AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (9 Şubat 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Claude gibi popüler modellerin de yeni versiyonları geldi. Diğer yandan yapay zekâya bağlı değişimlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde ne yönde ilerleyeceğini gösteren bazı önemli gelişmeler de bu hafta gündemimize taşındı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Yapay zekâ artık insan kiralıyor: RentAHuman

Tam Boyutta Gör Bu hafta sosyal medyada epey ses getiren RentAHuman, yapay zekâ alanında yaşanan patlama ile birlikte sosyal düzenin nasıl değişeceğine dair çarpıcı bir fragman olarak karşımıza çıktı. Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan AI ajanlarının insanların işlerini elinden alırken, onlar için yeni fırsatlar da yaratabileceğini savunan bir girişimci tarafından kurulan RentAHuman'da yapay zekâlar kendilerinin yapamayacağı işler için insanlara iş verebiliyor.

Kullanıcılar siteye üye olduktan sonra yetenekleri ile ilgili bilgiler veriyor ve iş listeleri oluşturuluyor. Abone olanlar ise diğerlerine göre bir miktar daha avantajlı oluyor. Yapay zekâ çiçek dağıtma, istenen mekânların fotoğraflarını çekme, sosyal medya etkileşimi, görev koordinasyonu gibi işler için başvuruları değerlendiriyor ve eşleme yapıyor. Görev başına ödemeler 2$ seviyesinden başlıyor ve zorluğuna göre artıyor. Ödemeler kripto cüzdanlara yapılıyor.

SpaceX, xAI’ı rekor bir anlaşmayla satın aldı

Tam Boyutta Gör Farklı girişimlerini tek çatı altında toplamaya devam eden Elon Musk, bu hafta da uzay şirketiyle yapay zekâ ve internet faaliyetlerini bir araya getirdi. SpaceX, rekor bir anlaşmayla xAI'ı bünyesine kattı. Anlaşma kapsamında SpaceX’in değeri 1 trilyon dolar, xAI’in değeri ise 250 milyar dolar olarak belirlendi.

Yapay zekânın giderek artan enerji ihtiyacı için uzaya veri merkezleri kurma niyetinde olan Elon Musk, SpaceX ile xAI'ı birleştirerek, yapay zekâyı uzaya taşıma planlarının da temellerini döşemeye başladı.

Dünyanın ilk biyomimetik yapay zeka robotu "Moya" tanıtıldı

Şanghay merkezli robotik şirketi DroidUp, yürüyebilen, göz teması kurabilen ve ince yüz ifadeleri sergileyebilen Moya isimli robotunu tanıttı. Şirket, Moya’yı “dünyanın ilk tamamen biyomimetik, bedenlenmiş akıllı robotu” olarak tanımlıyor.

Moya, yalnızca dijital ortamlarda çalışan yapay zeka sistemlerinden farklı olarak, fiziksel dünyayı algılayabilen, düşünebilen ve tepki verebilen bedenlenmiş yapay zeka (embodied AI) yaklaşımı üzerine inşa edilmiş. Yaklaşık 1,65 metre boyunda ve 32 kilogram ağırlığında olan Moya, yetişkin bir insanın vücut oranlarına yakın tasarlanmış. DroidUp ayrıca robotun 32 ile 36 derece arasında bir vücut sıcaklığına sahip olduğunu belirtiyor. Bu detay, insanlarla etkileşim sırasında daha canlı ve gerçekçi bir his yaratmayı amaçlıyor.

Özel eğitilen yapay zekâ, MR sonuçlarını saniyeler içinde analiz edip tanı koyabiliyor

Tam Boyutta Gör Michigan Üniversitesi’nde 220 binden fazla MR sonucu kullanılarak eğitilen Prima adlı yeni yapay zekâ modeli, MR sonuçlarını neredeyse anında analiz edip tanı koyabiliyor. Üstelik doğruluk oranı da son derece etkileyici. Yapılan ilk testlere göre Prima, 50’den fazla tanı kategorisinde yüzde 97,5’e varan doğruluk oranına ulaşabiliyor. Prima, bir “görsel-dil modeli” (vision language model) olarak çalışıyor. Yani yalnızca görüntüleri değil, aynı anda metin verilerini de işleyebiliyor. Hastanın tıbbi geçmişi, doktorun görüntüleme talep nedeni ve MR’daki tüm sekanslar birlikte değerlendirilerek bütüncül bir analiz yapılıyor.

OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı

Tam Boyutta Gör OpenAI, yazılım geliştirme süreçlerine odaklanan yeni nesil modeli GPT-5.3-Codex’i duyurdu. Şirketin sınırları zorlayan kodlama modeli olarak konumlandırdığı yeni sürüm, yalnızca kod üretmekle kalmayıp yazılım yaşam döngüsünün tamamında aktif rol almayı hedefliyor.

GPT-5.3-Codex, komut satırı, IDE eklentileri, web arayüzü ve yeni macOS masaüstü uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. API erişimi henüz açılmadı ancak OpenAI bunun ilerleyen dönemde sunulacağını belirtiyor.

Anthropic de Claude Opus 4.6’yı tanıttı

Tam Boyutta Gör Anthropic, Claude Opus 4.6 adlı yeni modelini duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki “en akıllı modeli” olarak tanımlanan Opus 4.6, yalnızca geliştiricilere değil, kodlama dışındaki bilgi işlerinde çalışan profesyonellere de hitap etmeyi amaçlıyor. Anthropic’e göre bu yeni sürüm, selefi Opus 4.5’in doğrudan bir üst versiyonu niteliğinde ve karmaşık, çok adımlı görevlerde belirgin iyileştirmeler sunuyor.

Anthropic, Opus 4.6’nın özellikle agentic coding, araç kullanımı, arama yetenekleri ve finansal analiz alanlarında güçlü olduğunu ifade ediyor. Ancak şirketin asıl hedefi, Claude’un bugüne kadar ağırlıklı olarak kodlama ile anılan kullanım alanını genişletmek.

İnternetteki trafiğin büyük bölümünü artık AI botları oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Web'den veri toplama (web scraping) faaliyetlerini takip eden TollBit’in hazırladığı son rapora göre, yapay zekâ botları artık web trafiğinin kayda değer bir bölümünü oluşturuyor. TollBit’in ölçümlerine göre 2025’in dördüncü çeyreğinde, müşterilerinin web sitelerine gelen her 31 ziyaretten biri bir AI botundan geldi. Oysa yılın ilk çeyreğinde bu oran 200 ziyarette birdi. Bu sıçrama, birkaç ay içinde bot trafiğinde dramatik bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Üstelik bu web sitelerinin botları uzak tutmak için başvurduğu önlemler de artık yeterli olmuyor. Rapora göre 2025’in son çeyreğinde bot taleplerinin yüzde 13’ünden fazlası, web sitelerinin botlara hangi sayfalardan uzak durmaları gerektiğini belirtmek için kullandığı "robots.txt" dosyasını görmezden geldi. TollBit, robots.txt kurallarını ihlal eden AI botlarının oranının son altı ayda yüzde 400 arttığını belirtiyor.

Son bir yılda 1.2 milyon çocuğun cinsel içerikli deepfake'leri oluşturuldu

Tam Boyutta Gör UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), son bir yıl içinde en az 1,2 milyon çocuğun görüntülerinin cinsel içerikli deepfake materyaller üretmek için manipüle edildiğini açıkladı. Bazı ülkelerde mağduriyet oranının 25 çocuktan birine kadar çıktığı belirtiliyor ki bu da ortalama bir sınıfta en az bir çocuğun bu tür bir istismara maruz kalmış olabileceği anlamına geliyor.

Internet Watch Foundation’ın verileri de bu açıklamayı destekliyor. IWF, yapay zekâ üretimi çocuk istismarı videolarında bir yıl içinde yüzde 26 binin üzerinde artış tespit edildiğini bildiriyor. Bu artış çocuklar üzerinde psikolojik olarak da rahatsızlık yaratıyor. Bazı ülkelerde ankete katılan çocukların neredeyse üçte ikisi, deepfake ile kendileri hakkında sahte görüntü ya da video üretileceğinden endişe duyduğunu dile getiriyor.

Çinli teknoloji devinden yapay zeka tespiti: Bağlamı anlamıyorlar 2 gün önce eklendi

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

Bu haftanın en dikkat çekici AI aracı olan SeeDance 2.0, sesli videolar oluşturabiliyor. SeeDance 2.0 ile üretilen örnekler, bu modelin piyasadaki en iyilerden biri olabileceğini gösteriyor.

Yazılı, sesli ve görüntülü girdileri eş zamanlı olarak işleyebilen MiniCPM-o 4.5, kullanıcılarla sesli ya da yazılı olarak sohbet ederken, kendisine sunulan görüntüleri de inceleyip tepki verebiliyor.

Anthropic ve Higgsfield iş birliğinde geliştirilen Higgsfield Vibe-Motion, kullanıcıların oldukça kolay bir şekilde hareketli görüntüler yaratmasına ve her anında kontrol sahibi olmasına olanak sağlıyor.

Z.ai tarafından geliştirilen GLM-OCR, görsellerdeki tüm yazı ve sembolleri saniyeler için tespit edip, kullanıcıya metin formatında sunabiliyor.

Omnimatte Zero, kullanıcıların videolardan belli bir obje ya da kişiyi çıkarmasına olanak sağlıyor.

Google tarafından yayınlanan PaperBanana, kullanıcılar tarafından kendisine sunulan verileri kullanarak tablolar veya bilimsel şemalar oluşturabiliyor.

Tam Boyutta Gör

OpenAI, yapay zeka destekli kodlama asistanı Codex için geliştirilen bağımsız masaüstü uygulamasını resmi olarak kullanıma açtı. Uygulama, yazılım geliştiricilerin birden fazla yapay zeka ajanını aynı anda yönetebilmesini sağlayan bir “komuta merkezi” işlevi görüyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini , 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak ChatGPT (800 milyon) ile arayı biraz daha kapattı.

, 750 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak ChatGPT (800 milyon) ile arayı biraz daha kapattı. Grok bu hafta da skandallarla gündeme geldi. Grok’un rızasız cinsel içerikleri engellediği açıklanmış olsa da sistemin erkekler söz konusu olduğunda halen cinsel içerikli görseller oluşturabildiği ortaya çıktı.

bu hafta da skandallarla gündeme geldi. Grok’un rızasız cinsel içerikleri engellediği açıklanmış olsa da sistemin erkekler söz konusu olduğunda halen cinsel içerikli görseller oluşturabildiği ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre Apple , doktoru taklit eden yapay zekâ sağlık koçu projesini rafa kaldırdı. Şirket, geliştirdiği özellikleri tek paket yerine Health uygulamasına parça parça eklemeye hazırlanıyor.

, doktoru taklit eden yapay zekâ sağlık koçu projesini rafa kaldırdı. Şirket, geliştirdiği özellikleri tek paket yerine Health uygulamasına parça parça eklemeye hazırlanıyor. Anthropic , Claude yapay zeka asistanında reklamlara yer vermeyeceğini açıkladı.

, Claude yapay zeka asistanında reklamlara yer vermeyeceğini açıkladı. Raspberry Pi , yapay zekâ patlamasının küresel bellek pazarında yarattığı kriz yüzünden son iki ay içinde ikinci kez fiyat artışına gitti. Yeni zamlarla birlikte Raspberry Pi 5 ailesinin 16 GB bellekli modeli 205 dolara kadar yükselmiş durumda.

, yapay zekâ patlamasının küresel bellek pazarında yarattığı kriz yüzünden son iki ay içinde ikinci kez fiyat artışına gitti. Yeni zamlarla birlikte Raspberry Pi 5 ailesinin 16 GB bellekli modeli 205 dolara kadar yükselmiş durumda. Sahibinden.com , yapay zekâ aracılığıyla ilan aramayı kolaylaştıran SahiAI yapay zeka teknolojisini tanıttı.

, yapay zekâ aracılığıyla ilan aramayı kolaylaştıran SahiAI yapay zeka teknolojisini tanıttı. Google'ın çatı şirketi Alphabet , 2026’da sermaye harcamalarını iki katına çıkarabileceğini açıkladı. Geçen yıl 91 milyar dolar harcayan şirket, bu yıl harcamalarını 185 milyar dolara kadar çıkarabilir.

, 2026’da sermaye harcamalarını iki katına çıkarabileceğini açıkladı. Geçen yıl 91 milyar dolar harcayan şirket, bu yıl harcamalarını 185 milyar dolara kadar çıkarabilir. Amazon, 2026’da 200 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı planını açıkladı. Dev harcama hedefi yatırımcıları tedirgin ederken şirket hisseleri yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta (9 Şubat 2026)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: