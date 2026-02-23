Giriş
    AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026)

    Yapay zeka dünyasında bu hafta neler yaşandı; yeni neler tanıtıldı? "AI Günlükleri" serimizde, hızla büyüyen bu alanda neler olup bittiğini haftalık olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

    Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

    Gemini, 3.1 Pro modeli ile daha "akıllı" hâle gelirken, Lyria 3 sayesinde müzik oluşturma özelliği de kazandı

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) Tam Boyutta Gör
    Google, karmaşık problem çözme ve ileri düzey muhakeme yeteneğine sahip yeni Gemini 3.1 Pro modelini tanıttı. Model, yapay zeka dünyasında zorlu bir ölçüt olarak kabul edilen ARC-AGI-2 testinde %77,1 doğrulanmış skor elde ediyor. Bu sonuç, önceki sürüm olan Gemini 3 Pro’nun muhakeme performansının iki katından fazla. Google’a göre 3.1 Pro, yalnızca doğru cevap üretmekle kalmıyor; karmaşık konuları görselleştirebiliyor, büyük veri setlerini tek bir bakışta anlamlı hale getirebiliyor ve yaratıcı projelerde daha bütünsel çözümler sunabiliyor.

    Bu hafta Gemini cephesinde yaşanan bir diğer önemli yenilik de Gemini uygulamasına müzik üretme özelliğinin eklenmesi olduGoogle DeepMind tarafından geliştirilen Lyria 3 modelini kullanan bu özellikle birlikte kullanıcılar, metinle tarif ederek istedikleri tarzda 30 saniyelik parçalar oluşturabiliyor. Ayrıca kullanıcılar bir fotoğraf ya da video yükleyerek, bu içeriğin ruh hâline uygun bir şarkı bestelenmesini de isteyebiliyor.

    Taalas, yenilikçi yaklaşımıyla yapay zekâ donanımlarında devrim yaratabilecek ilk çipini tanıttı

    Taalas, yenilikçi yaklaşımıyla yapay zekâ çiplerinde devrim yaratabilir Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yeni bir girişim olan Taalas, yapay zekâ donanımlarında devrim yaratabilecek HC1 çipini duyurdu. Bu yeni çipin Nvidia Blackwell gibi platformlardan en önemli farkı, bir yapay zekâ modelini yazılım olarak çalıştırmak yerine doğrudan silikona “gömmesi”. Modelin parametreleri fiziksel olarak çipe işleniyor ve böylece milisaniyenin altında gecikme ile son derece düşük maliyetli çıkarım performansı elde ediliyor.

    Şirketin verdiği bilgilere göre HC1, GPU tabanlı sistemlere kıyasla iki büyüklük mertebesi daha hızlı ve Cerebras Systems platformundan da yaklaşık 10 kat yüksek inference performansı sunuyor. İlk sürüm, Meta’nın Llama 3.1 8B modeli için optimize edildi. Taalas’ın stratejisi, bugün pazara hâkim olan Nvidia gibi genel amaçlı ve esnek GPU üreticilerinden ayrışıyor. Her çip tek bir modele özel tasarlandığı için esneklik azalıyor; ancak büyük veri merkezlerinde yoğun kullanılan belirli modeller için ciddi maliyet ve enerji avantajı sağlanabileceği belirtiliyor. Şirket, hem donanım satışı hem de bulut üzerinden hizmet modeliyle pazara girmeyi hedefliyor.

    Google Arama’daki AI araçları Türkiye’ye geldi: Yayıncılar için felaket!



    Google, Türkiye’deki arama deneyimini yapay zeka odaklı AI Modu ve AI Bakışı (AI Overviews) özellikleriyle güncelledi. Google’ın en gelişmiş model ailesi olan Gemini 3 tarafından desteklenen yeni deneyim, hem Android hem de iOS için Google uygulamasında ve arama sonuç sayfasında erişilebilir olacak.

    AI Modu, gelişmiş muhakeme kapasitesi ve çok modlu (multimodal) yapısıyla öne çıkıyor.  artık yalnızca metin yazarak değil, sesli komutla ya da doğrudan kamerayla fotoğraf çekerek de arama yapabiliyor.

    AI Bakışı (AI Overviews) ise özellikle hızlı bilgi edinmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar arama yaptığında, sonuç sayfasının en üstünde yapay zekâ tarafından oluşturulmuş özet bir bilgi paneli gösteriliyor.

