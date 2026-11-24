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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ dünyasında bu hafta devrim niteliğinde gelişmeler ve büyük hareketlilikler yaşandı. Anthropic, 81 milyar dolarlık rekor halka arzla tarihe geçerken Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezini Claude modeliyle kanıtlamayı başardı. Skandallarla gündeme gelen Jensen Huang ise Nvidia’daki görevine geri dönerek hisselerdeki sert düşüşü durdurdu. Yeni yapay zekâ araçlarının hızla çoğaldığı sektörde teknolojik dönüşüm tüm gücüyle sürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Jensen Huang, Nvidia'nın Başına Geri Döndü; AI Hisselerindeki Kanama Durdu

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang'in karıştığı skandal, sürpriz bir sona ulaştı. Çin ajanı olmakla suçlanan Alice Huang'in de aralarında bulunduğu üç farklı kadınla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Huang, kendisini kovan yönetim kurulu tarafından yeniden şirketin başına getirildi. Bu kararda hem Trump'ın müdahalesinin, hem de Huang'in ayrılığı sonrası sektör genelinde yaşanan sert hisse düşüşlerinin etkili olduğu konuşuluyor.

Nitekim Huang'in dönüşüne paralel olarak bu kan kaybı da büyük ölçüde durdu. Son bir haftada trilyonlarca dolar kaybeden ABD'li teknoloji şirketleri, bu hafta başında toparlanma emareleri göstermeye başladı.

Türk matematikçi Levent Alpöge, Riemann hipotezini yapay zekâ ile çözdü

Tam Boyutta Gör Matematik dünyası, Bernhard Riemann'ın 1859 yılında ortaya attığı ve aradan geçen 167 yıla rağmen çözülemeyen hipotezin kanıtlandığı haberiyle adeta sarsıldı. Anthropic bünyesinde çalışan Türk-Amerikalı matematikçi Levent Alpöge, Claude yapay zeka modeliyle yaklaşık altı hafta süren çalışmanın ardından Riemann hipotezini kanıtladığını açıkladı. Lean Focused Research Organization (Lean FRO) ve Mathlib Initiative, yayımlanan matematiksel kanıtı bağımsız olarak inceledi ve doğruluğuna tam güven duyduklarını açıkladı.

Alpöge, çözümü kişisel internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu. Matematikçi, Claude ile birlikte geliştirdikleri yöntemin yalnızca Riemann hipotezini değil, çok daha geniş kapsamlı olan Genelleştirilmiş Riemann hipotezini de kapsadığını belirtti. Daha fazla çalışma yapılması halinde Genişletilmiş Riemann hipotezinin de kanıtlanabileceğini öne sürdü. Konuya ilişkin haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Anthropic borsaya SpaceX rekorunu kırarak girdi: 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaştı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyasında zirveye oynamaya başlayan Anthropic, halka arzında 81,3 milyar dolar kaynak sağlayarak borsa tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Claude yapay zekâsının geliştiricisi, işlem öncesinde hedeflediği hisse sayısını artırırken fiyatı da beklentilerin üzerine çıkardı. Şirketin değerlemesi de yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştı.

Halka arzdan elde edilen 81,3 milyar dolarlık gelir, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin haziran ayında gerçekleştirdiği ve 75 milyar dolar kaynak sağladığı halka arzı geride bıraktı. Böylece Anthropic, borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiren şirket oldu.

ABD, Çin'e Kaçak Çip Akışını Durdurmaya Çalışıyor; Odakta ise MegaSpeed Var

Tam Boyutta Gör Jensen Huang, Nvidia'daki görevine geri dönmüş olsa da Nvidia'nın Çin ile olan bağlantıları gündemden düşmüş değil. Aksine ABD, Nvidia çiplerinin Çin'e akışını durdurmak için önlemlerini daha da sıkılaştırıyor. Bu noktada özellikle Megaspeed ismi öne çıkıyor. Nvidia'nın Asya'daki en önemli iş ortaklarından olan Singapur merkezli Megaspeed'e, Nvidia çiplerini gizlice Çin'e aktarabiliyor olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu sırada ABD hem Megaspeed'i, hem de benzer bir şüphenin odağında yer alan altı Asyalı şirketi kara listeye aldı.

ABD bununla da kalmadı ve Asya pazarına çip satışına yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni düzenleme, Güneydoğu Asya’daki beş ülkeye çip sevkiyatını lisansa bağlarken Çinli şirketlere yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerine de yeni yükümlülükler getiriyor.

