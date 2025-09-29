AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Eylül 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta OpenAI, Meta, Microsoft gibi şirketler yapay zeka ile bağlantılı yeni ürün ve özelliklerini tanıtırken, yapay zekanın giderek her alan sirayet edeceğini gösteren dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Haftanın belki de en önemli haberi ise OpenAI ile Nvidia'nın güçlerini birleştirmesi oldu. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Nvidia ve OpenAI Güçlerini Birleştiriyor

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Microsoft ile kurduğu ortaklık sayesinde bugünlere gelmeyi başaran OpenAI, artık Microsoft'tan adım adım uzaklaştığı şu dönemde, farklı bir devle iş birliğine yöneldi. OpenAI, yapay zeka alanında yaşanan patlamaya öncülük eden bir diğer şirket olan Nvidia ile stratejik bir ortaklık kurarak yapay zeka altyapısını büyütme kararı aldı. Anlaşma kapsamında OpenAI, Nvidia sistemleriyle en az 10 gigawatt’lık yapay zeka veri merkezi kuracak. Bu ölçek, milyonlarca GPU’nun devreye alınması anlamına geliyor.

Ortaklığın en dikkat çeken unsuru ise finansman boyutu. Nvidia, her bir gigawatt’lık kapasite devreye alındıkça OpenAI’a kademeli olarak yatırım yaparak, toplamda 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek bu anlaşma, Nvidia’yı OpenAI’ın stratejik ortağı hâline getiriyor.

ChatGPT Pulse Tanıtıldı: Kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Sabah Özetleri Sunuyor

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT’ye yeni bir özellik ekledi. “ChatGPT Pulse” adı verilen bu özellik, kullanıcıların uykuda olduğu saatlerde arka planda çalışarak, sabah açıldığında hazır bulunan kişiselleştirilmiş raporlar oluşturuyor. Böylelikle kullanıcılar, 5 ila 10 kısa özetle günlerine hızlı bir başlangıç yapabiliyor. Bu adım, OpenAI’ın ChatGPT’yi bir sohbet robotundan çok proaktif bir asistan gibi konumlandırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

ChatGPT Pulse, ilk etapta yalnızca aylık 200 dolarlık Pro abonelerine sunulacak. Şirket, daha verimli hale getirilmesiyle birlikte Pulse'u yakın gelecekte diğer abonelere de açmayı planlıyor. Pulse ve benzeri uygulamaların yaygınlaşması, internet sitelerinin yapay zeka yüzünden hızla düşen trafiğini daha da azaltabilir.

Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımı Hızla Artıyor

Tam Boyutta Gör Ölçümleme ve analiz şirketi Adjust, Türkiye’nin mobil uygulama pazarı hakkında detaylı verilerin yer aldığı Türkiye Mobil Uygulama Trendleri 2025 Raporu’nu yayınladı. Bu raporda, yapay zeka kullanımındaki artış dikkat çekti.

Türkiye, yapay zekaya büyük ilgi gösteriyor. Sensor Tower verilerine göre yapay zeka mobil uygulamalarının indirme sayısı 2023’te 11,3 milyon iken 2024’te yüzde 142,5’lik artışla 27,4 milyona yükseldi. Yapay zeka, en hızlı büyüyen kategori haline geldi. ChatGPT gibi AI chatbot uygulamaları ve yapay zeka ile görsel oluşturma uygulamaları bu büyümeyi ateşledi. 2024’te Türkiye’de en fazla indirilen mobil yapay zeka uygulamalarındada ChatGPT, Google Gemini ve Chatbot AI & Smart Assistant ilk 3’te yer aldı.

Hollywood'un İlk "AI oyuncusu" Tilly Norwood Tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Bu hafta "dünyanın ilk AI oyuncusu" olarak tanıtılan Tilly Norwood, Hollywood'da hem ilgi gördü hem de tepki topladı. Bu dijital "oyuncuyu" yaratan Xicoia adlı stüdyo, birden fazla yetenek ajansının Tilly ile anlaşmak için masada olduğunu açıkladı. Epey ses getiren bu açıklama, gerçek oyunculardan tepki topladı. Melissa Barrera, Kiersey Clemons, Lukas Gage gibi oyuncular, sosyal medya paylaşımlarıyla bu projeye tepki gösterirken, bazı oyuncular bu girişime karşı örgütlenme çağrısında bulundu. Bu isimlerden biri olan Melissa Barrera, "Umarım bunu yapan (Tilly Norwood ile anlaşan) menajerle çalışan ne kadar oyuncu varsa onunla yollarını ayırır." diyerek bu konudaki duruşunu açıkça sergiledi. Yaşanan bu gelişme, yapay zekanın sinema dünyasını da değiştirmek üzere olduğunu gözler önüne serdi.

Meta Vibes Duyuruldu: Yapay Zekayla Üretilmiş Videoların TikTok'u

Meta, “Vibes” adını verdiği yeni kısa video akışını duyurdu. Meta AI uygulamasında ve meta.ai üzerinde kullanıma sunulan bu yeni özellik, TikTok veya Instagram Reels benzeri bir deneyim sunsa da bunlardan farklı olarak tamamen AI tarafından üretilmiş içeriklerden oluşuyor.

Vibes, kullanıcıya videoları baştan yaratma veya mevcut videoları remixleme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, yayınlamadan önce yeni görseller ekleyebiliyor, müzik ve stil katmanları ekleyerek videoları özelleştirebiliyor. Oluşturulan içerik doğrudan Vibes akışına yüklenebiliyor, mesaj olarak gönderilebiliyor veya Instagram ve Facebook Reels/Stories üzerinde paylaşılabiliyor.

Kimi.ai'dan Yeni AI Ajanı: OK Computer

Belli başlı görevleri kendi başına yapabilen AI ajanlarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Daha önce chatbot'uyla sektörde yer alan Kimi.ai tarafından yayınlanan OK Cumputer, aynı Manus AI gibi belli başlı görevlerine otonom olarak yerine getirebiliyor. Bu görevler, belli bir konu hakkında rapor hazırlamaktan bir slayt gösterisi ya da web sitesi hazırlamaya kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Windows 11'de Yerel AI Dönemi: Windows ML Tüm Geliştiricilere Açıldı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yapay zekâ tabanlı yeni bir kapı açıyor. Şirket, Build 2025'te duyurduğu Windows ML altyapısını genel kullanıma açtı. Bu da, AI modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabilmesini sağlayarak hem hız hem de gizlilik açısından önemli avantajlar getiriyor.

Windows ML, CPU, GPU ve NPU gibi farklı donanımları otomatik algılayıp en uygun yürütme sağlayıcısını seçebiliyor. Böylece geliştiricilerin her cihaz için ayrı ayrı optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor. Bu yapı, Adobe, McAfee, Topaz Labs gibi şirketlerin PC'lerde kullanılan uygulamalarına lokal olarak çalışacak yapay zeka özellikleri eklemelerine olanak sağlayacak.

Google'dan Robotlara Yönelik Yeni Yapay Zekalar: Gemini Robotics 1.5 ve Gemini Robotics-ER 1.5

Google DeepMind, robotların görev yapma becerilerini bir adım daha ileriye götürmek için yeni yapay zeka modellerini tanıttı. Gemini Robotics 1.5 ve Gemini Robotics-ER 1.5 olarak adlandırılan bu sistemler, robotların çok adımlı görevleri yerine getirmesine ve gerektiğinde internete bağlanarak bilgi edinmesine olanak sağlıyor.

Robotlara gerçek anlamda problem çözme ve çok adımlı planlama yeteneği kazandıran bu modellerle birlikte robotlar, artık sadece basit işlemler yapmakla sınırlı kalmıyor. Örneğin çamaşırları renklerine göre ayırabiliyor, Londra’daki hava durumuna bakarak valiz hazırlayabiliyor ya da bir bölgenin özel kurallarına uygun şekilde çöp, geri dönüşüm ve kompost ayrımı yapabiliyor. Bu süreçte Gemini Robotics-ER 1.5, robotun çevresini algılayarak gerekli bilgileri Google Arama gibi dijital araçlardan topluyor ve bu verileri doğal dil talimatlarına dönüştürüyor. Ardından Gemini Robotics 1.5, görsel ve dilsel anlayışını kullanarak görevleri adım adım uyguluyor.

Facebook’a Yapay Zekalı Flört Asistanı Geliyor





Meta, kullanıcıların partner arayışını kolaylaştırmak için Türkiye’de aktif olmayan Facebook Dating hizmetine yeni bir yapay zeka asistanı eklediğini duyurdu. Şirket, bu özelliğin kişilerin aradığı kriterlere daha uygun eşleşmeler bulmasına yardımcı olacağını belirtiyor Kullanıcılar, örneğin “teknolojiyle ilgilenen Berlin’de yaşayan biri” gibi özel taleplerini yapay zekaya yöneltebilecek veya profillerini geliştirmek için öneriler alabilecek. Konuya dair detaylara ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu Hafta Tanıtılan Üretken Yapay Zeka Araçları

Google Veo 3'e Çin'den rakip geldi. Alibaba tarafından çıkarılan Wan 2.5-preview, sesli videolar üretebilmesiyle Veo 3'e ciddi bir rakip olacak. Üstelik paylaşılan ilk demolar, Wan 2.5'un hem görüntü hem de ses tarafında epey becerikli olduğunu gösteriyor. Üstelik bu yeni "preview" modeli ücretsiz

ByteDance'in açık kaynak kodlu olarak yayınlandığı yeni üretken yapay zekası Lynx, referans olarak verdiğiniz görseli kullanarak istediğiniz şekilde videolar üretebiliyor.

ByteDance'in bu hafta yayınladığı bir diğer araç da OmnıInsert oldu. OmniInsert istediğiniz bir karakteri ya da objeyi var olan bir videoya eklemenizi sağlıyor.

Nvidia tarafından paylaşılan Lyra, verdiğiniz görselleri 3 boyutlu sahnelere dönüştürebiliyor:

Milyarlar harcandı, yapay zekayı durduran tek şey halen para 5 gün önce eklendi

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Microsoft, Microsoft 365 Copilot ’a Anthropic’in Claude modellerini eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Claude, öncelikle Copilot’un Researcher aracı ve Copilot Studio isimli yapay zeka ajan geliştirme aracına entegre ediliyor.

’a Anthropic’in Claude modellerini eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Claude, öncelikle Copilot’un Researcher aracı ve Copilot Studio isimli yapay zeka ajan geliştirme aracına entegre ediliyor. Son dönemin en dikkat çekici yapay zekâ modellerinden olan Gemini 2.5 Flash Image (ya da daha çok bilinen adıyla Nano Banana), Photoshop'un beta sürümüne entegre edildi. Photoshop’un Generative Fill özelliğinde artık Nano Banana modeli de kullanılabiliyor.

modeli de kullanılabiliyor. Apple, yeni yapay zekalı Siri ’yi test etmek amacıyla “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Apple'ın bu sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamadığı belirtiliyor.

’yi test etmek amacıyla “Veritas” kod adlı ChatGPT benzeri bir uygulama geliştirdi. Apple'ın bu sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamadığı belirtiliyor. OpenAI, Oracle ve SoftBank, ABD’de kurulan beş yeni veri merkeziyle, yapay zeka odaklı Stargate projesinin kapasitesini 7 GW’a çıkardı.Stargate girişimi, özel sektör eliyle 500 milyar dolara varan yapay zeka altyapısı yatırımını öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 29 Eylül 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: