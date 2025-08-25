AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (25 Ağustos 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasının finansal gerçekliklerle yüzleşmeye başladığı bir hafta oldu. Yapay zekaya yatırım yapan pek çok şirketin en azından yakın gelecekte kayda değer bir gelir elde edemeyeceğinin anlaşılması, "AI balonu"nun patlama ihtimalini gündeme taşıdı. Bu da hem teknoloji dünyasında hem de piyasalarda bir panik havası yarattı. Yapay zeka şirketleri arka planda bu finansal kaygılarla boğuşuyor olsa da bu durum bu hafta da çok sayıda yeni ürün ve aracın tanıtılmasına engel olmadı. Bu haftaya damga vuran şirketse Google oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

"AI Balonu" Patlayacak Endişesi Sektörde Panik Yarattı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketlerine biçilen değerin ve bu şirketlerin öngördükleri potansiyel gelirlerin gerçeği yansıtmadığı, bu yüzden de teknoloji sektöründe finansal bir balonun oluşmakta olduğu aylardır konuşuluyordu. Bu da hem Wall Street'te, hem de Silikon Vadisi'nde endişe yaratıyordu. O endişeler bu hafta çok daha ciddi bir hâl aldı.

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin yalnızca yüzde 5'inin gelir elde edebildiğini söyleyen bir rapor yayınlayınca, yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisseleri bir anda düşüşe geçti. Bu düşüşün yatırımcıları ürkütmesi, durumu daha da kötü hâle getirdi. Öyle ki son dönemde daha sık gündeme gelmeye başlayan "AI balonu"nun her an patlayabileceği endişesi çok daha büyüdü. Şu anda küresel finans çevrelerinde son derece temkinli bir hava var. Çünkü "AI balonu"nun patlaması, sadece teknoloji dünyasını değil, piyasaları da altüst edebilir.

Pixel 10 Serisinin Yapay Zeka Özellikleri Dikkat Çekti

Google'ın yeni cihazlarını tanıttığı "Made by Google" etkinliğinde ürünlerin kendileri kadar onlara eşlik eden yapay zeka araçları da dikkat çekti. İlk olarak, Pixel 10 serisindeki akıllı telefonların dahili bir yapay zeka ile geleceği ve cihazdaki pek çok yapay zeka aracının doğrudan telefon üzerinden çalıştırılacağı açıklandı.

Pixel 10 serisi, Magic Cue adlı dikkat çekici bir özellikle geliyor. Telefonun dahili yapay zekasının ekranda olup bitenleri görmesini sağlayan bu özellik, yapay zekanın hemen hemen her konuda kullanıcılara yardımcı olabilmesini sağlıyor. Örneğin yapay zeka fotoğraf çekimi sırasında ekrandaki görüntüyü analiz edip, nasıl daha iyi bir kare yakalayabileceğiniz konusunda tavsiyede bulunabiliyor.

Ayrıca Pixel 10'daki yapay zekanın aramalar sırasında simültane çeviri yapabileceği açıklandı. Örneğin İngilizce konuşan biri İspanyolca konuşan birini aradığında, karşı taraf konuşmayı yine o kişinin sesiyle ama sanki İspanyolca konuşuyormuş gibi duyacak. Bu özellik şimdilik sınırlı sayıda dili destekliyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 10 ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli yeni düzenleme özellikleri eklenecek. Kullanıcılar artık fotoğraflarını düzenlemek için yalnızca yazılı ya da sesli komut verebilecek. Örneğin, “arka plandaki arabaları kaldır” ya da “bu eski fotoğrafı onar” gibi basit ifadelerle istenen düzenlemeler otomatik olarak uygulanacak.

Google, AI Tarafında Oldukça Hareketli Bir Hafta Geçirdi

Google'ın yapay zeka tarafındaki duyuruları Pixel 10 serisiyle sınırlı kalmadı. Google cephesinde buna paralel olarak birkaç önemli bir gelişme daha yaşandı:

Google, gerçek zamanlı konuşma yeteneğine sahip yapay zeka asistanı Gemini Live için bir dizi yeni özellik duyurdu. Öne çıkan özelliklerden biri, kameranızı paylaşırken ekranda belirli nesneleri vurgulayabilme yeteneği. Örneğin bir proje için doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız akıllı telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, doğru aracı ekranınızda işaretleyebilecek.

için bir dizi yeni özellik duyurdu. Öne çıkan özelliklerden biri, kameranızı paylaşırken ekranda belirli nesneleri vurgulayabilme yeteneği. Örneğin bir proje için doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız akıllı telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, doğru aracı ekranınızda işaretleyebilecek. Gemini for Home adını taşıyan yeni yapay zeka destekli sesli asistanın, Ekim ayında Google Home cihazlarına geleceği ve bu cihazlarda Google Asistan'ın yerini alacağı duyuruldu.

adını taşıyan yeni yapay zeka destekli sesli asistanın, Ekim ayında cihazlarına geleceği ve bu cihazlarda Google Asistan'ın yerini alacağı duyuruldu. Google, kamu kurumlarına özel geliştirdiği Gemini for Government platformunu duyurdu. Şirket, yapay zeka paketini ABD’deki devlet kurumlarına neredeyse sıfır maliyetle sunarak pazardaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

platformunu duyurdu. Şirket, yapay zeka paketini ABD’deki devlet kurumlarına neredeyse sıfır maliyetle sunarak pazardaki rekabeti kızıştırmayı hedefliyor. Şirket, AI Mode özelliğini 180’den fazla ülkede erişime açtığını duyurdu. Ne var ki bu 180 ülke arasında Türkiye ve çoğu Avrupa ülkesi bulunmuyor.AyrıcaAI Mode, şimdilik sadece İngilizce olarak sunuluyor.

DeepSeek V3.1 Çıktı

Tam Boyutta Gör Uzun süredir beklenen DeepSeek-R2 modelini bir türlü çıkaramayan DeepSeek, bunun yerine 685 milyar parametreye sahip yeni modeli DeepSeek V3.1’i sessiz sedasız yayınladı. Hugging Face platformu üzerinden açık kaynak kodlu şekilde yayınlanan DeepSeek V3.1, performans testlerinde OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin en üst modelleriyle kafa kafaya bir performans sergiliyor.

DeepSeek V3.1, yüzde 71,6 Aider kodlama benchmark skoru ile doğrudan Amerikan rakiplerine meydan okuyor. Model, yaklaşık 400 sayfalık bir kitabın eşdeğeri olan 128.000 token’a kadar bağlam işleyebiliyor ve yanıt süreleri önceki düşünen modelleri geride bırakıyor. Asıl yenilik ise DeepSeek’in “hibrit mimari” olarak adlandırdığı yaklaşımda gizli. V3.1, sohbet, mantıksal çıkarım ve kodlama fonksiyonlarını tek bir modelde birleştirerek tutarlı ve yüksek performanslı bir sistem sunuyor.

Photoshop'a İki Önemli Rakip Geliyor: Qwen Image Edit ve Google Nano Banana

Bu hafta, görsel düzenleme konusunda Adobe Photoshop'a alternatif olabilecek iki yeni yapay zeka aracı ortaya çıktı. Bunlardan ilki, Alibaba'nın tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunduğu Qwen Image Edit oldu. Qwen Image Edit, kullanıcıların verdiği direktifler doğrultusunda görseller üzerinde oynama yapabiliyor. Şu ana kadar paylaşılan çalışmalar, Qwen Image Edit'in özellikle görselin bütününü korurken belli bir unsurunu değiştirme konusunda piyasadaki en iyi model olabileceğini gösteriyor. Kullanıcılar yapmak istedikleri değişikliği açıklamak için hem metin hem de görsel kullanabiliyor. Örneğin birkaç farklı görsel verilip buradaki ögelerin farklı bir görselde kullanılması istenebiliyor.

Bu hafta benzer bir yapay zeka aracı da Google'dan geldi. Şimdilik sadece Lmarena.ai gibi platformlar üzerinden erişilebilen "nano banana" adlı model, görsel düzenleme konusunda Photoshop'a ciddi bir alternatif olabilir. Çünkü aynı Qwen Image Edit gibi Nano Banana'nın paylaşılan ilk örnekleri de oldukça etkileyici.

Meta, Midjourney ile Ortaklık Kurdu

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka tarafında elini güçlendirmek isteyen bir diğer şirket olan Meta ise bunun için dışarıdan yardım almaya karar verdi. Şirket, görsel ve video üretme konusunda piyasadaki en iyi modellere sahip olan Midjourney ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Midjourney ile imzalanan lisans anlaşması, Meta'nın kendi ürün ve hizmetlerinde Midjourney'nin yapay zeka modellerini kullanmasına izin verecek. Yani yakında Meta AI'ın görsel ve video üretme görevleri, Midjourney'nin modelleri tarafından yerine getiriliyor olacak.

YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz "Yapay Zeka Okulu"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kendini yapay zeka, veri analizi ve istatistik alanlarında geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımız için Veri Analizi Okulu’nu hayata geçirdi. Herkese açık ve ücretsiz yapay zeka okulu için başvurular başladı.

Veri Analizi Okulu; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla başlıyor. Eğitimler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları tarafından çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak verilecek. Konuyla ilgili detaylara ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uzay, küresel güçlerin savaş sahasına dönüşüyor 3 gün önce eklendi

OpenAI, ChatGPT'nin Ucuz Versiyonunu Duyurdu

OpenAI, Hindistan’a özel yeni abonelik planı ChatGPT Go’yu duyurdu. Aylık 399 rupi (yaklaşık 4,57 dolar) fiyatıyla sunulan bu plan, şirketin bugüne kadar sunduğu en uygun fiyatlı seçenek olma özelliğini taşıyor.

İleride farklı bölgelere de sunulabileceği konuşulan ChatGPT Go, kullanıcıların ücretsiz versiyona kıyasla 10 kat daha fazla mesaj göndermesine ve 10 kat daha fazla görsel oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca, yanıt süreleri ve hafızası da daha hızlı ve iyi.

AI Kullanan Hackerlar Ciddi Bir Güvenlik Problemine Dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın kod yazma ve mini uygulamalar geliştirme konusunda giderek gelişmesi, hackerlara siber saldırılarda kullanabilecekleri tehlikeli bir silah vermiş oldu. Bu hafta yayınlanan bir makale, siber güvenlik uzmanlarının AI kullanan hackerlar konusunda oldukça endişeli olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları, AI kullanan hackerların ciddi bir güvenlik problemine dönüşebileceği konusunda uyarıyor. AI araçları, milyonlarca kişiyi bir anda amatör hackerlara dönüştürebileceği gibi, hâlihazırda gelişmiş siber saldırılar düzenleyen hackerları da çok daha tehlikeli hâle getirebilir. Özellikle kendi başına belli başlı görevleri yerine getirebilen AI ajanları, siber suçluların elinde son derece tehlikeli truva atlarına dönüşebilir.

Nvidia'nın Çin Sorunu Büyüyor

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın son haftalarda patlak veren Çin sorunu giderek büyüyor. Nvidia'dan satın aldığı H20 GPU'larında bilerek oluşturulmuş güvenlik açıkları olabileceğini fark eden Çin, Nvidia'nin yapay zeka çiplerini kara listeye aldı. Ortaya çıkan bu krizi aşıp Çin'i yeniden masaya oturtmak isteyen Nvidia ise Çin pazarına özel olarak yeni AI çipi tasarlamaya başladı. Bu yeni çipler H20'den daha güçlü olacak.

Şimdiik B30A kod adıyla anılan bu yeni AI çipi, Nvidia'nın Blackwell mimarisi kullanılarak geliştiriliyor. B30A'nın donanım ve performans detayları henüz netlik kazanmamış olsa da Nvidia'nın amiral gemisi modeli olan B300'ün yaklaşık yarı gücünde olacağı belirtiliyor.Çünkü B300'ün aksine B30A, tekli yonga tasarımıyla geliştiriliyor.

Runway Game Worlds

Yapay zeka ile interaktif deneyimler oluşturan araçlara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Yapay zeka ile görsel üretme konusunda dikkat çekici işler ortaya koyan Runway, bu hafta da Runway Game Worlds adını taşıyan yeni aracını tanıttı. Runway Game Worlds, kullanıcıların yazılı direktifler vererek kendi interaktif oyunlarını oluşturmalarına olanak sağlıyor. Verilen komutlar doğrultusunda, AI ile üretilmiş metin ve görsellerden metin tabanlı bir oyun yaratabilen Game Worlds, kullanıcı tercihlerine bağlı olarak değişen bir oyun deneyimi sunuyor.

Boston Dynamics, Atlas Robotunu Geliştirmeye Devam Ediyor

Ünlü robotik şirketi Boston Dynamics, insansı robotu Atlas’ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Atlas'ın yeni yeteneklerini gösteren bir video yayınladı.

Boston Dynamics, Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI) ile iş birliği yaparak Atlas için Büyük Davranışsal Model (LBM) adını verdikleri bir sistem geliştirdi. Bu sistem, insan eylemlerine ilişkin devasa veri kümeleri üzerinde eğitiliyor ve robotların gerçek dünyada karmaşık insan davranışlarını anlamasına, üretmesine ve uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefliyor. LBM sayesinde daha önce tek tek elle programlanması gereken yetenekler artık ek bir satır kod yazmadan hızlıca robota kazandırılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 25 Ağustos 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: