adobe ile ortak olacak. Yeni iş birliği, Nvidia'nın yapay zeka modellerini, kütüphanelerini ve altyapısını Adobe'ye entegre ederken, özel kurumsal yapay zeka ve 3D ürün görselleştirmesini de mümkün kılacak.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği görsel üretme aracı MAI-IMAGE-2'yi yayınladı.

OpenAI, GPT-5.4 mini ve nano modellerini tanıttı. Daha hızlı çalışan ve düşük maliyet sunan bu modeller, kodlama, ajan sistemleri ve çok modlu görevlerde yüksek verimlilik vadediyor.

Çin çıkışlı Minimax-M2.7, Batılı rakiplerini bile gölgede bırakabilecek kadar etkileyici bir performans sunuyor.

En popüler görsel üretme araçlarından olan Midjourney'nin yeni sürümü yayınlandı. Ancak Midjourney V8'e dair ilk izlenimler pek de iyi değil.

Microsoft'un canlı çeviriden podcast üretimine kadar pek çok konuda sınırlı zorlayacak gibi görünen ses odaklı yapay zekâsı VibeVoice, bu hafta tüm geliştiricilere açıldı.

Google tarafından yayınlanan SparkVSR, düşük çözünürlüklü videoları upscale etmek için AI kullanıyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

OpenAI’nin yakında sunacağı yetişkin modu, kullanıcıların ChatGPT ile müstehcen sohbetler yapmasına izin verecek. Ancak sohbet botunun pornografik görüntü, ses veya video üretmesine izin verilmeyecek.

, "yazılarımızı kelimesi kelimesine kopyalıyor" diyerek OpenAI'a dava açtı. Nvidia , Çin pazarına dönüyor. Çin'den yeni siparişler almaya başlayan şirket, H200 çiplerinin üretimine yeniden başladı. Şirket ayrıca Çin pazarına uyumlu Groq tabanlı AI çipleri de geliştiriyor. Çin'deki yerel sistemlerle uyumlu çalışacak bu yeni çiplerin Mayıs ayında çıkması bekleniyor.

, "yazılarımızı kelimesi kelimesine kopyalıyor" diyerek OpenAI’a dava açtı. Nvidia , Çin pazarına dönüyor. Çin'den yeni siparişler almaya başlayan şirket, H200 çiplerinin üretimine yeniden başladı. Şirket ayrıca Çin pazarına uyumlu Groq tabanlı AI çipleri de geliştiriyor. Çin’deki yerel sistemlerle uyumlu çalışacak bu yeni çiplerin Mayıs ayında çıkması bekleniyor.

, Çin pazarına dönüyor. Çin'den yeni siparişler almaya başlayan şirket, H200 çiplerinin üretimine yeniden başladı. Şirket ayrıca Çin pazarına uyumlu Groq tabanlı AI çipleri de geliştiriyor. Çin'deki yerel sistemlerle uyumlu çalışacak bu yeni çiplerin Mayıs ayında çıkması bekleniyor. OpenAI , yazılım geliştiricileri için açık kaynaklı araçlar sunan Astral'ı bünyesine katacağını açıkladı.

, yazılım geliştiricileri için açık kaynaklı araçlar sunan Astral'ı bünyesine katacağını açıkladı. Nvidia , GTC 2026'da 2027'ye kadar AI donanımı satışlarından 1 trilyon dolar gelir hedeflediğini açıkladı.

, GTC 2026'da 2027'ye kadar AI donanımı satışlarından 1 trilyon dolar gelir hedeflediğini açıkladı. İsviçreli Roche, 3.500'den fazla GPU ile ilaç keşfi ve tanı geliştirme süreçlerini hızlandıracak en büyük yapay zeka altyapısını kurdu.

süreçlerini hızlandıracak en büyük yapay zeka altyapısını kurdu. Sıradan bir girişimci, ChatGPT ve AlphaFold'u kullanarak mRNA teknolojisiyle köpeği için kişisel kanser aşısı geliştirdi.

geliştirdi. Bloomberg'in haberine göre Gemini 'nin macOS uygulaması beta test sürecine girdi.

'nin macOS uygulaması beta test sürecine girdi. Samsung , yapay zekâ çip pazarında liderlik için 2026'ya kadar 73 milyar doları aşan dev yatırım planını açıkladı.

, yapay zekâ çip pazarında liderlik için 2026'ya kadar 73 milyar doları aşan dev yatırım planını açıkladı. Mobil tarayıcı deneyimine aktif bir yapay zekâ robotu da ekleyen Perplexity Comet AI, iPhone kullanıcılarına da sunuldu.

iPhone kullanıcılarına da sunuldu. Amazon , AWS için 1 milyon NVIDIA GPU alacağını açıkladı. Şirket, bulut ve otomotivde yapay zeka yatırımlarıyla 2036 yılına kadar 600 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.

, AWS için 1 milyon GPU alacağını açıkladı. Şirket, bulut ve otomotivde yapay zeka yatırımlarıyla 2036 yılına kadar 600 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor. Apple 'ın bu yıl üretken AI uygulamalarından 1 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu kazancın önemli bölümünü ChatGPT gibi App Store üzerinden sunulan uygulamalardan alınan komisyon oluşturuyor.

'ın bu yıl üretken AI uygulamalarından 1 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu kazancın önemli bölümünü ChatGPT gibi App Store üzerinden sunulan uygulamalardan alınan komisyon oluşturuyor. X, platform üzerinde yapay zekâ içerikleri kullanan ya da farkında olmadan bu içeriklere yer verenler için otomatik algılama yapan ve etiket uygulayan sistemini devreye aldı.

