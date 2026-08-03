Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

OpenAI'ın kontrolden çıkan yapay zekâsının yankıları sürüyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, dahili güvenlik testleri sırasında kontrolden çıkarak Hugging Face'in sistemlerine sızan otonom yapay zekâ ajanıyla ilgili yeni ayrıntılar paylaştı. OpenAI, olayın yalnızca Hugging Face'i etkilemediğini, yapay zeka ajanının dört farklı hizmette bulunan toplam dört hesabı da ele geçirdiğini duyurdu.

Yapılan incelemeye göre ajan, internette açıkta bulunan giriş bilgilerini kullanarak bu hesaplara erişim sağladı ve saldırının farklı aşamalarında bunlardan yararlandı. OpenAI, söz konusu hesapların hangi şirket veya kuruluşlara ait olduğunu açıklamadı. Ancak bu ek ihlallerin, Hugging Face'te yaşanan platform düzeyindeki güvenlik ihlali kadar büyük veya ciddi sonuçlar doğurmadığını belirtti. OpenAI, söz konusu araştırma modelinin tamamen devre dışı bırakıldığını, şifrelendiğini ve araştırmacıların erişimine kapatıldığını duyurdu.

Claude ile yapılan konuşmalar Google'da listelendi

Anthropic'in sohbet botu Claude'un paylaşılan sohbet bağlantıları, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kısa süreliğine Google arama sonuçlarında görüntülendi. Hata sonucunda, normalde yalnızca bağlantıya sahip kişilerin erişebilmesi beklenen bazı sohbetler herkese açık hale geldi. Bu sayfaların normalde arama motorları tarafından dizine eklenmemesi için kullanılan "noindex" etiketiyle korunması gerekiyordu. Ancak bazı sayfalarda bu etiketin bulunmaması veya doğru şekilde uygulanmaması nedeniyle Google bu bağlantıları indeksledi.

Google, Nobel ödüllü AlphaFold projesini sonlandırdı

Tam Boyutta Gör Google, bilim dünyasında çığır açan AlphaFold'un arkasındaki ekibi büyük ölçüde dağıttı. Şirket, çalışanların önemli bir kısmını Gemini odaklı projelere kaydırırken bazı kilit isimler ise şirketten ayrıldı.

Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaFold, proteinlerin yalnızca amino asit dizilerine bakarak üç boyutlu yapılarını dakikalar içinde yüksek doğrulukla tahmin edebilen bir yapay zekâ sistemi olarak öne çıkmıştı. Bu teknoloji sayesinde yıllar sürebilen analizler çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilir hale gelmişti. 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ile projenin önemli isimlerinden John Jumper'a kazandıran AlphaFold, ilaç keşfi, aşı geliştirme ve Alzheimer ile Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarda protein yapılarındaki değişimlerin incelenmesi gibi pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor.

Microsoft açıkladı: Copilot için “süper uygulama” geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot'un sohbet, kod geliştirme ve otonom yapay zeka (agentic AI) yeteneklerini tek çatı altında toplayacak yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. CEO Satya Nadella, yeni uygulamanın hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları hedefleyeceğini ve bu yıl içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Satya Nadella, Copilot'un artık yalnızca bir sohbet botu olmaktan çıktığını belirtti. Nadella'ya göre platform, sohbet odaklı deneyimden "Cowork" ve "Autopilots" olarak adlandırılan daha gelişmiş yapay zeka iş akışlarına doğru evriliyor.

Ünlü analist Apple'ın yeniden yükselişini AI balonuna bağladı: "Apple çöküşü uzaktan izleyecek"

Tam Boyutta Gör Bu hafta değeri 5 trilyon doları aşan Apple'ın yeniden yükselişini değerlendiren ünlü analist Ed Zitron, bu yükselişi artan AI balonu endişelerine bağladı. Zitron'a göre Apple'ın bu alana rakipleri kadar büyük yatırımlar yapmaması, bir dönem büyük bir eksiklik gibi görülse de şimdi şirketin avantajına işliyor. Zitron, "AI balonu patladığında Apple bir kenarda oturup her şeyin yanıp kül olmasını uzaktan izleyecek." diyor.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Bugüne kadar çıkan belki de en etkileyici video üretme aracı olan Seedance 2.5, bu hafta itibarıyla kullanıma sunuldu.

Anthropic, yeni yapay zekâ modeli Claude Opus 5'i yayınladı. Yeni model, büyük performans sıçraması yerine daha verimli çalışmayı ve aynı maliyetle daha yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Alibaba, yeni açık kaynak modeli Qwen3.8-Max'i tanıttı. 2.4 trilyon parametreli bu devasa bu model, OpenAI ve Anthropic'in en üst modellerine neredeyse denk performans sunuyor.

Google, Gemini Robotics 2'yi duyurdu. Yeni model, daha karmaşık görevleri yerine getirebilen, çevresindeki değişimleri anlık olarak analiz edebilen ve diğer robotlarla koordineli çalışabilen robotların önünü açıyor.

ID V2V, tek bir kare üzerinde yaptığınız değişiklikleri tüm videoyaya yayarak, videonun tarzını ve görsel stilini kolaylıkla değiştirmenizi sağlıyor.

Ideogram Object Remover, bir görselden istediğiniz objeyi kaldırmanızı sağlıyor.

Redesign, bir görseldeki katmanları ayırarak ayrı ayrı düzenlemenize olanak sağlıyor.

AMD, tamamen kendi çipleriyle geliştirdiği Instella ile Nvidia sistemleri olmadan da güçlü yapay zekâlar geliştirilebileceğini gösterdi.

Yapay zekalar ‘Memento’ filmindeki gibi geleceğe not bırakıyor! 1 hf. önce eklendi

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Kimi K3 ile ses getiren Moonshot AI, kısa sürede 35 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

ile ses getiren Moonshot AI, kısa sürede 35 milyar dolar değerlemeye ulaştı. OpenAI , GPT-5.6 Luna modelinin token fiyatlarını yüzde 80'e varan oranda düşürerek, Çinli yapay zekâ şirketlerinin yükselişine karşı güçlü bir hamle yaptı.

, GPT-5.6 Luna modelinin token fiyatlarını yüzde 80'e varan oranda düşürerek, Çinli yapay zekâ şirketlerinin yükselişine karşı güçlü bir hamle yaptı. ChatGPT artık ünlü yazarların tarzını taklit etmeyi reddediyor.

artık ünlü yazarların tarzını taklit etmeyi reddediyor. IBM 'in bu hafta yayınladığı rapor, veri ihlallerinin dörtte birnini artık yapay zekâ destekli saldırılardan kaynaklandığını ortaya koydu.

'in bu hafta yayınladığı rapor, veri ihlallerinin dörtte birnini artık yapay zekâ destekli saldırılardan kaynaklandığını ortaya koydu. Nvidia, Microsoft ve SpaceX 'in de aralarında bulunduğu teknoloji devleri, yapay zekâ güvenliği için yeni bir ittifak kurdu.

ve 'in de aralarında bulunduğu teknoloji devleri, yapay zekâ güvenliği için yeni bir ittifak kurdu. Meta 'nın yapay zekâ faturası kabardı: Nakit akışı yüzde 91 düştü.

'nın yapay zekâ faturası kabardı: Nakit akışı yüzde 91 düştü. Google, AI destekli görsel üretim özelliği Nano Banana 2’yi Google Earth ’e entegre ettikten yalnızca kısa bir süre sonra özelliği geri çekme kararı aldı.

’e entegre ettikten yalnızca kısa bir süre sonra özelliği geri çekme kararı aldı. Google Gemini ve Fatih Terim ortak programa başlıyor. "Terim Deneyimi"adındaki yeni YouTube serisinde sorunlara yapay zekâ ile çözüm önerileri aranacak.

ve ortak programa başlıyor. "Terim Deneyimi"adındaki yeni YouTube serisinde sorunlara yapay zekâ ile çözüm önerileri aranacak. MediaTek, AI veri merkezi pazarındaki büyümeden daha fazla pay almak için 5 milyar dolarlık finansman planını onayladı. Şirket, 2027 yılına kadar pazarda yüzde 15-20 pay hedefliyor.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (3 Ağustos 2026)

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