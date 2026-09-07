AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (7 Eylül 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

OpenAI, GPT-6 Astra ile Sınıf Atladı

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-6 Astra’yı kullanıma sundu. Şirket, modeli siber güvenlikten yazılım geliştirmeye, bilimsel çalışmalardan bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda önceki nesillere kıyasla “kuşak atlatan bir sıçrama” olarak tanımlıyor.

Bilgisayar başında birçok görevi kendi başına gerçekleştirebilen model; çevrim içi formları doldurabiliyor, CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncelleyebiliyor ve takvim düzenleyebiliyor. İnternet üzerinde araştırma yapıp sonuçları e-postaya veya belge düzenleyicisine aktarabiliyor. Bilimsel verileri analiz edebiliyor, grafikler oluşturabiliyor, internet sitesi geliştirebiliyor ve hazırlanan sitenin özelliklerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için frontend testleri gerçekleştirebiliyor.

Yapay zekâ token fiyatları rekor seviyelere geriledi

Tam Boyutta Gör Çinli yapay zeka şirketlerinin başlattığı fiyat savaşı küresel piyasayı etkisi altına aldı. Silicon Data tarafından hazırlanan LLM Token Harcama Endeksi, bu hafta 97 sente kadar geriledi. ChatGPT, Gemini, DeepSeek gibi düyük dil modeli tokenlarının piyasadaki kullanım ağırlıklı fiyatını günlük olarak takip eden endeks, böylece oluşturulmasından bu yana geçen bir yıldaki en düşük seviyesine indi.

Daha Mayıs ayında 2,12 dolar ile zirve yapan endeksin üç ay gibi kısa bir sürede neredeyse yüzde 60 düşmesinin başlıca sorumlusu Çin merkezli yapay zekâ şirketleri. DeepSeek, MoonShot AI, Alibaba gibi şirketlerin üst üste yayınladığı büyük dil modelleri, token maliyetlerini hızla aşağı çekerek sektörde dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği, ChatGPT'yi arama motoru sınıfına aldı: Artık daha sıkı denetlenecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nde aylık 45 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan hizmetler, sundukları hizmetin niteliğine göre "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" (VLOP) veya "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru" (VLOSE) olarak sınıflandırılıyor. AB'nin aldığı son kararla birlikte ChatGPT, bundan sonra bu ikinci kategoride değerlendirecek. Yani aynı Google gibi bir arama motoru olarak değerlendirilip, buna göre kurallara tabi olacak.

Diğer yandan Reddit ve Roblox ise VLOP olarak sınıflandırıldı. Bundan sonra her üç platform da Avrupa Birliği'nde çok daha sıkı kurallarla denetlenecek. Detaylara ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nvidia, evde boşta kalan bilgisayarları yapay zeka kümesine dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, evdeki bilgisayarların kullanılmadıkları zamanlardaki işlem gücünü bir araya getiren Personal AI Router (PAIR) adlı aracını duyurdu. Açık kaynak ve ücretsiz şekilde sunulan yazılım, aynı ağ üzerindeki uyumlu bilgisayarları otomatik olarak keşfedip birbirine bağlıyor ve yapay zekâ çıkarım görevleri için ortak bir işlem havuzu oluşturuyor.

Karmaşık görevleri daha küçük parçalara ayıran bu iş akışlarında, farklı bilgisayarların işlem gücünden paralel olarak yararlanılması hedefleniyor. Böylece tüm yükün tek bir ekran kartına binmesi ve işlem sırasında darboğaz oluşması önlenebiliyor.

Üniversite öğrencilerinin üçte biri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor

Tam Boyutta Gör ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, pek çok üniversite öğrencisinin AI yüzünden tercihlerini sorgulamaya başladığını ortaya koydu. CNBC öncülüğünde geçtiğimiz ay ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin neredeyse üçte biri (%31), yapay zekâ yüzünden bölümlerini ya da kariyer planlarını değiştirmeyi düşünüyor.

Eskiden atılmayı düşündüğü sektörde AI yüzünden iş bulamayacağından endişe duyan öğrencilerin yüzde 34'ü yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler yüzünden işe girmeyi düşündükleri şirketlerin değiştiğini söylüyor. AI yüzünden farklı yetenekler kazanmaya çalıştıklarını söyleyen öğrencilerin oranı ise yüzde 45.

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Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Google, Gemini 3.8 Flash ve Flash Cyber'ı duyurdu. Gemini 3.8 Flash, özellikle yazılım geliştirme ve çok adımlı akıl yürütme gerektiren görevlerde epey iddialı.Cyber modeli ise özellikle otonom güvenlik açığı araştırmaları için geliştirildi.

Meta, bugüne kadarki en güçlü modeli olan Muse Spark 1.3'ü yayınladı. Model, performans testlerinde GPT-5.6 Sol'u bile geride bırakarak etkileyici bir performans sergiliyor.

Anthropic, Claude Fable 5.1 ve Mythos 5.1 modellerini tanıttı. Yeni modeller daha güçlü performans sunarken Fable 5.1, yoğun kullanımlarda önceki modele göre yüzde 45’e kadar daha ucuza geliyor.

H3-World, piyasadaki en iyi üretken yapay zekâlardan olan Minimax-H3 ile interaktif dünyalar yaratılmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar bu 3D dünya içerisinde kontrol tuşları ile hareket ediyor.

İnteraktif dünyalar yaratan bir diğer model de Runway tarafından geliştirilen GWM World 2. Bu yeni model, bir görsel ya da yazılı komuttan yola çıkarak interaktif dünyalar yaratabiliyor.

Çiftçilere özel yapay zekâ geliştirildi. John Deere tarafından devreye alınan AI asistanı JD; tarla, makine ve operasyon verilerini analiz ederek çiftçilerin sorularına yanıt veriyor.

Google DeepMind, AI destekli hava durumu tahmin modeli WeatherNext’in yeni sürümü WeatherNext 3’ü duyurdu. Yeni model daha ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü tahminler sunacak.

Google; Gmail, Dokümanlar ve Keep’e sesli AI özellikleri ekledi. Kullanıcılar artık yapay zekayla e-postaları arayabiliyor, belge hazırlayabiliyor ve konuşarak not tutabiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ dünyasının dev platformu Hugging Face ’i 12,9 milyar dolara satın alacaklarını açıkladı.

CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ dünyasının dev platformu ’i 12,9 milyar dolara satın alacaklarını açıkladı. OpenAI'ın siber güvenlik konusunda sıkıntı çıkarabileceği düşünülen AI ajanlarının, daha önce bir Alman sitesini ele geçirdiği ortaya çıktı.

Anthropic'in yapay zekâsı Claude, Apple CarPlay sistemine geldi.

sistemine geldi. New York , yapay zekâyı okullarda 8. sınıfa kadar yasakladı.

, yapay zekâyı okullarda 8. sınıfa kadar yasakladı. Türkiye’de tüm kamu çalışanlarının AI teknolojilerini daha güvenli ve daha etkin kullanabilmesi kamu personeline zorunlu yapay zekâ eğitimi geliyor.

geliyor. 2 milyar dolara Meta'ya satılması Çin tarafından veto edilen Manus AI , yeni bir alıcı aramak yerine yoluna bağımsız bir şirket olarak devam etmeye karar verdi.

, yeni bir alıcı aramak yerine yoluna bağımsız bir şirket olarak devam etmeye karar verdi. Google, Gemini Notebook 'taki günlük kullanım limitlerini kaldırarak yerine işlem gücüne dayalı yeni bir sistem getirdi. Yeni sistemde sabit kullanım sınırları kaldırılacak ve her kullanıcıya haftalık bir "hesaplama bütçesi" tanımlanacak.

'taki günlük kullanım limitlerini kaldırarak yerine işlem gücüne dayalı yeni bir sistem getirdi. Yeni sistemde sabit kullanım sınırları kaldırılacak ve her kullanıcıya haftalık bir "hesaplama bütçesi" tanımlanacak. Pentagon , Grok ve ChatGPT'yi askeri kullanım için devreye aldı.

, Grok ve ChatGPT'yi askeri kullanım için devreye aldı. Micron, GPU'ların doğrudan erişebileceği yeni nesil NAND Flash çözümleri üzerinde çalışmaya başladı.

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