    Özellikle AI Overviews, tüm dünyada tartışmaların odağında yer alıyor. Çünkü başka sitelerden derlediği bilgileri o siteye hiç trafik yollamadan aramalarda gösteren bu sistem, yayıncıların başlıca gelir modelini ortadan kaldırıyor. Çünkü web sitelerine giden kullanıcı sayısı azaldıkça, reklam gelirlerinin de düşmeye başlaması bekleniyor. Diğer yandan oluşturulan bu özetlerde zaman zaman yalan yanlış bilgiler olabilmesi de endişe yaratıyor.

    Meta, ölen kullanıcıların hesapları için “dijital klon” patenti aldı

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) Tam Boyutta Gör
    Meta’nın kullanıcıların vefatının ardından sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya devam edebilecek bir yapay zeka modeli için patent aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aralık ayında onaylanan patent, yalnızca metin ve görsel paylaşımıyla sınırlı kalmıyor. Patent, ölen bir kişinin sesli veya görüntülü görüşmelerini simüle edebilecek bir sistemi kapsıyor.

    Patent dokümanına göre Meta’nın büyük dil modeli (LLM) tabanlı sistemi, bir kullanıcının sosyal medya geçmişini analiz ederek onun dijital bir kopyasını oluşturabiliyor. Bu sistem sadece içerik üretmekle yetinmeyecek, aynı zamanda diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilecek, özel mesajlara yanıt verebilecek, beğeni bırakabilecek ve yorum yazabilecek.

    Yerli yapay zekâ Cosmos T1 kullanıma sunuldu

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) Tam Boyutta Gör
    Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi tarafından 9 milyar parametre ile geliştirilen Türkçe yapay zekâ dil modeli Cosmos T1 kullanıma sunuldu. Cosmos T1, Türkçe’nin karmaşık yapısını ve kültürel bağlamını derinlemesine öğrenme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

    Google'ın yapay zeka modeli Gemma 2'nin üzerine inşa edilen Cosmos T1, Türkçe GSM8K testinde yüzde 77,41 doğruluk oranına ulaşarak 70 milyar parametreli Llama-3.1-70B modelinin (yüzde 66,13) ve Gemma-2-9B modelinin (yüzde 63,10) önüne geçmeyi başardı.

    Apple, 3 yeni yapay zeka destekli giyilebilir cihaz geliştiriyor

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) Tam Boyutta Gör
    Apple, giyilebilir cihaz portföyünü önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Mark Gurman’ın yeni raporuna göre şirket, iPhone ile entegre çalışacak üç yeni yapay zeka odaklı ürün üzerinde çalışıyor. Apple’ın hedefinde akıllı gözlük, kolye tipi bir AI aksesuarı ve kamera donanımlı yeni nesil AirPods bulunuyor. Bloomberg’in raporuna göre, bu cihazlar yerleşik kameralarla donatılacak ve iPhone ile entegre olarak çalışacak. Böylece Siri, kullanıcının çevresini analiz edip uygun aksiyonlar alabilecek.

    OpenAI’nin ilk donanım cihazı ortaya çıktı: Kameralı akıllı hoparlör

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ destekli donanımlar geliştirmek için, Apple'ın ikonik tasarımcısı Jony Ive ile iş birliğine giden OpenAI, bu alandaki ilk ürününde karar kılmış görünüyor. Aktarılan bilgilere göre şirketin bu alandaki ilk ürünü, entegre kameraya sahip bir akıllı hoparlör olacak. Cihazın 2027’nin başlarında, en erken Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Geliştirilmekte olan akıllı hoparlörün en dikkat çekici özelliği, entegre kamera ve yüz tanıma sistemi olacak. Cihazın, kullanıcıyı ve çevresindeki kişileri algılayabilen bir yapıda tasarlandığı, bu sayede bağlamsal öneriler sunabileceği belirtiliyor. Yüz tanıma sisteminin, Apple’ın Face ID teknolojisine benzer bir mantıkla çalışacağı ifade ediliyor. Bu özellik sayesinde hoparlör yalnızca sesli komutlara değil, aynı zamanda görsel veriye dayalı etkileşimlere de yanıt verebilecek.

    OpenAI’nin aynı zamanda akıllı lamba ve yapay zeka gözlükleri üzerinde de çalıştığı, bu ürünlerin 2028 veya sonrasına kaldığı ifade ediliyor. 

    Samsung, yeni ve daha gelişmiş Bixby’yi tanıttı



    Samsung, mobil deneyimini bir adım ileri taşıyacak One UI 8.5 güncellemesi kapsamında Bixby’nin yeni sürümünü duyurdu. Şirket, başlattığı beta programıyla birlikte Bixby’yi artık daha gelişmiş bir “cihaz ajanı” olarak konumlandırıyor. Yeni sürüm, doğal dil üzerinden çalışan daha akıcı bir iletişim altyapısı sunarak Galaxy kullanıcılarının cihaz ayarlarını daha hızlı ve zahmetsiz biçimde yönetmesini hedefliyor.

    Samsung’un yaptığı açıklamaya göre Bixby’nin etkileşim tasarımı baştan ele alındı ve daha doğal konuşma kalıplarını anlayabilecek şekilde yeniden geliştirildi. Güncellenen Bixby, kullanıcıların teknik terimler ya da ayar menülerinin isimlerini bilmesini gerektirmiyor. Karmaşık komutlar yerine gündelik ifadeler yeterli oluyor. Sistem ise niyeti analiz ederek uygun ayarı devreye alıyor.

    Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

    Alibaba, bugüne kadar çıkardığı en gelişmiş LLM modeli olan Qwen 3.5'i yayınladı. Model 1M token bağlam pencerisine sahip. Hem metin hem görsel/video işleyebilen Qwen 3.5, 397 milyar parametreyle eğitilmiş olsa da kullanırken sadece o işlem için gerekli 17 milyar parametreyi devreye alarak daha verimli bir yapı sunuyor.

    [youtube=https://x.com/Alibaba_Qwen/status/2023331062433153103]

    Anthropic, Claude Sonnet 4.6’yı tanıttı. Yeni model, 1M token bağlam penceresi, geliştirilmiş kodlama ve bilgisayar kullanım becerileriyle Ücretsiz ve Pro kullanıcıları için varsayılan hâle geldi.

    Google'ın Genie 3'üne açık kaynaklı bir alternatif geldi. AnchorWeave adını taşıyan model, aynı Genie 3 gibi 3 boyutlu interaktif dünyalar yaratabiliyor.

    AudioX adlı yeni model, hem yazılı hem de görsel girdileri analiz ederek bu girdilere uygun ses ve müzik dosyaları üretebiliyor.

    Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

    • Nvidia, OpenAI’a 30 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Olası finansman turu, OpenAI'ın değerlemesini 730 milyar dolara taşıyabilir.
    • Samsung, Galaxy S26 serisine kapsamlı Perplexity entegrasyonu getireceğini duyurdu. Galaxy S26 kullanıcıları, "Hey Plex" uyandırma ifadesiyle yapay zeka asistanını etkinleştirebilecek.
    • Pentagon,yapay zekâsınınaskeri kullanımına kısıtlamalar getiren Anthropic'i cezalandırmakla tehdit ediyor. Pentagon yetkilileri, Anthropic ile bağlarını koparmayı ve şirketi “tedarik zinciri riski” ilan etmeyi değerlendiriyor.
    • Nvidia CEO'su Jensen Huang, GTC 2026 etkinliğinde tanıtılacak yeni bir çipin "dünyayı şaşırtacağını" söyledi. 16 Mart'ta yapılacak duyurunun, AI donanımında yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.
    • Yapay zekâ, organ naklinde erken risk tespit dönemini başlatıyor. BIOPREVENT adlı yapay zekâ aracı, kök hücre ve kemik iliği nakli sonrası komplikasyonları aylar öncesinden tahmin edebiliyor.
    • Kanada'da bir okulda 8 kişiyi öldüren saldırganın aylar önce ChatGPT ile yaptığı yazışmalarının OpenAI çalışanları tarafından işaretlendiği, ancak şirketin durumu polise bildirmeme kararı aldığı ortaya çıktı.
    • OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin yüksek su tükettiği ve tek bir sorgunun 64 litre su harcadığı iddialarını yalanladı.
    • İklim odaklı sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yeni rapor, teknoloji devlerinin yapay zekânın iklim faydalarına dair iddialarının doğrulanabilir kanıta dayanmadığını ortaya koydu.
    • Nvidia ile Meta arasında imzalanan çok yıllı anlaşma kapsamında milyonlarca Blackwell ve Rubin çipi tedarik edilecek. Ayrıca Grace ve Vera CPU’lar da veri merkezlerinde devreye alınacak.
    • Gerçek bir siber güvenlik uzmanı gibi yazılım kodları arasında gezerek açıkları tarayan ve en uygun yama paketlerini ekiplere tavsiye eden Claude Code Security tanıtıldı.
    • Google NotebookLM, slayt düzenleme ve PPTX dışa aktarma desteği kazandı. Yeni özellikler ilk aşama için Pro ve Ultra kullanıcılarına sunuluyor.