Öte yandan Nvidia da ABD'den satış izni almasına rağmen Çin'e H200 yapay zekâ çipi sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Yapay zekâ sıfırdan işlemci tasarladı: 4,6 kat daha verimli!

Tam Boyutta Gör ABD merkezli yapay zekâ girişimi Architect Labs, tamamen yapay zekâ sistemleri tarafından sıfırdan tasarlanan Frostbite isimli yeni CPU mimarisini duyurdu. Şirket, deneysel mimarinin geleneksel işlemci çekirdeklerine kıyasla watt başına 4,59 kat daha yüksek performans ve birim alan başına 8,77 kat daha fazla performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak bu dikkat çekici sonuçlar henüz fiziksel bir işlemci üzerinde doğrulanmış değil.

Frostbite, geleneksel CPU mimarilerinden oldukça farklı bir hesaplama modeline dayanıyor. Mimari, 1990 yılında ortaya atılan interaction nets (etkileşim ağları) adı verilen matematiksel bir model üzerine inşa edildi. Tek ve büyük işlemci çekirdekleri yerine küçük hesaplama birimlerinden oluşan bir ızgara yapısı kullanan sistem, işlemleri birbirleriyle bağlantılı düğümler üzerinden gerçekleştiriyor.

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Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Gemini 4 Neon tanıtıldı. Google'ın karmaşık kodlama ve analitik işlemler için geliştirdiği model, Carbon'dan üç kat daha hızlı. Google ayrıca Neon'un görev başına maliyet açısından daha verimli olduğunu belirtiyor.

Alibaba tarafından tanıtılan Qwen4-Max; Unreal Engine ile oyun geliştirebiliyor, bilimsel araştırmalar yapabiliyor ve görev maliyetlerini yüzde 60'tan fazla düşürüyor. Qwen4-Max, 2,4 trilyon parametreye ve 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip.

OpenAI, en zorlu görevler için GPT-6.2 Astra'yı, günlük kullanım içinse GPT-6.2 Sol'u kullanıma sundu. Yeni modeller bazı kritik testlerde Claude ve Gemini'yi geride bırakıyor.

Yapay zekâ ile görsel üretme konusunda en iddialı modellerden biri olan Ideogram, bu hafta çıkan Ideogram 4.6 ile görsel düzenleme konusunda da sınıf atladı.

Görsel üretme tarafında öne çıkan bir diğer yapay zekâ olan Kling de bu hafta dikkat çekici bir modelle gündemde. Yeni tanıtılan Kling Image 4.0, 8K çözünürlükte görseller üretebiliyor.

Geodesic Intelligence; proteinlerin, DNA/RNA zincirlerinin ve ilaç moleküllerinin 3D yapılarını atomik düzeyde tahmin eden NovaAtom-Lite'yi tanıttı. Testlerde AlphaFold 3'ü açık ara geride bırakan model, yeni nesil ilaçların önünü açacak.

Microsoft, yapay zekâ alanındaki çalışmalarını hızlandırarak kodlama, siber güvenlik, görsel üretimi ve ses teknolojilerine odaklanan 7 yeni modelini duyurdu. Duyurunun öne çıkan modellerinden MAI Code 2, yazılım geliştirme süreçleri için tasarlandı. Microsoft'un paylaştığı dört farklı kodlama testinin ortalamasına göre model, GPT-6.1 Sol'un performansının yüzde 98'ini maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ıyla sunabiliyor.

Tencent tarafından yayınlanan WeMM-Video, verdiğiniz videoları izleyip analiz ediyor ve videonun içeriği hakkında sorduğunuz soruları cevaplayarak sizi hızlıca bilgilendirebiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Apple , Mac bilgisayarları kullanıcı adına kontrol edebilen bir yapay zekâ ajanı geliştiriyor.

, Mac bilgisayarları kullanıcı adına kontrol edebilen bir yapay zekâ ajanı geliştiriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocukların yüzde 63'ü yapay zekâyı kullanıyor.

yüzde 63'ü yapay zekâyı kullanıyor. ABD, bilimsel keşifleri hızlandırmak için 2.688 NVIDIA çipli yeni bir süper bilgisayar kurdu. Sistem, yapay zekâ ajanlarının bilimsel deneyleri otonom şekilde yürütmesini sağlayacak.

kurdu. Sistem, yapay zekâ ajanlarının bilimsel deneyleri otonom şekilde yürütmesini sağlayacak. Google AI Ultra 'nın Türkiye fiyatına bir zam daha geldi. Gemini 4 Carbon'a erişim imkanı sunan Google AI Ultra 20 TB paketinin fiyatı 3.479,99 TL’den 4.749,99 TL’ye yükseldi.

