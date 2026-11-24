Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ dünyasında bu hafta devrim niteliğinde gelişmeler ve büyük hareketlilikler yaşandı. Anthropic, 81 milyar dolarlık rekor halka arzla tarihe geçerken Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezini Claude modeliyle kanıtlamayı başardı. Skandallarla gündeme gelen Jensen Huang ise Nvidia’daki görevine geri dönerek hisselerdeki sert düşüşü durdurdu. Yeni yapay zekâ araçlarının hızla çoğaldığı sektörde teknolojik dönüşüm tüm gücüyle sürüyor.
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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Jensen Huang, Nvidia'nın Başına Geri Döndü; AI Hisselerindeki Kanama Durdu
Nitekim Huang'in dönüşüne paralel olarak bu kan kaybı da büyük ölçüde durdu. Son bir haftada trilyonlarca dolar kaybeden ABD'li teknoloji şirketleri, bu hafta başında toparlanma emareleri göstermeye başladı.
Türk matematikçi Levent Alpöge, Riemann hipotezini yapay zekâ ile çözdü
Alpöge, çözümü kişisel internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu. Matematikçi, Claude ile birlikte geliştirdikleri yöntemin yalnızca Riemann hipotezini değil, çok daha geniş kapsamlı olan Genelleştirilmiş Riemann hipotezini de kapsadığını belirtti. Daha fazla çalışma yapılması halinde Genişletilmiş Riemann hipotezinin de kanıtlanabileceğini öne sürdü. Konuya ilişkin haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Anthropic borsaya SpaceX rekorunu kırarak girdi: 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaştı
Halka arzdan elde edilen 81,3 milyar dolarlık gelir, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin haziran ayında gerçekleştirdiği ve 75 milyar dolar kaynak sağladığı halka arzı geride bıraktı. Böylece Anthropic, borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiren şirket oldu.
ABD, Çin'e Kaçak Çip Akışını Durdurmaya Çalışıyor; Odakta ise MegaSpeed Var
ABD bununla da kalmadı ve Asya pazarına çip satışına yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni düzenleme, Güneydoğu Asya’daki beş ülkeye çip sevkiyatını lisansa bağlarken Çinli şirketlere yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerine de yeni yükümlülükler getiriyor.
Öte yandan Nvidia da ABD'den satış izni almasına rağmen Çin'e H200 yapay zekâ çipi sevkiyatını durdurma kararı aldı.
Yapay zekâ sıfırdan işlemci tasarladı: 4,6 kat daha verimli!
Frostbite, geleneksel CPU mimarilerinden oldukça farklı bir hesaplama modeline dayanıyor. Mimari, 1990 yılında ortaya atılan interaction nets (etkileşim ağları) adı verilen matematiksel bir model üzerine inşa edildi. Tek ve büyük işlemci çekirdekleri yerine küçük hesaplama birimlerinden oluşan bir ızgara yapısı kullanan sistem, işlemleri birbirleriyle bağlantılı düğümler üzerinden gerçekleştiriyor.
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Gemini 4 Neon tanıtıldı. Google'ın karmaşık kodlama ve analitik işlemler için geliştirdiği model, Carbon'dan üç kat daha hızlı. Google ayrıca Neon'un görev başına maliyet açısından daha verimli olduğunu belirtiyor.
Alibaba tarafından tanıtılan Qwen4-Max; Unreal Engine ile oyun geliştirebiliyor, bilimsel araştırmalar yapabiliyor ve görev maliyetlerini yüzde 60'tan fazla düşürüyor. Qwen4-Max, 2,4 trilyon parametreye ve 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip.
OpenAI, en zorlu görevler için GPT-6.2 Astra'yı, günlük kullanım içinse GPT-6.2 Sol'u kullanıma sundu. Yeni modeller bazı kritik testlerde Claude ve Gemini'yi geride bırakıyor.
Yapay zekâ ile görsel üretme konusunda en iddialı modellerden biri olan Ideogram, bu hafta çıkan Ideogram 4.6 ile görsel düzenleme konusunda da sınıf atladı.
Görsel üretme tarafında öne çıkan bir diğer yapay zekâ olan Kling de bu hafta dikkat çekici bir modelle gündemde. Yeni tanıtılan Kling Image 4.0, 8K çözünürlükte görseller üretebiliyor.
