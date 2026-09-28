AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (28 Eylül 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Bu haftanın en çok konuşulan yapay zekâsı Meta Muse oldu
Meta Muse tanıtıldıktan kısa süre sonra, saldırganların kullanıcı hesabını ele geçirmesine ve kamera ile dosyalara erişmesine imkan veren kritik bir güvenlik açığı bulundu. Muse'un sesli komutları işleme biçiminden kaynaklanan bu açık tespit edildikten sonra hızlıca kapatılmasa da uygulamanın güvenliğine dair soru işaretleri yarattı.
Öte yandan Meta'nın bu aracı geniş kitlelere nasıl sunacağı sorusu da tartışma konusu oldu. Çünkü paylaşılan hesaplamalar Muse’un 100 milyon kullanıcıya ulaşması hâlinde, teorik olarak 200 milyon vCPU, 800 petabayt RAM ve 10.000 petabayt SSD kapasitesi gerektireceğini ortaya koydu.
Yine bu hafta, Meta'nın Muse'u avuç içine sığacak bağımsız bir cihaz hâline getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Mark Zuckerberg tarafından tanıtılan ve sosyal medyada "Sanal Bebek"e benzetilen Muse Charm, telefon gerektirmeden yapay zekâ ile etkileşime girmeyi sağlayacak.
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Olayın belki de en dikkat çeken noktası ise OpenAI'ın saldırıyı aylar sonra fark etmesi oldu. Şirket, Haziran ayında yaşanan olaydan Ağustos ayında, yaşanan sızıntılar sonrarsı incelemelerin artırılmasıyla haberdar oldu. En azından şirketin iddiası bu yönde.
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Platformun öne çıkan özellikleri arasında yüksek performanslı GPU kaynakları, büyük dil modellerine erişim, bilgisayarlı görü araçları ve katkı karşılığında hesaplama kredisi kazanma sistemi bulunuyor. Altyapının merkezinde 64 adet Nvidia H200 GPU'dan oluşan bir hesaplama kümesi yer alıyor. Kullanıcılar bu kaynakları model eğitimi, yapay zeka çıkarımı ve farklı veri işleme görevleri için değerlendirebiliyor.
Yapay zekâ sistemleri uzaya taşınıyor
Diğer yandan benzer bir hamle de Google'dan geldi. Google, yapay zekâ çiplerini taşıyan ilk uydusunu 1 Ekim'de uzaya göndereceğini açıkladı. Şirketin Tensor Processing Unit (TPU) işlemcilerini taşıyan prototip ile çiplerin uzaydaki radyasyon, sıcaklık değişimleri ve fırlatma sırasında oluşan yüksek kuvvetlere karşı dayanıklılığı ölçülecek.
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Araştırmacılara göre zararlı yazılımın temel hedefleri arasında oturum açma bilgileri ve kripto para varlıklarının çalınması bulunuyor.
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Anthropic, kodlama ve karmaşık bilgi işlerinde kullanılan üst seviye modeli Opus’un yeni sürümü Opus 5.5’i duyurdu. Şirket, yeni modelin bazı kodlama ve bilgi testlerinde OpenAI’ın GPT-6 Astra modelini geride bıraktığını belirtiyor. Ancak asıl değişiklik performanstan çok maliyet tarafında ortaya çıkıyor.
Benzer şekilde OpenAI da GPT-6 model ailesinin daha bütçe dostu modellier GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna'yı bu hafta kullanıma sundu.
Xiaomi, 1 trilyon parametreli devasa modeli MiMo-V2.6 ile piyasadaki en iyi açık modellerden birini kullanıcılara sundu. MiMo-V2.6-Pro'nun yanı sıra daha bütçe dostu MiMo-V2.6-Flash versiyonu da yayınlandı.
Meta Muse'un açık kaynaklı alternatifi olarak yayınlanan OpenMuse, bu hafta GitHub'da en çok ilgi gören yazılımlardan biri oldu. Meta Muse gibi OpenMuse de belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebiliyor. Açık kaynaklı yapısı ise geliştiricilerin kendi AI ajanlarını tasarlamasına olanak tanıyor.
Microsoft, Copilot uygulamasını baştan tasarladı. Yeni arayüzle birlikte doğal dille uygulama geliştirme, otonom AI ajanları ve Office entegrasyonu tek çatı altında birleşiyor.
Gemini 3.8 Flash TTS, metin seslendirme konusunda şu ana kadar çıkan en iyi modellerden biri olarak dikkat çekiyor.
Tencent tarafından geliştirilen WorldCrafter, kullanıcının yazılı bir komut ya da tek bir görsel kullanarak etkileşimli 3D dünyalar yaratmasına olanak tanıyor. WorldCrafter, kadraj dışına çıkan detayları hatırlamaya devam etmesiyle benzerlerinden ayrışıyor.
Açık kaynaklı bir üretken yapay zekâ olan Ming Image, özellikle grafik tasarım tarafında etkileyici işler ortaya koyuyor. Model özellikle UI, infografik, afiş gibi katmanlı tasarımlar hazırlamada epey yetenekli.
MSI, Nvidia Jetson Orin Nano destekli yeni Edge AI bilgisayarı MS-C9ZA'yı tanıttı. Kompakt ve fansız sistem, yapay zekâ işlemlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- OpenAI, ChatGPT için aylık 500 dolar fiyat etiketine sahip Pro Max aboneliği hazırlıyor.
- Google DeepMind Başkanı Koray Kavukçuoğlu, Gemini 4’ün geliştirmesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.
- OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekâyı kontrol altında tutacak küresel güvenlik standartları belirlenmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu.
- Alibaba, Çin’in en güçlü yapay zekâ çipi olduğunu öne sürdüğü Zhenwu V900’ü tanıttı.
- SpaceXAI'nın Colossus veri merkezi 1 milyondan fazla Nvidia hızlandırıcısına ulaştı
- Microsoft, AI destekli EvilTokens platformunu çökertti. Yapay zekâ, ele geçirilen e-postaları analiz ederek dolandırıcılara hedef seçiyor ve saldırı senaryoları öneriyordu.
- Financial Times'ın şirket içinden aldığı bilgilere göre OpenAI, 2030'a kadar 856 milyar dolar harcayacak. Bu da artan gelirlere rağmen şirketin para akışını negatifte tutmaya devam edecek.
- Anthropic’in yapay zekâsı Claude, bakterileri enfekte eden virüslerin DNA’sında daha önce bilinmeyen ART adlı bir enzim sistemi keşfetti.
- Huawei, Nvidia'nın yapay zekâ çiplerinde kurduğu hakimiyete 2027'de son vereceğine inanıyor. Şirkete göre 2027'de Çin'deki model eğitimlerinin büyük bölümü kendi Ascend sistemlerinde gerçekleşecek.
- Samsung'un yapay zekâlı buzdolapları son güncellemeyle bozuldu.