'nın Türkiye fiyatına bir zam daha geldi. Gemini 4 Carbon'a erişim imkanı sunan Google AI Ultra 20 TB paketinin fiyatı 3.479,99 TL’den 4.749,99 TL’ye yükseldi. Apple, iOS 27.3 sürümüyle Siri AI ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırı getiriyor. iPhone kullanıcılarının yapay zekâ kullanımı, iCloud+ planlarına göre sınırlandırılacak.

ve için günlük kullanım sınırı getiriyor. iPhone kullanıcılarının yapay zekâ kullanımı, iCloud+ planlarına göre sınırlandırılacak. DeepSeek V4.1 Flash , Türkiye'deki kurumların kullanımına yerel olarak açıldı.

, Türkiye'deki kurumların kullanımına yerel olarak açıldı. Nvidia , bilim dünyasına odaklanan yeni GPU'su Rubin HPC' yi tanıttı. 50 binden fazla CUDA çekirdeğine sahip model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü GPU'larından biri olacak.

yi tanıttı. 50 binden fazla CUDA çekirdeğine sahip model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü GPU'larından biri olacak. Meta AI Başkanı Alexandr Wang , süper zekânın hızla yaklaştığını belirterek insanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybedebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

, süper zekânın hızla yaklaştığını belirterek insanlığın yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybedebileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Veri merkezlerinin artan talebi sebebiyle Samsung 'un bellek üretim kapasitesi 2029'a kadar doldu.

'un bellek üretim kapasitesi 2029'a kadar doldu. Güney Kore , yapay zekâ sayesinde 1 trilyon dolar ihracata ulaştı.

, yapay zekâ sayesinde 1 trilyon dolar ihracata ulaştı. Blue Origin , Google'ın yapay zekâ sunucularını taşıyan uyduları 2029'da New Glenn roketiyle uzaya gönderecek.

, Google'ın yapay zekâ sunucularını taşıyan uyduları 2029'da New Glenn roketiyle uzaya gönderecek. AMD hisseleri Çin bağlantıları iddiası nedeniyle sert düştü.

hisseleri Çin bağlantıları iddiası nedeniyle sert düştü. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan yeni rapora göreveri merkezlerinin neden olduğu karbon emisyonları, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle 2030 yılına kadar yüzde 70 artabilir.

tarafından yayımlanan yeni rapora göreveri merkezlerinin neden olduğu karbon emisyonları, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle 2030 yılına kadar yüzde 70 artabilir. Avrupa Komisyonu , AI destekli ARTEX aracının kullanıldığı siber saldırının hedefi oldu. 10 günden uzun süren kesintide çalışanların kişisel verileri ele geçirilmiş olabilir.

, AI destekli aracının kullanıldığı siber saldırının hedefi oldu. 10 günden uzun süren kesintide çalışanların kişisel verileri ele geçirilmiş olabilir. Çin , yapay zekâ tokenlarının ölçüm ve ücretlendirmesini ortak bir standarda bağlamak için çalışmalara başladı.

, yapay zekâ tokenlarının ölçüm ve ücretlendirmesini ortak bir standarda bağlamak için çalışmalara başladı. Nothing , konuşmaları sizin yerinize kaydedip not alabilen yapay zekâ destekli kulaklığı Ear Note'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

, konuşmaları sizin yerinize kaydedip not alabilen yapay zekâ destekli kulaklığı Ear Note'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Adobe'nin bu hafta yayınladığı rapor, yapay zekânın alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını, insanların artık bir şey almadan önce AI'a danıştığını ortaya koydu.

alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını, insanların artık bir şey almadan önce AI'a danıştığını ortaya koydu. Harvard araştırmasına göre, ABD'deki 403 büyük ölçekli veri merkezi yılda 82 TWh elektrik tüketiyor.

araştırmasına göre, ABD'deki 403 büyük ölçekli veri merkezi yılda 82 TWh elektrik tüketiyor. Çin'in tamamen yapay zekâ ile hazırlanan ilk filmi Sanxingdui: Future Past gişede çakıldı.

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