Geodesic Intelligence; proteinlerin, DNA/RNA zincirlerinin ve ilaç moleküllerinin 3D yapılarını atomik düzeyde tahmin eden NovaAtom-Lite'yi tanıttı. Testlerde AlphaFold 3'ü açık ara geride bırakan model, yeni nesil ilaçların önünü açacak.
Microsoft, yapay zekâ alanındaki çalışmalarını hızlandırarak kodlama, siber güvenlik, görsel üretimi ve ses teknolojilerine odaklanan 7 yeni modelini duyurdu. Duyurunun öne çıkan modellerinden MAI Code 2, yazılım geliştirme süreçleri için tasarlandı. Microsoft'un paylaştığı dört farklı kodlama testinin ortalamasına göre model, GPT-6.1 Sol'un performansının yüzde 98'ini maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ıyla sunabiliyor.
Tencent tarafından yayınlanan WeMM-Video, verdiğiniz videoları izleyip analiz ediyor ve videonun içeriği hakkında sorduğunuz soruları cevaplayarak sizi hızlıca bilgilendirebiliyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Apple, Mac bilgisayarları kullanıcı adına kontrol edebilen bir yapay zekâ ajanı geliştiriyor.
- TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocukların yüzde 63'ü yapay zekâyı kullanıyor.
- ABD, bilimsel keşifleri hızlandırmak için 2.688 NVIDIA çipli yeni bir süper bilgisayar kurdu. Sistem, yapay zekâ ajanlarının bilimsel deneyleri otonom şekilde yürütmesini sağlayacak.
- Google AI Ultra'nın Türkiye fiyatına bir zam daha geldi. Gemini 4 Carbon'a erişim imkanı sunan Google AI Ultra 20 TB paketinin fiyatı 3.479,99 TL’den 4.749,99 TL’ye yükseldi.
- Apple, iOS 27.3 sürümüyle Siri AI ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırı getiriyor. iPhone kullanıcılarının yapay zekâ kullanımı, iCloud+ planlarına göre sınırlandırılacak.
- DeepSeek V4.1 Flash, Türkiye'deki kurumların kullanımına yerel olarak açıldı.
- Nvidia , bilim dünyasına odaklanan yeni GPU'su Rubin HPC'yi tanıttı. 50 binden fazla CUDA çekirdeğine sahip model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü GPU'larından biri olacak.
- Meta AI Başkanı Alexandr Wang, süper zekânın hızla yaklaştığını belirterek insanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybedebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.
- Veri merkezlerinin artan talebi sebebiyle Samsung'un bellek üretim kapasitesi 2029'a kadar doldu.
- Güney Kore, yapay zekâ sayesinde 1 trilyon dolar ihracata ulaştı.
- Blue Origin, Google'ın yapay zekâ sunucularını taşıyan uyduları 2029'da New Glenn roketiyle uzaya gönderecek.
- AMD hisseleri Çin bağlantıları iddiası nedeniyle sert düştü.
- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan yeni rapora göreveri merkezlerinin neden olduğu karbon emisyonları, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle 2030 yılına kadar yüzde 70 artabilir.
- Avrupa Komisyonu, AI destekli ARTEX aracının kullanıldığı siber saldırının hedefi oldu. 10 günden uzun süren kesintide çalışanların kişisel verileri ele geçirilmiş olabilir.
- Çin, yapay zekâ tokenlarının ölçüm ve ücretlendirmesini ortak bir standarda bağlamak için çalışmalara başladı.
- Nothing, konuşmaları sizin yerinize kaydedip not alabilen yapay zekâ destekli kulaklığı Ear Note'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
- Adobe'nin bu hafta yayınladığı rapor, yapay zekânın alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını, insanların artık bir şey almadan önce AI'a danıştığını ortaya koydu.
- Harvard araştırmasına göre, ABD'deki 403 büyük ölçekli veri merkezi yılda 82 TWh elektrik tüketiyor.
- Çin'in tamamen yapay zekâ ile hazırlanan ilk filmi Sanxingdui: Future Past gişede çakıldı.
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli