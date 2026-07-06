AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (6 Temmuz 2026)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Anthropic'in Gelişmiş Yapay Zekâları Mythos 5 ve Fable 5 Yeniden Kullanıma Açıldı

Tam Boyutta Gör ABD hükümeti, Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 yapay zekâ modellerine uygulanan erişim kısıtlamasını kaldırdı. Anthropic'in "yanlış ellerde tehlikeli olabilir" dediği Mythos adlı yapay zekâsının belli kısıtlamalarla sulandırılmış versiyonu olan bu modeller, güvenlik endişeleri sebebiyle çıktıktan hemen sonra yasaklanmıştı.

AI uzmanları endişeli: "Yapay zekâda Çernobil felaketinin bir benzeri yaklaşıyor"

Tam Boyutta Gör Nitekim ABD ve Çin'deki önde gelen yapay zekâ araştırmacıları, bu hafta düzenlenen ortak bir konferansta AI ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. MIT'de görev yapan bilgisayar bilimcisi Stephen Casper, sektörün en büyük korkularından birinin yapay zekânın kendi "Çernobil anını" yaşaması olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kontrolsüz bir şekilde gelişmeye devam eden yapay zekânın, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açacak büyük bir felakete sebep olmasından endişe ediyor.

Konferansta gündeme taşınan endişelerden biri de böyle bir olayın kamuoyunun yapay zekâya olan güvenini kalıcı olarak sarsacağı oldu. Nasıl ki 1986'daki Çernobil nükleer felaketi nükleer enerjiye yönelik bakışı onlarca yıl boyunca etkilediyse, benzer ölçekte yaşanacak bir yapay zekâ felaketinin de bu teknolojinin gelişimini uzun yıllar sekteye uğratabileceği düşünülüyor.

İnsan Gibi Görünen "Arkadaş Robot" Satışa Çıktı

Çin merkezli robotik şirketi UBTech, insan benzeri görünümü ve yapay zeka destekli sohbet yetenekleriyle dikkat çeken yeni "U1" adlı yardımcı robotunu tanıttı. Şirket, U1'i "dünyanın seri üretime uygun ilk tam boyutlu ve ultra gerçekçi insansı robotu" olarak tanımlıyor. Robotlar, gerçekçi cilt kaplamaları, özelleştirilebilir yüz hatları ve yapay zeka destekli konuşma özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılarla sohbet edebilen U1, zamanla sahibini tanıyabiliyor, stres veya yorgunluk belirtilerini algılayarak destekleyici konuşmalar yapabiliyor ve ilaç hatırlatmaları gibi günlük görevlerde yardımcı olabiliyor.

U1'in temel modeli 119.800 yuan (17.600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, daha gelişmiş özelliklere sahip "Ultra" sürümünün fiyatı 990.000 yuanı (145.700 dolar) buluyor.

OpenAI'ın İlk Donanımı Makro Klavye oldu: Codex Micro

Şirket, AI destekli kod yazma aracı Codex için geliştirilen "Codex Micro" adlı makro klavyeyi 15 Temmuz'da piyasaya süreceğini duyurdu. X üzerinden paylaşılan kısa tanıtım videosunda kare formdaki cihazın üzerinde çeşitli fiziksel tuşların yer aldığı görülüyor.

Bu ürün, şirketin ilk donanımı olsa da Sam Altman ve eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın birlikte geliştirdiği yapay zeka cihazı değil. Codex Micro, mekanik klavyeler ve programlanabilir makro pad'ler üreten Work Louder iş birliğiyle geliştirildi.

Android Halo Geliyor: Yapay Zekâ Ajanları Kullanıcıyla Sürekli İletişimde Olacak

Google, Android cihazlarda AI ajanlarını daha görünür ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan yeni özelliği Android Halo hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Şirket, özelliğin yapay zekâ destekli görevlerin arka planda yürütülmesini sağlarken kullanıcıların süreçten haberdar olmasına imkan vereceğini belirtti.

Android Halo'nun durum çubuğunda özel bir alanı olacak. Bu alan sayesinde Gemini ve diğer AI ajanları, arka planda çalışırken kullanıcılara görevlerin durumu hakkında bilgi verebilecek ve gerektiğinde geri bildirim isteyebilecek.

Cloudflare, AI Şirketlerini Kullandıkları İçerikler İçin Para Ödemeye Zorlayacak

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ botlarının internet sitelerini nasıl tarayacağına ilişkin kuralları değiştiren Cloudflare, yayıncılara hem daha fazla kontrol hem de içeriklerinden gelir elde etme fırsatı sunacak.

Cloudflare kullanan internet siteleri, 15 Eylül'den itibaren reklam bulunan sayfalarda yapay zekâ tarafından gerçekleştirilen taramaları varsayılan olarak engelleyecek. Yayıncılar isterse bunu kaldırabilecek ya da sadece reklam içeren sayfalarla sınırlı tutabilecek. Buna karşın geleneksel arama motorlarının sayfaları indekslemesine izin verilmeye devam edilecek. Bunun yanında Cloudflare, yayıncıların yapay zekâ şirketlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilmesi için yeni analiz araçları da sunacak. Bu araçlar sayesinde internet sitesi sahipleri hangi yapay zekâ şirketlerinin sitelerini taradığını, bunu ne sıklıkla yaptığını ve buna karşılık ilgili şirketlerin sitelerine gerçekten kullanıcı yönlendirip yönlendirmediğini görebilecek.

Şirketler Yapay Zekaları Artık Mağara Adamı Gibi Konuşturuyor 4 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Anthropic, bazı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yeni yapay zekâ modeli Claude Sonnet 5'i tanıttı. Şirket, modelin Opus 4.8'e yakın performansı daha düşük maliyetle sunduğunu açıkladı.

Meta, kullanıcıların yapay zekâ yardımıyla mini oyunlar oluşturmasını sağlayan Pocket uygulamasını bazı ülkelerde sessizce yayınladı.

Google, Gmail için geliştirdiği Gemini destekli sesli arama özelliğini beta kullanıcılarına açtı. Gmail Live ile kullanıcılar, e-postalarını doğal konuşma diliyle sesli komut vererek arayabilecek.

Meta, beyin sinyallerinden gerçek zamanlı metin üretebilen yeni beyin-bilgisayar arayüzü Brain2Qwerty v2'yi tanıttı. Brain2Qwerty v2, beyin aktivitesinin oluşturduğu manyetik alanları ölçen manyetoensefalografi (MEG) teknolojisini kullanıyor. Detayları ilgili haberimizde bulabilirsiniz.

Anthropic, bilim insanlarına yönelik geliştirdiği Claude Science'ı tanıttı. Platform; literatür tarama, veri analizi, görsel oluşturma ve yüksek performanslı hesaplama işlerini tek bir çalışma ortamında bir araya getiriyor.

Google, üretken yapay zekâ modeli Nano Banana'nın çok daha hızlı ve daha verimli çalışan Lite versiyonunu tanıttı.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Anthropic 'in kendi yapay zeka çipini geliştirmek için Samsung ile görüştüğü öne sürüldü.

'in kendi yapay zeka çipini geliştirmek için Samsung ile görüştüğü öne sürüldü. Yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Meta , geliştirmekte olduğu yeni modeli "Watermelon" ile, OpenAI'ın GPT-5.5'ini yakaladığını iddia etti.

, geliştirmekte olduğu yeni modeli "Watermelon" ile, OpenAI'ın GPT-5.5'ini yakaladığını iddia etti. KAIST tarafından yayımlanan yeni rapora göre AI ajanları, ChatGPT gibi sohbet botlarından 136 kat daha fazla enerji tüketiyor.

ChatGPT gibi sohbet botlarından 136 kat daha fazla enerji tüketiyor. AI yatırımlarına karşı tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde OpenAI CEO'su Sam Altman 'dan dikkat çeken bir teklif geldi: Hisselerimizin bir kısmını kamu yararı için devlete devredelim.

'dan dikkat çeken bir teklif geldi: Hisselerimizin bir kısmını kamu yararı için devlete devredelim. Anthropic, yapay zekâyı ilaç geliştirme süreçlerinde kullanmak için yeni bir program başlattı.

Google, görevleri kullanıcı adına yerine getirebilen yeni yapay zekâ asistanı Gemini Spark 'ı macOS kullanıcılarına da sunmaya başladı.

'ı macOS kullanıcılarına da sunmaya başladı. Renault , OpenR Link sistemli araçlarına Google Gemini desteğini sunmaya başladı.

, OpenR Link sistemli araçlarına Google Gemini desteğini sunmaya başladı. Amazon'un yapay zekâ veri merkezleri, elektrik tüketimi ve karbon emisyonlarında yeni rekorlar kırdı.

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