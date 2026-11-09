AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (9 Kasım 2026)

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ dünyasında bu hafta oldukça hareketli gelişmeler yaşandı. Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında başlatılan soruşturma gündeme damga vururken, Anthropic yapay zekânın kendi kendini geliştirme eşiğine geldiği uyarısında bulundu. Ayrıca Apple ve Samsung, Siri ile Galaxy AI araçlarının gelişmiş özelliklerini ücretli yapmaya hazırlanıyor. Steam'deki yeni oyunların yarısını yapay zekâ yapımlarının oluşturması ise sektördeki değişimi gözler önüne seriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Nvidia'da casusluk skandalı! CEO Jensen Huang hakkında soruşturma başlatıldı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyasında yaşanan patlama sayesinde bir anda dünyanın en büyük ve en önemli şirketine dönüşen Nvidia, bu hafta çok konuşulacak bir skandalla gündemde. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yasak ilişki yaşadığını kabul etti. Huang, eşini aldattığını kabul ederek ailesinden, çalışanlardan ve şirket paydaşlarından özür diledi.

Tabii bu iş bir özürle kapanmadı. Nvidia Yönetim Kurulu, bu olayın ortaya çıkması üzerine Jensen Huang hakkında soruşturma başlattı. Diğer yandan yandan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi milletvekillerinin önde gelen isimleri Huang'dan bu ay Kongre'ye gelerek iddialar hakkında bilgi vermesini istedi. Huang şimdilik görevinde kalmaya devam ediyor ama bu olay hem Huang hem Nvidia için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Anthropic uyardı: Yapay zekâ kendi kendini geliştirmeye çok yaklaştı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanına öncülük eden şirketlerden olan Anthropic, özyinelemeli öz gelişim (Recursive Self-Improvement - RSI) noktasına erişmeye oldukça yakın olduklarını açıkladı ve kendi kendini geliştiren yapay zekâlar konusunda kritik bir eşiğin aşılmak üzere olduğu konusunda uyardı.

RSI ile bir yapay zekâ, kendisinden daha gelişmiş modellerin geliştirilmesine katkıda bulunarak kendi yeteneklerini sürekli artırabiliyor. Bu aşamaya geçildiğinde, yapay zekânın gelişiminin daha önce görülmemiş bir hızda ilerlemeye başlayacağı düşünülüyor. Nitekim Anthropic de Ar-Ge çalışmalarında yapay zekâdan giderek daha fazla yararlandığını ve bunun kendi modellerinin gelişim hızını önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

Siri ve Galaxy AI Gibi Araçları Tam Kapasitede Kullanmak Paralı Oluyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta Apple ve Samsung cephesinden gelen benzer haberler, yakında Siri ve Galaxy AI gibi yapay zekâ asistanlarından tam kapasitede faydalanmak için ekstra ödeme yapmamız gerekebileceğini ortaya çıkardı. Samsung, aylık 4.99 dolar fiyatla sunulacak Galaxy AI Premium planını test etmeye başladı. Ücretsiz Galaxy AI seçeneği tamamen ortadan kalkmayacak ama bu kısımda hem tüm özellikler olmayacak hem de bazı kullanım limitleri uygulanacak.

Diğer yandan Apple da Siri AI için benzer bir planı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Apple yöneticilerinini bu hafta yaptığı açıklamalar, Siri AI için gelecekte kullanım sınırı olacağını, daha kapsamlı erişim için ücret ödeme seçeneği sunulacağını doğruladı. Özellikle doğrudan cihaz üzerinden gerçekleştirilmeyen işlemlerin ücretli hâle gelmesi bekleniyor.

Yapay zekâ ile yapılan oyunlar Steam'i istila etti: Her iki oyundan biri AI yapımı

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun kalesi olarak nitelendirebileceğimiz Steam, son dönemde AI yapımları oyunların istilasına uğramış durumda. Üstelik AI oyunlarının yarattığı bu kalabalık, gerçek insanlar tarafından yapılan oyunların (özellikle de bağımsız yapımların) oyunculara ulaşmasını giderek zorlaştırıyor.

Steam'in kamuya açık verilerini analiz eden bir Reddit kullanıcısının paylaştığı grafikler, Ekim 2026'da Steam'e yüklenen oyunların neredeyse yüzde 50'sinde (%49.9) AI'ın parmağı olduğunu ortaya koydu.Üstelik bu oyunların bir kısmı tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş oyunlar. Yapay zekâya adeta seri üretim şeklinde oyun yaptırıp, aralarından birkaçının gelir getirecek kadar popüler olmasını beklemek adeta yeni bir iş koluna dönüşmüş durumda. Bu yüzden şu anda Steam, bu AI oyun dalgasıyla baş etmenin yollarını arıyor. Platforma oyun yükleme sürecine daha sıkı denetimler getirilmesi gündemde.

Google için yapay zeka paradoksa dönüştü 2 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Gemini Omni 1.2 Flash duyuruldu. 15 saniyeye kadar video oluşturabilen model, aşamalı düzenleme, daha tutarlı sahneler ve gelişmiş ses üretimi özellikleriyle geliyor.

OpenAI'ın yeni görsel oluşturma modeli ChatGPT Images 2.6, yapay zekânın görsel oluşturma ve düzenleme yeteneklerini daha da geliştiriyor.

OpenAI'ın bu hafta yayınladığı bir başka model olan GPT‑6 Cyber, adından da anlaşılacağı üzere siber güvenlik tarafına odaklanıyor ve bu alanda dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Model şimdiden Firefox ve Linux gibi yazılımlarda kritik açıklar tespit etmeyi başardı.

Bu hafta yayınlanan iOS 27.3 ile birlikte Siri AI'a Türkçe desteği geldi.

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Kullanıcıların anlık olarak sohbet edebildiği, bir yandan dinlerken bir yandan konuşabilen MOSS Live, kameraya yansıyan görüntüyü de analiz edip kullanıcılara anlık cevaplar ya da öneriler sunabiliyor.

Tencent, görsel akıl yürütme, bilgisayar kontrolü ve gelişmiş yazılım geliştirme yetenekleri sunan açık kaynaklı AI modeli Hy4'ü tanıttı. Açık modeller arasında zirveye oynayan Hy4, yüzde 7,2'ye düşen halüsinasyon oranıyla da dikkat çekiyor. Tencent, bunun en güvenilir AI modellerinden olduğunu iddia ediyor.

Bu hafta çıkan P-H3 Image, piyasadaki en iyi video modellerinden olan Minimax H3'ü alıp görsel oluşturma ve düzenleme aracına dönüştürüyor.

Aina; ekran, joystick ve mikrofon içeren akıllı yüzüğünü tanıttı. 399 dolar fiyat etiketine sahip bu cihaz sayesinde AI asistanlarınızla konuşabiliyor ve yapay zekâya çeşitli görevler verebiliyorsunuz.

Bu hafta yayınlanan RelayVSR, düşük çözünürlüklü videoları upscale etme (görüntü kalitesini arttırma) konusunda dikkat çekici sonuçlar veriyor. Çözünürlüğü dört kat artırabilen RelayVSR, özellikle hızıyla dikkat çekiyor.

FlowHMR, motion capture (hareket yakalama) teknolojisine yeni bir boyut kazandırıyor. Özel bir kamera ya da yeşil ekran gibi ekipmanlara ihtiyaç duymadan, doğrudan videodan karakter hareketlerinin animasyonlarını çıkaran bu AI, robotların daha insansı hâle getirilmesi gibi alanlarda faydalı olabilir.

Yapay zekâ, Need For Speed Underground 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle getirdi. Chrome ve Firefox gibi yaygın olarak kullanılan internet tarayıcıları üzerinden oynanabilen projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

ChatGPT geliştiricisi OpenAI , 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştığı yeni yatırım turunda 11 milyar dolar topladı.

, 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaştığı yeni yatırım turunda 11 milyar dolar topladı. Sam Altman , RAM tartışmasının ardından X'te adını 'Ram Altman' olarak değiştirdi.

, RAM tartışmasının ardından X'te adını 'Ram Altman' olarak değiştirdi. OpenAI, ChatGPT üzerinden gerçekleştirilen web aramalarının hacminin Google'ın toplam arama trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştığını açıkladı.

üzerinden gerçekleştirilen web aramalarının hacminin Google'ın toplam arama trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştığını açıkladı. Apple, Siri 'yi yapay zekâ ajanına dönüştürmek için harekete geçti. Siri, üçüncü taraf uygulamalarda işlem yapabilen ve uzun süreli görevleri kullanıcı adına yürütebilen bir AI ajanına dönüşebilir.

'yi yapay zekâ ajanına dönüştürmek için harekete geçti. Siri, üçüncü taraf uygulamalarda işlem yapabilen ve uzun süreli görevleri kullanıcı adına yürütebilen bir AI ajanına dönüşebilir. OpenAI Başkanı Greg Brockman, yapay zekanın 18 ay içinde sağlık alanında büyük atılımlar yapacağını ve gelecekte ölümün bile bir tercih haline gelebileceğini öne sürdü.

Başkanı Greg Brockman, yapay zekanın 18 ay içinde sağlık alanında büyük atılımlar yapacağını ve gelecekte ölümün bile bir tercih haline gelebileceğini öne sürdü. Google'ın çatı şirketi Alphabet , Qualcomm 'a yaklaşık 548 milyon dolar yatırım yaptı.

, 'a yaklaşık 548 milyon dolar yatırım yaptı. Yapay zekâ için dünyanın ilk 800V güç sistemi Çin'de devreye alındı.

güç sistemi Çin'de devreye alındı. Apple , mühendislerinin üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını kullanması için ayırdığı bütçeyi düşürdü. Bazı çalışanların aylık AI harcama limiti 25 dolara kadar geriledi.

, mühendislerinin üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını kullanması için ayırdığı bütçeyi düşürdü. Bazı çalışanların aylık AI harcama limiti 25 dolara kadar geriledi. Anthropic ’in üçüncü çeyrek geliri 17 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 1200 arttı ama diğer yandan şirketin dokuz aylık zararı 104 milyar doları buldu.

’in üçüncü çeyrek geliri 17 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 1200 arttı ama diğer yandan şirketin dokuz aylık zararı 104 milyar doları buldu. Google , yapay zekâ kullanımını tamamen yasaklayan K-12 okullarında öğrencilerin arama motoruna erişimini de kapatabileceğini açıkladı.

, yapay zekâ kullanımını tamamen yasaklayan K-12 okullarında öğrencilerin arama motoruna erişimini de kapatabileceğini açıkladı. Netflix , kullanıcıların ruh hâline ve anlık tercihlerine göre film ve dizi önerileri sunacak bir yapay zekâ öneri sistemini test etmeye başladı.

, kullanıcıların ruh hâline ve anlık tercihlerine göre film ve dizi önerileri sunacak bir yapay zekâ öneri sistemini test etmeye başladı. Yapay zekâ veri merkezleri , giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak ve elektrik üretimini hızlandırmak için emekliye ayrılmış uçak motorlarını doğal gazla çalışan türbinlere dönüştürüyor.

, giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak ve elektrik üretimini hızlandırmak için emekliye ayrılmış uçak motorlarını doğal gazla çalışan türbinlere dönüştürüyor. Nothing, Aralık ayında yapay zekâ odaklı ilk cihazını tanıtacak. CEO Carl Pei, bu cihazın bir ekranı olmayacağını belirtiyor.

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