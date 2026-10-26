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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Yapay Zekâ, Siber Güvenlik Açısından Ciddi Bir Problem Olmaya Başladı

Tam Boyutta Gör PHP2Shell krizinin damga vurduğu bu hafta, yapay zekânın siber güvenlik için giderek daha büyük bir tehdit hâline geldiğini ortaya koyan dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Bir yandan OpenAI'ın yapay zekâsı PHP'deki kritik bir açığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olurken, diğer yandan benzer modeller bu tarz açıkları kullanmak için devreye sokuldu.

Bu olayların ilkinde Microsoft, Çin bağlantılı hackerların AI destekli araçlarla ConnectWise üzerinden yüzlerce kuruluşu hedef aldığını açıkladı. Bir diğer benzer vakada hackerlar Claude ve Grok gibi yapay zekâ modellerini kullanarak Latin Amerika’da 400’den fazla finans kuruluşunu hedef aldı. Saldırılarda müşteri verileri ve hesap bilgileri ele geçirildi.

ABD'nin önde gelen bankaları ve finansal kuruluşları, yaşanan bu olaylar ışığında harekete geçerek AI ajanlarının hesaplara erişimini kısıtlamaya başladı.

OpenAI, Yapay Zekâ Ajanlarını Kontrol Altında Tutmaya Çalışıyor

Tam Boyutta Gör Giderek gelişen yapay zekâların güvenli test ortamlarından "kaçarak" internette çeşitli platformlara sızması, yapay zekâ şirketlerini endişelendirmeye başladı. OpenAI, ileri seviye yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerinde internet erişimini devre dışı bırakma kararı aldı.Şirket, yapay zekâ ajanları için çevrimdışı bir internet ortamı oluşturuldu. Bu yeni yaklaşım, yapay zeka ajanlarının kontrolsüz biçimde internete erişmesinden kaynaklanabilecek güvenlik risklerini sınırlamayı ve internet altyapısını korumayı hedefliyor.

Ne var ki bu hafta yaşanan bir diğer vaka, bu tarz önlemlerin ne denli yeterli olacağını tekrar tartışmaya açtı. Çünkü OpenAI'ın yapay zekâ ajanları kendi güvenlik sistemlerini devre dışı bıraktı. Üstelik olaylardan birinde ajan, yaptığı değişikliği OpenAI çalışanlarından gizlemeye de çalıştı. OpenAI şimdi bu davranışın kaynağını ve kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığını bulmaya çalışıyor.

ChatGPT sizi gizlice analiz edip psikolojik profilinizi çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, ChatGPT'nin hafıza özelliğine dair bazı çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. Yapay zekâ, konuşmalarınızı analiz edip psikolojik profilinizi çıkarıyor.

Araştırmacılar, bellekte kaydedilen verilerin yüzde 28’inin kişiye ait temel bilgiler (sağlık, ilişki durumu, konum vb.) olduğunu, yüzde 52’sinin ise "psikolojik içgörü" olarak tanımlanan kişisel özellikler, hedefler, motivasyonlar ve ruh hallerinden oluştuğunu tespit etti. ChatGPT, konuşmalarınızdan yola çıkarak size dair psikolojik bir profil yaratıyor. Örneğin bir iş başvurusu için yapay zekâdan yardım istediğinizde, iş aradığınızı ve bu yüzden kaygılı olabileceğinizi tespit edip bunu profilinize not düşüyor. Ya da aynı konu hakkında birkaç kez benzer sorular sorup kararsız göründüğünde, karar almakta zorlanan bir insan olabileceğiniz sonucuna varıp bunu da profilinize dâhil ediyor.

Efsane Zelda oyunu, yapay zekâ yardımıyla iPhone ve iPad'e geldi

Tam Boyutta Gör Kahris adlı bağımsız bir geliştirici, Nintendo 64'ün ikonik oyunlarından The Legend of Zelda: Ocarina of Time'yı yapay zekâ yardımıyla iPhone ve iPad'e taşıdı. Bu cihazlarda (emülatör olmadan) yerel olarak çalıştırılabilen sürüm, dokunmatik kontrollerin yanı sıra yüksek çözünürlüklü geniş ekran görüntüsü ve 60 FPS desteği de sunuyor.

Kahris, geliştirdiği iOS ve iPadOS sürümünü GitHub üzerinden paylaştı. Ancak oyunu çalıştırmak için orijinal oyuna ait bir ROM dosyası gerekiyor.

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Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Anthropic, yapay zekâ ajanı Claude Duet’i duyurdu. Araç, geleneksel sohbet botlarından farklı olarak kullanıcının kendisine görev vermesini beklemek yerine ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek harekete geçebiliyor.

DeepSeek, yapay zekâ modellerini daha verimli çalıştıran DeepInfer altyapısını açık kaynak olarak yayınladı. Yazılım, hesaplama maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Sistem, Nvidia ve Huawei çiplerinde çalışabiliyor. Geliştiriciler yazılımdaki optimizasyon tekniklerini kendi sistemlerine uyarlayabiliyor.

60 FPS hızında oyun dünyaları oluşturabilen Matrix-Game 4.0 adlı yapay zekâ, açık kaynak olarak yayınlandı. Üstelik tek bir RTX 5090 üzerinde bile yerel olarak çalıştırılabiliyor.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin yeni şirketiBlock, insanlarla daha doğal ve gerçek zamanlı konuşmalar gerçekleştirmek üzere geliştirilen Dessa modelini tanıttı. Dessa, metin verileri veya önceden eğitilmiş modeller kullanılmadan, tamamen insan konuşmaları kullanılarak eğitildi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Inception, GPT-6 Luna ve Claude Haiku 5.5 gibi en üst modelleri bile bazı testlerde geçtiğini öne sürdüğü Mercury 3 ile dikkat çekmeyi başardı. Diffusion tabanlı bir model olan Mercury 3, NVIDIA ekran kartlarında saniyede 1.000'den fazla token üretebiliyor.

Nvidia, yalnızca 4 GB bellek hedefiyle tasarlanan Nemotron 3.5 Bolt E4B modelini yayınladı. Model, robotlar ve küçük cihazlarda internet bağlantısı olmadan çalışabiliyor.

Skyfall, tek bir görüntüden karmaşık mühendislik tasarımları oluşturabilen SKY-001 modelini tanıttı. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) tarafında SKY-001, bir ürünün tek bir görüntüsünden hareketle önce kaba bir üç boyutlu model hazırlıyor. Ardından nesneyi ana bileşenlerden alt bileşenlere ve tekil parçalara kadar ayrıştırıyor.

Tencent tarafından yayınlanan yeni dünya modeli Hy-Nomas, yazılı komutlar vererek, içinde dolaşıp etkileşime girebileceğiniz interaktif dünyalar oluşturmanıza olanak tanıyor.

OpenAI, eski programlama dillerindeki kodları dönüştürme ve farklı dillere taşıma konusunda modellerinin performansını önemli ölçüde artırdı. GPT-6.1 Sol, eski yazılımların dönüştürülmesini ölçen testte yüzde 97,9 doğruluk oranına ulaştı.

Çinli Unitree, otomobil kaldırabilen, saldırganlara müdahale eden ve insanları tehlikeden kurtaran yeni insansı robotu H2-X'i tanıttı.

Kullanıcılardan büyük ilgi gören minik robot MicroDuck, Nvidia'nın teknolojileri sayesinde yeni yeteneklere kavuştu. 399 dolara satılan MicroDuck, Nvidia'nın robotik simülasyon ve yapay zekâ eğitimine yönelik araçları sayesinde sonradan da eğitilebiliyor. Geliştiriciler, kendi istedikleri davranışları veya hareketleri robota öğretebiliyor.

Chery, Çin’de düzenlediği global lansman etkinliğinde ev yaşamına yönelik geliştirdiği ilk insansı robotu Mobo’yu tanıttı.

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Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Anthropic ’in 2026’nın ilk yarısındaki net zararı 80,7 milyar dolara ulaştı.

’in 2026’nın ilk yarısındaki net zararı 80,7 milyar dolara ulaştı. Nvidia bünyesindeki Groq , yeni nesil AI çiplerinde bellek teknolojisini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin daha yüksek kapasite için 3D yığınlanmış DRAM kullanacağı ortaya çıktı.

bünyesindeki , yeni nesil AI çiplerinde bellek teknolojisini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin daha yüksek kapasite için 3D yığınlanmış DRAM kullanacağı ortaya çıktı. ABD, yapay zekânın artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yıllar önce kapattığı üç nükleer santrali yeniden açıyor.

yeniden açıyor. Google DeepMind çalışanları, Pentagon ve İsrail'le yapılan askeri yapay zekâ anlaşmalarına tepki göstererek istifa etmeye başladı.

çalışanları, Pentagon ve İsrail'le yapılan askeri yapay zekâ anlaşmalarına tepki göstererek istifa etmeye başladı. OpenAI , 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolara kadar yeni yatırım toplamayı hedefliyor.

, 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolara kadar yeni yatırım toplamayı hedefliyor. Claude , 64 saatte 318 bin protein tasarladı. Laboratuvarda test edilen 211 adaydan 17'si akrep zehrini hedeflemede başarılı oldu.

, 64 saatte 318 bin protein tasarladı. Laboratuvarda test edilen 211 adaydan 17'si akrep zehrini hedeflemede başarılı oldu. Yapay zekâya yenik düşen Getty Images , iflas başvurusu yaptı.

, iflas başvurusu yaptı. Nvidia'dan binlerce yapay zekâ çipi alan Amazon 'un tüm bu çipleri çalıştırmaya yetecek elektrik kaynağını sağlayamadığı ortaya çıktı. Bazı GPU'lar depolarda bekletiliyor.

'un tüm bu çipleri çalıştırmaya yetecek elektrik kaynağını sağlayamadığı ortaya çıktı. Bazı GPU'lar depolarda bekletiliyor. Microsoft , sağlık alanında kullanılmak üzere geliştirdiği Diagnostic Orchestrator adlı AI sisteminin, belirli tıbbi vakalarda insan doktorlardan daha yüksek doğrulukla teşhis koyabildiğini öne sürdü.

, sağlık alanında kullanılmak üzere geliştirdiği Diagnostic Orchestrator adlı AI sisteminin, belirli tıbbi vakalarda insan doktorlardan daha yüksek doğrulukla teşhis koyabildiğini öne sürdü. Nvidia CEO’su Jensen Huang , Avrupa ülkelerinin yapay zeka alanında daha hızlı hareket etmesi ve regülasyonlara daha az odaklanması gerektiğini savundu.

, Avrupa ülkelerinin yapay zeka alanında daha hızlı hareket etmesi ve regülasyonlara daha az odaklanması gerektiğini savundu. Google, Gemini Android uygulamasının yan panelini ve ayarlar sayfasını yeniledi. Yeni tasarım, sohbetlere erişimi kolaylaştırırken hesap tercihlerini ve ayaralrı tek yerde topluyor.

uygulamasının yan panelini ve ayarlar sayfasını yeniledi. Yeni tasarım, sohbetlere erişimi kolaylaştırırken hesap tercihlerini ve ayaralrı tek yerde topluyor. MacOS ve Windows sistemlerini hedefleyen gizli bir kripto para madenciliği uygulaması tesadüfen bir kullanıcının Claude ile yaptığı uygulama sayesinde keşfedildi.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (26 Ekim 2026)

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