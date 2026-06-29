AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
OpenAI, Mythos'tan güçlü GPT-5.6 ailesini tanıttı
Ailenin en güçlü modeli olan GPT-5.6 Sol, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. GPT-5.6 Terra, GPT-5.5'e benzer performansı yaklaşık iki kat daha düşük maliyetle sunmayı hedeflerken GPT-5.6 Luna ise yüksek hacimli uygulamalar için geliştirilen şirketin en ekonomik modeli konumunda bulunuyor.
OpenAI'ın yeni sesli modeli Bidi 1 sızdı; ChatGPT artık çok daha akıcı konuşacak
Test raporlarında yer alan bilgilere göre GPT-Bidi-1, uzun konuşmalarda bağlamı koruma konusunda da önemli iyileştirmeler sunacak. GPT-Bidi-1 şimdiden ChatGPT uygulamasını kullanan bazı kullanıcılara sunulmaya başlanmış durumda. Bu da modelin resmi olarak tanıtılmasının çok yakın olduğuna işaret ediyor.
Anthropic Mythos, ABD'nin dijital kalesine girdi
NSA, yani Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD'nin siber güvenlikten sorumlu en önemli kurumu. Devletin en hassas iletişim ağlarını, askerî sistemlerini ve gizli verilerini korumakla görevli. Bu yüzden NSA'nın güvenlik sistemlerini aşabilmek, siber güvenlik dünyasında ulaşılması en zor hedeflerden biri olarak görülüyor. Mythos'un bu duvarı saatler içinde aşmış olması, ABD hükûmeti tarafından neden yasaklandığını da açıklıyor.
OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno
Çip, yapay zeka eğitiminden ziyade çıkarım işlemlerine odaklanıyor. Başka bir ifadeyle, ChatGPT'ye yöneltilen soruların yanıtlanması veya Codex gibi yapay zeka ajanlarının çalıştırılması sırasında gerekli hesaplamaları gerçekleştiriyor. Broadcom CEO'su Hock Tan, Jalapeno'nun performans açısından Nvidia'nın Blackwell mimarili işlemcileri ve Google'ın TPU çözümleriyle aynı seviyede olduğunu söylüyor.
Alibaba'dan yapay zekânın artan yükü için yeni çözüm: Gece kullanmak daha ucuz olacak
Kullanıcılar gün içinde görevlerini planlayıp, kapsamlı iş akışlarını geceye zamanlayarak sisteme bırakabiliyor. Bu noktada QoderWork, bir tür dijital asistan gibi hareket ederek verilen komutları arka planda otonom şekilde yürütüyor ve sabah saatlerine gelindiğinde tamamlanmış sonuçları kullanıcıya sunuyor.
Google, Meta'nın Gemini kullanımına sınırlama getiriyor
Habere göre bu durumdan etkilenen tek şirket Meta değil. Google Cloud hizmetlerini kullanan başka müşteriler de benzer kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Ancak Meta'nın talebinin olağanüstü yüksek olması nedeniyle en büyük etkiyi yaşayan şirketin Meta olduğu ifade ediliyor. Yaşanan kapasite sıkıntısı nedeniyle Meta'nın çalışanlarından yapay zekâ kullanımında daha verimli davranmaları istendiği belirtiliyor.
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
ByteDance (TikTok'un sahibi olan şirket) tarafından yayınlanan Seedance 2.5, AI ile video üretme konusunda çıtayı daha da yükseltiyor. Ayrıca AI ile video düzenleme konusunda da piyasadaki en iyi modellerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bu hafta Alibaba da yeni video üretme aracı Happy Horse 1.1'ı tanıttı.
AI ile görsel üretme tarafında bu haftanın öne çıkan modeli ise Krea 2 oldu. Krea 2 hem gerçekçi görseller oluşturma, hem de farklı tasarım stillerini yansıtma konusunda piyasadaki en iddialı modellerden.
Alibaba tarafından tanıtılan Wan Streamer, AI ajanları ile gerçek bir kişi gibi görüntülü konuşma yapıp gerçek zamanlı olarak sohbet etmeyi mümkün hâle getiriyor.
DomainShuttle, referans olarak verdiğiniz görselleri alıp video içinde kullanabiliyor. Görseldeki obje ya da kişilerin videoya nasıl entegre edileceği yazılı komutlarla dikte edilebiliyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- Ford, yapay zekâyla değiştirdiği deneyimli mühendisleri tekrar işe almak zorunda kaldı. Şirket, kalite sorunlarının azalması ve JD Power sıralamasındaki yükselişte bu çalışanların kritik rol oynadığını açıkladı.
- Yapay zekâ uygulamalarının bir sonraki evrimi olarak görülen AI ajanları, kendilerine has dijital kimliklere sahip olacak. Estonya'dan sonra Çin de bunun için ilk adımları atmaya başladı.
- Elon Musk, SpaceX'in 1 milyon yapay zekâ uydusundan oluşacak ağının adını Starmind olarak duyurdu. Bu uydular, veri merkezleri gibi çalışarak yapay zekâyı uzaya taşıyacak.
- Yapay zekânın mimarlarından biri olarak tanınan Yann LeCun, sektörün mevcut iş modelinin sürdürülemez olduğunu söylerken, özellikle Elon Musk'ın xAI girişimini başarısız olarak nitelendirdi.
- Anthropic, Alibaba'nın Claude'un yeteneklerini kendi yapay zekâ modeline aktarmak amacıyla 25 bin sahte hesap üzerinden milyonlarca sorgu gerçekleştirdiğini iddia etti.
- OpenAI, teknoloji piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle halka arzını bir yıl erteirmeyi değerlendiriyor.
- Google, ilk kez bir film stüdyosuna yatırım yaparak A24 ile iş birliği yapacağını duyrdu. Bu ortaklık kapsamında Hollywood'a yönelik yeni yapay zekâ teknolojileri geliştirilecek.
- Kapwing tarafından yapılan araştırmaya göre TikTok'ta yeni kullanıcılara gösterilen videoların yüzde 59'u yapay zekâ tarafından üretiliyor. Çocuk içeriklerinde bu oran yüzde 97'ye kadar çıkıyor.
- SpaceX, veri merkezi kapasitesini dış müşterilere kiralamaya devam ediyor. Reflection AI ile yapılan anlaşma kapsamında şirket, toplamda 6,3 milyar dolar gelir üretecek.
- Güney Kore, yapay zeka ve çip yarışında vitesi yükseltti. Samsung ve SK Hynix öncülüğünde açıklanan 875 milyar dolarlık yatırım planı, ülkenin teknoloji geleceğini şekillendirecek.
- Yeni Apple TV ve HomePod'lar Siri AI ile geliyor. tvOS 27 kodlarında yeni Apple TV 4K ve HomePod'ların Siri AI ile geleceğine dair bilgilere rastlandı.
- Çinli e-ticaret devi JD.com'un kurucusu Richard Liu, gelecekte paket teslimatlarını robotların yapacağını söyledi. Sadece JD'de 700 bin kuryenin yerini robotların alması bekleniyor.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş