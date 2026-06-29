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    AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026)

    Yapay zekâ dünyasında bu hafta neler yaşandı; yeni neler tanıtıldı? "AI Günlükleri" serimizde, hızla büyüyen bu alanda neler olup bittiğini haftalık olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

    Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

    Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

    OpenAI, Mythos'tan güçlü GPT-5.6 ailesini tanıttı

    OpenAI, Mythos'tan güçlü GPT-5.6 ailesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli ailesi GPT-5.6'yı sınırlı ön izleme kapsamında duyurdu. Sol, Terra ve Luna isimlerini taşıyan üç farklı modelden oluşan aile, performans, maliyet ve hız açısından farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. OpenAI, bu modellerin Anthropic'in çok konuşulan Mythos'unu bile performans testlerinde geçtiğini açıkladı. Nitekim Beyaz Saray'ın bu model ailesine yaklaşımı da öyle oldu. Aynı Mythos gibi GPT-5.6'nın herkese açık hâle getirilmesi de yasaklandı. GPT-5.6 modeli, Trump yönetiminin talebiyle ilk etapta yalnızca sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulacak.

    Ailenin en güçlü modeli olan GPT-5.6 Sol, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. GPT-5.6 Terra, GPT-5.5'e benzer performansı yaklaşık iki kat daha düşük maliyetle sunmayı hedeflerken GPT-5.6 Luna ise yüksek hacimli uygulamalar için geliştirilen şirketin en ekonomik modeli konumunda bulunuyor.

    OpenAI'ın yeni sesli modeli Bidi 1 sızdı; ChatGPT artık çok daha akıcı konuşacak

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gelen sızıntılar, OpenAI'ın "GPT-Bidi-1" adını taşıyan yeni bir ses modelini test etmeye başladığını ortaya çıkardı."Bidi" adı ise "bidirectional" yani çift yönlü tasarımdan geliyor. Bu yaklaşım sayesinde yapay zekâ aynı anda hem konuşabiliyor hem de kullanıcıyı dinlemeyi sürdürebiliyor. Böylece sohbet sırasında yaşanan kesintiler veya konu değişiklikleri çok daha doğal bir şekilde ele alınabiliyor.

    Test raporlarında yer alan bilgilere göre GPT-Bidi-1, uzun konuşmalarda bağlamı koruma konusunda da önemli iyileştirmeler sunacak. GPT-Bidi-1 şimdiden ChatGPT uygulamasını kullanan bazı kullanıcılara sunulmaya başlanmış durumda. Bu da modelin resmi olarak tanıtılmasının çok yakın olduğuna işaret ediyor.

    Anthropic Mythos, ABD'nin dijital kalesine girdi

    Anthropic Mythos, ABD'nin dijital kalesine girdi Tam Boyutta Gör
    Anthropic'in "yanlış ellere geçerse tehlikeli olabilir" diyerek henüz kamuya açık hâlde yayınlamadığı Mythos modeli, yapabildikleriyle uzmanları korkutmaya devam ediyor. Mythos'un gizli bir güvenlik testi sırasında NSA'nın kritik sistemlerinin neredeyse tamamına yalnızca birkaç saat içinde sızmayı başardığı iddia ediliyor. Üstelik bu iddia doğrudan bir ABD senatöründen geliyor.

    NSA, yani Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD'nin siber güvenlikten sorumlu en önemli kurumu. Devletin en hassas iletişim ağlarını, askerî sistemlerini ve gizli verilerini korumakla görevli. Bu yüzden NSA'nın güvenlik sistemlerini aşabilmek, siber güvenlik dünyasında ulaşılması en zor hedeflerden biri olarak görülüyor. Mythos'un bu duvarı saatler içinde aşmış olması, ABD hükûmeti tarafından neden yasaklandığını da açıklıyor.

    OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno

    OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno Tam Boyutta Gör
    OpenAI, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk özel yapay zeka işlemcisini resmi olarak tanıttı. Broadcom ile ortak geliştirilen "Jalapeño" adlı yeni çip, ChatGPT ve Codex gibi üretken yapay zeka hizmetlerinde kullanıcı isteklerini işlemek için tasarlandı. Şirket, yeni işlemcinin hem performansı artırmasını hem de Nvidia GPU'larına olan bağımlılığı azaltmasını hedefliyor.

    Çip, yapay zeka eğitiminden ziyade çıkarım işlemlerine odaklanıyor. Başka bir ifadeyle, ChatGPT'ye yöneltilen soruların yanıtlanması veya Codex gibi yapay zeka ajanlarının çalıştırılması sırasında gerekli hesaplamaları gerçekleştiriyor. Broadcom CEO'su Hock Tan, Jalapeno'nun performans açısından Nvidia'nın Blackwell mimarili işlemcileri ve Google'ın TPU çözümleriyle aynı seviyede olduğunu söylüyor.

    Alibaba'dan yapay zekânın artan yükü için yeni çözüm: Gece kullanmak daha ucuz olacak

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Alibaba Cloud, QoderWork için “Peak Valley Token” sistemini duyurdu. Diğer şirketlere de örnek olabilecek bu modelde, gece saatlerindeki yapay zekâ işlemlerine indirim uygulanıyor. Böylece veri merkezlerinin karşılamakta zorlandığı iş yükünün daha verimli şekilde dağıtılması hedefleniyor. Gece 22:00 ile sabah 08:00 arasında geçerli olan bu indirimli kullanım döneminde, sistem otomatik olarak daha düşük fiyatlandırma uyguluyor.

    Kullanıcılar gün içinde görevlerini planlayıp, kapsamlı iş akışlarını geceye zamanlayarak sisteme bırakabiliyor. Bu noktada QoderWork, bir tür dijital asistan gibi hareket ederek verilen komutları arka planda otonom şekilde yürütüyor ve sabah saatlerine gelindiğinde tamamlanmış sonuçları kullanıcıya sunuyor.

    Google, Meta'nın Gemini kullanımına sınırlama getiriyor

    Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâyı besleyen veri merkezlerinin artan iş yükü Google'ı da harekete geçirdi. Ancak Google, Alibaba'dan oldukça farklı bir yaklaşım benimsedi. Financial Times'ın haberine göre Google, Meta'nın Gemini yapay zekâ modellerini kullanmasına sınır getirdi. Bunun nedeni ise Meta'nın talep ettiği işlem kapasitesinin, Google'ın sağlayabileceğinin üzerine çıkması.

    Habere göre bu durumdan etkilenen tek şirket Meta değil. Google Cloud hizmetlerini kullanan başka müşteriler de benzer kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Ancak Meta'nın talebinin olağanüstü yüksek olması nedeniyle en büyük etkiyi yaşayan şirketin Meta olduğu ifade ediliyor. Yaşanan kapasite sıkıntısı nedeniyle Meta'nın çalışanlarından yapay zekâ kullanımında daha verimli davranmaları istendiği belirtiliyor.

    Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

    ByteDance (TikTok'un sahibi olan şirket) tarafından yayınlanan Seedance 2.5, AI ile video üretme konusunda çıtayı daha da yükseltiyor. Ayrıca AI ile video düzenleme konusunda da piyasadaki en iyi modellerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Bu hafta Alibaba da yeni video üretme aracı Happy Horse 1.1'ı tanıttı.

    AI ile görsel üretme tarafında bu haftanın öne çıkan modeli ise Krea 2 oldu. Krea 2 hem gerçekçi görseller oluşturma, hem de farklı tasarım stillerini yansıtma konusunda piyasadaki en iddialı modellerden.

    Alibaba tarafından tanıtılan Wan Streamer, AI ajanları ile gerçek bir kişi gibi görüntülü konuşma yapıp gerçek zamanlı olarak sohbet etmeyi mümkün hâle getiriyor.

    DomainShuttle, referans olarak verdiğiniz görselleri alıp video içinde kullanabiliyor. Görseldeki obje ya da kişilerin videoya nasıl entegre edileceği yazılı komutlarla dikte edilebiliyor.

    Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

    • Ford, yapay zekâyla değiştirdiği deneyimli mühendisleri tekrar işe almak zorunda kaldı. Şirket, kalite sorunlarının azalması ve JD Power sıralamasındaki yükselişte bu çalışanların kritik rol oynadığını açıkladı.
    • Yapay zekâ uygulamalarının bir sonraki evrimi olarak görülen AI ajanları, kendilerine has dijital kimliklere sahip olacak. Estonya'dan sonra Çin de bunun için ilk adımları atmaya başladı.
    • Elon Musk, SpaceX'in 1 milyon yapay zekâ uydusundan oluşacak ağının adını Starmind olarak duyurdu. Bu uydular, veri merkezleri gibi çalışarak yapay zekâyı uzaya taşıyacak.
    • Yapay zekânın mimarlarından biri olarak tanınan Yann LeCun, sektörün mevcut iş modelinin sürdürülemez olduğunu söylerken, özellikle Elon Musk'ın xAI girişimini başarısız olarak nitelendirdi.
    • Anthropic, Alibaba'nın Claude'un yeteneklerini kendi yapay zekâ modeline aktarmak amacıyla 25 bin sahte hesap üzerinden milyonlarca sorgu gerçekleştirdiğini iddia etti.
    • OpenAI, teknoloji piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle halka arzını bir yıl erteirmeyi değerlendiriyor.
    • Google, ilk kez bir film stüdyosuna yatırım yaparak A24 ile iş birliği yapacağını duyrdu. Bu ortaklık kapsamında Hollywood'a yönelik yeni yapay zekâ teknolojileri geliştirilecek.
    • Kapwing tarafından yapılan araştırmaya göre TikTok'ta yeni kullanıcılara gösterilen videoların yüzde 59'u yapay zekâ tarafından üretiliyor. Çocuk içeriklerinde bu oran yüzde 97'ye kadar çıkıyor.
    • SpaceX, veri merkezi kapasitesini dış müşterilere kiralamaya devam ediyor. Reflection AI ile yapılan anlaşma kapsamında şirket, toplamda 6,3 milyar dolar gelir üretecek.
    • Güney Kore, yapay zeka ve çip yarışında vitesi yükseltti. Samsung ve SK Hynix öncülüğünde açıklanan 875 milyar dolarlık yatırım planı, ülkenin teknoloji geleceğini şekillendirecek.
    • Yeni Apple TV ve HomePod'lar Siri AI ile geliyor. tvOS 27 kodlarında yeni Apple TV 4K ve HomePod'ların Siri AI ile geleceğine dair bilgilere rastlandı.
    • Çinli e-ticaret devi JD.com'un kurucusu Richard Liu, gelecekte paket teslimatlarını robotların yapacağını söyledi. Sadece JD'de 700 bin kuryenin yerini robotların alması bekleniyor.
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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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